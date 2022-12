6 tunnettua suomalaista kertoo – tällaista on arki uusperheessä, jossa on jopa 8 lasta: ”Meillä ei ole tukiverkkoja”

Perhe- ja asumismuotoja on monenlaisia. Arman Alizad, Manuela Bosco, Sanna Stellan, Riikka Pulkkinen ja Laura Malmivaara tietävät, millaista uusperheen arki on parhaimmillaan – ja pahimmillaan.

Arman Alizad ja Senay Coco kertoivat Me Naisten kansihaastattelussa lokakuussa kahdeksanhenkisen uusperheensä arjesta.

Vuoroviikoin saman katon alla asuvat Armanin 12- ja 9 -vuotiaat tytöt, sekä Senayn 13-vuotias poika ja 9-vuotias tytär. Armanin 19-vuotias esikoistytär työskentelee isänsä tuotantoyhtiössä ja asuu äitinsä kanssa, mutta kyläilee usein isän perheen luona.

Kaksi vuotta sitten Arman ja Senay saivat ensimmäisen yhteisen lapsensa Kiaran, lempinimeltään Kikin.

– Olimme seurustelleet vasta puoli vuotta, kun hän ilmoitti tulostaan. Halusimme yhteisen lapsen, ja Kiki onkin yhdistänyt perheemme ihanalla tavalla, Senay kertoi.

Sekä Arman että Senay hyppäsivät ensi kertaa uusperheeseen, mikä jännitti kumpaakin. Molemmat olivat kuulleet kauhutarinoita siitä, mikä kaikki voi uusperhe-elämässä mennä pieleen. Siitäkin syystä he osaavat olla kiitollisia toimivasta arjesta.

” Jonkinlainen kuri ja järjestys on pakko olla.

– Kaikki on mennyt paremmin kuin ikinä osasimme toivoakaan. Lapset ovat keskenään hyviä kavereita, mikä vaikuttaa koko perheen dynamiikkaan positiivisesti, Arman sanoi.

– Olemme tosi onnekkaita, sillä lapsemme tulevat todella hyvin toimeen ja tykkäävät toisistaan, Senay komppasi puolisoaan.

Kahdeksanhenkisen uusperheen pyörittäminen vaatii aikataulutusta, rutiineja, suunnitelmallisuutta ja välillä pikimustaa huumoria. Arjen palapeli koostuu vanhempien liikkuvasta ja epäsäännöllisestä työstä sekä lasten koulu- ja harrastusaikatauluista. Vaikka menot merkitään hyvissä ajoin yhteiseen kalenteriin, muuttujia ja muutoksia tulee jatkuvasti.

– Jonkinlainen kuri ja järjestys on pakko olla, muuten homma leviäisi käsiin. Meillä vallitsee hallittu kaaos, Senay sanoi virnistäen.

– Pidämme kiinni perheen yhteisestä illallishetkestä, jolloin kaikki asettuvat saman pöydän ääreen syömään ja vaihtamaan kuulumisia, Arman lisäsi.

Arman ja Senay kertovat olevansa kasvatusasioissa samoilla linjoilla.

– Osaamme tarvittaessa olla tiukkoja, mutta emme myöskään jaksa jatkuvasti hengittää lasten niskaan.

Lue lisää: Arman Alizad, 51, ja Senay Coco, 36, olivat seurustelleet puoli vuotta, kun Senay tuli raskaaksi – tällaista on kahdeksanhenkisen uusperheen arki

Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen

Myös Manuela Boscon ja Tuure Kilpeläisen kahdeksanhenkisen uusperheen arki on ajoittain hektistä.

Sitoutumisesta ja ajankäytöstä Manuela keskustelee Tuuren kanssa paljon sekä kotona että pariterapiassa. Terapia on heille yksi tapa ennakoida asioita.

– Meillä on ajoittain suhteellisen haastavat olosuhteet: kuusi lasta, kummallakin freelancer-työt, paljon projekteja, epäsäännölliset aikataulut ja epäsäännölliset tulot. Lisäksi molemmilla on omia oleellisia tarpeita, mutta myös halu löytää aikaa sekä itselle että toiselle. Ja tarve, että sen sallii niin itselle kuin toisellekin, Manuela kertoi syyskuussa Me Naisten haastattelussa.

” Jos me jostain riitelemme, se on 75-prosenttisesti tämä: kuinka paljon kumpikin voi mennä ja miten hoidetaan lapsiarki.

– Olemme kummatkin ajoittain mustasukkaisia nimenomaan ajankäytöstä. Jos me jostain riitelemme, se on 75-prosenttisesti tämä: kuinka paljon kumpikin voi mennä ja miten hoidetaan lapsiarki.

