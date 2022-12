Niina Kuhta erosi puolen vuoden jälkeen Tinderissä tapaamastaan Jussista – sitten hän teki toiminnan naisena suunnitelman: ”Uskomatonta, että päädyimme tähän pisteeseen”

Niina Kuhta ja Jussi Kuhmonen viettävät tulevana kesänä häitään. – Tarvitsimme vain vähän aikaa olla erossa, jotta huomasimme, ettemme olleet unohtaneet toisiamme.

Ensi toukokuussa Helsingin Kulosaaren Casinolla vietetään hääpukuyrittäjä Niina Kuhtan häitä. Koko saari, jolla ravintola sijaitsee, on vuokrattu tilaisuutta varten, sillä Niina ei halua jakaa päivää ulkopuolisten kanssa.

Vielä pari vuotta sitten hän ei ehkä itsekään olisi uskonut, että juhlisi kohta kolmatta avioliittoaan.

– Uskomatonta, että päädyimme Jussin kanssa tähän pisteeseen. Suhteemme alku oli niin hankalaa, ja olimme molemmat epävarmoja. Mutta tämä osoittaa sen, että kun suhteen perusasiat ovat kunnossa, kipuilut ovat väliaikaisia, Niina sanoo.

Tinderissä tavanneet Niina ja Jussi Kuhmonen ovat olleet yhdessä kolmisen vuotta. He lähtivät kuitenkin eri teille ensimmäisen puolen vuoden jälkeen. Molemmat olivat juuri eronneet pitkistä avioliitoista, ja ajatukset suhteen etenemisestä eivät kohdanneet.

– Käsittelimme edelleen erojamme, ja lisäksi menimme aivan eri tahdissa. Yritin hoputtaa esimerkiksi yhteen muuttamista, mutta se vain vaikeutti asioita, Niina muistelee.

Eron jälkeen Jussi oli kuitenkin edelleen Niinan mielessä. Toiminnan naisena hän teki suunnitelman: päätti poseerata iltapäivälehden kannessa niin vetävissä kuvissa, että Jussi reagoisi niihin jotenkin. Niin kävikin.

– Se oli minulta vähän kuin julkinen treffi-ilmoitus. Jussi näki lehden ja kysyi viestillä, että yritinkö saada hänet jutulla mustasukkaiseksi. Vastasin ihmetellen, että kuka semmoista tekisi, Niina sanoo ja naurahtaa.

Viestittely kertoi Niinalle sen, mitä hän halusikin tietää: Jussikin mietti edelleen häntä.

– Päätin katsoa, kuinka paljon hän miettii. En halunnut luovuttaa, koska tiesin, että minulla on käsissäni hyvä tyyppi. Tarvitsimme vain vähän aikaa olla erossa, jotta huomasimme, ettemme olleet unohtaneet toisiamme.

Pari palasi yhteen kolmen kuukauden erossa olon jälkeen. Kun Niina ei enää kiirehtinyt asioita, ne alkoivat loksahdella kohdilleen kuin itsestään. Nykyään pari asuu yhteisessä kodissa Espoossa.

Millainen Niina on rakastuneena? Mikä on hänen hulluin tekonsa rakastuneena? Millaisen ihmisen kanssa hän ei voisi olla suhteessa? Antaisiko hän pettämisen anteeksi? Lue koko Tunnustuksia rakkaudesta -juttu tuoreesta Me Naisista 50/22. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.