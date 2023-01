Työ kysyttynä elokuvaajana on vienyt Peter Flinckenbergiä ympäri maailmaa. Hän on luonut hyvät suhteet niihinkin tähtiin, joilla on hankalan maine.

Peter Flinckenbergin työt ovat tavoittaneet miljoonayleisöjä elokuvateattereissa ja muun muassa HBO:lla sekä Netflixillä. ”Olen kiitollinen, että olen saanut kokea laajan kattauksen erityyppisiä töitä. Juuri nyt listalla on kaksi vielä epävarmaa indieprojektia, jotka eivät ehkä tavoita suurta yleisöä, mutta joilla on tärkeä sanoma.”

Vielä eilen Peter Flinckenbergilla oli Suomessa matkalaukut pakattuina ja elokuvaaja oli lähdössä Yhdysvaltoihin kuvaamaan seuraavaa elokuvaansa. Yön aikana kävi kuitenkin niin kuin näissä töissä usein käy: projekti siirtyi eikä seuraavaa filmauspäivää ole vielä sovittu.

Tavallisimmin Peterin aikataulut joutuvat mukailemaan Jim Carreyn, Harvey Keitelin tai Forest Whitakerin kaltaisten Hollywood-tähtien kiireitä. Ankeimmillaan yhteistä aikaa ei enää löydy ja joku toinen kuvaa työn, jonka suunnitelmat Peter on alun perin luonut.

Elokuvaaja Peter Flinckenbergia voi hyvin luonnehtia kosmopoliitiksi. Koti on nyt taas Suomessa, mutta sukujuuret, ura ja sosiaaliset piirit ulottuvat kaikkialle maailmaan. ”Ajattelen, että syvemmällä tasolla me ihmiset olemme aika samanlaisia.”

Palkittu kuvaaja toimii sujuvasti eri maiden ja mantereiden välillä, Westworld-sarjan studioilta kotimaisen Kupla-elokuvan kulisseihin Karkkilassa. Aiemmin perhe, puoliso Sonja Lindén ja kaksi poikaa, kulki mukana, kunnes lasten kouluarki oli järkevintä rauhoittaa yhteen maahan.

– Reissuelämä on parhaimmillaan sitä, kun perheelle voi tarjota yhtä aikaa seikkailua, pysyvyyttä ja turvaa. Kokemus ei ollut täysin kivuton, mutta kaiken kaikkiaan hieno.

Seikkailuelämä vaatii tasapainoilua

”Palasimme perheen kanssa Suomeen keväällä 2020, kun olimme asuneet Los Angelesissa kuusi vuotta. Kotimme täällä oli vielä vuokralla, ja aluksi muutimme asumaan mökillemme. Siirtymä suurkaupungista oli varsin konkreettinen: meillä oli runsaasti matkalaukkuja sekä kaksi lasta, jotka soudimme veneellä mökkisaareen Etelä-Suomessa. Paluu arkeen tapahtui nopeasti, ja jo ensimmäisinä aamuina kävin kalastamassa, laskin verkot ja hakkasin halkoja mökin lämmikkeeksi.

Yhdysvalloissa on mahdollista viihtyä, jos löytää mukavan asuinpaikan ja lapsille hyvät koulut. Ne ovat kalliita, ja ilman rahaa arki siellä on nopeasti nihkeää.

Isommissa tuotannoissa tekijöistä pidetään huolta niin, että perhekin pääsee käymään kuvauksissa. Tässä Peter, Sonja ja lapset Kanadan Winnipegissa.

Aluksi asuimme kämäisemmässä talossa lähempänä Los Angelesin keskustaa, kunnes muutimme vuoriston kupeeseen viihtyisälle ja rauhalliselle asuinalueelle. Se tuntui heti oikealta kodilta myös lapsille. Kouluyhteisö oli mahtava, ja lähellä oli enemmän luontoa sekä vähemmän melua ja poliisihelikoptereita. Muutimme takaisin Suomeen, kun covid pysäytti elokuva-alan työt maailmalla.

Olen aina ajatellut olevani seikkailija, mutta tällainen elämäntapa edellyttää melkoista tasapainoilua. Samalla, kun haluan päästä toteuttamaan unelmiani elokuvaajana, rakastan perhettäni ja perhe-elämää valtavasti. Ne ovat kaikille kivuliaita hetkiä, kun lapsille pitää kertoa, että lähden viikoiksi tai kuukausiksi maailmalle.

