Kiusattu Iida Rauma kertoo, millaista alistaminen oli koulussa – tällainen oli räikein tilanne

Kirjailija Iida Rauma kertoo, millaiset jäljet lapsena koettu kouluväkivalta häneen jätti. – Nuorena aikuisena ajauduin suhteeseen, joka oli täynnä vallankäyttöä ja fyysisen väkivallan uhkaa.

”Pidän kaikenlaisesta kirjallisuudesta. Luen yleensä useampaa kirjaa yhtaikaa. Esimerkiksi Agatha Christie on rentouttavaa luettavaa”, Finlandia-voittaja, kirjailija Iida Rauma sanoo.

Jossain väijyy vaara. On oltava varuillaan. Olo on uhattu. Tältä kirjailija Iida Raumasta, 38, usein tuntui pitkinä peruskouluvuosina Kaarinassa.

– Olin koulun sisäisen hierarkian pohjimmainen, psyykkisen ja fyysisen väkivallan kohde, Iida kertoo.

Tosipohjaisesta, Finlandialla palkitusta romaanista Hävitys: Tapauskertomus välittyy kirjailijan traumaattinen kokemus lapsuudesta. Iida kertoo, että hänet syrjäytti luokan sosiaalisesta kudelmasta oma opettaja.

Hän kuvailee kirjaansa läpileikkaukseksi alistamisen ja sorron kulttuurista. Samalla Hävitys on kuvaus 1990-luvun peruskoulun mustimmista puolista. Kirja on fiktiota, mutta sen päähenkilölle koulussa tapahtuvat asiat perustuvat Iidan omiin kokemuksiin. Hän piti kouluvuosistaan 1990-luvun lopulla yksityiskohtaisia päiväkirjoja, ja hänen kouluaikainen ystävänsä muistaa yhä saman kuin Iidakin.

– Koulussani esimerkiksi tyttöihin kohdistunutta huorittelua ja rintojen kommentointia pidettiin normaalina. Opettajat huomauttelivat toisinaan lasten ulkonäöstä. Opettajat myös purkivat oppilaisiin aggressioita huutamalla ja uhkailemalla.

Hän kertoo, kuinka ryhmässä sosiaalisesti vahvoilla olevia lapsia suosittiin esimerkiksi antamalla heidän toistuvasti päättää ryhmänmuodostuksista ja liikuntatuntien joukkueista vähemmän suosittujen lasten kustannuksella.

– Ehkä räikein esimerkki mielivallasta oli, kun toinen oppilas yritti kuristaa minut välitunnilla, mutta opettajat vähättelivät tilannetta, Iida sanoo.

– Väkivaltaisen oppilaan kotiin ei edes ilmoitettu asiasta, ja minun ja vanhempieni yrityksiin saada oikeutta suhtauduttiin torjuen. Koululla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa minua ja minut pahoinpidellyttä oppilasta painostettiin pyytämään toisiltamme anteeksi.

” ”Minuun sai kohdistaa väkivaltaa kenenkään siihen puuttumatta.”

Iida vertaa tilannetta työelämään: jos työpaikalla aikuisten kollegoiden välillä sattuisi vastaava tilanne, kenellekään tuskin tulisi edes mieleen ehdottaa rikoksen ohittamista anteeksipyynnöllä.

– Hurjinta kokemuksissani oli koulun aikuisten käytös. Se, että minuun sai kohdistaa henkistä ja fyysistä väkivaltaa kenenkään siihen puuttumatta, hän sanoo.

– Tiesin, että minua kohdeltiin väärin. Raskainta ja traumaattisinta oli todellisuuden vääristyminen, se, miten opettajat ja henkilökunta tilanteeseen suhtautuivat. Lapselle oli järkytys tajuta, että aikuiset eivät ole luotettavia.

Perhe – isä, äiti, sisarukset ja isovanhemmat – tuki häntä vankkumatta läpi kouluvuosien.

– Ilman rakastavia läheisiäni en ehkä olisi enää elossa näistä asioista kertomassa.

Iida Rauma kahdeksanvuotiaana, rankan koulupolkunsa alussa.

Trauman pitkät jäljet

Elämä helpottui vasta turkulaisessa Juhana Herttuan taidelukiossa, jossa kukaan ei tuntenut Iidaa etukäteen.

