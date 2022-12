Maria Guzeninan isä oli poissa 30 vuotta, kunnes otti yhteyttä ja esitteli yllätyssisko Katarinan – ”Että saa nyt vielä tällaisenkin kokea”

Maria Guzenina sai nelikymppisenä yllätyksekseen tietää, että hänellä on pikkusisko. Siskolle isä oli ollut aivan erilainen isä kuin Marialle. – Olen kiitollinen, että Katarinan tavoin minäkin sain lopulta tuntea sen parhaan version isästämme.

Kansanedustaja Maria Guzenina sai nelikymppisenä yllätyksekseen tietää, että hänellä on siskopuoli. Isä otti silloin yhteyttä 30 vuoden hiljaiselon jälkeen. Elettiin kevättä 2011, kun isä tuli tapaamaan Mariaa eduskuntavaalien kampanjatilaisuuteen.

Isän vieressä seisoi kahdeksanvuotias tyttö, jonka piirteissä Maria näki heti hämmentävän paljon tuttua: sama pitkä selkä, suora nenä ja identtinen hymy. ”Tuossa on mun pikkusisko”, Maria ajatteli liikuttuneena ja kumartui esittäytymään sisarelleen ensimmäistä kertaa.

Nyt Katarina Stieren on 19-vuotias oikeustieteen opiskelija ja esiintyy ensimmäistä kertaa Marian, 53, kanssa julkisuudessa.

– Niin pitkälle kuin muistan, olen aina tiennyt Mariasta ja siitä, että minulla on siskopuoli, Katarina sanoo.

Stiereneillä oli katsottu tarkkaan Linnan juhlat ja eduskunnan täysistunnot televisiosta.

– ”Tuolla se Maria nyt menee”, isä sanoi aina valtavasti ylpeyttä äänessään.

On kiehtovaa ajatella, miten naisilla on sama isä, mutta niin erilainen isäkokemus ja toisistaan täysin poikkeavat lapsuudentarinat. Marian lapsuudenkodin ilmapiiriä olivat sävyttäneet päihteidenkäyttö ja väkivaltaisuus, isä oli paljon poissa, ja yhteisiä hyviä muistoja ehti syntyä harvakseltaan. Katarinan lapsuudessa sama isä oli aina läsnä, tukena, osallistuva ja omistautuva vanhempi.

Maria sanoo olevansa onnellinen siitä, että Katarina on saanut kasvaa rakastettuna ja turvallisessa ilmapiirissä, joka on ollut tärkeä pohja hänen itsetunnolleen.

– Isien rakkaus on tyttärille merkityksellistä. He luovat käsityksen, miten tyttöjä kuuluu kunnioittaa ja arvostaa. Olen hirmu iloinen, että isä osasi olla kaikkea sitä Katarinalle.

Myös Maria sai tutustua isäänsä aivan uudelleen.

– Isä oli muuttunut mies, kasvanut ja kehittynyt aivan eri ihmiseksi kuin nuoruudessaan. Olen kiitollinen, että Katarinan tavoin minäkin sain lopulta tuntea sen parhaan version isästämme.

Katarina ja Maria kasvoivat perheensä ainoina lapsina, kunnes yhtäkkiä saivat toisistaan siskon. He kokevat vahvasti olevansa samaa perhettä, vaikka tie perheeksi ei ole ollut perinteinen.

– Olen miettinyt yhdessä kasvaneita sisaruksia ja sitä, ymmärtävätköhän he suhteensa arvon. Meille tämä on erityinen rikkaus – että saa nyt vielä tällaisenkin kokea, Maria sanoo.

Katarinasta on ollut jännää huomata, miten nopeasti sisarsuhde syntyi.

–Olen joskus kavereita kuunnellessa miettinyt, tuleeko sisarusten läheisyys siitä, että he ovat kasvaneet yhdessä ja ottaneet rajusti yhteenkin. Me taas hyppäsimme yhteisten kasvuvaiheiden yli ja välillämme klikkasi saman tien, Katarina miettii.

Millaiset piirteet siskoja yhdistävät? Millaisen isän he ovat tunteneet? Millaista on ensin kasvaa ainoana lapsena ja aikuisena rakentaa sisaruussuhde ilman yhteisiä kasvuvaiheita? Lue Maria Guzeninan ja Katarina Stierenin ensimmäinen yhteishaastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 51/2022. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.