Manuela kertoi myös esimerkin. Tuure oli kesän päätyttyä hyvästellyt pitkäaikaisen yhtyeensä Kaihon karavaanit, mutta kesä meni vielä kiertäessä eri puolilla Suomea.

– Tällaiset asiat voisivat katkeroittaa helposti, Manuela totesi.

Tuure tunnetaan kulkuri-imagostaan. Manuela puolestaan on ollut suhteen alusta asti kotona lasten kanssa, mutta yhtä lailla myös hän kaipaa omaa tilaa ja liikkumista.

– On hienoa, kun Tuure pystyy tunnistamaan, että minulla on sama vapauden tarve ja hän antaa minulle siihen myös mahdollisuuden.

Joskus uhriutuminen meinaa nostaa päätään, mutta Manuela on tajunnut, että se ei ole ratkaisu.

– Minä en ole uhri. Olen itse elämäntilanteeni valinnut, ja voimme Tuuren kanssa löytää keinoja, että molemmille järjestyy myös aikaa olla itsekseen. Tämä on alituista tasapainon hakua.

Lue lisää: Manuela Bosco ja Tuure Kilpeläinen käyvät säännöllisesti pariterapiassa – heillä on yksi asia, josta molemmat ovat ajoittain mustasukkaisia

Riikka Pulkkinen ja Tommi Saarikivi

Kuten perheitä itsessään, on asumismuotojakin monenlaisia. Kirjailija Riikka Pulkkinen, 42, ja kumppani, juristi, muusikko ja Musiikin edistämissäätiön toimitusjohtaja Tommi Saarikivi, 47, ovat asuneet vuodesta 2019 perheineen samassa kerrostalossa, mutta eri asunnoissa – Riikka ylimmässä kerroksessa ja Tommi muutama kerros alempana.

Kihlaparilla on 2-vuotias tytär. Lisäksi Riikalla on 9-vuotias tytär ex-puolisonsa kanssa ja Tommilla kaksi poikaa ja tytär aiemmasta liitostaan.

” Meillä on avattu perhe tai avoin perhe.

Kun heillä on ”pienperheviikko” eli lapsista on kotona vain kuopus, Tommikin asuu yläkerrassa. Kun talossa ovat myös miehen teini-ikäiset lapset ja Riikan esikoinen, perhe jakautuu kahteen asuntoon.

– Muuttaessamme emme halunneet yhdistää perheitä väkivalloin. Kävi tuuri, että samasta talosta löytyi kaksi sopivaa asuntoa. Meillä on kaksi yhden vanhemman taloutta ja molemmilla vastuu omastaan. Tämä järjestely toimii mutta vain juuri ja juuri. Kaikki on monimutkaista, kun liikkuvia osia on paljon, Riikka kertoi elokuussa Me Naisissa.

Myöskään parin uusperhekuvio ei ole se perinteisin. Sekä Riikka että Tommi ovat erityisen hyvissä väleissä eksiensä kanssa. Se tarkoittaa, että esimerkiksi joulua ja isän- ja äitienpäivää vietetään usein niin, että paikalla ovat molempien entiset puolisot. Laajennetun perheen voimin on tehty lomamatkojakin.

– Meillä on avattu perhe tai avoin perhe. Kaikista vähiten se on eroperhe tai rikkinäinen perhe. Emme jaa mitään intiimejä asioita, mutta eksät ovat aina tervetulleita meille.

– Esikoiseni luettelee jo sujuvasti, keitä kaikkia hänen perheeseensä kuuluu. Välillä joudun toppuuttelemaan, kun hän puhuu kahdesta äidistään ja isästään, mutta olen kovin ylpeä tästä perhemuodosta.

Riikka tiedostaa, ettei tällainen järjestely ehkä toimi kaikilla, mutta heillä se toimii.

– Koen, että ydinperheen mallissa on jotain kuristavaa.

Lue lisää: Riikka Pulkkinen omistaa nykyisen miehensä kanssa kaksi kolmiota samasta talosta – perheen uusperhekuvio ei ole se perinteisin

Sanna Stellan ja Timo Suomi

Näyttelijänä, juontajana ja kirjailijana tunnetun Sanna Stellanin, 47, ei pitänyt alun perin edes hankkia lapsia. Nyt hänellä on kymmenhenkinen uusperhe.

Sannalla on kolme lasta edellisestä liitostaan ja vuonna 2019 syntynyt yhteinen lapsi tuottajapuolisonsa Timo Suomen kanssa. Puolisolla on edellisestä suhteestaan neljä lasta, joista nuorin asuu puolet ajasta äidillään. Kolme vanhinta asuvat jo omillaan.

