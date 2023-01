Taru Mäkelä on sairastunut syöpään kolme kertaa – kertoo nyt, mitä mieltä on muodikkaasta kuolin­siivouksesta: ”Saavat sen verran perintöä”

Taru Mäkelä on oivaltanut, että vakava sairastuminen voi lisätä elämänlaatua, että rakkaudessa oppii tuntemaan kumppanin lisäksi itsensä ja että menneestä on osattava päästää irti.

Elokuvaohjaaja Taru Mäkelälle työ on nautinto. ”Teen töitä, koska se on hauskaa leikkiä.”

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

MIELI

”Uteliaisuus pitää liikkeellä”

”Laiskottelu on nautinnoista parhaimpia. Loikoilen sohvalla ja saan laiskottelusta voimaa. Nautin myös pitkään nukkumisesta ja siitä, miten alitajunta ja unet ratkovat ja selventävät asioita ja huuhtovat aivojamme.

Unet ovat käsittämättömiä viestejä alitajunnasta. Tulkitsematon uni on kuin avaamaton kirje. Esimerkiksi näkemäni lentounet ovat kuin muistumia lapsuudesta, jolloin joku nosti minut ilmaan ja heijasi korkealla.

Taru nauttii laiskottelusta mutta myös työstään elokuvaohjaajana ja käsikirjoittajana. ”Uteliaisuus pitää minut henkisesti vireillä, ja utelias elämänasenne on nautinto.”

Olen pitänyt päiväkirjaa kahdeksanvuotiaasta ja nykyään kirjoitan heti aamulla päiväkirjaan näkemäni unen.

Myös työni on nautinto. Teen töitä, koska se on hauskaa leikkiä. Kirjoittaessani laskeudun flow-tilaan, mutta yhtä lailla nautin ryhmätyön luovasta prosessista. On upeaa, kun asiat etenevät yhteisten ideoiden kautta.

Uteliaisuus pitää minut henkisesti vireillä, ja utelias elämänasenne on nautinto.”

SAIRAUS

”Kuolema on elämän päätepiste”

”Yksi ja sama syöpä on kiertänyt minua yhdeksäntoista vuotta. Se alkoi rintasyövästä ja on sen jälkeen uusinut pari kertaa. Alkuun pelotti se, että lapsemme jäävät liian nuorina äidittömiksi.

Pakko todeta, että kaikkeen tottuu. Vakava sairastuminen on lisännyt elämänlaatua, ja nyt tiedän viimeistään, mitä elämässäni tarvitsen ja mitä en. En kestä elokuvia, jossa viulut soivat pateettisesti, kun päähenkilö saa kuulla sairastavansa syöpää.

Äiti ja poika. ”Veikko-poikani ja minä 1990-luvun loppupuolella.”

Ihmisten pitäisi enemmän miettiä sitä, ovatko he kusipäitä kuin sitä, onko heillä mahdollisesti jossain kasvain. Koko ajan tulee lisää syöpälääkkeitä ja hoitoja. On helpompaa hoitaa syöpä sisäelimestä kuin selvitä kaameasta avioliitosta!

Me pelkäämme heikkoutta ja sairauksia emmekä hyväksy, että kuolema on elämän päätepiste. Ihminen on kuin torakka, joka tarrautuu elämään – mutta olisi kauheaa elää 200-vuotiaaksi. Itse pyrin elämään täysillä niin kuin jokainen päivä olisi viimeinen.

Minulla on laaja sosiaalinen piiri, enkä ehdi tavata edes kaikkia läheisiä ystäviä. Miksi siis tapaisin ikäviä, energiaa vieviä ihmisiä? Elämän ydin on tässäkin asiassa kirkastunut. Teen mitä haluan enkä ainakaan muodon vuoksi mitään!

Minua ei kiinnosta siivoaminen, ja muodissa olevaa kuolinsiivousta en aio tehdä. Jälkeläiset saavat sen verran perintöä, että saavat hoitaa asian.”

