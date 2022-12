Hääpukuyrittäjä Niina Kuhta viettää kesällä kolmansia häitään. Niina ei viihdy sinkkuna, vaan on aina hakenut vakavaa suhdetta. – Olen ollut hirveän onnekas, kun olen ollut naimisissa koko aikuisikäni, vaikkakin eri ihmisten kanssa.

Ensi toukokuussa Helsingin Kulosaaren Casinolla vietetään hääpukuyrittäjä Niina Kuhtan häitä. Koko saari, jolla ravintola sijaitsee, on vuokrattu tilaisuutta varten, sillä Niina ei halua jakaa päivää ulkopuolisten kanssa.

Vielä pari vuotta sitten hän ei ehkä itsekään olisi uskonut, että juhlisi kohta kolmatta avioliittoaan.

– Uskomatonta, että päädyimme Jussin kanssa tähän pisteeseen. Suhteemme alku oli niin hankalaa, ja olimme molemmat epävarmoja. Mutta tämä osoittaa sen, että kun suhteen perusasiat ovat kunnossa, kipuilut ovat väliaikaisia, Niina sanoo.

Tinderissä tavanneet Niina ja Jussi Kuhmonen ovat olleet yhdessä kolmisen vuotta. He lähtivät kuitenkin eri teille ensimmäisen puolen vuoden jälkeen. Molemmat olivat juuri eronneet pitkistä avioliitoista, ja ajatukset suhteen etenemisestä eivät kohdanneet.

– Käsittelimme edelleen erojamme, ja lisäksi menimme aivan eri tahdissa. Yritin hoputtaa esimerkiksi yhteen muuttamista, mutta se vain vaikeutti asioita, Niina muistelee.

Eron jälkeen Jussi oli kuitenkin edelleen Niinan mielessä. Toiminnan naisena hän teki suunnitelman: päätti poseerata iltapäivälehden kannessa niin vetävissä kuvissa, että Jussi reagoisi niihin jotenkin. Niin kävikin.

– Se oli minulta vähän kuin julkinen treffi-ilmoitus. Jussi näki lehden ja kysyi viestillä, että yritinkö saada hänet jutulla mustasukkaiseksi. Vastasin ihmetellen, että kuka semmoista tekisi, Niina sanoo ja naurahtaa.

Viestittely kertoi Niinalle sen, mitä hän halusikin tietää: Jussikin mietti edelleen häntä.

– Päätin katsoa, kuinka paljon hän miettii. En halunnut luovuttaa, koska tiesin, että minulla on käsissäni hyvä tyyppi. Tarvitsimme vain vähän aikaa olla erossa, jotta huomasimme, ettemme olleet unohtaneet toisiamme.

Niina ei kainostele siirappisia somepäivityksiä. ”Laitan Instagramiin kuitenkin aina sokerivaroituksen: tästä tulee vähintään kakkostyypin diabetes.” Osansa ”lässytyksestä” saavat myös perheen kaksi koiranpentua.

Pari palasi yhteen kolmen kuukauden erossa olon jälkeen. Kun Niina ei enää kiirehtinyt asioita, ne alkoivat loksahdella kohdilleen kuin itsestään. Nykyään pari asuu yhteisessä kodissa Espoossa, ja sinne ovat juuri muuttaneet myös perheen uusimmat jäsenet, viiden kuukauden ikäiset coton de tuléarin pennut Pigu ja Lumi. Niille kuten Jussillekaan Niina ei säästele arjessa rakkaudentunnustuksiaan.

– Meillä on läheisriippuvainen lässytysperhe, ja rakastan sitä! hän sanoo.

– Minun piti käydä kaikki vaiheet elämässäni läpi päästäkseni tähän pisteeseen. Joskus toivon, että olisin tavannut Jussin kymmenen vuotta sitten, mutta toisaalta silloin emme olisi olleet samoja ihmisiä. Rakennamme nyt yhteistä elämäämme niillä kokemuksilla, joita meille on aiemmin kertynyt.

Kuka oli ensirakkautesi?

Kyllä se oli eräs Niko, vaikka olen jo vähän unohtanut hänet. Tapasin Nikon yhteisten tuttavien kautta, kun olin 17-vuotias. Asuin jo omassa asunnossani ja Niko omassaan. Niko oli ensimmäinen vakava ja merkityksellinen suhteeni. Seurustelimme vuoden. Suhde päättyi erilaisuuteemme ja siihen, että olimme niin nuoria.

Millainen olet sinkkuna?