Arki kahden viisivuotiaan sekä neljä-, yhdeksän- ja kolmetoistavuotiaiden lasten kanssa vaatii paljon ennakointia ja aikatauluttamista.

– Meillä on armeija tuttuja ja tuntemattomia ihmisiä auttamassa, hoitamassa, hakemassa ja kuskaamassa pesuettamme.

– Käytämme pääosin ostettua lastenhoitoapua, koska meillä ei ole täällä tukiverkkoja. Sipooseen muuton jälkeen olemme joutuneet etsimään uudet luotetut hoitajat. Äitini tulee tarvittaessa apuun kolmen tunnin matkan päästä Satakunnasta, Sanna kertoi keväällä Me Naisten haastattelussa.

Parasta Sannan suurperhearjessa ovat ilo ja nauru lasten kanssa, haastavinta taas aikaiset aamut ja iltapäivät, kun koko lauma palaa töistä ja koulusta. Silloin kaikilla on nälkä ja ikävä ja kaikki haluavat saada äänensä kuuluviin.

” Uusperheessä on aina paljon enemmän porukkaa vaikuttamassa esimerkiksi päätöksiin.

Hulabaloo ei kuitenkaan ole ihan kokoaikaista.

– Joka toinen viikko olemme ihan ihmeissämme, kun meillä on kotona vain yksi lapsi.

Sanna on oppinut sietämään arjen hallittua kaaosta ja jopa nauttimaan siitä.

– Ystäväni sanovat, että kaaoksensietokykyni on uskomaton. Elän siitä, että minulla on paljon tekemistä ja säätöä, mutta samalla huomaan, että sietokykyni säätämiselle on vähentynyt iän myötä.

Säännölliset ruokailu- ja nukkumaanmenoajat tuovat mielenrauhaa ja rutiineja koko perheelle.

Uusperhekuviossa ovat usein mukana myös eksät ja eksien nyksät omine tapoineen.

– Uusperheessä on aina paljon enemmän porukkaa vaikuttamassa esimerkiksi päätöksiin. Monta asiaa pitää ottaa huomioon.

– Koko ajan arjen asioiden hoitaminen meillä kuitenkin helpottuu, ja parhaimmillaan olen tyytyväinen siihen, että lapsilla on muitakin aikuisia huolehtimassa ja välittämässä heistä.

Lue lisää: Kun Sanna Stellan alkoi odottaa esikoistaan, ystävät ällistyivät ja pitivät pubissa kriisikokouksen – nyt Sanna on 10-henkisen uusperheen äiti

Laura Malmivaara ja Sami

Viime pääsiäisenä näyttelijä Laura Malmivaaran uusperhe sai lisäystä. Syntynyt poika on Lauran ja hänen miesystävänsä Samin ensimmäinen yhteinen lapsi, kovasti toivottu ja silti yllätykseksi kutsuttu uusperheen yhdistävä lenkki.

” Tuntuu, että vauva jotenkin yhdistää meidän kaikki tyttäremme lopullisesti yhdeksi perheeksi.

– On se uusperheessä merkittävä asia, kun sinun ja minun lasten jatkeeksi syntyy vielä meidän lapsi. Tuntuu, että vauva jotenkin yhdistää meidän kaikki tyttäremme lopullisesti yhdeksi perheeksi, vaikka käytännössä olemme olleet sitä jo pitkään, Laura kertoi toukokuussa.

Poikavauvan lisäksi perheeseen kuuluvat Samin tytär Vera, 12, sekä Lauran tyttäret Alma, 18, ja Aino, 16.

Laura ja Sami ovat olleet yhdessä yhdeksän vuotta, ja toive yhteisestä lapsesta oli ollut vahva jo pitkään.

– Sanonta, että saat sen, mistä luovut, on tämän lapsen kohdalla niin totta. Olimme päättäneet antaa lapsen tulla, toivoimme sitä ja lopulta kävimme nekin keskustelut, että olisimme myös valmiita elämään ilman yhteistä lasta. Yllättäen vauva sitten päättikin tulla, Laura sanoo luonnollisesti alkaneesta raskaudestaan.

– Elämässä on kaksi ihmeellistä ja luonnollista tapahtumaa, syntymä ja kuolema, joiden ajankohtaan ei oikeasti voi vaikuttaa. Niiden kohdalla mitä tahansa voi tapahtua.

Lue lisää: "Yllättäen vauva sitten päättikin tulla" – Laura Malmivaara, 48, kertoo luonnollisesta raskaudestaan, joka sai tajuamaan elämän yllätyksellisyyden

Lue myös: Eronsa jälkeenkin Jutta Larmilla ja Harri Gustafsbergilla on yhteinen firma, vene ja ystävät – nyt he jakavat 5 ohjettaan, joilla laajennettu perhearki toimii