Pernilla Böckerman käytti viikossa 2 500 euroa – katso, mihin rahat kuluivat: ”Häpeän välillä ostoksiani”

Pernilla Böckerman alkoi tienata somella jo 15-vuotiaana ja omistaa nyt kaksi asuntoa ja puolikkaan kesämökin. Somevaikuttaja ja kilpaurheilija oppi kotoa, että rahan eteen pitää tehdä töitä ja säästäminen kannattaa aina.

Uudenvuoden juhlinnan jälkeen oli parhaat apajat. Tyhjiä pulloja ja tölkkejä löytyi espoolaisesta Olarin lähiöstä kerralla niin paljon kuin jaksoi kerätä. Kun kotoa vielä otti vissypullot ja vei nekin kauppaan, sai lisää kolikoita talteen.

Kun sometähti Pernilla Böckerman oli lapsi, hän kerrytti säästöjä keräämällä pulloja. Sairaanhoitajaäiti ja palomiesisä kannustivat häntä tekemään töitä rahan eteen ja asettivat pullojenkeruulle vain yhden ehdon: kättä ei saa työntää roskiksiin.

– Minun on yhä vaikea jättää tyhjä pullo tai tölkki kadulle, jos näen sellaisen. Ne ovat minulle samanlainen löytö kuin jollekin suppilovahverot sienimetsässä.

Rahasta puhuttiin Pernillan lapsuudenkodissa avoimesti. Hän ja isoveli eivät saaneet viikko- tai kuukausirahaa vaan rahaa käyttöönsä tai arvoa bussikorttiin tarpeen mukaan.

– Vanhemmillani ei ollut hulppeita tuloja, eikä rahaa syydetty mihinkään turhaan. Teimme silti paljon asioita yhdessä. Sain myös harrastaa voimistelua, mikä ei ole halpa laji. Olen siitä ikuisesti kiitollinen.

Pernillaa kannustettiin säästämään, sillä se kannattaa aina. Kun hän päätti alkaa tehdä Youtube-videoita 15-vuotiaana, piti saada kamera. Pernilla osti 550 euron laitteen yhdistämällä säästönsä ja rippilahjaksi saamansa rahat.

– Opin jo lapsena, ettei kaikkea voi saada. Kun sitten sain jotain, osasin olla kiitollinen. Se teki hyvää. Samaa haluan opettaa joskus omille lapsilleni.

Youtube-tilistä tuli nopeasti menestys, ja Pernilla alkoi tienata videoilla suuria summia. Useiden tuhansien eurojen palkkiot kampanjoista tulivat aluksi yllätyksenä mutta eivät sokaisseet teini-ikäistä.

– En ollut ajatellut, että voisin tienata niin paljon. Olin kotona asuva koululainen, joten kuluja ei ollut. Turha shoppailu ei ole minun juttuni. Säästöä kertyi päivästä yksi.

Rahakas someura urkeni seitsemän vuotta sitten Pernillalle hänen omien sanojensa mukaan tuurilla. Nyt hänellä on oma manageri Salla Erkkilä ja mahdollisuus työskennellä toimistohotellissa Helsingin ydinkeskustassa.

Pernilla opiskeli peruskoulun jälkeen merkonomiksi ja ryhtyi sitten täyspäiväiseksi yrittäjäksi. Vuonna 2021 hän ansaitsi 130 000 euroa, ja Pernillan mukaan vuonna 2022 tienestit tuplaantuivat. Hänestä se osoittaa, että somella voi tienata suuria summia ikään katsomatta. Pernilla on tehnyt ansioidensa eteen kovasti töitä, mutta mukana on tuuriakin.

– Raha on tullut minulle osin tsägällä. Vanhempani tekevät ammateissaan elintärkeää työtä. Jos tubettamisesta ei olisi tullut minulle uraa vähän kuin vahingossa, olisin varmasti itsekin hoitoalalla.

MAANANTAI

Artek Aalto 83 -pöytä mökille 1 995 €

”Tilasin sisustukseen erikoistuneesta verkkokaupasta Artekin ruokapöydän mökille, jonka omistan äitini kanssa puoliksi. Arvostan huonekaluissa suomalaista designia ja laatua. Olen aina pitänyt Artekin kalusteista, ja niitä on myös kotonani.

