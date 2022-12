Sometähti Pernilla Böckerman paljastaa pahimman rahamokansa – ”Ovat vähän tyhmiä ostoksia”

Pernilla Böckermanille tyhjä tölkki kadulla on kuin suppilovahvero metsässä jollekulle toiselle.

Pernilla Böckerman asuu Töölössä omassa kaksiossa. Lisäksi hänellä on sijoitusasunto Kalliossa.

Kun sometähti Pernilla Böckerman, 22, oli lapsi, hän kerrytti säästöjä keräämällä pulloja. Sairaanhoitajaäiti ja palomiesisä kannustivat häntä tekemään töitä rahan eteen ja asettivat pullojenkeruulle vain yhden ehdon: kättä ei saa työntää roskiksiin.

– Minun on yhä vaikea jättää tyhjä pullo tai tölkki kadulle, jos näen sellaisen. Ne ovat minulle samanlainen löytö kuin jollekin suppilovahverot sienimetsässä.

Kun hän päätti alkaa tehdä Youtube-videoita 15-vuotiaana, piti saada kamera. Pernilla osti 550 euron laitteen yhdistämällä säästönsä ja rippilahjaksi saamansa rahat.

Youtube-tilistä tuli nopeasti menestys, ja Pernilla alkoi tienata videoilla suuria summia. Useiden tuhansien eurojen palkkiot kampanjoista tulivat aluksi yllätyksenä mutta eivät sokaisseet teini-ikäistä.

– En ollut ajatellut, että voisin tienata niin paljon. Olin kotona asuva koululainen, joten kuluja ei ollut. Turha shoppailu ei ole minun juttuni. Säästöä kertyi päivästä yksi.

Pernilla opiskeli peruskoulun jälkeen merkonomiksi ja ryhtyi sitten täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Vuonna 2021 hän ansaitsi 130 000 euroa, ja Pernillan mukaan vuonna 2022 tienestit tuplaantuivat.

Hän asuu yhdessä poikaystävänsä Artun kanssa 52,5-neliöisessä asunnossa Töölössä. Asunnon omistaa Pernilla.

– Ostin kaksion reilut kaksi vuotta sitten.

Lisäksi Pernillalla on Kalliossa sijoitusasunto, joka oli alun perin hänen ensimmäinen oma kotinsa.

– Muistelen ylpeydellä, miten ostin ensiasuntoni 18-vuotiaana ja pystyin laittamaan 37-neliöiseen yksiöön suuren summan itse säästettyä rahaa. Kun hankin asunnon Töölöstä, laitoin yksiön vuokralle.

Kun Pernillalta kysyy pahinta rahamokaa, hän mainitsee kenkäostokset.

– Pidän luksusmuodista, ja minulla on muutamat tonnin kengät. Ikävä kyllä nekin kuluvat käytössä eli ovat vähän tyhmiä ostoksia. Toisaalta käytän kalliita lenkkareitani joka päivä.