– Muistan yhä sen valtavan helpotuksen tunteen, jonka koin lukion ensimmäisenä syksynä, kun sain vihdoin kulkea käytävillä rauhassa, hän sanoo.

Uusien ystävyyssuhteiden luominen lukiossa oli helppoa, ja opettajat suhtautuivat oppilaisiin kunnioittavasti ja kannustavasti. Äidinkielen numerokin hyppäsi heti peruskoulun opettajan antamasta kahdeksikosta kirkkaaseen kymppiin.

– Lukio oli turvallinen ympäristö myös kaapista ulos tulemiselleni, Iida sanoo.

– Meitä seksuaalivähemmistöihin kuuluvia oppilaita oli koulussa paljon. Uskon, että olimme ensimmäistä sukupolvea, jolle vähemmistöön kuuluminen oli jo vähän helpompaa.

Lukion ilmapiiri oli suotuisa myös luovuudelle.

– Epäonnistuminenkin oli sallittua. Aina sai yrittää uudelleen.

Vaikeat vuodet olivat kuitenkin jättäneet Iidaan syviä jälkiä. Hän oli jatkuvasti ylivirittynyt, valpas ja huonouninen. Hänellä oli kummallisia kremppoja, joiden syy ei koskaan oikein selvinnyt. Taistele tai pakene -tila oli jäänyt päälle.

” ”Törmäsin aika vahvaan homofobiaan ja seksismiin.”

– Lukiossa ymmärsin, että nyt olen hyvässä paikassa, pahin on ohi. Samaan aikaan tajusin jotenkin kantavani peruskouluvuosien traumaa edelleen mukanani. Kaikkea ei voinut pyyhkiä yli tuosta vain.

– Varautunut oloni ei laantunut.

Myöhemmin poliittisen historian opinnoissa Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Turun taideakatemian elokuvalinjalla opinnot sujuivat, mutta opiskelijaelämän heteronormatiivinen parinhakukulttuuri ja juominen tuntuivat Iidasta epämukavilta.

– Törmäsin aika vahvaan homofobiaan ja seksismiin. Elokuvalinjalla ei mielestäni niinkään opetettu taiteen tekemistä vaan korostettiin sitä, että alan työolosuhteet ovat kaoottiset ja että miesten työtä arvostetaan aina enemmän kuin naisten. Siksi lähdin sieltä, Iida muistelee.

Iida Raumalla oli nuorempana vuosien mittainen parisuhde, jossa hän koki henkistä väkivaltaa. ”Vanhempani ovat edelleen yhdessä. Kotoa sain mallin rakastavasta ja turvallisesta parisuhteesta.”

Tenttaamista ja vahtimista

Nuoruusvuosinaan Iida muutti saman katon alle tyttöystävänsä kanssa.

– Nuorena aikuisena ajauduin suhteeseen, joka oli täynnä vallankäyttöä ja fyysisen väkivallan uhkaa. Nyt ajattelen, että se oli looginen jatkumo kouluvuosieni rujoille kokemuksille. Olin lapsesta asti joutunut tottumaan vaaraan ja uhkaan – lopulta se tuntui normaalilta, kirjailija kertoo.

Hänestä tällaisesta lapsena koetun väkivallan jälkiseurauksesta puhutaan liian vähän. Iida uskoo, että lapsena koettu väkivalta altistaa väkivaltaisille lähisuhteille myöhemminkin elämässä.

– Omat rajani olivat jääneet niin auki ja hauraiksi, että toksiseen suhteeseen liukuminen kävi salakavalan helposti. Kaikki siinä tapahtuva tuntui tutulta. Ihmissuhdetaitoni olivat vielä kehittymättömät, hän sanoo.

” ”Hän nyppi koirankarvoja vaatteistani ja tenttasi, kenen hiuksia ne olivat.”

– Luulin, että tällaista elämä nyt vain on.

Yksityiskohdat ovat painuneet hänen mieleensä piinaavan tarkasti.

– Kumppanini koetti estää minua näkemästä ystäviäni. Hän vahti menemisiäni sairaalloisen mustasukkaisesti. Hän nyppi koirankarvoja vaatteistani ja tenttasi, kenen hiuksia ne olivat, Iida kertoo.

