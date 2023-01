Erica Åbergin keskiarvo oli 6,8, ja sitten hän jätti koulun kesken ihastuksen takia – kertoo nyt, mitä kaikkea vaati, että hänestä tuli tohtori

Erica Åberg on tutkija ja tyylistään sekä huumoristaan tunnettu Instagram-sosiologi, joka löysi tieteen pariin niin sanotusti vanhoilla päivillään. ”Tajusin, että pystyn kyllä oppimaan asioita, jos vain teen töitä sen eteen.”

Erica Åberg, 46, on ollut parin päivän seminaarimatkalla Joensuussa. Siellä on pidetty Kriminologian päivät, joihin hän on Turun yliopiston tutkijana osallistunut.

Erica on paitsi ollut mukana seminaarin virallisissa osuuksissa, myös tehnyt sieltä someseuraajilleen sisältöä Instagramin Stories-osioon.

Sieltä löytyy muun muassa peiliselfie, jossa Erica poseeraa tavaramerkkiposeerauksessaan, toinen jalka nostettuna koukkuun. Hän näyttää sormillaan voitonmerkkiä päässään vintage-karvalakki ja yllään polvipituinen hame, villapaita ja pitkä päällystakki, jonka päällä on villaliivi.

Kuvan taustalla soi kyseisen viikon kohuartistin, Turistin Tippa-T. Räppi on sekä Erican tutkimus- että intohimokohde. Hiphop emäntäs -otsikon alta hänen Instagram-sivuiltaan löytyy sisältöä räppikeikoista, joilla hän on käynyt sosiologina tarkkailemassa, mutta myös nauttimassa musiikista.

– Olemme kollegani kanssa keikoilla usein kaksi kertaa vanhempia kuin kukaan muu yleisössä, Erica sanoo. Siitä otsikko hiphop emäntäs.

Näinkin voi tehdä paitsi sosiologista tutkimusta myös sosiaalista mediaa. Molemmista Erica alkaa olla jo kuuluisa.

Huonot koulunkäyntitaidot

Peruskoulussa ei tosin näyttänyt lainkaan siltä, että Erica päätyisi akateemiselle uralle.

– Peruskoulutodistukseni oli todella huono, keskiarvo oli jotakin 6,8. Olin hyvä englannissa ja äidinkielessä, mutta en muissa aineissa. En vain kokenut niitä tärkeiksi.

Erica vietti lapsuutensa Klaukkalassa, asui kaksin äitinsä kanssa ja haaveili parturi-kampaajan tai radio-dj:n ammatista ja poispääsystä Helsinkiin. Hän pääsikin pois, ei tosin Helsinkiin vaan kymppiluokalle Järvenpäähän kristilliseen opistoon, jossa numerot nousivat niin, että vantaalaisen lukion ovet avautuivat.

– Minulla oli huonot koulunkäyntitaidot. Olen leikisti muka lukenut, mutta oikeasti miettinyt jotain ihan muuta. Muistin kaiken, mikä liittyy musiikkiin tai nuorisokulttuuriin, mutta muissa aineissa keskityin ihan vääriin asioihin, kuten vain opettelemaan ulkoa jotain vuosilukuja.

” Ei meidän perheessä kukaan oikeastaan arvostanut koulunkäyntiä.

Lukion jälkeen Erica haki yliopistoon lukemaan sosiologiaa, mutta ei onnistunut pääsemään sisään. Myös kallis kansanopistovuosi, jossa piti treenata sosiologian pääsykokeisiin, jäi kesken, koska Erica ”ihastui yhteen jätkään”. Sosiologia kiinnosti, koska:

– Rakastin kommarilauluja ja Kristiina Halkolaa ja halusin replikoida sellaista 60–70-lukujen estetiikkaa, hän nauraa.

Ja kiinnosti häntä myös yhteiskuntaluokka ja sen vaikutukset ihmisen elämään. Erican oma elämä oli siitä näkökulmasta hyvää tutkimusmateriaalia. Työväenluokkaisessa perheessä koulumenestys ei ollut mikään itseisarvo. Tärkeämpää oli päästä nopeasti työelämään ja tienaamaan.

– Ala-asteaikana oli iso häpeä, että tytöllä oli niin huonot numerot, mutta ei meidän perheessä kukaan oikeastaan arvostanut koulunkäyntiä. Ajateltiin vain, että se menee niin kuin menee, ja saatettiin kertoa juttuja, kuinka itsekin oltiin huonoja koulussa.

