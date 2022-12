6 tunnettua suomalaista kertoo, miltä tuntuu, kun mieli hajoaa – ”Aluksi pelotti, että paljastun”

Haasteet mielenterveyden kanssa ovat yleisiä, mutta niistä vaietaan edelleen. Muun muassa nämä julkkikset ovat avoimella puheellaan vähentäneet mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa.

Tällä viikolla Pilvi Hämäläinen ja Sampo Kaulanen kertoivat Me Naisten haastattelussa avoimesti mielenterveysongelmistaan.

Moni muukin tunnettu suomalainen on puhunut julkisesti haasteista psyykkisen terveytensä kanssa.

Eikä ihme, sillä vähintään joka viides suomalainen kokee vuoden aikana mielenterveyden häiriöitä. Myös joka viides sairastuu elämänsä aikana masennukseen.

Mielenterveysongelmista puhuminen on tärkeää, sillä se vähentää niihin edelleen liittyvää stigmaa.

Pilvi Hämäläinen

Näyttelijä Pilvi Hämäläinen, 37, on tuore esikoiskirjailija. Kirjoitusprosessi ja sen ohella tv-produktiossa työskentely oli kuitenkin raskasta, eikä Pilvi ehtinyt palautua.

Vähitellen Pilvi alkoi uupua. Ahdistus kasvoi ja muuttui fyysiseksi. Pian Pilvi lamaantui kokonaan.

– Kaikki vaikeat asiat elämässäni alkoivat tulla pintaan. Olin niin paskana, ettei se ollut enää normaalia, Pilvi kertoo Me Naisten uusimmassa numerossa.

Lopulta Pilvi ymmärsi tarvitsevansa apua. Hän meni psykiatrille ja sai diagnoosin masennuksesta ja ahdistuneisuushäiriöstä. Se hätkähdytti.

” En väitä, että osaisin rakastaa itseäni, olen siinä vielä alkutekijöissä.

Pilvi sai masennuslääkkeet ja alkoi käydä terapeutilla kaksi kertaa viikossa. Terapiassa hän ymmärsi, että juurisyy hänen pahaan oloonsa oli arvottomuuden tunne, jota hän oli yrittänyt paikata suorittamalla.

Nyt Pilvi on käynyt terapiassa kaksi vuotta, ja hän on pystynyt lopettamaan masennuslääkkeiden syömisen.

– En väitä, että osaisin rakastaa itseäni, olen siinä vielä alkutekijöissä. Mutta olen ottanut ensiaskeleita, hän sanoo.

Sampo Kaulanen

Vuonna 2016 Sampo Kaulasen kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä kärsinyt isä teki itsemurhan. Sampo oli pelännyt lapsesta saakka isänsä puolesta, sillä tämä oli kärsinyt masennuskausista, ahdistuksesta ja itsetuhoisuudesta.

Kun pahin sitten tapahtui, Sampo ei osannut käsitellä surua, vaan oli täynnä raivoa.

” Aloin käyttää sekaisin alkoholia ja lääkkeitä, sillä halusin hukuttaa fiilikseni.

– Menin lukkoon enkä osannut puhua isän kuolemasta kellekään. Aloin käyttää sekaisin alkoholia ja lääkkeitä, sillä halusin hukuttaa fiilikseni, hän muistelee Me Naisten tuoreimmassa numerossa.

Kumppanin Minttu Murphy-Kaulasen oli vaikea katsoa sitä vierestä, sillä kuvio toistui kerta toisensa jälkeen.

Pahimpina hetkinä Minttu joutui pelkäämään, että Sampo kuolee. Niin kävi esimerkiksi vuonna 2017, kun hänet hälytettiin yöllä äkäslompolaiseen baariin rauhoittelemaan miestään. Unettomuudesta kärsinyt Sampo oli ottanut unilääkettä ja viinaa sekaisin ja alkanut uhota aggressiivisesti. Lopulta sekavuustila äityi niin pahaksi, että ambulanssi vei hänet lepositeissä sairaalaan.

Sampo kuitenkin ymmärsi tarvitsevansa apua ja meni lääkärille. Tutkimuksissa hänellä diagnosoitiin tarkkaavuushäiriö adhd. Se oli helpotus, sillä se selitti hänen impulsiivisuuttaan ja ylivilkasta mieltään. Sampo tajusi adhd:n olleen luultavasti myös häntä vuosia riivanneen vaikean unettomuuden takana.

Sampo sai adhd-lääkityksen, joka vaimensi ajatusten jatkuvaa kohinaa. Silti hän käytti yhä liikaa alkoholia ja vajosi usein synkkyyteen.

Sampo teki parhaansa parantaakseen vointiaan. Sampo luki self help -kirjallisuutta ja löysi hengitys- ja kylmäharjoitukset sekä meditoimisen mielensä hallitsemiseen.

