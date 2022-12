Tällaista arkea rakastunut Elina Valtonen elää tv:stä tutun kumppaninsa kanssa – kertoo nyt lastensa reaktiosta

Kansanedustaja Elina Valtosella on tuore suhde tv-kasvo Jussi Heikelän kanssa. Kummallakin on lapsia edellisestä suhteesta. – On jotenkin levollisempaa, kun meillä molemmilla on jo lapsia eikä suhteessa ole paineita sen enempää. Voi vain olla.

Tänäänkin Elina Valtosen lounas on kestänyt viisi ja puoli minuuttia. ”Rytmini on sellainen, että on hyvä, jos edes ehdin syödä jotain jossain välissä. Mieluiten käytän lyhyen ajan salaatin kauhomiseen oman työhuoneeni rauhassa.”

Pari päivää sitten Elina Valtosen lapsille iski sisaruuskina. Koska ulkona oli sopivasti kinoksittain lunta, Elina lähetti jälkikasvunsa pulkkamäkeen. Ratkaiskaa riitanne siellä, hän kehotti. Itse hän oli lupautunut Teams-palaveriin, jonka oli määrä alkaa puolen tunnin kuluttua.

Lasten mentyä Elina hoksasi, että kokoukseen oli tosiaan puoli tuntia aikaa. Hän etsi kaapista vanhan hiihtohaalarinsa, puki sen päälleen ja lähti lastensa perään.

– Lasteni mielestä haalari on super nolo, ja näin, kun he tunnistivat minut siitä jo kaukaa. Mutta meillä oli tosi hauskaa se aika, mitä ehdin pulkkamäessä olla. Kokoukseenkin ennätin vaihtaa paidan haalarin tilalle, Elina naurahtaa.

Iltakokouksia ei aina voi välttää niinäkään viikkoina, kun lapset ovat kotona. Viime vuosina Elina on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, ettei työ vie liikaa tilaa perheeltä. Se tarkoittaa, että silloin kun mahdollista, hän sanoo herkästi ”ei” kaikelle ylimääräiselle.

– Tässä työssä riittäisi töitä, matkoja ja rientoja joka päivälle ja illalle. Lapseni ovat sen ikäisiä, että tarvitsevat vielä minua – ja minäkin tarvitsen heitä. Toisaalta muuraan helposti kalenterin täyteen aina, kun lapset ovat isällään.

Ja kalenteri todella on täynnä. Elina on paitsi kolmannen kauden kansanedustaja, myös kokoomuksen varapuheenjohtaja, Suomen Nato-valtuuskunnan puheenjohtaja ja ulkoasianvaliokunnan jäsen. Lisäksi hän kiertää tapaamassa äänestäjiään kentällä, tekee iltaisin puhujakeikkoja ja juontaa omaa Youtube-kanavaa, johon kutsuu vieraita puhumaan ajankohtaisista politiikan kysymyksistä.

Elinalle on kuitenkin alkanut merkitä yhä enemmän myös se, että aikaa jää lasten lisäksi itselle.

– Olen huomannut, että jos en pidä itsestäni huolta, en voi olla työssäkään parhaimmillani. Olen tehnyt itselleni selväksi, että kukaan ei tee minulla mitään, jos palan loppuun. Kaikki parhaat ideani olen sitä paitsi saanut silloin, kun olen saanut myös levätä ja tehdä omia juttujani. Esimerkiksi ajatuksen sosiaaliturvaa uudistavasta perustilistä keksin keskellä yötä.

” Parisuhde on minulle uutta, jännittävää ja vähän outoakin.

Täyteen kalenteriin on jo jonkin aikaa pitänyt järjestää tilaa myös parisuhteelle. Elina seurustelee juontajana ja televisiotuottajana työskentelevän Jussi Heikelän kanssa. Pari näyttäytyi ensimmäistä kertaa virallisesti yhdessä itsenäisyyspäivänä Linnan juhlissa.

Elina Valtonen ja tv-tuottaja Jussi Heikelä näyttäytyivät ensimmäistä kertaa virallisesti yhdessä Linnan juhlissa joulukuun alussa.

– Tässä suhteessa on helppoa olla, ja meillä synkkaa hyvin. Sitä todella arvostan. On ihanaa, kun elämä on jollain saralla helppoa. Maailmassa on juuri nyt tarpeeksi kauheutta, väkivaltaa ja sotaa. Kodin pitää olla sellainen paikka, missä voi hengittää, olla vapaasti ja missä on turvallista olla, Elina kuvaa.

Uusi elämäntilanne on vaatinut silti häneltäkin totuttelua.

