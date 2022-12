Aiemmin Elina Gustafsson pelkäsi parisuhdetta, sitten hän tapasi Ansku Bergströmin ja esitti pian rohkean kysymyksen – tämä oli seuraus!

Elina Gustafsson ja TTK:n Anskuna tunnettu Anna-Liisa Bergström muuttivat elokuussa saman katon alle. – Rakastamme nukkuakin iilimatoina, ihan kylki kyljessä, Anna-Liisa kertoo.

Toissa syksynä Elina Gustafssonista, 30, ja Anna-Liisa ”Ansku” Bergströmistä, 37, tuli Tanssii tähtien kanssa -ohjelman ensimmäinen samaa sukupuolta oleva tanssipari. Yhdessäolo tuntui heistä alusta asti helpolta ja kivalta.

– Meillä oli heti kemiaa. Mutta tuli tämä rakkaus kuitenkin vähän puskista. En ajatellut, että se menisi näin, Elina sanoo.

Nyrkkeilyuransa lopettanut ja Tampereelta Helsinkiin muuttanut Elina oli antanut juuri noihin aikoihin haastattelun, jossa hän kertoi pelkäävänsä parisuhdetta.

– Se oli totta, mutta rakkaus voitti. En elä pelossa, mutta parisuhderintamalla olen tuntenut pelkoa. Silloin olen heikoimmillani itseni kanssa ja siinä minulla on eniten työstettävää. Sit tulikin tällainen, Elina sanoo ja pussaa vieressään istuvaa Anna-Liisaa.

– En voinut muuta. Halusin elää rakkaudessa, en pelossa, Elina jatkaa.

Vaikka Elina halusi edetä varovasti ja pitää kiinni omasta ajasta ja vapaudesta, hän oli se, joka teki aloitteen seurustelusta.

– Me maattiin sohvalla. Mä kysyin alaks olee. Suostuit, Elina virnistää.

He ovat löytäneet toisistaan kumppanin, jonka kanssa seikkailla ja jolla on samanlaiset mielenkiinnon kohteet.

– Meillä on pääsääntöisesti koko ajan tosi hauskaa. Meillä menee kaikki aina yksiin, mikä on hianoo, Elina sanoo.

– Rakastamme nukkuakin iilimatoina, ihan kylki kyljessä, Anna-Liisa kertoo ja moiskauttaa suukon Elinan suulle.

– Se on yksi ihanimpia asioita meidän arjessa, Elina jatkaa.

Elokuussa he muuttivat yhteen.

– Yhteen muutto ei jännittänyt, koska olimme olleet jo niin paljon yhdessä, Anna-Liisa kertoo.

– On helpottavaa, kun on vain yksi kämppä, Elina jatkaa.

Millaista on kahden yrittäjän arki? Miten he hemmottelevat toisiaan? Miten parisuhde on heitä muuttanut? Pariskunta etsii uutta kotia, millaista? Lue koko haastattelu tuoreesta Me Naisista 50/22. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.