Meditaatiossa Sampo oppi, ettei hän ole sama kuin ajatuksensa eikä hänen pidä toteuttaa jokaista impulssiaan. Varsinkin humalassa niin kävi jatkuvasti, ja hän alkoi ymmärtää, ettei alkoholi sovi hänelle.

Samu Haber

Syyskuussa laulaja ja muusikko Samu Haberin, 46, perustama yhtye Sunrise Avenue soitti jäähyväiskiertueensa viimeisen keikan Saksan Düsseldorfissa.

Kiireisimpinä vuosinaan Samu vietti yli 300 päivää ulkomailla. Hän istui viidellä tuotantokaudella Voice of Germany -laulukilpailun tuomaristossa tv-kameroiden edessä ja teki pitkään kaikki esiintymiset, joita Sunrise Avenuelle tarjottiin.

Samu alkoi kärsiä univaikeuksista. Hän joi harva se ilta puoli pulloa punaviiniä rentoutuakseen keikan jälkeen ja napsi unilääkkeitä. Samu alkoi saada paniikkikohtauksia ja oli pahimmilla hetkillään varma, että kuolee.

” Aluksi pelotti, että paljastun. Niin paljastuinkin, itselleni.

Kaikki muuttui yhtenä iltana Australian lomalla Talvella 2016. Samulle nousi kuume ja hän alkoi oksentaa verta. Hän meni yksityiselle lääkäriasemalle tutkimuksiin, mutta mitään ei löytynyt. Silloin lääkäri kysyi maagiset sanansa: Oletko koskaan miettinyt, että puhuisit jollekin?

Kysymys hätkäytti, ja Samu kävi lomansa aikana kuusi kertaa terapeutin luona. Hän ei kuitenkaan löytänyt sopivaa terapeuttia Suomesta, ja oli pian taas samassa umpikujassa kuin ennenkin.

– Ulospäin kaikki oli täydellistä, mutta silti minulla oli yksinäinen ja surullinen olo, Samu kertoi marraskuussa julkaistussa haastattelussa.

Löydettyään lopulta sopivan terapeutin, alkoi Samu tutustua itseensä ja tunteisiinsa yhä syvemmin.

Hän kävi terapiassa viisi vuotta, mutta lopetti sen vähän aikaa sitten.

– Terapiaan meno oli paras teko, mitä olen itselleni tehnyt. Olen rohkaissut muitakin ottamaan sen askeleen. Aluksi pelotti, että paljastun. Niin paljastuinkin, itselleni.

Jannika B

Suorituskeskeisyys vei laulaja Jannika B:n, 38, pitkälle. Hänet tunnetaan menestyneenä laulajana ja kultalevyjä saaneena hittinikkarina.

Reipas pitää olla. Täytyy pärjätä omillaan. Nämä suomalaiseen kulttuuriin kuuluvat, ääneen lausumattomat teesit Jannika Bergroth sisäisti jo nuorena.

– Jos menneet ikävät asiat painetaan käsittelemättä pinnan alle, ne alkavat ajan myötä oireilla, Jannika mietti helmikuussa Me Naisissa.

Vuonna 2017, kun esikoistytär oli pieni, Jannikalla diagnosoitiin uupumus. Siitä toipuminen opetti Jannikalle, että omista voimavaroistaan on pidettävä huolta.

” En kyennyt enää ylläpitämään täydellisyyden illuusiota.

Univaje, hormonien heittely ja epämääräiset pelot kuitenkin yllättivät, valtava väsymys vyöryi päälle.

– Mieleni murtui tilanteessa, jossa kaikki ulkoinen oli tosi hyvin. Suru, menetykset ja muut kipeät asiat nousivat voimalla pintaan. En kyennyt enää ylläpitämään täydellisyyden illuusiota, sitä tiukkaa muottia, jota olin kuljettanut mukanani nuoresta asti.

Jannikalle suorittamisen ja kontrollin pakkopaidasta luopuminen on ollut pitkä tie.

– Sairastumisestani lähtien olen käynyt säännöllisesti terapiassa. Siellä ymmärsin, mistä uupumukseni oli peräisin. Oivalsin, että lähes häiriintyneen vahva tarve seistä omilla jaloillani juontuu menneisyyden vaikeista kokemuksista.

Jannika kokee edistyneensä muutoksessa vähitellen ja löytäneensä positiivista itsevarmuutta ja elämäniloa – kiitos terapian, elämänkokemuksen ja tasapainoisen elämäntilanteen.

Redrama

Viime keväänä Redrama eli muusikko Lasse Mellberg, 44, retkahti 12 vuoden raittiuden jälkeen. Hän kertoi asiasta Me Naisten haastattalussa elokuussa.

Ennen ensimmäistä raitistumista elokuussa 2010 Redrama tiesi, ettei pystyisi enää jatkamaan päihteiden käyttöä, mutta ei myöskään elämään ilman niitä.