” Sonja on seikkailumme tärkein mahdollistaja.

En mitenkään pystyisi tällaiseen elämään ilman puolisoni tukea. Sonja on seikkailumme tärkein mahdollistaja. On varmasti jossain määrin auttanut, että myös hän on dokumentaristi ja työskentelee elokuva-alalla. Tässä ammatissa on löydyttävä pelottomuutta sekä ymmärrystä sille, että työhön kuuluu epävarmuutta ja epätavallisen paljon alati liikkuvia palikoita. Suunnitelmat muuttuvat yhdessä hetkessä, eikä niitä voi yksin kontrolloida.

Olemme matkustelleet paljon perheenä ja asuimme kuukausia Intiassakin, kun pojat olivat pieniä. Myös päätös muuttamisesta Yhdysvaltoihin tehtiin yhdessä, kaikki halusivat tehdä sen hyppäyksen. Minulle tuli yllätyksenä, miten paljon työ lopulta veikin pois Los Angelesista perheen luota ja miten raskasta se oli minulle henkisesti.

Amerikkalaisissa projekteissa on usein hyvin pitkät työpäivät, mutta toisaalta perhe-elämän tärkeyskin ymmärretään. Suuremmat tuotannot kustantavat perheen vierailut kuvauksiin.”

Herkistelyä ja sotilasoperaatioita

”Olen saanut kuvata ympäri maailmaa, ja itse työ on sellaista, että kun sen on yhdessä paikassa oppinut, tekemisen osaa muuallakin. Tuntuvimmat erot liittyvät yleensä paikalliseen kulttuuriin.

Meillä Suomessa elokuvan tekeminen on demokraattinen prosessi. Töitä tehdään perhemäisesti ja työryhmänä kaikki samalta viivalta. Isommissa maissa olen yllättynyt, miten hierarkkista työ on, millaiseen valta-asemaan kuvaaja saatetaan nostaa ja miten helposti hommaan voi liittyä egotrippailua. Valta ilmenee kummallisilla tavoilla: kuvauspaikalla jengi väistää, kun kävelen tai minua puhutellaan sir. Muistutan aina erikseen, etten ole mikään sir kenellekään ja että tässähän ollaan yhdessä kuin leikkikaverit.

Ymmärrän rakenteiden tarpeen isoissa tuotannoissa, sillä väkeä ja työvaiheita on paljon ja ilman järjestystä koko homma luhistuisi käsiin. Elokuvan tekeminen saattaa muistuttaa sotilaallista operaatiota.

Tuo kaikki on vähän ristiriidassa herkän taiteilijapuoleni kanssa. Olen maailmallakin halunnut tuoda tekemiseen suomalaista tasa-arvoa ja omaa sydäntäni. En lähde mukaan maskuliiniseen pelleilyyn enkä halua toimia pelon tai jonkin statuksen kautta. Olen huomannut, että oman ajoittaisen epävarmuuden paljastaminen saattaa myös sulattaa jäätä.

Työpäivä kaupungin kattojen yllä.

Avoimuus on palvellut työtäni hyvin. Olen luonut hyvän suhteen niihinkin näyttelijöihin, joista vanhemmat kuvaajat ovat varoitelleet tai joita on kuvailtu hankaliksi.

Olen huomannut, että monessa vaikeaksi kuvaillussa näyttelijässä onkin valtavasti herkkyyttä sisällä. Moni heistä on myös työhönsä sataprosenttisesti paneutuva perfektionisti. Usein sellainen keskittyminen vaatii täydellistä kaiken muun poissulkemista, ja silloin on vaikea sietää tyhmyyttä ympärillään.

Karismaattisimpia näyttelijöitä yhdistää läsnäolon taito ja erityinen aura tai aitous, joka koskettaa siinä lähellä olevia ja parhaimmillaan välittyy kameran linssin läpi. Olen melkein addiktoitunut siihen kokemukseen työssäni. Minulle se on taikuutta, jota yritän suojella kuvaustilanteissa. Haluan luoda näyttelijälle turvallisen pesän, jota kohtauksen ulkopuolella tapahtuvat asiat eivät saa häiritä.

