Yllätysrakkauden löytäneet Elina Gustafsson ja Ansku Bergström kertovat nyt, mitä ovat rakkaudesta oppineet – ”Parisuhde on myös raaka peili”

Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafssonin ja tanssinopettaja Ansku Bergströmin parisuhteessa puhutaan ja pussataan paljon. Vuoden yhdessä ollut pari on löytänyt toisistaan seikkailukaverin ja turvan.

Keskellä olohuoneen lattiaa makaa kaksi jättimäistä, vedenkestävää mustaa putkikassia pakattuina lähtöön. Mukana ovat vain pakolliset: muutama toppi ja sortsit, urheiluvaatteet, nyrkkeilyhanskat, proteiinit, lääkkeet ja hyttysmyrkky sekä Anna-Liisan kaksi mekkoa. Kymmenen kiloa tavaraa per nuppi. Edessä on kaksi ja puoli kuukautta kestävä maailmanmatka.

Ulkona on jo mustanhämärää, ja lumisade on muuttumassa marraskuiseksi rännäksi. Kun tämä juttu ilmestyy, Elina Gustafsson, 31, ja Anna-Liisa, ”Ansku”, Bergström, 37, paistattelevat Costa Rican auringon alla.

– Anna-Liisa on halunnut aina maailmanympärimatkalle, ja minä haluan olla Suomesta paskimman ajan pois. Teimme näin molempien haaveista yhteisen haaveemme, Elina kertoo.

Maailman ympäri he eivät ole matkaamassa, mutta eri puolille maailmaa kuitenkin.

Pari aloittaa matkansa Costa Ricasta eikä paljasta kohteita nyt sen enempää. Se on osa Elinan somestrategiaa. Hän tekee töitä matkan aikana, kuvaa ja kirjoittaa. Kovana työmyyränä tunnettu Anna-Liisa aikoo lomailla – huolimatta siitä, että pääsee ensimmäisessä kohdemaassa intohimonsa, lattaritanssien, maisemiin.

– Haluamme viidakkoa ja bungalow-majoituksia, mutta minä hienopeppuna haluan myös joitakin hienompia yöpaikkoja ja luksusta väliin, Anna-Liisa kertoo.

– Itse asiassa me emme edes tiedä, mihin kaikkialle olemme menossa, Elina sanoo ja nauraa.

Matkaohjelma on matkatoimiston valmiiksi heille räätälöimä.

– Olisihan matkan voinut suunnitella itse, mutta ajattelin että ei jaksa, Elina sanoo.

– Päätimme, että satsaamme siihen, että matkatoimisto suunnittelee meille reissun. Kun meidät tullaan hakemaan paikasta A paikkaan B, meidän ei tarvitse stressata, voiko taksiin hypätä turvallisesti vai ei. Halusimme stressivapaata aikaa.

Kuin paita ja peppu

Elina ja Anna-Liisa ovat pitäneet yhtä nyt vuoden päivät. Syksy on ollut kummallakin kiireinen. Anna-Liisa on tehnyt 13-tuntisia päiviä Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ja omien tanssioppilaidensa kanssa. Elina on kulkenut omissa menoissaan ja kuvausreissuillaan. Kotona kaksikko on ollut yhtä aikaa vain vähän.

– Minulla on ikävä sinua, kun emme ole nähneet koko syksynä, Elina sanoo Anna-Liisalle.

– Yhtäkkiä tiiviin kesän jälkeen toinen menee ja mää mietin, mitäs sitä tekis, hän jatkaa ja naurahtaa.

Elinalla ja Anna-Liisalla on seitsemän vuotta ikäeroa. Elina vitsailee, että sen huomaa vain yhdessä asiassa. ”Anna-Liisa on välillä vähän boomeri somen käytössä ja viesteissä. Mutta minä rakastan sinua boomerina, sinä oot suloisin boomeri, jonka tiedän”, hän sanoo kumppanilleen.

Nyt marraskuisena maanantaina kaksikko köllöttelee isolla kulmasohvallaan vieri vieressä. Anna-Liisa heittää jalat Elinan syliin, ja pian Elina kaappaa hänet kainaloonsa ja silittää reidestä lempeästi. Pussaa poskelle.

Anna-Liisa tunnetaan julkisuudessa TTK:n Anskuna, mutta Elinalle hän on Anna-Liisa.

