Maaret Kallio paljastaa, mikä on hänen heikkoutensa – ”Ärähdän taatusti”

Kaikista elämänkokemuksista vanhemmuus on opettanut Maaret Kalliota eniten. Ja opettaa edelleen.

Lukijan puolesta kyselen -juttusarjassa lukijat kysyvät tunnetuilta henkilöiltä, mitä ovat aina halunneet heistä tietää.

Onko suutarin lapsella kenkiä eli osaatko soveltaa terapiaoppejasi myös omaan elämääsi?

Ei kukaan ole psykoterapeutti 24/7. Ihan samalla lailla olen ihminen, puoliso, äiti ja sisko kuin kuka tahansa muukin. Sanoisin kuitenkin, että on kenkiä. Opintoni ovat varmasti vaikuttaneet myönteisesti muun muassa kykyyni toimia vanhempana ja hakea apua silloin, kun sitä tarvitsen. Virheetön en tietenkään ole, kuten ei kukaan muukaan.

Millainen olet humalassa?

En ole tehnyt asiasta periaatepäätöstä, mutta en ole juonut moneen vuoteen. Työssäni olen kuullut liian paljon alkoholin aiheuttamia murheellisia tarinoita kaikenlaisissa perheissä ja yhteiskuntaluokissa. Voisin halutessani ottaa lasin tai kaksi. Lapsen näkökulma on tässä asiassa tärkein, enkä ole koskaan ollut lasten seurassa humalassa. Yhteiskuntamme on edelleen yllättävän alkoholikeskeinen. Alkoholi on esimerkiksi automaattisesti läsnä juhlahetkissämme, mutta tulisiko sen olla niin?

Suurin vahvuutesi ja heikkoutesi?

Herkkyyteni ja tarkkanäköisyyteni ansiosta huomaan ihmisissä pieniä vivahteita ja pystyn päättelemään asioita pienistä vihjeistä. Heikkouteni on ajoittainen lyhytpinnaisuus, etenkin kotona. Ärähdän taatusti, kun joudun sanomaan samoista asioita tuhat kertaa.

Mistä vihastut?

Epäoikeudenmukaisuus ja ylimielisyys ovat minulle vaikeita sietää. Valta, koulutus tai asema voivat saada jotkut kuvittelemaan, että he ovat toisten yläpuolella. Näin ei tietenkään ole, vaan olemme kaikki ihmisinä samanarvoisia. Toisaalta myönteinen aggressio ohjaa parhaassa tapauksessa toimintaan eli haluun puolustaa heikompaa ja vaikuttaa asioihin. Jos katsoo hiljaa sivusta, osallistuu itsekin väärinkäyttöön.

Mikä elämänkokemus on opettanut sinua eniten?

Ehdottomasti vanhemmuus, joka opettaa edelleen. Ihmissuhteissa ei voi toimia pelkällä järjellä, vaan niihin liittyy paljon tiedostamatonta, aiemmista vuorovaikutussuhteista opittua. Vaikka kuinka päättäisimme toimia jollakin tavalla, ei se aina tunnekuohuissa onnistu, ja vanhemmuus on tästä hyvä esimerkki. Näiden asioiden tutkiminen, korjaaminen ja muokkaaminen ovat muokanneet kasvattaneet minua ehdottomasti hyvään suuntaan.

Puhuit Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa kauniisti isoäidistäsi. Mikä on paras neuvo, jonka olet häneltä saanut?

Olemisen rauha on suurinta, mitä olen häneltä saanut, ei niinkään yksittäinen lause tai neuvo. Mummin ja ukin koti oli minulle lapsena turvapaikka, jossa oli lämmin tunnelma sekä myönteisellä tavalla tylsää, ennakoitavaa ja rauhallista.

Mikä oli paras, mikä pahin kokemus TTK:ssa?