Tuo aura ei liity näyttelijän ikään tai kokemukseen. Toissa talvena sain kuvata Karkkilassa Kupla-elokuvaa, jonka pääosassa näyttelee nuori Stella Leppikorpi. Vaikka Stella oli ensikertalaisia, hänen näyttelemisessään oli juuri sellaista aitoutta ja avoimuutta, joka syntyy jossain sielun tasolla. Ohjaaja Aleksi Salmenperän kanssa seurasimme hänen työskentelyään liikuttuneina, emme sanoneet mitään ja tiesimme kumpikin, että tässä ollaan jonkin syvän aitouden äärellä.

” On ollut epävarmuuden vaiheita, joissa olen yrittänyt esittää toisenlaista.

Minulle on ollut pitkä oppimisprosessi uskaltaa olla sydän auki, näyttää herkkä puoleni, pitää kiinni lapsenomaisuudestani ja luottaa, ettei sitä mielletä heikkoudeksi. On ollut epävarmuuden hetkiä, jolloin olen yrittänyt esittää toisenlaista, olla kovempi ja pelännyt epäonnistumista. Olen myös Yhdysvalloissa ikävä kyllä nähnyt, miten nopeasti ihminen voi saada potkut, jos ei hoida työtään kunnolla. Meillä Suomessa ihmisiin suhtaudutaan lempeämmin. Itse ajattelen, että luovuus syntyy vapaudesta – ei pelosta tai auktoriteetista.

Minulla on vahva itsekritiikki, ja välillä usko itseen on koetuksella. Epävarmuus vie hirveästi energiaa ja on vaatinut erilaisten voimavarojen löytämistä. Kaikki veteen liittyvät lajit rauhoittavat hermostoani, ja vedessä palaudun parhaiten stressistä. Meditointi taas on hyvä keino palata läsnäolon tilaan. Minulle toimii myös liikkuminen ja kropasta huolehtiminen: käyn salilla, joskus tanssin, Suomessa ulkoilen päivittäin koiramme kanssa ja talvisin uin avannossa. Tärkeintä on löytää hiljentymisen hetkiä kaiken hulabaloon keskellä.”

Pidä jalat lämpiminä ja muita elämänohjeita

”Tulen monikulttuurisesta perheestä, joka on osin suomalainen, osin suomenruotsalainen, ja osa sukujuurista ulottuu myös Venäjälle. Vaikka molemmat vanhempani, siskoni ja minä olemme kaikki syntyneet Suomessa, lapsuudessani minua kiusattiin voimakkaasti taustani vuoksi. 1970–80-lukujen Espoon Tapiolassa ei katsottu hyvällä venäläistaustaisia suomalaisia, ja kun isäni työn takia asuimme pari vuotta Moskovassa, siellä koulukaverit vierastivat länsimaisuuttani. Tunsin voimakkaasti, etten kuulunut mihinkään joukkoon. Häpesin ja peittelin monia puolia itsessäni, ja vasta myöhemmin olen oppinut arvostamaan ja olemaan kiitollinen juuristani.

” Liukenemalla mielikuvitusmaailmaan suojelin herkkyyttäni.

Lapsuuden kokemukset tekivät minusta tarkkailijan. Minulla on aina ollut vilkas mielikuvitus ja olen ollut hyvä kertomaan tarinoita. Liukenemalla mielikuvitusmaailmaan suojelin herkkyyttäni ja pakenin ikäviä asioita.

Teini-iässä aloin oireilla voimakkaasti ja minulla todettiin masennus, jonka kanssa olen kamppaillut läpi elämäni. Siitä on tullut vähän kuin elämänkumppani.

Etsin pitkään paikkaani maailmassa ja tapaa olla oma itseni. Kuvaajaksi päädyin vasta pitkän jatkumon päätteeksi. Siinä välissä opiskelin muun muassa oikeustieteellisessä ja taidekoulu Maassa ja olen tehnyt raksahommiakin. Kaikkia vaiheita on tarvittu.

”Varsinkin dokumenttielokuvien kuvaukset vievät ihmeellisiin paikkoihin. Opiskeluaikoina tein kuvausmatkan Ruandaan Kirkon ulkomaanavun Yhteisvastuukeräyksen elokuvaprojektissa.”