ITSETUNTO

”Ylimielisyys on muiden aliarvioimista”

”Tomumajan luhistuminen on ikääntyessä väistämätöntä. Mutta ikä tuo myös viisautta, ja otan nykyään asiat lehmän tyyneydellä ja aika lunkisti.

Olin nuorena epävarma opiskellessani Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen laitoksella. Pelkäsin epäonnistumista, ja omat odotukseni ja toiveeni olivat korkealla. Kun menin opiskelujen loppuvaiheessa tekemään sketsiviihdettä Yleen, epävarmuuteni ja pelkoni hävisivät.

Olen aina ollut nomadi, joka ei halua asettua yhteen paikkaan. Haluan olla liikkeellä enkä sitoutua mihinkään instituutioihin. Itsetuntoni on pysynyt vahvana teenpä töitä tuttujen tai uusien ihmisten kanssa. Itsetunto ei saa kuitenkaan olla ylimielisyyttä, joka on ylpeyttä ja muiden aliarvioimista.

Kolmikko. ”Heidi Köngäs, Pertti Melasniemi ja minä teimme yhdessä töitä Yleisradiossa. Meillä oli Heidin kanssa yhteinen työhuone.”

Kun vuonna 2014 teimme suomalaistšekkiläisenä yhteistuotantona Mieletön elokuu -elokuvan, toimittaja Reijo Nikkilä soitti minulle järkyttyneenä. Hän kertoi, että tuottaja oli antanut sen Krimin elokuvajuhlien avajaisnumeroksi – ja Venäjä oli juuri vallannut Krimin. Vastasin, että ehdottomasti ei, enkä myöskään halua tavata Putinia!

Ihmisillä on niin helvetin huono itsetunto, että he kaipaavat tuollaisia tunnustuksia ja suuria rahapalkintoja. Minä kieltäydyin moisesta tunnustuksesta.”

MAINE JA KUNNIA

”Rouva Fortuna on vaarallinen”

”En voi kieltää, ettenkö iloitsisi siitä, että ohjaamani Kulkuset kulkuset -elokuva on ollut joulukuussa yksi katsotuimmista elokuvista. Kyllä kansa tietää! Itse ihastun monien roolihenkilöiden toiveisiin, jopa sellaisiin paskamaisiin luonteenpiirteisiin, jollaisia löytyy ohjaamastani Varasto-elokuvasta.

Työni iso skaala ulottuu holokaustista farssiin, ja se on tuonut mainetta ja menestystäkin. En silti mieti menestystä, sitä vaarallista rouva Fortunaa.

Olen nähnyt lapsesta lähtien valtavasti elokuvia, ja muistaakseni ensimmäinen, jonka näin Taka-Töölössä sijainneessa Bio Axassa, oli Kiviset ja Soraset. Elokuvat ovat tuoneet mukanaan sen, että osaan kiteyttää ja nähdä kokonaisuuksia. Silti menestystä työlleen ei voi ennustaa.

Vuosi 1964. ”Perhekuvassa sisareni Viivi, veljeni Jyri, minä, äitini, isäni ja veljeni Jussi sekä koirat Napsu, Dandy ja Tiitu.”

Sukuni on toiminut elokuva-alalla 1920-luvulta lähtien. En ole kokenut sukutaustaa rasitteena, mutta elokuvakouluun pääseminen ja opiskelu siellä ei ollut helppoa. Ehkä se osittain johtui taustastani. Kinosto-imperiumin perusti isoisäni Väinö isoäitini Annan kanssa, isäni Tuukka vastasi sen elokuvateattereista, ja setäni oli elokuvatuottaja Mauno Mäkelä. Veljeni Jussi ja serkkuni perustivat aikoinaan Finnkinon.

Sain urani alussa kärsiä sukunimestäni, mutta ei sillä ole loppujen lopuksi ollut mitään merkitystä. Päinvastoin, pitkällä tähtäimellä siitä on ollut hyötyä.”

RAKKAUS

”Jo pään asennosta tietää, missä mennään”

”Olemme olleet mieheni Joukon kanssa yhdessä yli kolmekymmentä vuotta. Jouko oli minua pari vuotta alemmalla kurssilla elokuvakoulussa. Päädyimme tekemään yhdessä harjoitustyötä, ja se sujui hyvin. Minä olin kuvaussihteeri, hän kamera-assistentti.