Erica huomauttaa myös, että 1980-luvulla vanhemmat sekaantuivat ja stressasivat huomattavasti vähemmän lastensa koulunkäyntiä kuin tänä päivänä.

Kun oppii oppimaan

Yliopiston ovet pysyivät tiukasti kiinni vielä viidennenkin hakemisen jälkeen. Sen kummempaa merkkiä universumilta ei enää tarvittu. Erica päätti vaihtaa alaa. Hän haki parhaan ystävänsä Sannan peesissä ammattikorkeakouluun opiskelemaan tradenomiksi. Ystävyksiä yhdisti etenkin ”kaikkien ja kaiken inhoaminen”, kuten Erica kuvailee nuorten kapinallisten ideologiaa.

Sen sijaan, että he olisivat keskittyneet kirjaston lukusalissa tai pääsykokeissa koetehtäviin, he tuijottivat murhaavasti jonkun kokeeseen osallistujan mielestään rumia kenkiä tai kihisivät raivosta, että ei kai noin ärsyttävä niiskuttaja voi päästä sisään.

” Tajusin, että voin oppia mitä vain, mutta oppiminen vaatii tosi paljon enemmän työtä kuin mitä olin ajatellut.

Ammattikorkeakouluunkaan Erica ei varsinaisessa haussa päässyt, mutta kirjoitti kouluun sen verran pätevän kirjeen, että pääsi varasijalta sisään. Oli vuosi 2000 ja Erica oli 24-vuotias.

Tradenomiopinnoissa hän törmäsi jälleen kerran siihen, ettei jotenkin vain osannut opiskella.

– Jouduin käymään yhden matematiikan kurssin kolme kertaa. Mutta sitten kun lopulta pääsin sen läpi, sain kurssista korkeimman arvosanan. Tajusin, että voin oppia mitä vain, mutta oppiminen vaatii tosi paljon enemmän työtä kuin mitä olin ajatellut.

Erica havaitsi myös, että uusia asioita omaksuu helpoiten, kun käsittelee niitä jonkin itseään jo kiinnostavan asian kautta. Ammattikorkeakoulun kaupallisella puolella se oli kuluttaminen.

– Tiedon tuotanto on parhaimmillaan ja luovimmillaan silloin, kun se kiinnitetään johonkin olemassa olevaan tietoon. Mitä tahansa epäkiinnostavaa tradenomiasiaa pystyy käsittelemään niiden omien kiinnostuksen kohteiden kautta, ja silloin se oppimisprosessi on tosi hedelmällinen.

Kerran vielä

Kun Erica valmistui, hän sai työpaikan, jossa pääsi yhdistelemään vielä lisää intohimon kohteitaan, nimittäin asuntoja, asumista ja niiden ajattelua. Hän oli myyntineuvottelijana ja asuntosihteerinä välittämässä muun muassa itäisen kantakaupungin vuokra-asuntoja Helsingissä.

– Tykkäsin siitä ihan tosi paljon. Sain tavata niitä ihmisiä, jotka hakivat asuntoja, auttaa heitä hakemusten tekemisessä ja kuunnella heidän tarinoitaan.

Erica myös asui samalla alueella, jossa hänen vastuullaan olevat asunnot olivat. Hänellä ja puolisolla Tuomo Miettisellä on muistona ajasta Alppila-tatuoinnit.

Kun parin ensimmäinen lapsi syntyi vuonna 2009, Erica alkoi äitiyslomalla miettiä, että mitäs jos kerran vielä kokeilisi sisään yliopistoon. Korkeakoulututkinnosta olisi hyötyä myös uran kannalta asuntoalalla.

Erica ilmoittautui valmennuskurssille. Hän maksoi siitä ”itsensä kipeäksi” ja käytti kesälomansa kurssiin.

– Kaikki muut kurssilla olivat tietysti todella paljon nuorempia. Pidin itseäni hirveän vanhana, kun olin 33-vuotias, toisen kerran raskaana ja ajattelin, etten ole enää millään tavalla relevantti. Pelkäsin, etten ole lukenut riittävästi, ja kurssin vetäjä sanoi, etten osaa kirjoittaa esseevastauksia eikä käsialastani saa selvää.

Somessa Erica tunnetaan Emerita of Turku -nimisestä Instagram-tilistään.