Ajatukseni on, että tämän ruokapöydän jälkeen mökille ei tarvitse ostaa toista enää ikinä. Tällaisessa designissa käytön jäljetkin saavat näkyä. Fiilistelen ajatuksella, miten pöytä kulkee suvussa. On hauska miettiä, periytyykö se joskus omille lapsilleni.

Pernilla satsaa huonekaluissa laatuun ja pitää etenkin Artekin designista. Hän on harkinnut valmistajan reilut 5 000 euroa maksavaa nojatuolia jo seitsemän vuotta. Nyt ostopäätös odottaa sopivan paikan löytymistä kotoa.

Hankimme vasta muutama kuukausi sitten talviasuttavan mökin Haminasta, mistä äitini on kotoisin ja missä isovanhempani asuvat. Isolla merenrantatontilla on punainen puinen mökki ja rantasauna.

Minusta kannattaa miettiä tarkasti, mitä ostaa ja kenen kanssa. Jos en olisi perheeni kanssa niin läheinen ja hyvissä väleissä, en todellakaan olisi hankkinut äidin kanssa yhteistä kesämökkiä. Aloimme miettiä mökin hankintaa alkukesästä, ja loppukesästä meillä jo oli se. Siinä välissä vietin paljon aikaa selaten vaihtoehtoja.

Tuntuu hyvältä, että nyt on turvapaikka, johon mennä. En aio tehdä siellä töitä vaan rentoutua.”

TIISTAI

Ruokakauppa 62 €

”Olen kilpaurheilija, mutta ruokavaliotani voisi kuvailla normaaliksi kotiruuaksi ilman kermaa. Syön ympäri vuoden samanlaista ravintoa siitä huolimatta, kisaanko bikini fitnessissä vai en. Kilpailuja varten dieetatessa annoskoot vain pienenevät. Treenaan seitsemän kertaa viikossa, joten kulutus on suurta. Siinä saa jo syödä, että jaksaa.

Bikini fitness ei tuo minulle senttiäkään. Kilpailuiden voitoistakaan ei saa rahapalkintoja. Sen sijaan lajiin menee todella paljon rahaa. Pelkät kisabikinit maksavat yli 500 euroa. Olen päättänyt, että jos ja kun vielä kilpailen, menen lavalle vanhoissa sinisissä bikineissäni. Voitin niissä maailmanmestaruuden vuonna 2021, joten ei niissä voi mitään vikaa olla. Ei ole järkeä ostaa uutta vain ostamisen ilosta.

Päivittäiseen ruokavaliooni kuuluvat kasvikset, vihannekset ja marjat ovat todella kalliita. Koska en käy ulkona syömässä enkä käytä alkoholia, ajattelen, että voin sijoittaa hyvään kotimaiseen ruokaan. Mikään ei ole kiellettyä, ja syön tosi perusruokaa: lihaa, kanaa ja kalaa sekä riisiä, perunaa ja pastaa.

Vertailen hintoja esimerkiksi tomaateissa. Aina ei tarvitse ostaa kalleimpia kirsikkatomaatteja. Ostan myös esimerkiksi S-ketjun omaa edullista riisiä, sillä se on yksinkertaisesti parasta. Vuosien varrella olen syönyt niin paljon riisiä, että on tullut testattua kaikki merkit.

Pyrin tekemään viikon suurimman kauppareissun jossain isossa marketissa, jossa hintataso on pikkukauppoja matalampi. Välillä kuitenkin priorisoin ajansäästöä ja tilaan ruokaa kotiin kuljetettuna. Se maksaa enemmän mutta säästää aikaa. Ruokakauppaan menee viikossa noin 150 euroa pesuaineineen ja koiranruokineen.”

KESKIVIIKKO

Urheilukengät syntymäpäivälahjaksi poikaystävälle 150 €

”Olen seurustellut poikaystäväni Artun kanssa reilun vuoden. Tapasimme somen kautta ja asumme nyt yhdessä. Omistan silti 52,5-neliöisen kotimme Töölössä sataprosenttisesti itse. Ostin kaksion reilut kaksi vuotta sitten. Lisäksi minulla on Kalliossa sijoitusasunto, joka oli ensimmäinen oma kotini.