Rakkautta. ”Jouko ja minä villeinä opiskeluvuosina 1980-luvun lopulla.”

Teemme yhä yhdessä töitä, muun muassa dokumenttielokuvia. Se on helppoa, kun tietää ja tuntee toisen. Se on kuin metsästystilanne: toisen pään asennosta tietää, missä mennään.

Minulla oli ollut ennen Joukoa pitkä, seitsemän vuotta kestänyt suhde. Miehestä tuli sittemmin asianajaja. Ehkä olin vähän aikaa kahden miehen loukussa, mutta en ole koskaan lähtenyt mihinkään ihmissuhteeseen päätä pahkaa. Rakkaudesta puhuminen on minulle myös aika vierasta.

Rakkaus on tuntemista ja tietämistä. Kun tunnet kumppanisi, tunnet myös itsesi, ja se on pitkän ihmissuhteen parasta antia. Se on pitkä ja monesti antoisa prosessi.

On monia ihmisiä, jotka hurmaantuvat rakastuessaan ja julistavat menevänsä naimisiin maailman ihanimman ihmisen kanssa. Muutaman vuoden kuluttua toinen tuntuukin aivan hirveältä, mutta silloin pitäisi miettiä, että onko se hirveys itsessä vai kumppanissa.

Pihlajasaari. ”Lasten kanssa saaressa joskus ennen vuosituhannen vaihdetta. Vasemmalla Veikko, oikealla Metti.”

Meillä on Joukon kanssa kaksi lasta, vuonna 1990 syntynyt Metti ja 1993 syntynyt Veikko. Rakkauteen kuuluu myös rakkaus lapsiin, mutta millainen äiti olen ollut, se pitäisi kuulla heidän suustaan. Hyviä aikuisia heistä on tullut, Veikko opiskeli Milanossa vaatesuunnittelijaksi, ja Metti on puheterapeutti.

Veikko sanoi pikkupoikana, että isä osaa korjata kaiken ja äiti osaa sanoa perkele! Se liittyi tilanteeseen, jossa Veikon vaunuista irtosi pyörä ja minä kirosin äänekkäästi.”

TURVALLISUUS

”Tuttu ja tuntematon on hyvä yhdistelmä”

”Olen perheeni kuopus, ja minulla on kaksi isoveljeä ja yksi sisko. Synnyin Tampereella, ja ensimmäinen muistikuvani on todella varhainen. Asuimme Koulukadulla ja olin hyvin pienenä vanhempieni ystävien, Liljeroosien, luona hoidossa.

Muistikuva on turvallinen. Liljeroosien asunto oli samanlainen kuin meidän, ja mäyräkoiramme Napsu ja sen pennut olivat myös hoidossa heillä. Perhe puhui ruotsia ja kuuntelin sitä. Tuttu ja tuntematon kiehtoivat lapsen mieltä, enkä tuntenut oloani turvattomaksi.

Liljeroosien teini-ikäinen tytär oli kummitätini. Taisin olla kolmevuotias, kun hän oli lapsenvahtina ja ihailin, miten tyylikkäästi hän poltti tupakkaa. Hän kysyi, haluanko polttaa! Jos pyytää teinin kummitädiksi, voi käydä näin. Sittemmin hän muutti Yhdysvaltoihin ja teki uraa valokuvamallina. Hän on jäänyt mieleeni mystisenä hahmona.”

LAPSUUS

”On tärkeää tulla nähdyksi”

”Äitini Terttu-Maija opiskeli aikoinaan Ateneumissa, mutta hän jätti sen, meni talouskouluun ja sitten naimisiin. Hän maalasi ikoneja, ja minäkin olen maalannut yhden Jeesuksen.

Koska olin lapsena aina jaloissa, hän otti minut mukaan teatteriin, koska ei voinut jättää minua himaankaan. Siksi näin lapsena esimerkiksi erittäin pitkäveteisen Kirsikkapuiston Suomen Kansallisteatterissa.