Tässä on silti pakko onnistua, Erica ajatteli. Paineet eskaloituvat koepäivänä.

– Yhtäkkiä siinä koetilanteessa kuulen päässäni äänen, joka sanoo, että en osaa mitään. Sain paniikkikohtauksen.

Erica nosti kätensä ylös ja pyysi nuorelta valvojaopiskelijalta, että hänen pitää päästä vessaan.

– Pyysin, että saanko hengittää hetken, ja palasin koesaliin. En halunnut, että koe menee pilalle.

Kun Erica sai kokeen valmiiksi, hän meni kotiin, ”itki sängyssä viikon” ja palasi töihin. Hän oli varma, että tämä oli nyt tässä.

Työpaikalla hän muutamaa viikkoa myöhemmin avasi sähköpostin, jossa hänet toivotettiin tervetulleeksi Turun yliopistoon opiskelemaan sosiologiaa.

Ärsyttävä muukalainen

Oman aikani pääsykoekirjan mukaan sosiologi on kuin ärsyttävä muukalainen, Erica kuvailee ammattiaan. Siis tyyppi, joka seisoo nurkassa, tarkkailee ja analysoi sieltä käsin jotakin, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

– Ja missä olisin enemmän muukalainen kuin räppikeikalla!

Jo nuorena Klaukkalassa hän kuunteli 1990-luvun amerikkalaisia räppilegendoja NWA:ta ja Public Enemyä. Nyt hän tutkii ulkonäkönormien lisäksi myös räppiä ja sen ilmiöitä. Korona-aikana hän alkoi syvällisesti kuunnella suomalaista ja ruotsalaista nykyräppiä, innostui ja otti aiheen haltuun.

– Mieserityiset ulkonäköpaineet, maskuliinisuus, slangi, kulutusnormit, sanoitukset, joissa nuoret miehet puhuvat asioista, joista he eivät koskaan puhuisi sosiologin haastattelussa, hän luettelee räppikulttuurissa kiinnostavia asioita.

Hän huomauttaa myös, että aikuisten olisi hyvä pitää yllä kiinnostusta nuorten kulttuuriin ilman pelkkää kauhistelua ja paheksuntaa.

” Olen jo hyväksynyt sen, etten pääse näistä epävarmuuksistani koskaan eroon.

Erican yliopisto-opintojen takia perhe muutti Turkuun vuonna 2011. Silloin Postissa, nykyisin välinehuoltajana työskentelevälle puolisolle asia oli ok, ja kun Erica valmistui vuonna 2016, perheessä oli neljä lasta ja mies, jotka eivät enää halunneet palata Helsinkiin.

Erica valmistui maisteriksi ja sai kaksi lasta vajaassa viidessä vuodessa. Työelämästä opiskelijaelämään siirtymistä helpotti aikuisopintotuki, joka on ansiosidonnaista. Erica sai myös ansiosidonnaisia vanhempainrahoja.

– Lapset saivat päiväkotipaikat, ja meillä oli aivan ihana lastenhoitaja ja isovanhemmat apuna.

Nyt Erica osasi jo opiskella, mutta akateemisissa opinnoissa ja töissä on yhä läsnä pieni epävarmuus.

– Olen jo hyväksynyt sen, etten pääse näistä epävarmuuksistani koskaan eroon. Se jatkuu, aiheet vain vaihtuvat.

Valmistumisensa jälkeen Erica haki ja pääsi mukaan Outi Sarpilan vetämään tutkimusprojektiin, josta julkaistiin myös Ulkonäköyhteiskunta-niminen kirja (Into 2019). Sen tiimoilta häntä alettiin haastatella mediaan.

”Sosiaalinen media esittää idealisoituja kuvia eikä kerro, kuinka paljon aikaa ja vaivaa jokaisen kuvan tuottamiseen on käytetty”, Erica muun muassa kommentoi Helsingin Sanomien jutussa (20.5.2021), joka käsitteli sitä, miten paljon työtä, vaatimuksia ja rajoituksia sisältyy ”luonnolliseen” ulkonäköön.

Tohtoriksi Erica väitteli joulukuussa 2020. Taloussosiologian alaan kuuluva väitöskirja käsittelee ulkonäköön liittyviä normeja ja sukupuolta. Sukupuolet eivät ole tasa-arvoisessa asemassa ulkonäön suhteen, normit ovat naisille tiukemmat.

Erica Åbergin väitöskirja vuodelta 2020 käsittelee ulkonäköön liittyviä normeja ja sukupuolta.