En ole ikinä viihtynyt sinkkuna, vaan olen aina hakenut vakavaa suhdetta. Kun ystäväni ovat eronneet ja hehkuttaneet viettävänsä sinkkuvuotta, minä olen aina eron jälkeen ajatellut, että kun tästä parannutaan, uutta matoa koukkuun! Olen aina halunnut heti koko tarinan. Pärjään hyvin yksin enkä tarvitse tai haluakaan ketään miestä elättämään minua. Mutta kaipaan turvallisuutta, lämpöä ja yhdessäoloa, jota toinen ihminen tuo. Olen ollut hirveän onnekas, kun olen ollut naimisissa koko aikuisikäni, vaikkakin eri ihmisten kanssa.

Niinan rakkaudentunnustus tulevalle aviomiehelleen Jussille.

Millainen olet rakastuneena?

Siirappinen. Lässytysjutut ovat minun juttujani. Huutelemme kotona sata kertaa päivässä ”elämäni rakkaus”, ja teen somepäivityksiä, joihin laitan siirappivaroituksia. Suihkuseinässämme lukee joka päivä N sydän J. Laulan myös monta kertaa päivässä lastenlauluja, joihin olen muuttanut sanat koskemaan Jussia, koiriamme ja parisuhdettamme. Suosikkini on tarhassa aikoinaan oppimani Hauska on olla kun löysin oman kullan. Ja minulla ei todellakaan ole lauluääntä.

Montako kertaa olet ollut rakastunut?

Kolme. Luku sisältää nykyisen sekä kaksi edellistä liittoani, joista toinen kesti 13, toinen 2 vuotta. Olen todella hyvissä väleissä eksieni kanssa, vaikka nykyään olemme vähemmän tekemisissä. Ne olivat aikanaan merkittäviä ihmissuhteita, mutta elämä jatkuu ja muuttaa muotoaan.

Millaisen ihmisen kanssa et voisi olla suhteessa?

Epäluotettavan, inhottavan ja sellaisen, jolla ei olisi aikaa minulle. Haluan kaikki tai ei mitään, minulle eivät riitä palaset. Jos annan toiselle koko maailmani, myös hänen pitää antaa maailmansa minulle. Vaadin paljon huomiota ja rakkautta ja suutun, jos sitä ei tule. Haluan ainakin sata viestiä ja rakkausemojia päivässä, sellainen olen aina ollut. Onneksi ne nykyään tulevatkin aika automaattisesti.

Mikä rakkaudessa on sinulle tärkeintä?

Yhteinen arvomaailma. Se korostuu, kun tulee ikää. Jos arvot ja aatteet ovat ihan eri planeetalta, suhde ei vain toimi. Tämän asian oivaltamiseen minulla meni kymmenen vuotta. Ymmärsin vasta pitkän suhteen jälkeen, että pelkkä rakkaus tai halu olla suhteessa ei riitä, jos puoliso on täysin väärä. Minulle perustavanlaatuinen asia on esimerkiksi se, haluaako toinenkin naimisiin ja lapsia.

Niina ei kadu rakkaudessa mitään. ”Olen aina ollut uskollinen vaimo ja yrittänyt tehdä suhteissa parhaani.”

Onko sydämesi joskus särkynyt?

On, tietenkin. Avioerojen jälkeen se on ollut pitkään pirstaleilla, vaikka sitä on ollut vaikeaa myöntää. Minulla on aina ollut tarve selviytyä ja näyttää muille, että minulla on kaikki hyvin.

Mikä miehessä kiinnittää huomiosi?

Lempeys, hauskuus ja aitous. Ihastun lämminhenkisiin, helliin ja luotettaviin miehiin, jotka uskaltavat näyttää herkkää puoltaan ja tunteitaan. On kaunista, kun mies puhuu lapselleen tai koiranpennulle nätisti.

Mikä rakkauteen liittyvä oletuksesi on kumoutunut?

Se, että se on ikuista ja kestää mitä vain. Oletus kumoutui ensimmäisen avioliittoni romahdettua. Kun menin 22-vuotiaana naimisiin, luulin, ettei liitto ikinä voi mennä rikki.

Millainen kumppani olet?

Huomioon ottava, hassutteleva ja varmasti rasittavakin. Saatan laatia päiväksi pitkän työlistan tai keksiä yhtäkkiä pihaprojektin. Etenkin nuorempana yrittäjänä olin aika kumppania työllistävä, vaikka mukana saattoi olla kivojakin juttuja. Olen myös yllätyksellinen. Tuon Jussille usein aamupalan sänkyyn ja suunnittelen päivälle pientä hemmottelua, kuten hieronnan tai kylpyläkäynnin.

Uskotko, että jokaiselle on olemassa se oikea?

