Leo Stillman kertoo, millaiseen järjestelyyn on päätynyt lapsensa äidin kanssa – ”Tyttäreni on minulle kaikki kaikessa”

Ystävistä on vuosien varrella tullut osa Leo Stillmanin perhettä.

Tästä en luovu -juttusarjassa haastateltavat kertovat viisi asiaa, joista eivät ikinä suostuisi luopumaan.

Kahvi

Minulla on kahviaddiktio. Sumppia menee 15 kuppia päivässä. Kahvi on minulle paitsi piristävä nautintoaine myös tapa rytmittää päivää. Kun saan studiossa yhden työvaiheen tehtyä, palkitsen itseni kahvilla. Selviytyjissä en saanut kahvia, ja siitä seurasi kauhea päänsärky. Juon enimmäkseen suodatinkahvia, mutta tykkään myös erikoiskahveista.

Kitara

Kitara on ensirakkauteni. Sen lisäksi, että se on esteettisesti kaunis esine, on se myös turva ja ystävä, joka ei koskaan jätä. Kun elämässä on ollut heikompia hetkiä, olen purkanut kitaran kieliin pahaa oloani. Sain ensimmäisen kitarani pari–kolmevuotiaana ja olen soittanut niin paljon, että toinen olkapääni on pysyvästi toista alempana. Vuosien varrella olen omistanut kymmenen kitaraa, tärkeimpänä niistä isoveljeltäni Tuure Kilpeläiseltä muutama vuosi sitten syntymäpäivälahjaksi saatu Gibson.

Ystävät ja perhe

Vietän kaiken vapaa-aikani perheen ja ystävien parissa. Ystävistäni on tullut vuosien varrella osa perhettä, ja vietämme joulutkin yhdessä. Myös kuusikymppinen äitini tykkää hengata mukana kaveriporukassamme. Kaksi- ja puolivuotias Celestia-tyttäreni on minulle kaikki kaikessa, ja hoidan häntä puolet viikosta hänen äitinsä kanssa. Muilla on vuoroviikkosysteemi, meillä puolet viikosta -systeemi.

Sauna

Rakastan saunomista, se on tärkeä henkireikä. Lapsuuden savuntuoksuisesta, puulämmitteisestä mökkisaunastamme tulee nostalginen ja turvallinen olo. Saunakerhomme kokoontuu kerran viikossa Laajasalossa Villa Furuvikissa, jossa vaihdamme kuulumisia, kokkaamme ja käymme löylyissä. Kavereista koostuvassa sekasaunassamme on noin 15 henkeä eri aloilta.

Urheilu

Urheilu pitää minut kunnossa niin fyysisesti kuin henkisesti. Käyn salilla, lenkkeilen ja seinäkiipeilen. Pelaan myös säännöllisesti padelia ja squashia. Välipäivinä riittää reipas kävelylenkki. Urheilen yksin tai yhdessä, fiiliksen mukaan. Tavoitteenani ei ole ollut koskaan kasvattaa lihaksia tai tuijottaa vaakaa, vaan pysyä liikkeessä ja saavuttaa kokonaisvaltaisesti hyvä olo.