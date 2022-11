Pilvi Hämäläinen katosi ystäviltään kahdeksi vuodeksi – hätkähdyttävä diagnoosi selitti kaiken

Näyttelijä Pilvi Hämäläinen uuvutti itsensä niin, että ei pystynyt enää nukkumaan ja ahdistus muuttui fyysiseksi. – Minulla oli hirveä itseviha.

Näyttelijä Pilvi Hämäläinen, 37, on tuore esikoiskirjailija. Romaanin kirjoitusprosessi ei ollut Pilville helppo. Hän työskenteli samaan aikaan useassa tv-produktiossa, ja aina kun hänellä oli taukoa kuvauksista, hän kirjoitti.

Aluksi tekstiä syntyi intensiivisesti, mutta vähitellen Pilvi alkoi uupua – hän ei ehtinyt palautua kuvaustauoilla.

Ahdistus alkoi kasvaa, ja pian Pilvi lamaantui kokonaan.

– En enää pystynyt nukkumaan ja koin koko ajan huonommuutta.

Ahdistus muuttui fyysiseksi. Pilvillä oli jatkuvasti iso möykky rintalastan alla, joka painoi ja muistutti tekemättömistä töistä.

Kun ystävät soittivat ja pyysivät Pilviä tapaamisiin, hän ei enää mennyt.

– Minulla oli hirveä itseviha. Ajattelin, etten ansaitse seuraa ja kavereita.

Hän makasi yksin sohvallaan ja ruoski itseään siitä, ettei saanut kirjoitettua.

– Kaikki vaikeat asiat elämässäni alkoivat tulla pintaan. Olin niin paskana, ettei se ollut enää normaalia.

Lopulta Pilvi ymmärsi tarvitsevansa apua. Hän meni psykiatrille ja sai diagnoosin masennuksesta ja ahdistuneisuushäiriöstä. Se hätkähdytti.

– Ilmankos tuntui niin pahalta koko ajan. Olin pitkään kuvitellut, että kunhan kulloinenkin työprojekti menee hyvin, minusta tulee onnellinen ja ahdistus sisältäni lähtee pois. Ja kun niin ei tapahtunut, ajattelin, että no ehkä niin käy seuraavassa projektissa. Sen takia en hakenut apua aiemmin, vaan välttelin terapiaa kymmenen vuotta.

Pilvi sai masennuslääkkeet ja alkoi käydä terapeutilla kaksi kertaa viikossa.

Siellä hän ymmärsi, että juurisyy hänen pahaan oloonsa oli arvottomuuden tunne, jota hän oli yrittänyt paikata suorittamalla.

Nyt Pilvi on käynyt terapiassa kaksi vuotta, ja hän on pystynyt lopettamaan masennuslääkkeiden syömisen.

– En väitä, että osaisin rakastaa itseäni, olen siinä vielä alkutekijöissä. Mutta olen ottanut ensiaskeleita, hän sanoo.

Pilvi on iloinen, että sai romaaninsa Cinderella lopulta valmiiksi. Sekin lämmittää, että se on myynyt hyvin ja saanut kehuvia arvioita.

Nyt hän on taas ruvennut näkemään ystäviään.

– Olen kiitollinen, että he ovat vielä olemassa, vaikka katosin pariksi vuodeksi enkä edes vastannut puhelimeen, hän sanoo.

