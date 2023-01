Sami Syköllä on ollut elämänsä käännekohdissa aina yksi ihminen – kertoo nyt, miten tutun pankkivirkailijan teko viime tingassa muutti elämän

Sami Sykkö on oivaltanut, että eri-ikäiset ystävät ovat elämän suola, että tiukoissa paikoissa ihminen oppii ja että matkaillessa näkee, miten paljon hyvää ja kaunista maailmassa yhä on.

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

UNELMAT

”Elämä voi antaa enemmän kuin osaa unelmoida”

”Lapsena unelmoin taitoluistelun olympiavoitosta, mutta luovuin unelmasta 14-vuotiaana, kun en mielestäni kehittynyt tarpeeksi nopeasti. Olin silloin juuri voittanut junioreiden Suomen-mestaruuden.

Vaasan yliopistossa opiskellessani yksi kaverini kirjoitti Ylioppilaslehteen ja pyysi minuakin tekemään sinne jutun. Ei ollut tullut mieleenkään, että osaisin kirjoittaa. Silti ensimmäisen tekstin jälkeen päätoimittaja halusi lisää. Kun kysyin miksi, hän sanoi, että kirjoittajana minulla on oma ääni.

Aloin kirjoittaa myös Vaasan silloiseen citylehteen, Insideriin, ja pian pääsin tekemään juttuja myös Helsingin Sanomiin. Nautin kirjoittamisesta, sillä se on todella vaativaa. Kun on tavoitteet korkealla, ei käy työ tylsäksi.

Vuosi 1988. ”Lähdössä lukion Vanhojen tansseihin. Siskoni Pauliina kannusti minua matkaan.”

Nuoruuden jälkeen minulla ei ole ollut suuria unelmia, enkä olisi osannut unelmoidakaan elämää, jota nyt saan elää. Että itähelsinkiläinen talonmiehen poika on päässyt vieraaksi Linnan juhliin ja tekemään sellaisia töitä, joihin elämä on minut vienyt. On etuoikeus saada tehdä asioita, joista on innostunut ja joita kohtaan tuntee intohimoa.

Olen saanut elämältä enemmän kuin olen ikinä voinut toivoa. Toivon, että puolestani saisin elämässäni aikaan enemmän hyvää kuin pahaa ja voisin tuottaa ihmisille iloa.”

ÄITI JA ISÄ

”Pientenkin mielipiteet ovat tärkeitä”

”Isäni Matti oli talonmies, äitini Ritva siivooja. He molemmat olivat kotoisin Pohjois-Karjalasta, isä Kiihtelysvaarasta, äiti Rääkkylästä, mutta tapasivat toisensa Helsingissä.

Asuimme Itä-Helsingissä, Laajasalossa, jossa vanhempani asuvat edelleen. Yksitoistavuotiaana sain pikkusiskon, jota olin toivonut jo vuosia. Sain valita hänelle nimen. Pauliina-nimen keksin siitä, että paras ystäväni lapsena oli Paula.

Vanhempani arvostivat meidän lasten mielipiteitä ja ajatuksia jo pieninä. Kuusivuotiaana näin televisiosta taitoluistelua ja kun halusin kokeilla sitä, isä etsi jo seuraavana päivänä puhelinluettelon keltaisilta sivuilta luisteluseuran numeron.

Niin päädyin Suomen siihen aikaan parhaaseen seuraan, Helsingin taitoluisteluklubiin ja sitä kautta Myllypuron taitoluisteluklubiin.

Laajasalo 1981. ”Rakkaan pikkusiskoni Pauliinan ristiäiset kotonamme.”

Meillä ei ollut paljon rahaa, mutta siitä ei koskaan tehty numeroa. Vanhempani eivät puhuneet rahasta edes silloin, kun he tekivät kahta työtä maksaakseen kalliin luisteluharrastukseni.

Vanhempani ovat avarakatseisia ihmisiä, ja heillä on aina ollut kykyä kuunnella ja kannustaa. Minulle luettiin lapsena paljon, ja kävimme usein teatterissa. He eivät koskaan kyselleet koenumeroittemme perään, ja opimme Pauliinan kanssa vastuullisiksi.

Oli itsestään selvää, että puhelimen soidessa siihen oli vastattava, sillä talonmiestä saatettiin tarvita. Talomiehen ammatti oli tärkeä, ja kun jotain sattui, hänen piti lähteä avaamaan ovia tai hoitamaan vuotoja.Sosiaalisen äitini työtunnit venyivät, kun taloyhtiön asukkaat tulivat juttelemaan. Varsinkin monelle yksinäiselle vanhukselle vanhempani olivat tärkeä turva.”

