Iida kuunteli vuosia siskonsa syytöksiä ja haukkuja – yksi uskomattoman röyhkeä teko oli viimeinen niitti

Riidat, loukkaukset ja perättömät syytökset värittivät Iidan sisarussuhdetta useiden vuosien ajan. Kun sisko päätyi horjuttamaan Iidan liiketoimintaa, hän päätti katkaista välit lopullisesti.

Pesäeron ottaminen omaan siskoon tuotti aluksi syyllisyyttä, mutta nyt Iidan olo on helpottunut. ”Kenenkään ei tarvitse sietää epäkunnioittavaa käytöstä, ei edes siskoltaan”, Iida pohtii nyt.

Kun Iida oli 16-vuotias, isosisko oli hänelle valtavan tärkeä tukipilari. Jo lapsuudessa sisko oli Iidaa kohtaan puolustava ja laittoi kampoihin Iidan kiusaajille koulussa.

Iidan ollessa teini-ikäinen sisko auttoi Iidaa löytämään oman polkunsa lukuisten eri opintosuuntien ja ammattien kirjon viidakossa. Ja kun sisko muutti pois kotoa, Iida vietti paljon aikaa hänen luonaan.

– Nuorempana koin siskoni halunneen aidosti auttaa minua, Iida kertoo.

Myöhemmin Iidalle tuli olo, että oliko sisko kuitenkin yrittänyt ohjailla ja määräillä Iidaa jo silloin.

Sisarusten välit alkoivat rakoilla Iidan ollessa parikymppinen. Hän sai kuulla, että sisko oli levitellyt muille Iidan elämää koskevia yksityisasioita.

– Tuntui murskaavalta kuulla, että siskoni oli mennyt levittämään luottamuksella kertomiani asioita ja mustamaalannut minua muille.

Iida kertoo, ettei koskaan saanut siskoltaan kunnollista anteeksipyyntöä. Tästä käynnistyi sisarusten ensimmäinen välirikko, joka kesti liki kaksi vuotta.

Syytösten ja riitojen vyyhti

Välirikot toistivat Iidan mukaan samaa kaavaa. Radiohiljaisuutta jatkui aina niin kauan, kunnes sisko kääntyi Iidan puoleen avun tarpeessa. Huolenpito ja rakkaus isosiskoa kohtaan saivat Iidan aina lopulta taipumaan, vaikka riidat ja loukkaukset kalvoivatkin sitkeästi taustalla.

– Hain siskoltani jonkinlaista hyväksyntää ja yritin olla hänelle mahdollisimman paljon avuksi ja mieliksi. Autoin häntä kodin hoidossa ja järjestin hänelle töitä samasta työpaikasta, jossa itse työskentelin.

Sopuisat ajat kärjistyivät kuitenkin aina melko nopeasti riitaisiin yhteenottoihin ja siskosten välejä hiertäviin kahnauksiin.

” Hän soitti minulle raivoissaan ja haukkui minut maanrakoon. Puhelu oli hyvin ahdistava.

– Tuntui, että hän oli jatkuvasti kimpussani ja halusi näyttää tekevänsä kaiken minua paremmin.

Pahinta oli impulsiivinen käytös, joka purkautui usein Iidaan kohdistuvina syytöksinä ja mustamaalaamisena.

– Kerran siskoni sai jostakin päähänsä, että olisin puhunut hänestä pahaa hänen uudelle tapailukumppanilleen. Hän soitti minulle raivoissaan ja haukkui minut maanrakoon, vaikka minulla ei ollut mitään tekemistä asian kanssa. Puhelu oli hyvin ahdistava.

Tulehtuneet välit ja jatkuvat loukkaukset aiheuttivat Iidassa nuorempana suurta ahdistusta. Välirikon aikana ahdistus on kaikonnut ja yleinen hyvinvointi kasvanut.

Myöhemmin Iida sai kuulla siskon haukkuneen häntä myös muulle suvulle. Se satutti.

– Elin pitkään surussa ja koin suurta ahdistusta siitä, miten oma sisko voi toimia tuolla tavoin. Epäilin, välittääkö sisareni minusta lainkaan.

Nokittelu kaatoi liiketoiminnan

Viimeinen niitti Iidalle oli se, kun siskosta alkoi aiheutua Iidalle taloudellista haittaa. Iidan sisko päätti perustaa saman alan yrityksen samaiseen pikkukaupunkiin, jossa Iida pyöritti omaa yritystään.

– Se oli uskomattoman röyhkeä teko. Siskoni tiesi liiketoiminnastani varsin hyvin – ei siis voinut olla mitenkään sattumaa, että hän perusti kilpailevan yrityksen liki naapuriini. Tuntui, että siskoni halusi tahallaan nokitella ja alleviivata omaa paremmuuttaan minulle.

” Vaikka kyseessä olisikin sisarussuhde, myrkyllisessä ihmissuhteessa ei ole koskaan pakko roikkua.

Kilpaileva yritys näkyi Iidan asiakasvirroissa, ja noin vuoden kitkuteltuaan hän joutui lopettamaan yritystoimintansa kokonaan. Myös Iidan sisko laittoi lapun luukulle pian Iidan jälkeen.

Isosiskon tempaus pöyristyttää ja loukkaa Iidaa yhä, ja hänen on ollut vaikea ymmärtää, mistä sisaren erikoinen käytös häntä kohtaan oikein johtuu. Hän uskoo nokittelun ja mustamaalaamisen juontavan juurensa kateuteen.

– Muistan siskoni olleen minulle kateellinen jo lapsena. Hän piti minua vanhempien suosikkina ja lellittynä, vaikka mielestäni meitä lapsia kohdeltiin perheessämme tasavertaisesti.

Lopullinen pesäero tuntui vapauttavalta

Nyt siskokset eivät ole olleet tekemisissä pariin vuoteen. Iida sanoo välien katkaisemisen aiheuttaneen hänessä aluksi huonoa omatuntoa ja huolta siitä, että ulkopuoliset pitäisivät häntä julmana tai ilkeänä.

– Nykyään en enää syyllistä itseäni yhteydenpidon lopettamisesta. Vaikka kyseessä olisikin sisarussuhde, myrkyllisessä ihmissuhteessa ei ole koskaan pakko roikkua.

Otettuaan pesäeron omaan sisareen Iida on huomannut olonsa helpottuneen vähitellen. Toistuvista kahnauksista ja loukkauksista kummunnut jatkuva ahdistus on siirtynyt syrjään, ja hän kokee kasvaneensa ihmisenä paljon. Hän on karsinut elämästään myös muita mielipahaa aiheuttavia ihmissuhteita.

– Itsetuntoni on parantunut huomattavasti, kun en koe jatkuvasti tulevani painetuksi alas tai vähätellyksi. On tuntunut vapauttavalta päästää viimein irti kiltin tytön ja miellyttäjän roolista ja laittaa oma hyvinvointi etusijalle.

Haastateltavan nimi on muutettu hänen yksityisyytensä suojaamiseksi.