Raakel Lignellin elämäntaparemonttia seurattiin julkisuudessa – sitten keho teki tiltit

Raakel Lignell teki elämäntaparemontistaan julkisen projektin, mutta kesken kaiken hän tajusi, miten vieraalta se tuntui. Nykyään hän ei enää käytä energiaansa ”ruuan kanssa vehtaamiseen”.

Moni muistaa Raakel Lignellin, 55, yhä Raxun remppa -blogista ja kirjoista. Kymmenisen vuotta sitten elämänvaiheen ympärille syntyi kokonainen seuraajien liike. Tiukka vähähiilihydraattinen ruokavalio ja huima treenitahti olivat kuitenkin liikaa Raakelin keholle.

– Yhdistelmä oli huono, vaikka se ensin tuntui hyvältä. Keski-ikäistä kehoa ei kuitenkaan voi käskyttää loputtomasti, ja se teki tiltit. En tajunnut mitä tapahtui ennen kuin oli liian myöhäistä, Raakel kertoo nyt.

Raakelin elämäntaparemonttia seurattiin julkisesti, mikä teki kehoa koetelleesta käänteestä vielä ahdistavampaa.

– Tajusin, että olen mennyt aivan sivuraiteelle – enhän tuo ole minä! Olen aina ollut sisältöihminen, ja yhtäkkiä olin saattanut itseni tilanteeseen, jossa tuijotettiin ulkomuotoani ja mittojani. Samalla tunsin häpeää siitä, että koska kehoni ei kestänytkään, petin seuraajani.

Edelleen Raakel tietää, että hän voi parhaiten kasvispainotteisella ruokavaliolla, johon ei arkena kuulu höttöhiilareita. Nykyään hän on kuitenkin kaikkiruokainen.

– Yritän pysyä erossa kaikista ääri-ilmiöistä, ja ruuan kanssa vehtaamiseen en enää lähde. Olen hukannut elämästäni liikaa energiaa ja ajatusta siihen kaivoon.

Syömisen problematiikkaa Raakel sivuaa myös uudessa kirjassaan Kevätuhri (Siltala). Siinä minäkertojana on naiskapellimestari, joka yrittää hallita elämäänsä hoikkuudella ja äärimmäisellä askeettisuudella. Raakelin mielestä on pelottavaa, kuinka paljon ruokaan liitetään edelleen mielikuvia oikeasta ja väärästä.

– Vallalla on ajatus, että jos en ole ihmisenä onnellinen, niin olenpa ainakin hoikka. Vaikka puhutaan syömishäiriöistä, silti niitä jotenkin oudosti ihannoidaan. Syömisen ei ikinä pitäisi olla itseruoskintaa, eikä sen perusteella saisi arvottaa ihmistä mitenkään. Ravinto ei ole uskonto.

