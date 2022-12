Näin lapsuudessa omaksuttu puhe vaikuttaa vielä aikuisenakin – terapeutti kertoo 6 asiaa, joihin jokainen voi kiinnittää huomiota

Alistutko vai hyökkäätkö konfliktitilanteissa? Koskaan ei ole myöhäistä muuttaa lapsuudesta opittuja kaavoja, terapeutti Ritva Huusko muistuttaa.

Vältteletkö konflikteja viimeiseen asti alistumalla ja päästämällä irti omasta tahdostasi? Tai sivallatko helposti muita sanoin tai teoin, kun jokin asia menee ihon alle ja pinna on kireällä?

On hyvin todennäköistä, että he, jotka sinut kasvattivat lapsena, ovat toimineet samoin.

Terapeuttitalon psyko- ja perheterapeutti Ritva Huusko huomauttaa, että lapsuudesta opitut ajatusmallit vaikuttavat taustalla yllättävänkin paljon.

Vaikka kaikki elämän aikana koetut ihmissuhteet voivat muokata minäkäsitystä, pohja sille luodaan jo lapsuudessa.

” Lapsuudessa sisäistetty puhe vaikuttaa uskomukseen siitä, haluavatko muut minulle lähtökohtaisesti hyvää vai pahaa.

– Lapsuudessa sisäistetty puhe vaikuttaa uskomuksiin muun muassa siitä, millainen minä olen, mitä muut ajattelevat minusta ja haluavatko he minulle lähtökohtaisesti hyvää vai pahaa, Huusko sanoo.

Lisäksi esimerkiksi omien vanhempien vuorovaikutustavoilla on merkittävä vaikutus siihen, miten itse puhuu aikuisena ja minkä mieltää normaaliksi vuorovaikuttamiseksi.

– Jos lapsuudenkodissa ollaan esimerkiksi suhtauduttu muihin epäluuloisesti, vähättelevästi ja negatiivisesti, vielä aikuisenakin helposti luulee, että se on normaali tapa ajatella, Huusko selittää.

Opitut vuorovaikutusmallit nousevat esille etenkin ristiriitaisissa tilanteissa ja heijastuvat omaan toimintaan vielä aikuisenakin.

Konfliktitilanteessa lapsuuden kokemukset vaikuttavat käsitykseen siitä, onko lupa olla eri mieltä tai puolustaa itseään: toiset ovat oppineet, että omia mielipiteitä ei sovi ilmaista, kun taas toiset ikään kuin sylkevät muiden päälle ollessaan esimerkiksi vihaisia.

” Silloin, kun on oppinut hyvät vuorovaikutustaidot, osaa asettaa napakasti omat mielipiteensä, mutta ei jää kuitenkaan riitaan jumiin.

– Kumpikin tilanne on ongelmallinen. Alistuva ja myötäilevä voi jäädä riitaan jumiin ja murehtimaan jälkikäteen, mitä olisi pitänyt sanoa tai tehdä. Raivokas hyökkäys taas voi satuttaa muita, Huusko selittää.

– Silloin, kun henkilö on oppinut hyvät vuorovaikutustaidot, hän osaa asettaa napakasti omat mielipiteensä, mutta ei jää kuitenkaan riitaan jumiin, hän jatkaa.

Turvatonkin voi tuntua turvalliselta

Opitut mallit ovat Huuskon mukaan usein tiedostamattomia. Ihmiset myös helposti ajautuvat huomaamattaan samanhenkisten seuraan, mikä vahvistaa lapsuudessa opittuja käytösmalleja.

– Jos lähipiirissä kaikki muutkin esimerkiksi ajattelevat, että muut ihmiset haluavat lähtökohtaisesti satuttaa ja olla pahoja, ajatuksesta on vaikeaa päästää irti, terapeutti sanoo.

Huusko huomauttaa, että usein ihmiset myös ihastuvat ja kiintyvät tiedostamattaan henkilöihin, jotka muistuttavat luonteeltaan tai toimintatavoiltaan heidän äitiään tai isäänsä. Siksi puolison ongelmallisetkin käyttäytymis- ja vuorovaikutusmallit voivat vetää puoleensa.

Nurinkurista kyllä, turvatonkin voi siis tuntua turvalliselta.

– Jos ei esimerkiksi oikein osaa puhua asioista suoraan, tuntuu samalla tavalla etäisen kumppaniehdokkaan seurassa kodikkaammalta kuin sellaisen avoimemman tyypin, joka nostaa kissan pöydälle ja sanoittaa ajatuksensa, Huusko selittää.