– Jos miettii, mitä kaikkea elämässäni parissa vuodessa on tapahtunut, onhan parisuhde minulle uutta, jännittävää ja vähän outoakin. Mutta niinhän elämän kuuluukin olla.

Isompi pensseli käyttöön

Työtä ja yksityiselämää ei täysin voi erottaa toisistaan. Sen Elina oppi muutama vuosi sitten, kun erosi lastensa isästä. Avioero oli rankkuudessaan kokemus, joka sai hänet ensin ilmoittamaan julkisesti, ettei hän jaksa lähteä vuoden 2021 kuntavaaleihin lainkaan. Lopulta hän kuitenkin keräsi voimat vaalityöhön ja nousi valtakunnan äänikuningattareksi liki 16 000 äänellä.

” Oli päiviä, joina tunsin vain vajoavani.

Vaalivoittoa edeltäneen elämänvaiheen vaikeutta ei kuitenkaan edelleenkään ole hankalaa palauttaa mieleen.

– Oli päiviä, joina tunsin vain vajoavani. En nähnyt lohtua tai valoa missään suunnassa, vaan yritin vain suoriutua kaikesta. Henkisesti minua kuitenkin auttoi se, että tiesin koko ajan eropäätöksen olevan oikea. Vaikka oli kuinka vaikeaa, oli selvää, että eteenpäin on mentävä. On varmasti hankalampaa, jos erossa jää jonkinlaiseen välitilaan pohtimaan päätöstä.

Senkin Elina muistaa kirkkaasti, kun elämään alkoi tulla taas valoa. Usein sanotaan, että asiat eivät tapahdu hetkessä, mutta se asia tapahtui. Eräänä toissahuhtikuisena yönä Elina vain heräsi uudenlaiseen tunteeseen.

– Muistan, miten lapset tuhisivat viereisessä huoneessa. Nousin ylös ja ajattelin, että vitsi, minähän olen onnellinen. En tiedä, mitä siinä tapahtui, ehkä tilanne oli vain kypsynyt siihen. Oikeastaan sen jälkeen olen ollutkin onnellinen, Elina sanoo.

– Varmasti asiaan vaikutti myös se, että vaikka elämässä oli silloin vielä monia epävarmuuksia, arki alkoi kuitenkin soljua. Pystyin aidosti alkaa rakentaa omaa elämääni.

Käännekohdan jälkeen Elinan oli huomattavasti helpompi kohdata niitä haasteita, joita jokainen eronnut tietää arjessa tulevan.

– Kun sain henkisesti noustua ylös, olen pystynyt suhtautumaan vaikeuksiin aivan eri tavalla. Vaikeassa elämäntilanteessa ihmisen katse kääntyy helposti todella lähelle ja voi johtaa jopa masentumiseen. Oman kokemukseni jälkeen mietin poliitikkona sitä, voisiko yhteiskuntakin tukea jotenkin siinä. Sydänsuruihin ei ulkopuolelta voi vaikuttaa, mutta ehkä siihen, että ihmisen katse omassa tilanteessa vähän aukenisi.

Haaveilu ja unelmointi on Elina Valtoselle tärkeää. ”Pahinta on, jos se loppuu. Silloin on hankalaa nähdä valon pilkahduksia vaikeilla hetkillä.”

Korona-aika toi eron jälkeiseen elämään oman mausteensa. Ihmisten ilmoille ei päässyt, joten Elina luki tavallista enemmän esimerkiksi filosofiaa.

– Yhtäkkiä ei lähdettykään ravintolaan mimmien kanssa, vaan olin yksin kotona vapaa-aikani. Se oli vaikeaa, mutta tuli mietittyä paljon asioita. Vaikeuksien kautta olen joutunut kelailemaan paljonkin sitä, mikä on minulle tärkeää. Tunnen itseni paremmin ja uskon, että uudessa parisuhteessa olenkin parempi versio itsestäni: Elina 3.0 Elina 2.0:n sijaan, hän sanoo.

– Ehkä olen helpompi kumppani siksi, että en tee mistään pienistä asioista ongelmaa. Jos asiat ovat pääasiassa hyvin, voi maalata vähän isommalla pensselillä.

Rakkaus tuli hyvään kohtaan

Kun Elina puhuu uudesta rakkaudesta tai elämästä ylipäätään, puheessa toistuu usein sana kiitollisuus. Hän kokee tunnetta yhtä lailla herkullisesta uudesta kahvista lähikahvilassa kuin hyvästä parisuhteesta. Kiitollisuuteen liittyy vahvasti ikä.

– Pidän itseäni edelleen nuorena, tietenkin! Mutta tällä iällä on jo nähnyt ja kokenut kaikenlaista, joten hyvinkin pieniä juttuja osaa arvostaa, Elina sanoo.