– Oma tilani kutistui olemattomiin. Oli monta sellaista tilannetta, joissa olisi pitänyt ymmärtää, ettei tämä ole ok, minua ei saa kohdella näin.

Iidan pelastus löytyi kirjoittamisesta. Sen avulla terveet rajat lopulta löytyivät.

Lapsena Iida oli alkanut keksiä tarinoita jo ennen kuin tunsi kirjaimet. Hän liikkui paljon, piirsi, maalasi, ahmi kirjoja ja soitti pianoa. Kotona taiteilijahaaveisiin oli aina suhtauduttu kunnioittavasti, ”voit tehdä elämässäsi mitä vain” -meiningillä.

Ensimmäisen dekkarinsa Iida naputti parhaan ystävänsä kanssa äidiltä lainatulla kirjoituskoneella ollessaan seitsenvuotias. Ensimmäinen kustantajille asti tarjottu käsikirjoitus syntyi abivuonna.

– Olin tehnyt vuosia töitä kehittyäkseni yhä paremmaksi kirjoittajaksi. Koulukokemuksistani olin yrittänyt kirjoittaa siitä asti, kun olin 15-vuotias.

Kirjoittaminen auttoi Iidaa.

– Sitten ilmeni, että kumppani oli lukenut proosatekstejäni salaa koneeltani. Äkkiä tajusin kirkkaasti, etten voi tehdä luovaa työtä, jos olen suhteessa tämän ihmisen kanssa. Oli pakko päästä pois.

Iida ilmoitti, että tämä oli tässä, hankki oman kodin ja vapautti itsensä – uuteen elämään, tasapainoisempiin ihmissuhteisiin ja lopulta kasvamaan nykyiseksi itsekseen.

Nyt hän on ollut jo kymmenen vuotta onnellisessa parisuhteessa kirjailija Matias Riikosen kanssa.

– Elämäni on vanhentuessani muuttunut yhä paremmaksi. En mistään hinnasta tahtoisi enää olla parikymppinen, Iida sanoo.

Rakkaudesta ja kirjoittamisesta

Tältä näyttää Iida Rauman nykyinen, omannäköinen elämä Turussa.

Hän kirjoittaa kotona ja työskentelee tehokkaimmin aamuisin, kun mieli on vielä kirkas yön jäljiltä.

Hän tassuttelee villasukissa, avaa koneen varhain teekupin ja puurolautasen kanssa tasapainoillen.

Hän pitää kotinsa mahdollisimman siistinä ja levollisena, jotta ajatukset eivät harhaudu kirjoittamisesta.

Hän editoi, työstää ja hivuttaa tekstejään kärsivällisesti yhä paremmiksi.

Niinä päivinä, kun kirjoittaminen ei suju, hän lukee, tutkii, kävelee, tekee taustatöitä kirjoihinsa.

” ”Kahden kodin malli on meille ehdottomasti paras.”

Ja kun kehoa kolottaa tai mieli vaeltaa, hän menee pilatekseen tai meditoi.

– Nukun kroonisen huonosti, mutta muuten voin nyt paremmin kuin ikinä, hän sanoo.

– Yhdeksän vuotta sitten hakeuduin Kela-korvattuun traumaterapiaan, joka osaltaan on auttanut minua kovasti. On iso yhteiskunnallinen epäkohta, että hakeutumisprosessi on pitkä ja todella työläs – avun saamisen pitäisi olla paljon helpompaa.

Viikonloppuisin Iida hyppää junaan ja reissaa Helsinkiin kumppaninsa luo. Vaihtoehtoisesti Matias saattaa tulla Turkuun Iidan kotiin.

– Tämä kahden kodin malli on meille ehdottomasti paras. Aika yksin omassa kodissa on molemmille tärkeää.

Kirjoittaminen on sekä Matiakselle että Iidalle elinehto. Työ vaatii paneutumista ja uppoutumista.

– Olemme toistemme käsikirjoitusten ensimmäiset lukijat. Hävitystä ei olisi olemassa ilman Matiaksen tukea ja tarkkoja kommentteja, minun kädenjälkeni taas näkyy hänen viime vuonna Finlandia-ehdokkaaksi yltäneessä teoksessaan Matara.

– Kirjoittaminen on niin yksinäistä työtä, että on mahtavaa, kun on joku, jolle voi soittaa esimerkiksi silloin, kun teksti ei kulje, Iida sanoo.