TAITOLUISTELU

”Tiukat tilanteet opettavat”

”Taitoluistelukilpailuissa testattiin, miten pärjäämme kovassa paikassa ja kykenemmekö parhaimpaamme. Taitoluistelussa opin kaatumaan, nousemaan ylös ja jatkamaan. Se on ollut tärkeä taito elämässä, kun eteen on tullut vastoinkäymisiä.

Minulla oli taitava ja vaativa valmentaja. Myöhästyttyäni yhdeksänvuotiaana treeneistä hän sanoi, ettei taitoluistelu ole harrastus, vaan työtä. Sitä se olikin, treenasin yhdeksän kertaa viikossa ja opin kurinalaisuuden merkityksen.

Ennen Helsingin vuoden 1983 taitoluistelun MM-kisoja kustantaja Aatos Erkko halusi tavata minut. Hänen vaimonsa Jane Erkkohan oli Helsingin Taitoluisteluklubin perustaja. Jäähallilla Aatos kertoi ideastaan – kisojen avajaisseremoniassa luistelisi viisikymmentä tyttöä, ja soolotehtävään tarvittiin poika. Suostuin tehtävään, ja suunnittelimme Aatoksen kanssa hiukan koreografiaa. Lopullisen kokonaisuuden tekivät valmentajat.

Jäällä 1979. ”Innokas luistelijapoika Myllypurossa.”

Avajaisissa luistelin jäälle yksin ilman kuulutusta. Oli aivan hiljaista. Sitten musiikki alkoi soida. Kesken ohjelman näin, että valmentajallani oli kyyneleet silmissä. Hän oli niin ylpeä oppilaastaan. Tuon esityksen jälkeen ymmärsin, että kovissa paikoissa pystyn kutakuinkin tekemään sen, mitä osaan.

Luistelu opetti myös sen, ettei pettymystä tai epäonnistumista näytetä kesken esityksen. Siitä oli apua Tanssii tähtien kanssa -kisassa, johon osallistuin syksyllä 2020.”

TAKAISKU

”Mennyttä ei voi muuttaa”

”Aloitin aikakauslehti Glorian päätoimittajana vuonna 2010. Tulin tehtävään toimittajan taustallani. Tehtävä oli vaativa ja opettavainen, enhän ollut aiemmin johtanut työyhteisöä ja luotsannut lehteä.

Kaksi vuotta myöhemmin sain ensin bonukset ja sitten potkut. Se tuntui epäreilulta, ja mietin aluksi, mitä minun olisi pitänyt tehdä toisin. Mennyttä ei voi kuitenkaan muuttaa, ja vähän ajan kuluttua huomasin, ettei pahakaan takaisku kaatanut minua.

Alkuvuosi 2012 oli sään puolesta harmaa, taivas oli matalalla, ja sain jatkuvasti selitellä tutuille ja tuntemattomille potkujani.

Opin senkin, että jos ihmisestä halutaan eroon, syy siihen kyllä keksitään, ja numeroita voi lukea monella tavalla.

Aiemmin en ollut osannut ajatellut elämää lehtitalon ulkopuolella, mutta pian sain käännös- ja kirjoitushommia ja aloin uskoa, että kyllä tämä tästä.

Olen oppinut paljon Jorma Uotisen, Aira Samulinin ja Lenita Airiston esimerkistä. He ovat tehneet monta uraa ja vieneet osaamisensa ja karismansa mukanaan aina uusiin töihin.”

KANNUSTUS

”Kukaan ei menesty yksin”

”Elämän käännekohdissa tarvitaan vain yksi ihminen, joka osaa tuupata oikeaan suuntaan. Minun tärkeissä käännekohdissani on tapahtunut juuri niin.

Ensin naapurinrouva kysyi, haluaisinko lapsimalliksi. Sitten töiden vähennyttyä 14- vuotiaana kuvauksissa tapaamani malli esitteli minut muotinäytöksiä järjestäneelle yritykselle, ja pääsin heti mukaan Stockmannin näytöskiertueelle.

Kuopio 1985. ”Esiinnyin paljon lapsimallina, mutta en silti koskaan haaveillut näyttelijän ammatista.”

Yläasteella kuulin välitunnilla, miten pari koulukaveria puhui Kallion ilmaisutaidon lukiosta. En tiennyt koko koulusta, eikä tiennyt opintojenohjaajakaan. Tutkimme yhdessä lukioiden valintaopasta, ja se kuulosti heti minun koulultani.

