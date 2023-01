Meiju Suvas kutsuu itseään kuumaksi puumaksi – ja nyt hän vastaa 15 kiperään kysymykseen

Ikä on tuonut Meiju Suvakselle rohkeutta. – Uskallan laittaa itseni likoon ihan eri lailla.

Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Miten olet onnistunut säilyttämään suosiosi vuosikymmenestä toiseen?

Sitä olen itsekin ihmetellyt! Laulaminen lienee elämäntehtäväni. Tykkään ihmisistä, musiikista, esiintymisestä ja viihdyttämisestä. Siinä resepti. Minulla on hyviä biisejä ja olen utelias kokeilemaan kaikkea uutta. Jaksan edelleen innostua ja tuntuu, kuin jokainen keikka olisi ensimmäinen. Jos lauleskelisin tuolla elämään kyllästyneenä, ei kai se ketään kiinnostaisi.

Olet ollut miehesi kanssa naimisissa yli 20 vuotta. Mikä on liittonne salaisuus?

Olin hieman yli 40 ennen kuin pystyin sanomaan tahdon. Mietin, että en ikinä mene naimisiin, koska ajattelin, että kaikki avioliitot sitovat liikaa. Suhteemme ei ahdista kumpaakaan, koska siinä vallitsevat vapaus ja luottamus. Kumpikin antaa tilaa toiselle, ja molemmilla on omat työt, jotka ovat samalla elämäntapa. Meillä on myös täysin eri rytmit. Yrittäjänä mieheni herää aikaisin, ja minä menen usein keikan jälkeen nukkumaan vasta pikkutunneilla.

Miksi ”meijutat” eli pidät aurinkolaseja aina päälaella?

Kyllä se pinttynyt tapa on. On kätevää, että lasit löytyvät aina läheltä ja toimivat samalla hiuspantana. Minulla on taipumus saada herkästi migreeni kirkkaista valoista, ja kaikki aurinkolasini ovat samalla silmälaseja. Meijutukseen eivät käy lasit, joissa on nenänpielessä tallat, koska ne tarttuvat ikävästi hiuksiin.

Mitä tekisit, jos et laulaisi?

Olisin varmaankin kieltenopettaja. Olen aina rakastanut kieliä, ja ne olivat usein todistuksessakin kymppejä. Suomen, ruotsin ja englannin lisäksi olen kirjoittanut saksan ja ranskan sekä opiskellut jonkin verran espanjaa. Mieheni on ruotsinkielinen, ja hän puhuu lasten kanssa ruotsia. Saksaa sain aikanaan puhua esiintyessäni Saksassa. Ennen vanhaan alleviivasin sanakirjoista hyödylliset sanat, joita en tiennyt. Siksi minulla on ilmeisesti aika laaja sanavarasto.

Upeiden hiustesi salaisuus?

Käyn Vantaalla Salon Josefinassa kerran viikossa pesettämässä hiukseni. Kampaajani Maisa käyttää salongin itse kehittelemää shampoota ja hoitoainetta, jotka sopivat hiuksilleni loistavasti. Sitten hän laittaa minulle kampauksen, joka kestää keikoilla hikoilun. Luonnossa kampaus voi näyttää vähän isolta, mutta lavalla ollessa sopivalta. Tupeerata pitää, koska hikoilen eniten päänahasta, ja ilman sitä olisin keikan jälkeen kuin uitettu kissa.

Miten esiintyjänä suhtaudut ulkonäköpaineisiin?

Esiintyessä en koskaan mieti, miltä näytän. Se pitää miettiä ennen kuin nousee lavalle. Ei kai kukaan nainen ole koskaan täysin tyytyväinen ulkonäköönsä, en minäkään. Olen kuitenkin suht sinut itseni kanssa. Pukeudun niin kuin hyvältä tuntuu. Eikä näillä kilometreillä jaksa enää välittää muiden mielipiteistä.

Onko korvaasi purtu?

Todellakin on! Olen purrut ja on purtu. Kävin Runkkarin Päiväkirja -podcastissa puhumassa seksuaalisuudesta, joka on luonnollinen asia. Ikä on tuonut rohkeutta ja häpeilemättömyyttä. Uskallan laittaa itseni likoon ihan eri lailla. Minusta on tullut iän myötä entistä kaksimielisempi, ja kutsun itseäni leikkimielisesti kuumaksi puumaksi.