– Eli mitä jää jäljelle – itsemurha? Ei hidas vaan oikein nopea.

Raitistumisen jälkeen Lasse työsti elämäänsä vertaisryhmässä ja terapiassa, harrasti self helpiä ja rukoili. Välillä oli vaikeita aikoja ja hän kärsi masennuksesta. Silloin usko Jumalaan ja vertaisryhmään rakoili, välillä katosikin.

Yksi koettelemus oli Redraman veljen, Albertin kuolema marraskuussa 2010.

– Veljeni kuolema oli isoin koettelemus, mitä elämässäni oli ollut. Kun lyhyen hetken mietin itseni tappamista, minulle kirkastui ajatuksissani heti vastaus: et missään nimessä. Kysyin mielessäni, onko se äidin vuoksi. Vastaus oli ei, se on itseni takia.

Retkahtamisen jälkeen Redrama päätti selvitä. Hän haki voimaa uskosta ja rukoili tiiviisti seuraavat kuukaudet.

” Syvän itseinhon ja epäonnistumisen jälkeen minulla on taas rauha ja toiveikas olo.

Redrama tietää, että riski retkahtamiseen on aina olemassa, nyt sekin on nähty ja koettu. Se kuuluu sairauteen.

Redrama on tunnettu nollasta sataan -tyyppinä, lyhytpinnaisenakin ja vilkkaana. Viime kesänä käytös sai selityksen, kun Redramalla todettiin lievä add:n suuntaan menevä adhd. Tieto helpotti ja toi vaativan mielen omaavalle muusikolle armollisuutta itseä kohtaan.

– Se selittää maanisuuteni kirjoittaa ja säveltää. Saatan keskittyä kirjoittamiseen kahdeksaksi tunniksi niin, etten vessassa käy. Jos diagnoosille löytää oman suunnan, se on supervoima, Redrama pohtii.

Tauon jälkeen myös hengellisyys on palannut Redraman elämään.

– Syvän itseinhon ja epäonnistumisen jälkeen minulla on taas rauha ja toiveikas olo. Etsin kaikkeen tasapainoa, jotta voin hyvin.

Yona

Muusikko Yona, oikelta nimeltään Johanna Rasmus, 38, puhui avoimesti mielenterveysasioista Me Naisten haastattelussa vuonna 2021.

Johanna kertoi, että vasta kun poliisit seisoivat kodin eteisessä, hän havahtui. Johannan ystävät olivat olleet niin huolissaan, että joku heistä oli soittanut hätäkeskukseen ja hälyttänyt poliisit hänen asuntoonsa Helsingin Herttoniemessä.

” Epävakaa persoonallisuus tarkoittaa suurta herkkyyttä ja voimakkaita tunnetiloja, joista on vaikea päästä eteenpäin.

– Olin jankannut toivettani kuolemasta niin paljon, että ystäväni olivat hätääntyneet. Asiaan vaikutti varmasti myös se, että minulla on diagnoosi epävakaasta persoonallisuushäiriöstä, minkä ystäväni hyvin tietävät, Johanna kertoi haastattelussa.

– Epävakaa persoonallisuus tarkoittaa suurta herkkyyttä ja voimakkaita tunnetiloja, joista on vaikea päästä eteenpäin.

Poliisien piipahdus paikalla toimi hänelle herätyksenä.

– Sanoin itselleni, että nyt on aika ryhdistäytyä. Olet itkenyt puoli vuotta ihan joka päivä. Olet järkevä ihminen, jolla on hyviä ystäviä, ihana työ ja rahaa tilillä – nyt on pakko piristyä.

Tapahtumaketju, joka suisti hänet syvälle mustiin vesiin, oli saanut alkunsa puoli vuotta aiemmin, maaliskuussa 2020. Tuolloin tapahtui kaksi mullistavaa asiaa: koronapandemia ja ero yhdeksän vuotta kestäneestä avioliitosta.

– Ero tuntui valtavalta epäonnistumiselta, tietynlaiselta kuolemalta. Se oli järisyttävintä, mitä olen koskaan elämässäni kokenut – ja minä olen kokenut paljon.

Ero iski Johannaan kovaa. Havahtuminen johti siihen, että laulaja päätti sitoutua paremmin hänelle terveyskeskuksesta tarjottuun hoitoon. Vähitellen ystäville puhuminen, psykoterapia ja mielialalääkitys alkoivat kantaa hedelmää.

– Tuli päivä, jolloin aamulla herätessäni ajattelin, että ehkä en sittenkään tahdo kuolla.

Johannalle mielen ongelmista, itsemurha-ajatuksista tai elämän mustista hetkistä puhuminen ei ole tabu.

– Ajattelen, että vastaavaa voi tapahtua kenelle tahansa. On silkkaa ihmisyyttä – ei heikkoutta – että elämänhalu ja tulevaisuudenusko ovat välillä kateissa.

