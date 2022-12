Taru Mäkelä on sairastunut kolme kertaa syöpään – sanoo nyt suoraan, millaisia ihmisiä ei enää halua elämäänsä

Elokuvaohjaaja Taru Mäkelä ajattelee, että vakava sairastuminen on lisännyt hänen elämänlaatuaan. – Nyt tiedän viimeistään, mitä elämässäni tarvitsen ja mitä en.

Elokuvaohjaaja Taru Mäkelä, 63, sai syöpädiagnoosin ensimmäistä kertaa 19 vuotta sitten.

– Se alkoi rintasyövästä ja on sen jälkeen uusinut pari kertaa.

Tarulla on kaksi nyt jo aikuista lasta, Metti ja Veikko, avioliitosta Jouko Seppälän kanssa. Alkuun häntä pelotti, että lapset jäävät liian nuorina äidittömiksi.

– Pakko todeta, että kaikkeen tottuu. Vakava sairastuminen on lisännyt elämänlaatua, ja nyt tiedän viimeistään, mitä elämässäni tarvitsen ja mitä en.

Hän sanoo, ettei kestä elokuvia, jossa viulut soivat pateettisesti, kun päähenkilö saa kuulla sairastavansa syöpää.

– Ihmisten pitäisi enemmän miettiä sitä, ovatko he kusipäitä kuin sitä, onko heillä mahdollisesti jossain kasvain. Koko ajan tulee lisää syöpälääkkeitä ja hoitoja. On helpompaa hoitaa syöpä sisäelimestä kuin selvitä kaameasta avioliitosta!

Taru on havainnut, että ihmisyyteen kuuluu, että me pelkäämme heikkoutta ja sairauksia emmekä hyväksy, että kuolema on elämän päätepiste.

– Ihminen on kuin torakka, joka tarrautuu elämään – mutta olisi kauheaa elää 200-vuotiaaksi. Itse pyrin elämään täysillä niin kuin jokainen päivä olisi viimeinen.

Elämän rajallisuuden tajuaminen on saanut Tarun tekemään arjessaan valintoja.

– Minulla on laaja sosiaalinen piiri, enkä ehdi tavata edes kaikkia läheisiä ystäviä. Miksi siis tapaisin ikäviä, energiaa vieviä ihmisiä? Elämän ydin on tässäkin asiassa kirkastunut. Teen mitä haluan enkä ainakaan muodon vuoksi mitään!

Muodissa olevaa kuolinsiivousta hän ei aio tehdä.

– Minua ei kiinnosta siivoaminen. Jälkeläiset saavat sen verran perintöä, että saavat hoitaa asian!