Muistelen ylpeydellä, miten ostin ensiasuntoni 18-vuotiaana ja pystyin laittamaan 37-neliöiseen yksiöön suuren summan itse säästettyä rahaa. Kun hankin asunnon Töölöstä, laitoin yksiön vuokralle. Hyvän vuokralaisen löytäminen ei ole itsestään selvää, mutta minulla on onneksi sellainen.

Tykkään antaa lahjoja enemmän kuin saada niitä. Olin jo jonkin aikaa jankuttanut Artulle hyvässä hengessä, että hänen kannattaisi ostaa uudet sisätreenikengät. Treenaamme usein yhdessä, ja kengät ovat salilla harjoitellessa tosi tärkeät, varsinkin, jos on yhtään selkävaivoja. Olen valmis panostamaan tällaisiin juttuihin ja päätin ostaa kunnolliset tossut hänelle synttärilahjaksi.

Kun menen kahville ystävien kanssa, saatan tarjota kahvit myös heille. Artun kanssa maksamme juoksevat kulut suunnilleen puoliksi, mutta emme kyttää niitä sentilleen kuiteista. Kumpikin maksaa suurin piirtein omat syömisensä. Se onkin helppoa, koska syömme käytännössä eri ruokia.”

TORSTAI

Apteekki 30 €

Ruokakauppa 49 €

Suoratoistopalvelut 25 €

Kahvi huoltoasemalta 3 €

Sisustustuotteita 46 €

”En onneksi ole kiinnostunut kalliista kosmetiikasta, joten rahaa ei kulu meikkeihin eikä voiteisiin. Nytkin ostin apteekista edullisen kasvoputsarin ja -voiteen. Jotain meikkien shoppailutahdistani kertoo, että viimeksi ostin CC-voiteen tammikuussa 2020 Urheilugaalaa varten.

Sen sijaan laitan ilomielin rahaa treenaamiseen eri kuntosaleilla ja vaikkapa hierontaan. 60 euroa hieronnasta ei tunnu pahalta summalta, koska se tekee niin hyvää. Kuntosalien kertamaksut ovat 10–15 euroa, mutta tykkään vaihdella salia ja testata eri paikkoja.

Jonkin verran rahaa menee kuussa myös suoratoistopalveluihin sekä työssä käyttämiini musiikki-, kuvankäsittely- ja tiedonsiirtopalveluihin.”

PERJANTAI

Posti 18 €

Kahvila 5 €

Sukkahousut 6 €

”Työni vuoksi ostan välillä kuvausrekvisiittaa videoille. Nyt hankin postista lahjapaperia ja -nauhaa joulunaluskampanjaan. Lisäksi rahaa kuluu kameroihin ja jalustoihin sekä puhelimeen ja tietokoneeseen. Ne ovat isoja menoeriä, mutta onneksi niitä ei tarvitse ostaa usein.

" Keräilen merkkilaukkuja, koska ne näyttävät niin kauniilta hyllyssä.

Olen onnellisessa asemassa, koska minulla on isot tulot mutta pienet menot. Työhöni ei juuri liity kuluja, joten saan säästettyä ison määrän rahaa kuussa.

Hankin vaatteita nykyään tosi harkitsevasti ja tarpeeseen. Nuorempana minulla oli vaihe, jolloin kulutin pikamuotia ja saatoin ostaa vaikka viisi paitaa kerralla, vaikken olisi tarvinnut yhtäkään. Nyt välttelen hankkimasta mitään turhaa. Haluan pitää kotini järjestyksessä ja väljänä. Tykkään siitä, että kaapeissa on myös tyhjää tilaa.

Pernilla on ollut aina järkevä rahankäyttäjä. Merkkilaukkujen osto on harvinaista herkkua ja aina pitkän harkinnan tulos. ”Ostan laukkuja, joita ajattelen voivani käyttää vielä 80-vuotiaanakin.”

Keräilen merkkilaukkuja, koska ne näyttävät niin kauniilta hyllyssä. Toki myös käytän osaa niistä. Toteutin haaveeni ensimmäisestä Chanelin laukusta vuonna 2021. En suunnittele laukkujeni myyntiä, mutta kuitit ovat kyllä hyvässä tallessa pahan päivän varalle.

Välillä äitini muistuttaa, ettei minun tarvitse kysyä hankintoihin lupaa häneltä tai olla niin täydellinen rahankäytössäni. Tapa on jäänyt nuoruudesta päälle, ja saatan yhä varmistella äidiltä vaikka juuri laukkuostosta. Rahaa saa myös käyttää, kunhan sitä jää säästöönkin.”