Parasta ja kiehtovinta oli uuden oppiminen. Tanssiparini Samin (Helenius) kanssa sain opetella uutta leikkisällä otteella ja rennossa ilmapiirissä, jossa ei ollut suorittamisen pakkoa. Epämieluisinta oli kilpailuhenkisyys ja tuomareiden raakakin arvostelu lähetyksissä. Lähdin mukaan monen vuoden harkinnan jälkeen nollatasolta ja ylitin itseni ja jännitykseni moninkertaisesti, joten koen, että voin olla tyytyväinen rohkeuteeni.

Jännitätkö julkisia esiintymisiä?

Meille suomalaisille jännittäminen on tosi tavallista. Sen ei kuitenkaan tarvitse estää esiintymistä, eikä jännittämistä tarvitse hävetä, se on tosi inhimillistä. Minulla on ensimmäinen juontopestini televisiossa World Visionin Ilta lapselle -lähetyksessä yhdessä Ellen Jokikunnaksen kanssa. Se on ihan uutta ja jännittävää, mutta tärkeän asian vuoksi enemmän kuin mieluisaa! Olen World Visionin pitkäaikainen lastensuojelun lähettiläs ja kahden lapsen kummi. Meillä suomalaisilla on todella erilainen tilanne kuin maailmalla ja jopa Euroopassa nyt, kun Ukrainassa on sota. Jos asian eteen voi edes jotain pientä tehdä, niin se pitää todella tehdä.

Kenen puoleen itse käännyt murheissasi?

Puolisoni on peruskallioni, lisäksi näemme parin läheisimmän ystäväni kanssa säännöllisesti. Puolisoni ei ole mielen ammattilainen, mutta ystäväni ovat, joten heidän kanssaan voin jutella samalla kielellä, intiimisti ja yksityisesti. Tosi usein ammattikuntani edustajista ajatellaan, että meillä ei joko ole omia murheita tai osaamme hoitaa ne itse. Se on hassua ja epärealistista. Ihminen tarvitsee toista ihmistä ammatista riippumatta.

Kadutko jotain tekemääsi asiaa?

En oikein osaa katua, koska koen toimineeni kussakin elämänvaiheessa sen aikaisen ymmärrykseni mukaan. Mutta jos jotain ”kadun”, niin ehkä sitä, että biletin liian vähän opiskeluaikana. Olin supertunnollinen opiskelija ja tein samalla yövuoroja lastenkodissa ja turvakodissa, jotten joutuisi ottamaan opintolainaa. Olisin voinut höntsäillä enemmän.

Saanko olla onnellinen, vaikka isäni kuolee kohta keuhkosyöpään?

Suru ja onni eivät sulje toisiaan pois. Jos sallimme itsemme kokea onnea, vaikka ympärillä on kurjuutta, se auttaa meitä tukemaan ja kantamaan toisten surua. Oma onni ei myöskään heikennä toisen vointia.

Puhut paljon toivosta. Mikä luo sinulle toivoa?

Toivo on auttamistyön ytimessä, ja toisten auttaminen vahvistaa myös omaa toivoa. Oman navan ympärillä pyöriminen ei tee hyvää kenellekään. Itselleni toivoa luovat ensisijaisesti oma perhe, kaksi veljeäni ja siskoni sekä Nekku-koiramme. Tutkimukset osoittavat, että toivoa luo, kun ihminen kokee yhteyttä toiseen ihmiseen, eläimeen tai luontoon. Hakeudun monta kertaa viikossa tietoisesti luontoon ja meren äärelle.

Mitä löytyy käsilaukustasi?

Muistikirja, paperikalenteri, kynä, huulipuna, puuteri, puhelin, välipalapatukka ja xylitolipastilleja. Teen kaikki muistiinpanoni aina ensiksi käsin. Xylitolipastilleja olen syönyt vuosien mittaan niin monta kiloa, että minun kuuluisi saada niitä jostain satsi loppuelämäksi!