Menin samana iltapäivänä pankkiin, jonne tapasin tallettaa mallipalkkioitani. Kerroin tutulle pankkitädille Kallion lukiosta. Sanoin, etten varmaan enää ehdi hakea sinne, koska minulla ei ollut tarvittavia harrastustodistuksia.

Hän sanoi, että ne hankitaan nyt saman tien. Soitin pankin puhelimella aiemmille opettajilleni, ja pääsin opiskelemaan Kallioon.

Glorian päätoimittajaksi minua tuuppasi Sanoma Magazines Finlandin silloinen toimitusjohtaja.

Vuosi 2008. ”Jane Erkko tunsi kuningatar Silvian, jonka tapasin World Childhood Foundation -tilaisuuden illallisilla New Yorkissa”

Kaikissa elämäni risteyksissä on tarvittu yksi ihminen, joka on kannustanut ottamaan riskin. Toivottavasti olen osannut kannustaa muita ihmisiä samalla tavalla!

Myös ystäväni Pipsa Hurmerinta on neuvonut ja kannustanut minua monesti. Ja on se joskus mennyt myös toisin päin. Kun Pipsa oli lopettamassa mallintöitä, olin hänen luonaan New Yorkissa. Mietimme tulevaisuutta. Yhtäkkiä tuli mieleeni, että kun Pipsa oli loistava kokki, hän voisi tehdä siitä myös ammatin – ja kirjoittaa keittokirjoja ja tehdä ruokaohjelmia. Niin Pipsa lähti opiskelemaan, ja hänestä on tullut loistava kokki.

Seuraavaksi tuomaroin Muodin huipulle -ohjelman lahjakkaita muotisuunnittelijoita. Todella toivon, että osaan neuvoa myös heitä oikeaan suuntaan.”

KAUNEUS

”Elämän kauneus on vahva voima”

”Vaatteet tulivat elämääni vaivihkaa. Kun olin lapsi, äiti ompeli vaatteeni ja jopa luisteluasuni. Aloin itse kiinnittää huomiota vaatteisiin vasta teini-ikäisenä mallintöiden myötä.

Ostan vain sellaisia vaatteita ja tavaroita, joita aion käyttää pitkään. Nykyään minulla on vaatteita suoraan sanottuna liian paljon. Osan niistä olen onnistunut antamaan nuoremmille kavereilleni.

Arvostan ystävääni Jorma Uotista ja hänen tyyliään. Jorma pukeutuu niin kuin haluaa ja erottuu aina joukosta. Hän on raivannut itselleen Jorma Uotisen menevän paikan.

Aira Samulin sanoi minulle kerran, että monet vanhukset kokevat elämänsä tylsäksi. Airan aika ei käy pitkäksi, sillä hän aloittaa päivän miettimällä asuaan. Asun valinta on luova tilanne, joka piristää mieltä. Estetiikka, tyyli ja elämän kauneus ovat vahvoja voimia, ja ne tuovat iloa itselle ja muille. Rakastan kauniita tiloja, hyvää muotoilua ja taidetta, enkä viihdy matalissa huoneissa.

”Unelmoin siitä, että voisin elämän loppusuoralla ajatella, että kiitos, ei tämä ihan hullusti mennyt eikä tämä nyt ihan turha elämä ollut. Ja saisipa lähteä saappaat jalassa.”

Matkustaessanikin yritän valita hotellihuoneita, joissa mittasuhteet ja värit ovat kohdillaan. Sellaisia huoneita löytää maailmalta halvallakin.”

YSTÄVÄT

”Yksipuoliset suhteet eivät toimi”

”Minulla ei ole lapsia ja asun yksin. Pitkät ystävyyssuhteet ovat tärkeitä. Ystäviäni yhdistää hyvä huumorintaju ja avarakatseisuus.

Todellinen ystävyys on pyyteetöntä, ja ystävyyssuhteissa on tärkeää kuunnella ja kannustaa. Minä olen joskus jauhanut ystävilleni jotain asiaa niin pitkään, että ihmettelen, kuinka he ovat jaksaneet valittamatta kuunnella. Sillä eivät ystävät ole toistensa ammattiauttajia. Tykkään ihmisten seurasta, ja mieluiten kirjoitankin kahviloissa enkä yksin kotona tai toimistohuoneessa.

Olen ystävieni kanssa avoin, eikä meillä ole keskenämme salaisuuksia. Yksipuoliset ystävyyssuhteet eivät toimi eikä luottamusta saa pettää. Olen oppinut hyvin tarkaksi siinä, etten kerro ystäviltäni kuulemiani asioita eteenpäin.

