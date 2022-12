Onko sinulla mennyt välit poikki sisaruksesi kanssa? Kerro tarinasi!

Netflixin kohutun Harry ja Meghan -dokumentin myötä prinssi Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin etäiset välit ovat nousseet otsikoihin.

Netflixin kohuttu Harry ja Meghan -dokumentti kertoo tarinaa kulissien takaisista tapahtumista siltä ajalta, kun Sussexin herttuapari ilmoitti jättävänsä hovin.

Dokumentin myötä prinssi Harryn ja hänen isoveljensä prinssi Williamin etäiset välit ovat nousseet otsikoihin tällä viikolla.

Netflix julkaisi trailerin sarjan viimeisistä jaksoista. Harry kuvailee, että Sandringhamin kriisikokous oli käänteentekevä hetki hänen ja Williamin väleissä:

– Surullisinta on tapahtumien vaikutus minun ja veljeni väleihin. Hän valitsi instituution ja osittain ymmärrän sen. Se kuuluu rooliin, johon hän on syntynyt. Hänet on kasvatettu ajattelemaan, että hänen vastuullaan on varmistaa instituution jatkuvuus.

Prinssi Harryn mukaan hänen isoveljensä William huusi hänelle kokouksessa, jossa käsiteltiin Harryn ja Meghanin roolia hovissa.

Lue lisää: Harrylta ennenkuulumaton väite kulissien takaisesta hetkestä: Williamin käytös hovin kriisikokouksessa rikkoi veljesten välit peruuttamattomasti

Välien kiristyminen ei ole perhesuhteissa lainkaan tavatonta, olipa kuninkaallinen tai ei. Syystä tai toisesta suhde sisarukseen saattaa viilentyä tai katketa kokonaan.