Sisarukset. ”Me neljä – minä, Jussi, Viivi ja Jyri.”

Koin, että tulin lapsena hyvin nähdyksi ja toisaalta sain kasvaa vapaasti perheen nuorimpana. Kuopustahan ei saa väellä eikä voimalla tekemään väkisin mitään! Senkin opin, että tulin yksinään hyvin toimeen ja käytin vapautta hyväkseni.

Luokallani olleesta, myöhemmin näyttelijäksi valmistuneesta, Pirkko Hämäläisestä tuli hyvä ystäväni, ja kun pakastearkusta hävisi koskispullo, riitti selitykseksi se, että me olimme olleet keskenämme. Hänen vanhempansa olivat minun vanhempieni läheisiä ystäviä, ja luotto meihin oli kova.

Minulla ei ole mitään lapsuuden, teini-iän tai menneisyyden traumoja. Oma perheeni on nyt tärkeämpi kuin lapsuudenperhe. Menneestä pitää riuhtaista itsensä irti.”

TOIMINTAMALLIT

”Asiat pitää hiffata nopeasti”

”Opin toimintamallit isältäni, joka oli innostunut metsästyksestä ja kalastuksesta. Minäkin aloin harrastaa niitä, ja olin jänismetsällä hänen kanssaan jo päälle kymmenvuotiaana. Enää en metsästä, mutta ravustan edelleen ihan hulluna.

Meillä oli metsästyskoiria, lintu- ja jäniskoiria, jotka olivat muotovalioita. Ne saivat aina kesäisin pentuja. Riistaverisyys, jonka isäni kanssa kalastaessa ja metsästäessä omaksuin, on ollut tärkeää ammatissakin. Tarkoitan riistaverisyydellä sitä, että asiat ja niiden yhteydet pitää hiffata nopeasti, kuten metsästäessä pitää tehdä.

Metsän tyttö. ”Kalastus- ja metsästysvietti periytyivät isältäni. Tässä tulen 12-vuotiaana jänismetsältä.”

Kun yritin teininä olla superovela, vanhemmat kyllä näkivät sen. Äiti oli röökinpolton suhteen ankara, mutta poltin silti. Olin Töölön yhteiskoulun kouluneuvostossa, jossa me finninaamaiset teinit äänestimme tupakkahuoneen puolesta. Opettajat kaatoivat esityksen vedoten siihen, että rakennuksen vintillä oli sahanpurua. Onneksi koululaispolitiikka oli lyhyt humahdus.

Lopetin tupakoinnin kolmekymmentävuotiaana, siihen asti olin elänyt kuin viisitoistavuotias! Se oli tärkeä vaihe, sillä tein samaan aikaan lopputyöni Taideteollisessa, irtisanouduin Ylestä ja menin naimisiin.”

TOIVO

”Toivottomuus on synti”

”Niin kauan kuin on elämää, on toivoakin. 2000-luvun alussa oli vaihe, kun en ollut listoilla enkä saanut leffoja tehdäkseni. En vaipunut synkkyyteen, vaan aloin tehdä teatteria, joka osoittautui hyväksi vaihtoehdoksi.

Kun nyt tunnemme toivottomuutta Venäjän aiheuttaman Ukrainan sodan takia, olen ajatellut historiaa ja ruvennut lukemaan 1700-luvun alun isostavihasta. Sama tilanne – ryöstäminen, raiskaaminen ja kiduttaminen – toistuu yhä läpi Venäjän historian.

Jotkut oppivat historiasta, mutta Venäjä ei opi. Isovenäläiseen imperialismiin ei ole puututtu globaalilla tasolla. Pietari Suuren suunnitelmana oli tyhjentää koko Suomi ihmisistä. Samaa tekee Venäjä nyt Ukrainan suhteen.

Kaiken pahan keskellä toivottomuus on synti, sillä onhan jokainen uusi päivä lahja ja joka aamu on armo uus. Eikö se kelpaa meille ihmisille?”