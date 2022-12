Naiset kertovat Tinderin raadollisuudesta – ”Mies jutteli tisseilleni koko treffien ajan”

Erilaisten deittisovellusten kautta treffailu nousee puheenaiheeksi säännöllisen epäsäännöllisesti. Helsingin Sanomat kertoi hiljattain nuorista suomalaismiehistä, jotka kokivat deittisovellus Tinderin raadollisena paikkana.

Kysyimme viime viikolla lukijoiltamme, millaista Tinderissä tai muissa deittisovelluksessa treffailu tällä hetkellä todellisuudessa on.

Saimme yli 300 vastausta ja niitä tuli eri sukupuolilta. Tässä jutussa naiset kertovat, kuinka he kokevat deittisovelluksissa deittailun.

Ylivoimaisesti suosituin deittisovellus vastaajien keskuudessa oli Tinder, mutta myös Facebook Dating, Bumble ja Badoo osoittautuivat käytetyiksi.

Deittisovelluksista parisuhteen etsiminen on kuin pitäisi löytää reitti ulos sokkelosta silmät sidottuna tihkusateessa samalla, kun on kaamea vessahätä.

Vastaajista kaksi kolmasosaa kertoi olevansa kyllästynyt deittisovelluksiin. Erityisesti kyselyyn vastanneet naiset kertoivat olevansa tyytymättömiä deittisovellusten yleiseen kulttuuriin:

Koko Tinderin kulttuuri oli niin häkellyttävä, että päädyin lopulta lukemaan kirjaa siitä, miksi miehet ja naiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät kyseisessä sovelluksessa. Se helpotti. Silti tuntuu, että deittisovelluksista parisuhteen etsiminen on kuin pitäisi löytää reitti ulos sokkelosta silmät sidottuna tihkusateessa samalla, kun on kaamea vessahätä.” Nainen, 39

Kommenteissa huomautettiin, että moni nainen saa sovelluksissa valtavan määrän tykkäyksiä, joihin kaikkiin on mahdotonta vastata.

Suurin osa vastaajista kuvaili kokeilujaan deittisovelluksista pääosin negatiivisiksi. Tästä löytyi myös paljon kokemusta:

”Monet laittavat tökeröitä ja ällöttäviä viestejä tai suuttuvat, kun eivät saa toivomaansa reaktiota. Monet myös haluavat heti nähdä tai siirtyä muualle viestittelemään. Itselleni se on riski, sillä monet kerrat, kun olen kohteliaasti treffien aikana tai viestillä sanonut, etten halua enää tavata, on vastapuolen reaktio pahimmillaan ollut erittäin uhkaava, ja olen joutunut pelkäämään.

Moni huomasi myös alueellisia eroja siinä, millaisella asialla treffikumppanit olivat sovelluksessa liikenteessä.

Lähes yhtä suuri osa kuvaili kuitenkin kokemuksiaan pääosin positiivisiksi. Moni kokemuksensa jakanut kertoi myös lopulta löytäneensä nykyisen kumppaninsa deittisovelluksesta.

”Tinderissä meno on hyvin pintaliitoista: siellä on vaikeaa luoda syvempää kontaktia ja oikeasti tutustua vastapuoleen. Tarjontaa selataan ja matcheja ”kerätään” ajanvietteenä. Ghostaus on myös hyvin yleistä, koska se on helppoa – varsinkin, jos ei ole ehditty treffeille asti.

Tinder ei ehkä ole paras alusta, jos etsii vakavaa suhdetta. Hassua kyllä, kuitenkin juuri Tinderistä löysin nykyisen puolisoni, jonka kanssa arvot ja intressit kohtaavat. Nyt yhdessä viidettä vuotta ja yhteinen asuntolaina. Että voi sieltä aarteenkin löytää!” Nainen, 34