Koen, ettei lapsuudenkotini aina ollut turvallinen paikka. Olen kuitenkin kiitollinen vanhemmilleni opetuksesta, että voimme tehdä mitä vain. Halusin sitten piirtää, maalata tai rakentaa, koskaan ei sanottu, ettenkö pystyisi tai että tuleekohan huonoa. Saimme vanhemmiltamme aina tukea sekä opit: antaa kaikkien kukkien kukkia, monikulttuurisuus on rikkautta ja kaikki on mahdollista. Ne olen halunnut välittää pojillenikin, samoin kuin halun seikkailla ja lähteä.

Meillä suomalaisilla on maailmalla selviytyjämaine. Olemme tottuneet varautumaan talviin, ja meillä on terve luontosuhde. Kun suomalaisen lähettää metsään, hän ei heti friikkaa siellä. Äskettäin puhuin Dakotaan, missä oli yksi työ tarjolla. Siellä kauhisteltiin 15 asteen pakkasia ja todettiin sitten, että ’sähän olet Suomesta, sulla ei ole mitään hätää’.

Kuvauksissa on hyvä muistaa neuvo, että jos jalat ovat onnelliset, koko ihminen on onnellinen. Pitkän kuvauspäivän aikana vaihdan sukkia ja kenkiä, ja talvikuvauksissa jalat on pidettävä lämpiminä. Välillä kameraa pidellään tuulessa ja tuiskussa, ja Kuplaakin kuvattiin 25 asteen pakkasissa. Setissä ei ole hirveästi vapaa-aikaa, joten toinen ohje on, että syö ja käy vessassa aina kun ennätät.”

” Minussa on huumoria ja ripaus melankoliaa.

Sinulle ruma, minulle vau

”Olen tunteellinen tyyppi, minussa on huumoria, ripaus melankoliaa ja saan helposti kyyneleet silmiin esteettisistä kokemuksista. Muistan jo nuorena saaneeni voimakkaita tunne-elämyksiä kauneudesta. Ortodoksitaustaani liittyy paljon mystiikkaa ja visuaalista kauneutta.

Emme voi tietää, millaisena muut näkevät maailman ja saman näkymän. Moni asia, jonka toinen kokee rumana, onkin minulle vau. Otan harvoin valokuvia, minulle on tyypillisempää säilöä tilanteita mieleeni.

Peter on hankkinut 51-vuotiaana ensimmäiset silmälasinsa. ”Olen miettinyt vanhenemista ja sitä, onko tarkoitettu niin, että kauneus näyttäytyy nyt eri tavalla? Ehkä kaikkia yksityiskohtia ei tarvitsekaan enää nähdä niin terävinä.”

Valo on tärkeimpiä työkalujani ja minun taika-aseeni työssä. Herkistyin jo nuorena valon kauneudelle, tiedostan sen eri asteet ja vaikutuksen. Valo on minulle tunnetta, tarinankerronnan väline. Elämme ajassa, jossa huomiotamme yritetään viedä eri suuntiin ja ympärille ilmestyy aina vain suurempia erivärisiä mainoksia ja led-näyttöjä. Minulle sellainen värien sekasorto ja valosaaste ovat ongelmallisia.

Ajattelen, että näkemisen taito on jonkinlainen lahjakkuuden muoto tai että olen saanut tällaisen lahjan. Sitä voi myös harjaannuttaa, vaikkapa katsomalla taidetta tai harjoittamalla läsnäoloa.

Seitsemän vuotta sitten kuvasin Betoniyö-elokuvaa ohjaaja Pirjo Honkasalon kanssa. Leffa oli mustavalkoinen, ja sitä tehdessä aloin nähdä unetkin mustavalkoisina. Ryhdyin tietoisesti poistamaan värejä näkemästäni ja sain paljon kicksejä harmaan sävyistä.

Olen nyt 51-vuotias ja hankkinut ensimmäiset silmälasini. Huomaan, että jotkin taajuudet näkökentässä ovat alkaneet pehmetä. Se on ahdistavaa mutta samalla mielenkiintoista: Olen miettinyt vanhenemista ja sitä, onko tarkoitettu niin, että kauneus näyttäytyy nyt eri tavalla? Ehkä kaikkia yksityiskohtia ei tarvitsekaan enää nähdä niin terävinä.”