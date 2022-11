Kun Jukka-Pekka Palo aikoi erota vaimostaan 10 vuoden suhteen jälkeen, äiti antoi neuvon – lopulta se pelasti koko avioliiton

Näyttelijä Jukka-Pekka Palo kertoo pitkän yhdessäolon opettaneen, ettei toista ihmistä voi muuttaa. – Itse olen yrittänyt muuttua lempeämmäksi ja tottelevaisemmaksi.

Näyttelijä Jukka-Pekka Palo, 68, on ollut puolisonsa pukusuunnittelija Riitta Anttosen kanssa yhdessä 45 vuotta. He tapasivat aikoinaan täpötäydessä ravintola Bulevardiassa Helsingissä.

– Pöydässäni oli tyhjä paikka, johon Riitta istahti. Hän oli ja on hyvän näköinen friidu, ja panin heti kaiken peliin. Siitä se rakkaus pikkuhiljaa lähti, Jukka-Pekka kertoo.

– Riitta ehti olla sen jälkeen kolme vuotta Moskovassa opiskelemassa teatteritaiteen teknisessä opistossa. Elettiin Neuvostoliiton aikaa, ja jouduin pyytämään Suomen suurlähettilään sihteerin kautta kutsuja Moskovaan päästäkseni tapaamaan Riittaa.

Naimisiin he menivät vuonna 1981 maistraatissa Helsingissä, ja hääjuhlaa vietettiin Suomenlinnan kesäteatterissa Nauruihmisen esityksen jälkeen. Yleisökin sai jäädä hetkeksi juhlaan.

Jukka-Pekka kertoo pitkän yhdessäolon opettaneen, ettei toista ihmistä voi muuttaa.

– Itse olen yrittänyt muuttua lempeämmäksi ja tottelevaisemmaksi. Ellei itse halua muuttua, ei sitä puolisokaan saa aikaiseksi.

– Kymmenen yhdessäolovuoden jälkeen meillä oli keskenämme suuria ongelmia, joiden perussyytä en ryhdy tässä avaamaan. Joka tapauksessa meinasimme vuonna 1987 erota, jolloin äitini (näyttelijä Kirsti Ortola) patisti meidät pariterapiaan.

He kävivät alkuun Väestöliiton terapeutin vastaanotolla.

– Onnistuin tunnissa vakuuttamaan terapeutin siitä, että kaikki riippuu Riitasta. Oli onni onnettomuudessa, että löysimme kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta fantastisen Maiju Myyrän.

Maijun avaus ensimmäisellä käynnillä oli uskomattoman hyvä. Koska emme tunteneet toisiamme, hän esitteli itsensä ja pyysi meitä esittelemään toisemme. Minä kerroin millainen Riitta on, Riitta millainen minä olen. Se oli oivaltava hetki, sillä itsensähän voi aina esitellä mielensä mukaan.

Jukka-Pekka ja Riitta kävivät pariterapiassa vielä nuoremman tyttärensä Amandan syntymän jälkeen vuonna 1989.

– Maiju pelasti avioliittomme ja jäi perheystäväksemme. Nyt Maiju on 92-vuotias, ja Riitta auttelee häntä välillä kauppa-asioissa, Jukka-Pekka kertoo.

– Hyviä riitoja meillä on Riitan kanssa yhä!

Millainen lapsuus Jukka-Pekalla oli kuuluisien näyttelijävanhempien Tauno Palon ja Kirsti Ortolan lapsena? Millaisia he olivat vanhempina? Millainen isä Jukka-Pekka itse ajattelee olevansa? Jukka-Pekka oli Thaimaassa, kun tsunami iski rannikolle – millainen kokemus se oli? Lue koko Elämäni oivallukset -haastattelu tuoreesta Me Naisista 48/22. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.