– Ansku tuntuu niin työltä. Et sinä ole Ansku. Sinä olet tuommoinen Anna-Liisa, Elina sanoo ja sipaisee tätä nenänpäästä.

Anna-Liisa kertoo ihmisten kyselleen, että meneeköhän heillä pitkällä reissulla hermot toisiinsa.

Molemmat puistavat päätään. Ei mene.

– Olimme koko kesän kuin paita ja perse. Meillä menee matkalla aina tosi hyvin, Anna-Liisa sanoo.

He ovat löytäneet toisistaan kumppanin, jonka kanssa seikkailla ja jolla on samanlaiset mielenkiinnon kohteet.

– Meillä on pääsääntöisesti koko ajan tosi hauskaa. Meillä menee kaikki aina yksiin, mikä on hianoo, Elina sanoo.

– Rakastamme nukkuakin iilimatoina, ihan kylki kyljessä, Anna-Liisa kertoo ja moiskauttaa suukon Elinan suulle.

– Se on yksi ihanimpia asioita meidän arjessa, Elina jatkaa.

Rakkauden herääminen oli yllätys

Toissa syksynä Elinasta ja Anna-Liisasta tuli Tanssii tähtien kanssa -ohjelman ensimmäinen samaa sukupuolta oleva tanssipari. Yhdessäolo tuntui heistä alusta asti helpolta ja kivalta.

– Meillä oli heti kemiaa. Mutta tuli tämä kuitenkin vähän puskista. En ajatellut, että se menisi näin, Elina sanoo.

” Halusin elää rakkaudessa, en pelossa.

Nyrkkeilyuransa lopettanut ja Tampereelta Helsinkiin muuttanut Elina oli antanut juuri noihin aikoihin haastattelun, jossa hän kertoi pelkäävänsä parisuhdetta.

– Se oli totta, mutta rakkaus voitti. En elä pelossa, mutta parisuhderintamalla olen tuntenut pelkoa. Silloin olen heikoimmillani itseni kanssa ja siinä minulla on eniten työstettävää. Sit tulikin tällainen, Elina sanoo ja pussaa Anna-Liisaa.

– En voinut muuta. Halusin elää rakkaudessa, en pelossa, Elina jatkaa.

Vaikka Elina halusi edetä varovasti ja pitää kiinni omasta ajasta ja vapaudesta, hän oli se, joka teki aloitteen seurustelusta.

– Me maattiin sohvalla. Mä kysyin alaks olee. Suostuit, Elina virnistää.

– Joo.

Millainen vuosi on ollut?

Anna-Liisa osoittaa television yllä olevaa seinää.

– Tuossa on meidän vuosi.

Seinällä on kymmeniä valokuvia Anna-Liisasta ja Elinasta: Kaksikko Sloveniassa, Nizzassa, Azoreilla, Barcelonassa, Lapissa ja Tallinnassa. Kuvia mökkireissuilta ja Saimaan 300 kilometrin pyöräreissulta. Tanssikeikka Seinäjoella, Anna-Liisan ensimmäinen Pride-kulkue ja tandemhyppy Asikkalassa. Elinan kolmekymppiset ja helikopterikyyti, jonka Elina antoi 37-vuotislahjaksi Anna-Liisalle.

– On ihanaa, kun meillä on sama vauhti ja sama rytmi, Elina sanoo.

Matkakuvien joukosta löytyy myös kuva yhteen muutosta elokuulta. Parin ei ensin ollut tarkoitus muuttaa saman katon alle vielä silloin.

– Mutta kun tämä reissu tuli, ajattelimme, että miksei, Anna-Liisa sanoo.

Elina oli viettänyt paljon aikaa Anna-Liisan luona Kauniaisissa ja alkoi olla kyllästynyt reppuelämään.

– Yhteen muutto ei meitä jännittänyt, koska olimme olleet jo niin paljon yhdessä, Anna-Liisa kertoo.

– On helpottavaa, kun on vain yksi kämppä, Elina jatkaa.

Aamiainen sänkyyn

Kahden yrittäjän arki on välillä yhteisten kalenterikolojen etsimistä. Anna-Liisa valmentaa kilpatanssijoita ja latinoshowryhmiä arki-iltaisin. Viikonloppuisin voi olla lisäksi esiintymisiä tai valmennusreissuja.