Puhuit kauniisti äidistäsi Vain elämää -ohjelmassa. Mitä olet oppinut häneltä?

Äitini on ammatiltaan musiikinopettaja, ja hän on myös toiminut orkestereiden kapellimestarina. Musiikki on tullut verenperintönä häneltä, ei sitä tarvinnut minulle tuputtaa, koska halusin pienestä pitäen soittaa ja laulaa. Meillä kävi piano-oppilaita, ja äiti piti koulussa musiikkikerhoa, jonka kautta pääsin kokeilemaan eri instrumentteja, kuten rumpuja. Sitä kautta uskalsin aikoinaan perustaa ekan bändini.

Meinaatko jäädä joskus eläkkeelle ja mitä teet sitten?

Monet kaveripiiristäni tosiaan jäävät lähivuosina eläkkeelle. Itse en ole miettinyt eläköitymistä, eikä tässä ammatissa ehkä tarvitsekaan. Jatkan esiintymistä niin kauan kuin ääni kulkee ja yleisö tykkää ja itsestä tuntuu hyvältä. Aika tietenkin näyttää. Vastahan minä aloitin!

Paras saamasi fanilahja?

Fanien kutoma ihana mollamaija nimeltään Meiju. Se on täysin näköiseni kaksiväristä tukkaa, takkia ja vyötä myöten. Kun lapset olivat pieniä, he nukkuivat sen vieressä, kun olin keikoilla.

Kuka oli lempikollegasi Vain elämää -sarjassa, ja miksi juuri Pete Parkkonen?

Pete on mun kuuma enkelipoika. Tähän liittyy sellainen muisto, että Pete istui sylissäni pari-kolmevuotiaana, kun Peten isä järjesti Haapavedellä toritapahtumia, joissa esiinnyin. Peten isä jäi erityisesti mieleen ja hänen erityisen söpöt lapsensa. Tykkään Peten sielunmaisemasta, ja välillämme on joku jännä energia. Meillä oli kyllä huippujengi. Tykkäsin kaikista!

Miten hoidat ääntäsi, joka on vain parantunut iän myötä?

Minulla on useita kikkakolmosia. Puhaltelen pulloon, käytän hengitysharjoituslaitetta, teen ääniharjoituksia, imen vesipiippua ja hieron ääniakupisteitä. Ennen keikkoja olen hiljainen tyttö, kun säästelen ääntäni lavalle. Talvella kärsin kuivasta sisäilmasta ja jos siihen päälle vielä jännitän, niin suu on helposti kuiva kuin beduiinin sandaali.

Keittiöbravuurisi?

Olen tätä nykyä hieman taantunut kokkaaja. Teen perusruokia, kuten siskonmakkarasoppaa ja makaronilaatikkoa. Isäntä hoitaa sitten kalojen savustamiset ja muut hienosäätöä vaativat hommat. Hänen bravuurinsa on lasagne, jonka teon hän nappasi minulta pois kokonaan. Illanistujaisiin meillä on yleensä jokin teema esimerkiksi raclette, fondue, turkkilainen ilta, blini-ilta tai tapas-ilta.

Oletko ollut onnettomassa parisuhteessa?

Olen ollut, mutta katson, että se ei ollut parisuhde, vaan eriparisuhde. Olin nuori ja ihastuin väärään ihmiseen tai ehkä jopa ihastumisen tunteeseen. Ihmistä ei tunne etukäteen, ja joskus uteliaisuus voittaa ja rakkaus on sokea. Silloin voi syntyä sellaisia välikausitakkisuhteita. Olen onnellinen, että uskalsin aikanaan lähteä.

Olen saanut sinusta kuvan, että olet vahva, itsevarma ja rohkea. Minkä neuvon antaisit henkilölle, joka on näiden vastakohta?

Kukaan ei aina ole noita asioita. Olin itsekin todella arka ja ujo kouluaikoina. Sitten eräänä päivänä päätin, että nyt riittää himmailu. Aloin viitata rohkeasti kaikkiin kysymyksiin ja huomasin osaavani vastata niihin. Se muutti kaiken. Ihmisellä on sisällään hirvittävästi voimavaroja, ne pitää vain ottaa käyttöön.