Turha tarjota mitään yhteistöitä

Some on Ericalle tuttu ympäristö. Emerita of Turku -nimisellä Instagram-tilillään Erica vitsailee näyttävänsä väsyneeltä kokoomuspoliitikolta ja esittelee upeasti sisustettua puutalokotiaan, kirpparilöytöjään, lapsiperhearkeaan sekä sosiologisia havaintojaan.

Erican monipuolista tiliä seuraavat niin huumorin- kuin yhteiskunta-analyysin kaipuiset somessa liikkujat. Aluksi hän julkaisi siellä kuvia lapsista, kukista ja arjestaan niin kuin kaikki muutkin. Sittemmin siitä on tullut paitsi viihtymisen myös syvällistenkin pohdintojen väline.

– Pyörittelen siellä työasioita, ja on se myös ollut osa epävarmuusprosessiani. En inhoa itseäni enää niin paljon vaan ajattelen, että en ole pelkästään perseestä ja karsea vaan olen myös ihan kiva ja hauska.

” Haluan näyttää, ettei asiantuntijanaisen tarvitse olla tietynlainen.

Erica käsittelee ulkonäköpohdintojaan sattuvan humoristisesti, ja muun muassa kadehtii ”luunaamoja”: hoikkia julkkisnaisia, joilla on poskipäät, kuten vaikkapa ruotsalaisnäyttelijä Ida Engvollia, joka näyttelee pääosaa Netflixin Rakkaus & anarkia -sarjassa. Hän on avoin siitä, että epävarmuudet, tyytymättömyys omaan ulkonäköön ja kaikenlaiset vaihtelevat ja hölmötkin ajatukset niihin liittyen ovat tavallista arkea meille kaikille, myös ulkonäkötutkijalle.

– Olen jo hyväksynyt sen, etten pysty miellyttämään kaikkia ja että minut olisi helppo canceloida päivittäin. Minusta somessa pitäisi voida olla avoimemmin keskeneräinen omista ajatuksistaan.

Lue lisää: Kehuitko kaverin ulkonäköä, kun tämä näytti kivalta? Ei kannattaisi, sanoo asiantuntija ja kertoo, mitä siitä seuraa

Tutkijana hän tietää, että ajattelu- ja asiantuntijatyö on sellaista, että mielipiteet vaihtuvat ja ajatukset kehittyvät jatkuvasti. Moni asia on toisaalta-toisaalta.

Somen ansioista Erican on ollut helpompi lähestyä työtilaisuuksissa vieraita ihmisiä, hänen ujoutensa on vähentynyt. Someen saa myös itselleen muistoja ja muistiinpanoja talteen. Influensseriksi hän ei haikaile.

– En ole missään nimessä vaikuttaja, minulle on turha tarjota mitään yhteistöitä. Haluan näyttää, ettei asiantuntijanaisen tarvitse olla tietynlainen.

Tai, kyllä Erica keksii yhden asian, josta hän voisi saada somepresenssistään jotain hyötyä. Hän voisi vastaanottaa välillä kutsuja räppikeikoille ja festareille. Tutkijana hän ei kuitenkaan voi tehdä tutkimusaiheistaan mitään ulkopuolisten sanelemaa somesisältöä.

– Yritin kyllä päästä Blockfesteille, mutta en varmaan ollut riittävän inessä skenessä, eikä kukaan koskaan vastannut sieltä. Ehkä ihan hyväkin, koska pohtisin stooreissani kuitenkin vain jotain pohjoismaisen hyvinvointivaltion ideaalikansalaisuutta, diasporista nuoruutta tai jonkun tuotemerkin syvintä olemusta, Erica nauraa.

Erica Åberg 46-vuotias taloussosiologi ja tutkija Turun yliopistossa. Emerita of Turku -niminen Instagram-tili, jossa kertoo työstään, perheestään, kodistaan, arjestaan ja ajatuksistaan yhteiskunnasta sekä humoristisesti että analyyttisesti. Asuu Turussa puolisonsa ja neljän lapsensa kanssa. Innostuu musiikin ja somen lisäksi aamupalakattauksista, spinningistä, kirppiksistä, neulomisesta ja syvällisistä keskusteluista.

Lue lisää: 6,8:n keskiarvolla luokanopettajaksi – suomalaiset kertovat päättötodistuksensa keskiarvon ja mitä heistä tuli