LAUANTAI

Bensiini 60 €

Autopesu 30 €

Kahvila 19 €

”Omistan auton yhdessä poikaystäväni kanssa. Siihen menee polttoaine- ja vakuutuskuluineen paljon rahaa. Minulla on ollut ajokortti vasta puoli vuotta, joten ihan joka paikkaan en kaupungissa uskalla lähteä autolla.

Autoa hankkiessa mietimme, mikä olisi järkevin valinta. Lopulta päädyimme hybridiin, joka on nyt tosi haluttu auto. Ajoneuvo on ihan tyhmä hankinta, koska se menettää arvonsa niin nopeasti, mutta ainakin omallamme on suht hyvä jälleenmyyntiarvo.

Ajattelen, että tietyt kulut ovat pakollisia. Auto on tankattava ja myös pesetettävä silloin tällöin.”

Suosikkipaikassaan Fazerin kahvilassa Pernilla tilaa kahvin ja juustokakkua tai pullan. Jos hänen pitäisi elää loppuelämänsä yhdellä herkulla, se olisi korvapuusti.

SUNNUNTAI

Ruokakauppa 70 €

”Ruokaan kuluu kyllä paljon rahaa. En kulje ruokakaupassa laput silmillä vaan vertailen hintoja. Jotain voisin varmasti silti jättää ostoskorista vielä pois. Oli todella silmiä avaavaa kirjata ylös menojaan tätä juttua varten ja nähdä, mihin rahaa menee.

Häpeän välillä ostoksiani, vaikka niihin onkin varaa enkä osta mitään velaksi. En todellakaan osta joka viikko kahden tonnin huonekaluja, mutta myös viikon aikana kuluttamani 573 euroa muihin asioihin on valtava summa rahaa. Pystyn todellakin elämään vähemmillä kuluilla.

" Häpeän välillä ostoksiani, vaikka niihin onkin varaa.

Taloudellinen turvallisuudentunne on minulle tärkeä, ja säästötililläni on aina hyvin puskuria. Sen ansiosta minun ei tarvitse miettiä, saanko jossain kuussa laskuni ja vastikkeeni hoidettua.

Minulla ei ole mitään ansiotavoitetta. En ajattele, että minun pitää tienata vaikkapa 10 000 tai 20 000 euroa kuussa. Toivon vain, että saan jatkossakin tehdä tätä ihanaa luovaa työtä, pystyn hoitamaan elinkustannukseni ja tilille jää vähän rahaa säästöön.”

Viikon menot yhteensä 2 568 €

Pernillan rahavalinnat PIHISTÄN En ole koskaan juonut puolta lasillista enempää alkoholia, joten siihen ei kulu lainkaan rahaa. Kun en ikinä lähtenyt sille tielle, en tiedä, mistä jään paitsi! RAHAMOKANI Pidän luksusmuodista, ja minulla on muutamat tonnin kengät. Ikävä kyllä nekin kuluvat käytössä eli ovat vähän tyhmiä ostoksia. Toisaalta käytän kalliita lenkkareitani joka päivä. SIJOITAN Laitan joka kuukausi rahaa Nordnetin rahastoihin. Summa vaihtelee, mutta sijoitan joka kuukausi jotakin. IKIMUISTOISIN OSTOS Ostin ensimmäisen merkkilaukkuni 17-vuotiaana Madridista. Tuntui hienolta voida hankkia Guccin Dionysus-laukku sen ikäisenä hyvillä mielin itse tienatuilla rahoilla. Rahasta saa myös nauttia.

Fakta Pernilla Böckerman 22-vuotias fitnessurheilija ja somevaikuttaja asuu poikaystävänsä ja koiriensa kanssa Taka-Töölössä Helsingissä, lähtöisin Espoosta. 204 000 seuraajaa Instagramissa ja 140 000 tilaajaa Youtubessa. Voitti vuonna 2021 bikini fitnessin MM-kultaa 20–23-vuotiaissa ja hopeaa yleisessä sarjassa. Esiintynyt Fitnesspäiväkirja-tosi-tv-ohjelmassa vuosina 2020–2022. Tekee 02210-podcastia Suplalle lapsuudenystäviensä kanssa.