– Kumppanissa olen onnellinen varsinkin niistä hyvistä asioista, jotka tuovat suhteeseen helppouden tunteen. Tykkäämme Jussin kanssa samoista asioista kuten urheilusta, veneilystä ja ravintolassa syömisestä. Ajattelemme myös saman suuntaisesti arjen asioista. Politiikan suhteen sen sijaan ei tarvitse tai saakaan olla kaikesta ihan samaa mieltä.

Kun uusi rakkaus tuli Elinan elämään, siinä olivat jo kaikki palaset kohdallaan.

– Uusi suhde tuo elämään valoa ja ihanuutta, mutta elämäni on ollut hyvää jo kauan eikä minulla pitkään aikaan ole ollut mitään hätää. Kun siihen tilanteeseen tulee vähän ekstraa, se on kivaa. Elämässä on kuitenkin tosi tärkeää, että siinä on myös ylimääräisiä hauskoja juttuja. Ne tekevät elämästä elämisen arvoisen.

” Tykkäämme Jussin kanssa samoista asioista.

Kuten elämässä muutenkaan, Elinalla ei ole tarvetta suunnitella asioita liian pitkälle parisuhteessa.

– Olen aina ajatellut vähän runotyttömäisesti, että rakkaus kantaa. Jos henkiset asiat ovat kunnossa, käytännön asiat lopulta järjestyvät. Toisaalta vaikka olisi kuinka paljon rakkautta, mutta suhteella ei ole tilaa hengittää arjessa ja kaikki on aikataulutettua, ei se pidemmän päälle onnistu.

Kaikki on mahdollista. Se oli Elinan slogan onnistuneissa kuntavaaleissa, ja siihen hän uskoo vahvasti myös henkilökohtaisessa elämässään.

– En ole ikinä tehnyt esimerkiksi viisivuotissuunnitelmaa, en uralla enkä myöskään henkilökohtaisessa elämässäni. Elämä on hyvää näin ja tuntuu hyvältä. Silloin ei tarvitse hirveästi suunnitella, hän sanoo.

– Minulle oli tietysti tärkeää, että lapseni ottivat uuden kumppanini hyvin vastaan. Tilanne on heillekin uusi. On myös ehkä jotenkin levollisempaa, kun meillä molemmilla on jo lapsia eikä suhteessa ole paineita sen enempää. Voi vain olla. Sekin on tämän ikäisenä suhteessa hienoa.

Elina puhuu kahdelle lapselleen saksaa. ”Saksa on aina ollut sydämen kieleni: jos vaikka otan kaverini vauvan syliin, alan spontaanisti puhua vauvalle saksaa.”

Vapaus. Se on yksi tärkeimmistä elämän arvoista Elinalle, ja se ulottuu myös rakkauteen.

– Minulle on tärkeää, että saan olla oma itseni. Olen todella utelias ihminen ja haaveilu ja unelmointi on minulle tärkeää. Sitä minun on saatava tehdä myös parisuhteessa.

– Ihmisellä pitää olla myös omaa aikaa, mutta oma aika on laaja käsite. Se voi olla myös sitä, että on toisen kanssa.

Elina uskoo, että vapaus ja eri vaihtoehtojen arvostaminen tulivat arvoina hänen elämäänsä jo varhain. Hänen lapsuudenperheensä muutti Saksaan Elinan ollessa yhdeksänvuotias ja asui maassa neljä vuotta.

– Opin kielen nopeasti, mutta isossa kuvassa kaikella muulla oli enemmän merkitystä. Menin katolilaiseen kouluun ja luokkaan, jossa en ensin tuntenut ketään. Sain paljon ystäviä, joista osa on tiiviisti elämässäni edelleen. Muutin maahan lapsena ja tulin teininä takaisin. Ne olivat merkittävät vuodet elämässäni.

Saksan kieli on edelleen vahvasti mukana Elinan arjessa. Hän on puhunut lapsilleen aina saksaa.

– En mitenkään erityisesti päättänyt, että lapsistani tulee kaksikielisiä, vaan se vain kävi luontevasti. Saksa on aina ollut sydämen kieleni: jos vaikka otan kaverini vauvan syliin, alan spontaanisti puhua vauvalle saksaa.

Kutsumus täyttyi, palkka putosi

Käyn piipahtamassa politiikassa. Niin Elina ajatteli kesällä 2014, kun hän nousi varasijalta eduskuntaan. Hän oli lähtenyt ehdolle äitiyslomalla. Takana oli mittava ura kansainvälisessä pankkimaailmassa. Kööpenhaminassa ja Lontoossa viimeiset vuodet työskennellyt Elina oli palannut Suomeen alkaessaan odottaa esikoistaan. Hän oli aina ollut kiinnostunut yhteiskunnallista asioista, mutta politiikka oli alkanut houkutella etenkin finanssikriisin aikana. Sitä Elina seurasi paraatipaikalta työssään ison brittiläisen pankin riskienhallintaratkaisujen johdossa.