Ystävyyttä täytyy ruokkia ja ystäviä inspiroida, jotta suhde pysyy elävänä. Elämä muuttuu, ja me ihmiset elämän myötä. Ystävyydestä kertoo sekin, että vaikkei jotakin ystävää näkisi pitkään aikaan, tavatessa ollaan heti samalla aaltopituudella.

Minulla on teini-iästä saakka ollut ystävinä vanhempia naisia, koska monet naiset ovat viisaita. Nykyisin ajattelen, että on tärkeää olla myös nuoria ystäviä. Muuten en pysy ajan tasalla siitä, mihin maailma on menossa.”

PROFESSORI

”Uteliaisuus vie eteenpäin”

”Aloitin viime syksynä työelämäprofessorina Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa. Lahjoitusprofessuuri on kolmevuotinen. Minut on otettu hienosti vastaan. Yliopiston slogan Uteliaiden yliopisto sopii minulle.

Sami Sykkö hoitaa kolmevuotista työelämäprofessuuria Lappeenrannan–Lahden teknillisessä yliopistossa, LUT:ssa. ”Kun kysyin, miksi paikkaa tarjottiin juuri minulle, sain kuulla, että ehdokkaita oli tiedusteltu LUT:n professoreilta, ja olin ollut listojen kärjessä.”

Mietin aluksi, miten akateemista maailmaa voisi tuoda lähemmäs meitä tavallisia ihmisiä ja kuinka nuoret saisi kiinnostumaan opiskelusta LUT:ssa. Kun tajusin, että nuoret hakevat tietoa Tiktokista, lanseerasin itseni Tiktok-professorina. Mutta se on aika vaativa media ja opettelen vielä sen käyttöä!

Monet kauppakorkeakoulujen työelämäprofessorit tulevat yritysjohtajien paikoilta. Sellaista kokemusta minulla ei ole, mutta toimittajana osaan kysyä, ja siksi aloitan keväällä opiskelijoiden edessä huippujohtajien haastattelusarjan.”

ELÄMÄNPIIRI

”Maailmassa on paljon hyvää”

”Suoritin asepalveluksen laivastossa ja palvelin miinalaiva Pohjanmaalla. Koulutuspurjehduksilla pääsimme Skotlantiin asti.

Armeijassa 1989–1990. ”Yksi elämäni hauskimmista vaiheista oli asevelvollisuusaika. Palvelin miinalaiva Pohjanmaalla ja ylenin ylimatruusiksi.”

21-vuotiaana lähdin tarjoilijaksi luksusristeilijälle, joka purjehti New Yorkista Bermudalle ja Los Angelesista Hawajille, Tahitille ja aina Uuteen Seelantiin ja Australiaan saakka.

Olin merellä kuusi ja puoli kuukautta ja näin, millaista elämää rikkaat elävät. Oivalsin, millaista palvelua he haluavat: lämmintä ja aidosti ystävällistä. Pestin aikana kohtasin vain yhden ikävän matkustajan.

Risteilijällä 1991. ”Kun olin baaritarjoilijana Crystal Harmony -laivalla, meitä oli 500 miehistön jäsentä ja 950 matkustajaa.”

Lähdin risteilijälle töihin, koska halusin matkustaa eikä minulla ollut nuorena varaa maksaa matkoista. Laivan baaritarjoilijana minulla oli sama mahdollisuus tutustua satamiin kuin matkustajillakin, sillä työvuoro alkoi useimmiten vasta laivan lähdettyä satamasta.

New Yorkissa kävin ensi kerran 11-vuotiaana luistelukurssilla. Myöhemmin asuin kaupungissa yhden syksyn opiskellessani Parsonsin muoti- ja designkoulussa. New Yorkin lisäksi rakastan Pariisia, Lontoota, Berliiniä ja Tallinnaa.

Maailmassa on niin paljon hyvää, kaunista ja herkullista, että matkaillessa olen ihan erityisen onnellinen.”

Fakta Sami Sykkö LUT-yliopiston työelämäprofessori ja Fashion Finlandin päätoimittaja. Syntynyt 17.4.1970 Helsingissä, asuu yksin kantakaupungissa. Tuomaroi Muodin huipulle -ohjelmassa, joka alkaa MTV3:lla 2. helmikuuta.

Marco Bjurström kertoo hulluista menestysvuosistaan – lähti Kreikkaan joogaretriitille, josta karkasi juomaan viiniä