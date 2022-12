Maarit ei ole ollut 17 vuoteen tekemisissä siskonsa kanssa – suomalaiset kertovat, miltä tuntuu, kun välit sisarukseen ovat lopullisesti poikki

Sisarussuhteet voivat olla mutkikkaita. Sen todistavat jo viimeaikaiset otsikot, joissa prinssi Harryn ja prinssi Williamin välien kerrotaan tulehtuneen roimasti kohutussa Harry ja Meghan -dokumenttisarjassa esitettyjen väitteiden myötä.

Sisarusten välirikkoja on sattunut julkimoille myös Suomessa: muun muassa Sara Sieppi kertoi taannoin mutkistuneista väleistään pikkusisareensa, ja erimielisyydet ajoivat räppäri VilleGallen totaaliseen välirikkoon veljensä kanssa kolmen vuoden ajaksi.

Me Naiset kysyi lukijoilta, millaiset välit heillä on sisaruksiinsa. Ovatko välit katkenneet kuin brittiprinsseillä konsanaan vai sujuvatko sukujuhlat sopuisasti?

Tarinoita tulehtuneista sisarussuhteista kertyi reilut 200. Vastaajista jopa 75 prosenttia kertoi välien omiin sisaruksiin olevan täysin katki. Loput vastaajista ilmoitti olevansa puheväleissä, vaikkakin välit sisarukseen ovat huonot.

Välien katkeaminen rakkaaseen perheenjäseneen voi olla arka paikka, joka nostaa pintaan surua vielä useankin vuoden jälkeen.

– Se on sellainen taka-alalla oleva suru tai tyhjyyden tunne, ehkä hylättykin olo, Tea, 62, kuvailee välirikkoaan siskonsa kanssa.

Anna, 47, kuvailee välirikon tuntuvan siltä, kuin sisko olisi kuollut.

– Kaipaan siskoani kovasti ja näen hänestä unia. Päivittäinen kanssakäymisemme toi minulle paljon iloa. Tunnen myös surua lastemme vuoksi, jotka viettivät aikoinaan paljon aikaa yhdessä ja ovat menettäneet nyt tilanteen takia tärkeitä ihmissuhteita.

Mikä välien katkeamiseen oikein johtaa? Koostimme kyselystä yleisimmät syyt, miksi suomalaisten välit omaan sisarukseen ovat viilenneet tai katkenneet jopa kokonaan.

Joskus eriävät näkemykset ja arvomaailmat nousevat ylitsepääsemättömäksi kynnyskysymykseksi sisarusten välillä, ja ainoa ulospääsy hankalasta tilanteesta on ottaa etäisyyttä sisarukseen. Myös katsomukselliset seikat voivat vaikuttaa sisarusten väleihin.

Erosin 18-vuotiaana Jehovan todistajista ja sisarukset tekivät selväksi, että välit on poikki sen jälkeen. Uskonnon opetukset ovat niin vahvat, etteivät he näe sen ulkopuolelle. Muutaman vuoden terapian jälkeen olen yrittänyt hyväksyä asian. Ikävä on silti joka päivä, ja olen kateellinen niille, jotka pitävät tiivisti yhteyttä sisaruksiin. Joskus olisi ihana soittaa ja kysyä mitä kuuluu. Elisa, 40

Siskoni on aina ollut luonteeltaan täysin erilainen kuin minä, joten meidän on ollut vaikea tulla toimeen ja olemme kaikesta eri mieltä. Kun siskoni laittoi välit poikki minuun riidan jälkeen, tuntui kuin taakka olisi nostettu harteiltani.

Kertulle, 50, yhteisen sävelen löytäminen parempituloisen ja erilaiset elämänarvot omaavan sisaruksen kanssa on ollut niin haastavaa, että sisarukset ovat ajan saatossa liki vieraantuneet toisistaan.

Osalla välit omaan sisarukseen olivat yltyneet niin riitaisiksi, että ainoa tapa katkaista pitkään kestänyt vihan ja katkeruuden kierre oli ottaa ohjat omiin käsiin ja lopettaa yhteydenpito. Esimerkiksi eräs 36-vuotias nainen kertoo päättäneensä katkaista välit veljiinsä siksi, koska veljet olivat suivaantuneet siskonsa avioerosta.

– Avioeroni jälkeen veljeni pyysivät vanhemmiltamme eksäni numeron ja veljien lasten synttärikutsut menivät tästedes eksälleni. En enää ollut tervetullut heille, joten katkaisin välit veljiini emmekä ole enää pariin vuoteen olleet missään tekemisissä, nainen kertoo Me Naisten kyselyssä.

Moni lukija jakoi kokemuksen siitä, että sisaruksen puoliso oli tavalla tai toisella vaikuttanut välien viilenemiseen – tai peräti aiheuttanut välirikon perheenjäsenten välille. Samalla myös sukulaissuhteet lasten välillä voivat kärsiä, mikä aiheuttaa monessa surua.

Välimme veljeni kanssa ovat huonot veljeni vaimon takia. Veljeni vaimo kirjoitti äidillemme haukkumakirjeen kaikista äidin virheistä. Loukkaannuin äidin puolesta ja annoin sen kuulua veljeni vaimolle. Veljeni on solidaarinen vaimolleen eikä näin ollen ole yhteydessä. Myöskään veljen pojan häihin ei tullut kutsua, vaikka hänen kanssaan suhteemme on neutraali.

Olimme veljeni kanssa hyvin läheisiä, mutta hänen vaimonsa kokee minut ilmeisesti hankalaksi. Olin aina toivonut, että saisin olla veljeni lapsille läheinen ja rakastava täti, kuten oma tätimme oli meille lapsina. Nyt tilanne on se, etten tunne veljeni lapsia ollenkaan, näemme ehkä kahdesti vuodessa. Näin on ollut useamman vuoden ajan. Olen tilanteesta surullinen. Minna, 38

Toisinaan eripura alkaa vasta silloin, kun vanhemmat on laskettu hautaan. Milloin kahnauksia aiheuttaa perinnönjako, milloin hautajaisjärjestelyt. Osa jopa kertoi tilanteista, joissa edesmenneiden vanhempien rahoja on yritetty junailla omaan taskuun kepulikonsteilla.

Isän hautapaikka on siskoni mielestä väärä ja se on hänestä minun syytäni. Isän suvulla on sukuhauta, mutta siellä ei olisi ollut äidille paikkaa. Sisareni mielestä tein anteeksiantamattoman mokan, kun ehdotin ihan uutta hautapaikkaa, johon saisi kaksi sijaa. Siskoni on aina ollut jotenkin kateellinen tai katkera minulle. Tässä kohdin räjähdin ylenpalttisesti. Emme ole missään tekemisissä keskenämme. Mari, 56