– Aloin olla huolissani Suomesta, joka näyttäytyi Euroopasta käsin aika sisäänpäin kääntyneeltä. Tuli fiilis, että meidän pitäisi vähän uudistua. En pitänyt kansanedustajaksi pääsyä realistisena, mutta päätin kokeilla, kun olin sopivasti äitiyslomalla.

Tie kansanedustajaksi ei ollut se tyypillisin, sillä Elinalla ei ollut takanaan vuosien nousua puolueportaissa. Aluksi hän ei itsekään identifioinut itseään poliitikoksi. Viimeisissä eduskuntavaaleissa hän sai 19 000 ääntä.

– Nyt olen ajatellut jo monta vuotta, että tämä on juuri sitä, mitä haluan tehdä. Se antaa rauhaa ja vapauden olla oma itsensä työssäkin.

Loikka investointipankista eduskuntaan tarkoitti myös pienempää palkkapussia. Rahan kannalta urakehitys ei siis ollut tyypillinen, mutta raha ei olekaan sanellut Elinan ratkaisuja elämässä.

– Tuloni putosivat oleellisesti, mutta politiikka on minulle kutsumus. Olen myös aina vierastanut pröystäilyä ja taseen kasvattamista – sitä, että aina pitää olla vähän isompi asunto. Omaisuus tuo turvaa, muttei yksin tee autuaaksi. Tietyn rajan jälkeen raha alkaa merkitsemään kaikkea muuta kuin sitä saatko laskusi maksettua. Siinä ei välttämättä ole mitään pahaa, mutta olen nähnyt surullisiakin tarinoita läheltä.

Elina korostaa, että ei silti missään nimessä ylenkatso rahaa. Sen merkitys on korostunut etenkin viime aikoina niissä keskusteluissa, joita hän käy äänestäjiensä kanssa. Elinankin puheeseen nousee nopeasti sähkön hinta, maakuntien toivoton asuntokauppatilanne ja se, että moni on pakotettu jäämään väkivaltaiseen parisuhteeseen, koska talous on puolison käsissä.

– Tässä tulee nyt tätä politiikkaa, en pääse karvoistani mihinkään, hän pahoittelee ja hymyilee.

– Mutta henkilökohtainen talous tuo ehdottomasti myös sitä vapautta, mitä toivoisin kaikille. Minua ahdistaa sellainen holhoaminen, että valitaan asioita ihmisten puolesta. Ihmisellä pitäisi aina olla enemmän vaihtoehtoja tänään kuin mitä oli eilen, riippumatta siitä, mitä hän on aiemmin tehnyt tai onko elämässä käynyt todella huonostikin. Esimerkiksi maksuhäiriömerkintä ei saisi lyödä kaikkia ovia kiinni.

Elina harrastaa paljon liikuntaa lastensa kanssa. ”Pelaamme poikani kanssa molemmat jalkapalloa, tyttäreni tanssii ja käymme kaikki pelaamassa yhdessä tennistä.”

Elinalle politiikka on ennen kaikkea juuri niitä oikean elämän tarinoita, joita hän kuulee ihmisiltä Prisman aulassa tai Hakaniemen torilla. Asiat eivät ole vain pykäliä papereissa.

– Monesti kertomukset menevät ihon alle, eikä ole yksi kerta kun olemme kertojan kanssa kyynelehtineet yhdessä.

Moni kertoo Elinan tavatessaan myös fanittavansa tätä. Siihen Elinalla on aina sama vastaus: älä!

– Sanon, että olen poliitikko, epäile minua. Vaikka tämä kuulostaa idealistiselta, minusta ainoa tapa pitää demokratia virkeänä on epäillä valtaa ja vallanpitäjiä. Ymmärrän senkin, että tämä ei ole minulle loppuiän työ. Urani voi loppua ja loppuukin joskus viimeistään demokraattisilla vaaleilla.

Seuraavat niistä käydään ensi keväänä, joten tiedossa on kohta entistä tiukempi kalenteri. Sitä ennen Elina aikoo kuitenkin olla ainakin viikon joululomalla. Hän odottaa parasta ystäväänsä Sampsaa kyläilemään Hongkongista, ja suunnitteilla on joku matkakin lasten kanssa – ehkä.

– Lomallakin on hyvä pitää vaihtoehdot auki. Kaikki on mahdollista.