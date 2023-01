Wide ContentPlaceholder

Ihmiset & suhteet

Superläheiset

Sara Siepillä ja Shirly Karvisella on erityisen läheisiä ihmisiä vain muutama, mutta toisilleen he ovat sellaiset. Ystävyys alkoi hetkenä, kun kummallakin oli parisuhteessaan vaikeaa. – Sara on ollut ihmissuhdeasioissa yksi suurin tukijani, Shirly sanoo.

Shirly Karvinen ja Sara Sieppi ovat jakaneet keskenään niin sydänsurut kuin onnen nykyisistä toimivista parisuhteistaan. ”Ystävät ovat aina saaneet yhtä ison osan elämästä, seurustelin tai en”, Sara sanoo.