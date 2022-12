Mariko esitti kumppanilleen kahden viikon seurustelun jälkeen tärkeän kysymyksen – vastaus muutti elämän ratkaisevasti

Mariko Pajalahti haaveili äitiydestä jo parikymppisenä. 42-vuotiaana haave toteutui, mutta synnytys ei sujunut hyvin. – Synnytin kolme päivää, kunnes lopulta päädyttiin sektioon.

Mariko on ollut yhdessä miehensä Jykän kanssa kaksi ja puoli vuotta. ”Elämä Jykän kanssa on opettanut minulle paljon luottamuksesta.”

Mariko Pajalahti, 43, haaveili jo parikymppisenä äitiydestä. Haaveen toteutumista hidasti se, että hänellä ei ollut pysyvää parisuhdetta.

Ystävä ehdotti lapsen hankkimista spermapankin avulla, mutta se ei tuntunut Marikosta oikealta vaihtoehdolta. Hän ei halunnut ruveta tieten tahtoen yksinhuoltajaksi ja sanoo nostavansa hattua kaikille, jotka ovat sillä vaativalla tiellä.

Nyt Marikolla ja hänen muusikkomiehellään Jykä Pajulaaksolla on vuoden ikäinen lapsi.

– Minun piti elää 42-vuotiaaksi, kunnes haave skidistä toteutui, Mariko sanoo.

Mariko ja Jykä tutustuivat, kun Jykä muutti Jallukkaan, musiikkialan työntekijöiden taloon Jätkäsaareen.

– Ensimmäinen fiilis hänestä oli, että onpa yllättävä henkilö. Jykä osasi olla rauhallisesti läsnä. Elämä Jykän kanssa on opettanut minulle paljon luottamuksesta.

He olivat aluksi ystäviä, mutta vuoden kuluttua tapaamisesta ystävyys muuttui rakkaudeksi. Marikolla on muistissaan tarkka päivä, jolloin he alkoivat seurustella: 28. huhtikuuta vuonna 2020.

– Kun olimme olleet kimpassa kaksi viikkoa, kerroin hänelle haluavani lapsen. Sanoin hänelle, että jos hän ei halua, niin kertoisi sen saman tien. Jykä vastasi, ettei hän ollut ajatellut asiaa, mutta mikä ettei.

Yhdeksän kuukautta myöhemmin Mariko alkoi odottaa lasta.

Raskaus sujui hyvin, mutta synnytys ei.

– Synnytin kolme päivää, kunnes lopulta päädyttiin sektioon. Vauvalla oli napanuora kaksi kertaa kaulan ympärillä, joten ilman sektiota hän ei olisi päässyt omillaan pois, Mariko kertoo.

– Olin väsymyksestä huolimatta onnellinen ja diggasin, että nyt olen äiti. Mutta vain viisi päivää myöhemmin jouduin komplikaation takia takaisin sairaalaan, ja vatsa leikattiin nyt auki pystysuunnassa.

Sairaalassa meni kaksi seuraavaa viikkoa. Isä ja vauva olivat siellä päivisin, mutta yöksi he joutuivat lähtemään kotiin.

Kun Mariko viimein kotiutui sairaalasta, heti seuraavana päivänä perheellä oli muutto.

– En olisi saanut nostaa mitään vauvaa painavampaa, mutta purin kuitenkin viisikymmentä muuttolaatikkoa, enkä voinut rauhoittua ennen kuin hima oli kunnossa. Järjettömässä puuskassa minun piti etsiä laatikoista ennen kaikkea aterimet!

Nyt lapsen syntymästä on kulunut reilu vuosi. Mariko kertoo, että elämä lapsen kanssa on paljon luontevampaa kuin hän olisi voinut ikinä kuvitella.

– Tuossa tuo ihana tyyppi pyörii ja harjoittelee kävelemään. Hän on terve, iloinen ja reipas lapsi, niin rakas ja toivottu.