Ennen uskoin niin. Oikein odotin lapsena, että isona tapaan sen minun oikeani. Sittemmin olen pettymysten kautta alkanut uskoa, että meillä on eri elämäntilanteissa ”niitä oikeita”. Eikä sitäkään voi tietää, milloin se viimeinen oikea on tullut kohdalle. Jos vaikka jäisin leskeksi kuusikymppisenä, haluaisinko vielä neljännen kumppanin? Varmaankin. Uskon siihen, että pitää elää kuten itselle on hyväksi.

Pitääkö kaikki kertoa toiselle?

Aika lailla kyllä. Kerron, koska koen, että kumppani on paras kaverini. Jaamme Jussin kanssa pitkälti kaiken, paitsi ne ystäviemme synkimmät salaisuudet, jotka on kerrottu meille luottamuksella.

”Pahinta olisi, jos kumppani olisi rakastunut johonkin toiseen, mutta lasken suutelemisenkin pettämiseksi.”

Miten sitkeä olet parisuhteessa?

Todella sitkeä. Vaikka olen eronnut useamman kerran, parisuhteeni tähtää aina ikuisuuteen. En luovuta helposti, ja monen asian pitää olla pielessä kun suhde loppuu. Olen tehnyt liittojeni eteen kaiken, mitä voi järkevyyden rajoissa tehdä.

Mikä on ollut hulluin tekosi rakastuneena?

Ostin 130-neliöisen uuden rivitaloasunnon Helsingistä ärsyttääkseni Jussia. Ennen muutaman kuukauden eroamme kysyin Jussilta eräästä asunnosta, pitäisikö se ostaa. Jussi vastasi ettei tiedä, olemmeko me match made in heaven. Näpyttelin suutuspäissäni yksin tarjouksen kuuden huoneen ja keittiön asunnosta. Ajattelin, että minun elämänihän ei tyssää tähän ja teen omat päätökseni. Tarjous meni läpi. Asuin asunnossa reilun vuoden.

Voiko pettämisen antaa anteeksi?

Varmaan joissain tapauksissa, mutta kyllä se vaikeaa olisi. Jokin on suhteessa silloin jo niin rikki, että se on vähintään lopun alkua. Pahinta olisi, jos kumppani olisi rakastunut johonkin toiseen, mutta lasken suutelemisenkin pettämiseksi. En usko hetkeäkään niihin selityksiin, että olin niin humalassa ja se vain tapahtui. Jokaisella aikuisella on oltava kontrolli omasta käytöksestään.

Oletko käyttänyt rakkauspulmaan ammattiapua?

Ensimmäisen eroni jälkeen kävin pari kertaa kriisiterapiassa. Koin samaan aikaan eron kanssa muitakin menetyksiä: äitini, mummoni ja muitakin sukulaisiani kuoli. Minulle tuli turvaton tunne. Terapiassa sain vahvistusta siihen, että elämä jatkuu ja minulla on kaikki kuitenkin hyvin. Aloin hyväksyä, että tällaistakin elämä on: menettämistä. Parasta terapiaa oli kuitenkin, kun lähdin pariksi viikoksi yksin lomalle lempikaupunkiini Vancouveriin Kanadaan. Siellä tajusin, että olen itsenäinen ihminen ja pystyn tekemään yksinkin, mitä haluan. En tarvitse ketään, ja loppujen lopuksi täällä ollaankin yksin.

Kauneinta, mitä rakkaasi on sinulle tehnyt?

Olen jouluhullu, ja Jussi toteuttaa joulujuttujani. Minulla on kaksi massiivista ovikoristetta, ja yhtenä päivänä kotiin tullessani huomasin, että Jussi oli laittanut ne molemmat oveen. Se nauratti minua hirveästi. Hän tietää, että minun mielestäni mikään ei koskaan ole liian överiä. Tykkään siitä, että kumppani tulee mukaan minun maailmaani ja hömpötyksiini ja miettii, mikä minua ilahduttaisi. Jussi osti myös koirillemme joulupukin ja -muorin asut.

Niinan rakkausvalinnat Romanttisin paikka Ehdottomasti Havaiji. Kävimme siellä Jussin kanssa vuosi sitten, ja menemme sinne ensi kesänä häämatkalle. Rakkauselokuva Moulin Rouge, Rakkautta vain ja Titanic. Olen kokenut monen elokuvan kohdalla voimakkaita tuntemuksia kuten rakkautta, iloa, surua ja toiveikkuutta. Rakkauslaulu Frank Sinatran Fly me to the moon. Rakkausruoka Joku italialainen ruoka, siitä tulee romanttinen fiilis. Himoitsen usein Jussin tekemää lasagnea, se on valtavan hyvää.