Elinan kalenteri on joustavampi. Joskus hänellä on monta päivää putkeen töitä ja sitten viikko vapaata. Elina pitää inspiraatiopuheita ja ”innostavia nyrkkeilyvetoja” yrityksille. Lisäksi hän juontaa, tekee tv-esiintymisiä ja on sekä oman että Anna-Liisan Instagram-tilin sisällöntuottaja ja kuvaaja.

Kuvaaminen on hänelle hyvin rakasta.

– Voisin tulevaisuudessa tehdä valokuvanäyttelyn. Myyn jo nyt kuviani canvas-tauluina ja palapeleinä seuraajilleni Instagramissa.

Elina on nähty reality-sarjoissa, ja parhaillaan hän on roolissa CMoren Kaverikirja-sarjassa. Lisäksi hän on kiertänyt Lasten ja nuorten säätiön ja Pohjola Vakuutuksen Dreams-lähettiläänä kouluissa ”kattomassa vähän pikku-Elluja” ja kertomassa omaa tarinaansa.

– Työminäni on seikkaileva inspiroija.

Jos kalenterissa on aukko, pari käy spontaanisti yhdessä syömässä tai treenaamassa. Molemmille myös oma aika on tärkeää.

Vapaapäiviksi Elinalla ja Anna-Liisalla ei ole juuri tapana suunnitella tekemisiään ennakkoon. ”Aamulla kun heräämme, mietimme, mitä teemme tänään. Jos sataa, toteamme, että ollaanko hetki sängyssä, mennään salille ja mietitään sitten”, Anna-Liisa sanoo.

Aamuisin Elina tykkää nukkua pitkään. Jos Anna-Liisa lähtee aikaisin töihin, hän keittää kahvit Elinalle valmiiksi termariin ja tekee smoothien. Elina on nykyään vegaani.

– Anna-Liisa tuo usein aamiaisen minulle myös sänkyyn.

Elina on vastapainoksi opetellut tekemään ruokaa.

– En ole kauhean sinut sen kanssa. Minulla on ollut tapana tilata ruokaa, mutta ajattelin, että niin ei voi tehdä koko ajan. En vieläkään tykkää kauheasti ruuanlaitosta, mutta minulla on jo bravuuri: kylmäsavutofu-kookosjugurttikastike.

Porilaisen parisuhde

Pari sanoo täydentävänsä mukavalla tavalla toisiaan.

– Parisuhde on myös hirveän raaka peili. Tiedän asiat, joita olen paennut itsessäni. Ne näyttäytyvät parisuhteen kautta, Elina toteaa.

Anna-Liisalle Elina on uskaltanut näyttää haavoittuvat puolensa ja saanut käsitellä niitä rauhassa.

– Et voi käsitellä asioita, jos sinulla ei ole turvaa ympärillä. Minulla sitä ei ole elämässäni kauheasti aiemmin ollut. Paitsi itsessäni, Elina toteaa.

” Ellu on tosi rauhallinen, mitä moni ei uskoisi.

Anna-Liisan takia hän on viilannut myös porilaista puheenparttaan.

– Me porilaiset voimme olla tarkoittamattamme tosi kovasanaisia. Anna-Liisa on tosi herkkä, ja aluksi hän kyseli minulta, miksi sanoit noin. Minä sanoin, että ”ei, ei, ei – en minä tarkoittanut oikeasti”. Enää en ole niin ronski.

”Anna-Liisa on ihana. Tuntuu, että kukaan ei ole rakastanut minua niin ihanasti, syvästi ja paljon kuin hän.”

Elina hipaisee Anna-Liisaa poskesta.

– Anna-Liisa on ihana. Tuntuu, että kukaan ei ole rakastanut minua niin ihanasti, syvästi ja paljon kuin hän. Ja miten pyyteettömästi ja lempeästi hän sen osoittaa. Minunkin on helpompi kohdata itseni lempeästi. Huippu-urheilijana en ole tehnyt niin.

Anna-Liisa puolestaan on löytänyt rinnalleen kaipaamansa seikkailijan – ja turvan.

– Kun Elina sanoo, että kaikki järjestyy, minä uskon ja stressaan vähemmän, hän toteaa.

– Ellu on tosi rauhallinen, mitä moni ei uskoisi. Hän antaa minulle rauhaa.

