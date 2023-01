Mikko Kekäläinen paljastaa itsestään piirteen, jonka kanssa olisi pulassa ilman vaimoaan – ”Olisin varmaan velkavankeudessa”

Mikko Kekäläisen parisuhde on kestänyt pian 20 vuotta. Hän arvelee, että olisi ilman puolisoaan velkavankeudessa, kirjaston lainakiellossa ja kirkonkirouksessa.

Miten olet aina niin iloinen ja energinen?

En tarvitse siihen erityisiä kikkoja, vaan se on pitkälti älyttömän kivan työporukan ansiota. En oikeastaan mene Puoli seiskaan töihin, vaan pitämään kavereiden kanssa hauskaa päiväksi kerrallaan. Siitä syntyy sitten sivutuotteena telkkariohjelmaa, somea ja verkkosisältöä.

Mikä on realistinen unelmasi?

Oppia soittamaan pianoa auttavasti tai kohtuullisesti omaksi ilokseni. Teen töitä unelmani saavuttamiseksi kaiken aikaa: tänäkin aamuna soitin Bachia. Ostin viime vuonna koko perheelle joululahjaksi sähköpianon, vaikka tiesin, ettei sitä soita kukaan muu kuin minä. Olen muutenkin musamiehiä, tykkään kuunnella musiikkia, ja rumpuja olen soitellut enemmänkin.

Montako kelloa omistat?

Olen kelloharrastaja, ja mekaanisia kokoelmakelloja taitaa olla kuusi. Ei, nyt kun mietin tarkemmin, niitä on seitsemän. Lisäksi on muutama, joita en pidä keräilykelloina. Minulla on esimerkiksi kello, joka on tehty Asta-myrskyn kaatamasta Kaivopuiston lehmuksesta. Juuri nyt kädessäni on yksi isoveljeltäni saamistani kelloista. Ne ovat minulle erityisen rakkaita.

Miksi vähän vierastat eläimiä?

Minulla ei koskaan ole ollut lemmikkiä, joten sielussani ei ole ollut lemmikin paikkaa. Nyt se saattaa muuttua, sillä suunnittelemme koiran hankkimista. Se oli tyttäreni idea, jota alkuun vastustin. Nyt taidan olla perheessä se, joka on höyrähtänyt eniten ajatukseen. Selaan koirasivustoja ja lainaan pennun kasvatuksesta kertovia kirjoja kirjastosta.

Mikä on kestävän parisuhteen salaisuus?

Meidän kohdallamme se on ollut suureksi osaksi järkyttävän hyvä tsägä. Löysimme vaimoni Kristiinan kanssa kerralla toisistamme sopivat palapelin palaset. Tietysti pidämme parisuhdettamme myös arvossa emmekä ota sitä itsestään selvyytenä. Puhumme toisillemme nätisti ja muistamme olla samalla puolella silloinkin, kun joku asia kiristää hermoa. Olemme vuoden päästä olleet kaksikymmentä vuotta yhdessä. Aika ei ole tuntunut missään vaiheessa pitkältä, päinvastoin.

Voisitko muuttaa takaisin synnyinkaupunkiisi Pieksämäelle?

Miksi en? Kyllä varmaan voisin, tykkään Pieksämäestä hirveästi, ja vietämme siellä kesät mökillämme. Perheemme ankkuri on kuitenkin heitetty Espooseen, jossa lapsemme ovat syntyneet ja johon koko heidän elämänsä on muodostunut. En myöskään saisi siirrettyä Puoli seiskan koneistoa Pieksämäelle. Se pysyy siis kesäparatiisina.

Mitä asiaa et voi vastustaa?

Yhtä tiettyä siipikastiketta. Olemme vähentäneet aika paljon lihansyöntiä, enkä syö siipiä enää samalla tavalla kuin ennen. Syön silti kastiketta vähän kaiken kuten porkkanatikkujen ja hapankorpun kanssa. Se on olennainen osa iltapalaani. Naapurin isäntä vinkkasi, että kastiketta voisi laittaa myös keitetyn kananmunan päälle. Sitäkin aion kokeilla.

Mikä on ollut elämäsi taloudellisesti tiukin hetki?

Minulla ei koskaan ole ollut oikein paljon tai oikein vähän rahaa. Käyn Ylellä töissä, ja alan sisällä palkat ovat maltilliset mutta ennakoitavissa. Olen tehnyt tätä työtä niin pitkään, että tiedän jo, paljonko minulle annetaan kuukaudessa ja mihin se riittää. Luulen, että tämä kohtuullisuus sopii minulle. Tykkään asioista haaveilemisesta ja niihin säästämisestä. Jos pystyisin aina hankkimaan kaiken rahalla saatavan heti, fiilistely asiasta jäisi pois.

Miksi olet kiinnostunut avaruudesta?

Siinä muna opetti kanaa. Poikani Otto luki 5-vuotiaana Mauri Kunnaksen Avaruuskirjan. Kun hän kertoi aamiaispöydässä avaruusfaktoja, minäkin innostuin. Maailmankuvani on tieteellinen, ja ajattelen, että kaikki avaruuteen liittyvä on tarinaa myös meistä. Olemme syntyneet tähtien posahduksesta ja muutumme aikanaan jonkinlaiseksi tähtipölyksi. Mitä enemmän olen perehtynyt avaruuteen, sitä pienemmistä asioista siinä olen kiinnostunut.

Onko sinulla nuoruuden lempinimiä?

Ala-asteella minua kutsuttiin Kekeksi kuten isäänikin. Sitten tulivat Pökis, Kekis ja Pökäläinen. Rakas ystäväni sanoo minua Kirstiksi, ja sen perusteella kävin ottamassa ystävyystatuoinninkin. Ojentajassani on tatuoituna ”Kirsti”.

Mitkä asiat ovat sinulle eroottisessa mielessä isoimmat turn offit ja turn onit?

Sytyttäviin asioihin siteeraan Uuno Turhapuroa: iätön kauneus, kultivoitu käytös, älykkyys – ja tissit tietysti. Turn offeja ovat häiriöt elämässä, lähinnä kiire ja muut huomiosta kamppailevat asiat. Se tunne, että ei oikein ehtisi herkistyä asian äärelle. Kiireelle ei kuitenkaan pidä antautua liikaa, vaan on pidettävä huoli, että myös erotiikalle on aikaa.

Mitä piirrettäsi et haluaisi lastesi perivän?

Eräänlaista saamattomuutta. Olen huono hoitamaan yksinkertaisia käytännön asioita. En tykkää puhua puhelimessa, ja minulla on tälläkin hetkellä 16 000 lukematonta sähköpostia. Lupailen itselleni aina hoitavani asiat ”kohta”, vaikka tiedän huijaavani itseäni. Puolisoni pitää elämämme jonkinlaisessa ruodussa. Ilman häntä olisin varmaan velkavankeudessa, kirjaston lainakiellossa ja kirkonkirouksessa.