Kateutta tai kilpailua kahden kirjailijan suhteessa ei ole. Iida kuvailee etäliittoaan ennen kaikkea turvalliseksi.

– Kehittyminen ja kasvu vaatii turvalliset puitteet. Luovuus kumpuaa leikistä, siitä että voi välillä myös epäonnistua – ja sitten yrittää uudelleen. Yhtä huipputeosta saattaa edeltää paljon roskaa ja hölmöilyä.

– Yrittäminen ja erehtyminen ei ole vaarallista. Se ikään kuin kuuluu tähän juttuun.

Iida toivoo, että lukija huomaa hänen teksteistään erilaiset tasot: esimerkiksi omaperäisen mustan huumorin. Myös yhteiskunnallisen keskustelun herättämisen kaunokirjallisuuden avulla hän kokee tärkeäksi.

– Ennen muuta toivoisin, että teksteistäni välittyisi taikuuden tunne, jonkinlainen lukijaa arkikokemuksen yläpuolelle kohottava hohde.

Iida Rauma palkittiin marraskuussa Finlandialla. Palkintopuheessaan hän sanoi olevansa huolissaan nuorten heikentyneestä lukutaidosta. "Lukutaidoton ihminen on puolustuskyvytön, huijattavissa ja heikoilla. On turha kuvitella, etteikö joku hyötyisi tästä.”

Peruskoulu pinteessä

Iida Rauman kouluvuosien raskaista muistoista on syntynyt punnittua ja palkittua kirjallisuutta.

– Kouluaikoina koin, että luovuuttani ja elämäniloani yritettiin tukahduttaa. Siksi pyrin siihen, että Hävitys olisi täynnä mielikuvituksen ja kielen rikkautta. Kuvaan ankeita asioita, mutten halunnut kirjoittaa ankeaa kirjaa, hän sanoo.

– Oloni on puhdistunut. Pitkäaikainen ja iso projekti on tullut päätökseensä, ihanaa, että se on nyt ohi.

” ”Hymypatsas-kulttuuria pidän aivan hirvittävänä.”

Iida sanoo uskovansa, että koulujen kilpailuhenkisyys ja se, miten aikuiset suhtautuvat lapsiin, vaikuttaa myös oppilaiden väliseen kouluväkivaltaan.

– Esimerkiksi Hymypatsas-kulttuuria pidän aivan hirvittävänä: palkitaan se, joka luokassa on valmiiksi vahvoilla ja suosituin.

Useampi lukija on antanut Iidalle palautetta, että Hävitys pukee sanoiksi jotain olennaista kollektiivisesta suomalaisesta koulukokemuksesta.

Sivuilta välittyvät monelle tunnistettavat kokemukset: loputon raahustus halki harmaiden talvipäivien, välituntien hälinä, ruokalan hajut, luokan suosituimpien oppilaiden sosiaalinen status suhteessa muihin, opettajien holhoavat vuorosanat.

Iida on perehtynyt myös koulumaailman nykytodellisuuteen lukemalla tutkimuksia sekä opettajana työskentelevän siskonsa kautta.

– Nykyään koulussa ollaan taloudellisesti vielä paljon tiukemmalla kuin omassa lapsuudessani viime vuosituhannella, hän sanoo.

– Niin sanottu inkluusio ei toimi, ja opettajat ovat vastuussa yhä haastavammista oppilasryhmistä. Opettajia ei ole kuunneltu tarpeeksi koulun muutoksissa: he tuskin ovat olleet innoissaan pienryhmien purkamisesta tai siitä, miten digitalisaatio on kouluissa toteutettu, hän arvioi.

Iidan mielestä pitäisi tutkia enemmän sitä, miten opettajien arvot ja normit ja koulujen kulttuuri vaikuttavat kouluväkivaltaan, ja sitä, miten yhteiskunnallinen eriarvoisuus heijastuu koulun todellisuuteen.

Pisa-tulosten mukaan peräti 14 prosenttia suomalaisnuorista ei saavuta peruskoulun aikana lukutaitoa, jolla pärjätä arjessa.

– Jos edes sellaista perusjuttua kuin lukutaito ei pystytä opettamaan, mitä muuta koulu lopulta on kuin vapaudenriistoa ja ajanhukkaa?