Eläkepäivien diili

Molemmille on tärkeää, että he pystyvät puhumaan keskenään kaikesta. Siinä Elina on opettanut Anna-Liisaa.

– Minulla on ollut omia peikkoja, joita minun on ollut vaikea työstää. Olen oppinut Elinalta itsereflektointia.

Anna-Liisa paljastaa menevänsä helposti lukkoon konfliktitilanteissa. Aiemmin asiat ovat jääneet hänen sisälleen painamaan mieltä, nyt hän on oppinut purkamaan tilanteet.

” On ollut pysäyttävää tajuta, miten erilaiset lapsuudet meillä on ollut.

Lisäksi Elina on avannut Anna-Liisan silmät ymmärtämään, kuinka erilaisista lähtökohdista me ihmiset tulemme.

– Meillä on Elinan kanssa niin erilaiset lapsuudet ja nuoruudet. Se on hurjaa. Olen itse saanut vaaleanpunaisen pumpulissa olevan, turvatun lapsuuden. Elinalla lapsuus on ollut ihan erilainen. Se on ollut pysäyttävää tajuta. Olen tosi ylpeä Elinasta, Anna-Liisa sanoo.

– Olet tosi vahva ja herkkä etkä ole kovettanut itseäsi, hän jatkaa kumppanilleen ja silittää käsivarresta.

Elinalta Anna-Liisa sanoo oppineensa myös vapaa-ajan arvon. Nykyään hän yrittää järkevöittää työntekonsa määrää.

– Joskus pitkän proggiksen jälkeen olen tajunnut, että olen vetänyt pari kuukautta ilman vapaapäiviä. Sitten minulle on tullut väsy ja olen ollut vähän tummissa vesissä. Ellun kautta olen tajunnut, että pitää elää ja nauttia elämästä. Silloin voin fyysisesti ja henkisesti paremmin.

”Yhteen muutto ei meitä jännittänyt, koska olimme olleet jo niin paljon yhdessä”, Anna-Liisa sanoo.

Elina kuuntelee tarkasti.

– Minusta on tärkeää järjestää myös vapaa-aikaa, että kerkiämme elämään täällä, Elina toteaa.

Töitä nimittäin pitää tehdä pitkään.

– Minähän en pääse ikinä eläkkeelle – mutta sinä olet luvannut kustantaa minun eläkepäiväni, Elina sanoo virnistäen.

Anna-Liisa nyökkää.

– Minä olen säästeliäs ja olen säästänyt eläkepäiviin.

Uusi koti etsinnässä

Maailmanmatkansa jälkeen pari alkaa etsiä uutta kotia. He ovat kahden vaiheilla: muuttaako ”skutsiin”, josta pääsee suoraan aamu-uinnille vai Helsingin Punavuoreen. Luultavasti vaaka kallistuu Punavuoreen. Elina ei ole aiemmin asunut Helsingin keskustassa.

– Minä haluan saunan ja Elina eteläparvekkeen, Anna-Liisa paljastaa.

Eteisessä he alkavat jälleen päivitellä huushollinsa tavaramäärää ja tavarakasoja. Kierrättämisestä huolimatta tavaraa ja vaatteita on vieläkin liikaa.

– Mietimme jopa, pitäisikö meidän muuttaa yksiöön ja luopua tavaroista. Mutta mihin me laitamme nuo viisi polkupyörää? Elina ihmettelee.

Molempia naurattaa.

– Vaikka kotimme onkin välillä kuin pommi, silti meillä on ihana pikku rakkauskupla. Likaista meillä ei ole, mutta sotkuista on. Sotkuinen koti kertoo eläväisestä elämästä. Kerkeää sitä sitten siivota myöhemminkin, Elina sanoo.

Fakta Elina Gustafsson 31-vuotias ex-nyrkkeilijä, ”seikkaileva inspiroija”. Syntynyt 6.2.1992 Porissa. Asuu Helsingissä Anna-Liisa Bergströmin kanssa. Instagram @ellugee

Fakta Anna-Liisa Bergström 37-vuotias TTK:sta tuttu tanssija, tanssinopettaja, koreografi ja tanssikoulun vetäjä. Syntynyt 10.9.1985 Raahessa. Instagram @anskubergstrom

Haastattelu on tehty loppuvuodesta 2022 ja julkaistu Me Naisten numerossa 50/2022.