6 askelta: näin opettelet haitallisista ajatustavoista pois

Tunteet, ajatukset ja teot kytkeytyvät toisiinsa. Siksi lapsena omaksutut haitalliset ajatusmallit johtavat usein hankaliin tunteisiin ja sitä myötä itseä tai muita satuttaviin tekoihin ristiriitaisissa tilanteissa.

Hyvä uutinen on se, että kierre on mahdollista katkaista.

Huusko antaa muutaman käytännön neuvon, joita hyödyntämällä on mahdollista saada omat lapsuudessa opitut ajatus- ja käyttäytymismallit tarkkailun alle.

– On huomattava se, että oli lapsuus millainen tahansa, jokainen on lopulta itse vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan. Kaikki alkaa ensinnäkin siitä, että tiedostaa omat opitut mallinsa, Huusko sanoo.

Vasta tiedostamisen jälkeen käyttäytymismalleja voi alkaa työstää esimerkiksi seuraavia asioita miettimällä.

1. Miten puhun itselleni ja muille? Entä miten vastaan muille?

Tämä on Huuskon mukaan oleellinen vaihe. Kun tunnistaa tyypilliset ajattelutapansa ja reaktionsa, voi pohtia, miten oikeastaan haluaisi ajatella ja toimia ihanteellisissa vuorovaikutustilanteissa.

2. Kun jokin menee ihon alle ja tuntuu, että mielessä kiehuu, pysähdy hetkeksi. Pohdi, mitä ristiriitaisissa tilanteissa oikein tapahtuu.

Näin toimimalla voit saada etäisyyttä mieltä kuohuttaviin tunteisiin ja aikaa miettiä ennen kuin sanot tai teet jotakin vahingoittavaa.

– On hyvä asettua jossain määrin ikään kuin itsensä tarkkailijaksi ja vartijaksi. Todennäköisesti haluat saada aikaan enemmän hyvää kuin tuhoa, Huusko huomauttaa.

Jos voimakkaisiin tunteisiin, kuten vihaan, pelkoon tai pettymykseen, reagoi aina impulsiivisesti, palaa Huuskon mukaan aina takaisin tuttuun lapsuudesta opittuun toimintamalliin – esimerkiksi toisen haukkumiseen tai vaikenemiseen ja vetäytymiseen.

3. Huomaa, että ajatukset eivät ole sama asia kuin tunteet.

On hyvin yleistä sanoa esimerkiksi: ”Minusta tuntuu, että sinä et välitä minusta yhtään, kun emme vietä aikaa yhdessä”, vaikka todellisuudessa oikein olisi sanoa: ”Minä ajattelen, että sinä et välitä minusta yhtään, kun emme vietä aikaa yhdessä.”

Huusko huomauttaa, että useat erilaiset tunteet voivat olla ajatuksen taustalla: esimerkiksi pettymys, suru, kateus tai pelko hylätyksi tulemisesta ja yksin jäämisestä.

Omille ajatuksille ei aina mahda mitään, mutta on hyvä huomioida, etteivät ne välttämättä ole totta.

Siksi niitä ei kannata uskoa sokeasti vaan ennemmin vaikkapa kysyä toiselta, miten asian laita hänen näkökulmastaan katsottuna on.

4. Sano se ääneen toiselle.

Huuskon mukaan kannattaa kysyä ääneen: ”Mitä tässä oikein nyt tapahtuu?” jos riita alkaa kyteä ja välit hiertävät.

– Siten saa vedettyä toisen mukaan katsomaan ongelmaa etäämmältä. Kannattaa myös sanoa ääneen, mitä itse tilanteessa ajattelee, Huusko neuvoo.

5. Pilko ongelma osiin.

Kun ristiriitatilanteessa osapuolet ovat tunnistaneet ongelman ja ilmaisseet näkökantansa siihen, kannattaa vetää niistä johtopäätökset. Näin on mahdollista huomata uskomukset, jotka eivät ole välttämättä tosia.

Ongelmaa pilkkomalla ajatukset ja toiminta erottuvat toisistaan. Siten voi huomata, millaiset opitut ajatukset saavat toimimaan aina saman kaavan mukaan.

6. Tarvittaessa poistu, mutta älä jätä riitaa roikkumaan.

Toisilla on Huuskon mukaan tapana vältellä konflikteja aina poistumalla muualle, eikä asiaan enää palata sen jälkeen. Ongelmia ei tulisi kuitenkaan jättää kytemään, vaan sopia vaikka tarkka kellonaika, jolloin jutellaan mieltä kuohuttavasta asiasta uudestaan.

– Joskus pieni tauko ja rauhoittuminen tekee hyvää, kun päässä keittää oikein kunnolla yli. Silloin riitatilanteesta voi poistua tai antaa asian puimisen odottaa vaikka yön yli, Huusko neuvoo.