Jukka-Pekka Palo kasvoi kuuluisassa näyttelijäperheessä – tämä kysymys hänelle esitetään aina!

Jukka-Pekka Palo on oivaltanut, että vain puhuminen voi auttaa kriiseissä, että hyvässä parisuhteessa riidatkin ovat hyviä ja että vilkkaus hänessä on verenperintöä.

Jukka-Pekka Palo nähdään keväällä Suomen Kansallisteatterin lavalla. ”Nautin siitä, etten ole enää kiinni säännöllisen teatterityön aikatauluissa. Silti tekee hyvää, kun tietää, että on joku uusi työ tulossa.”

Tässä juttusarjassa tunnetut suomalaiset kertovat elämänsä tärkeimmistä oivalluksista.

RAKKAUS

”Toista ei voi muuttaa, itseään voi”

”Tapasimme Riitan (Anttonen) kanssa neljäkymmentäviisi vuotta sitten Helsingissä, ravintola Bulevardiassa. Se oli tupaten täynnä, mutta pöydässäni oli tyhjä paikka, johon Riitta istahti. Hän oli ja on hyvän näköinen friidu, ja panin heti kaiken peliin. Siitä se rakkaus pikkuhiljaa lähti.

Riitta ehti olla sen jälkeen kolme vuotta Moskovassa opiskelemassa teatteritaiteen teknisessä opistossa. Elettiin Neuvostoliiton aikaa, ja jouduin pyytämään Suomen suurlähettilään sihteerin kautta kutsuja Moskovaan päästäkseni tapaamaan Riittaa.

Naimisiin menimme vuonna 1981 maistraatissa Helsingissä, ja hääjuhlaa vietettiin Suomenlinnan kesäteatterissa Nauruihmisen esityksen jälkeen. Yleisökin sai jäädä hetkeksi juhlaan.

Häät 1981. "Vietimme Riitan kanssa hääjuhlia Suomenlinnan kesäteatterissa Nauruihminen-esityksen jälkeen."

Pitkä yhdessäolo on opettanut, ettei toista ihmistä voi muuttaa. Itse olen yrittänyt muuttua lempeämmäksi ja tottelevaisemmaksi. Ellei itse halua muuttua, ei sitä puolisokaan saa aikaiseksi.”

AVIOKRIISI

”Pariterapia voi olla pelastus”

”Kymmenen yhdessäolovuoden jälkeen meillä oli keskenämme suuria ongelmia, joiden perussyytä en ryhdy tässä avaamaan. Joka tapauksessa meinasimme vuonna 1987 erota, jolloin äitini patisti meidät pariterapiaan.

Kävimme ensin Väestöliiton terapeutin vastaanotolla. Onnistuin tunnissa vakuuttamaan terapeutin siitä, että kaikki riippuu Riitasta. Oli onni onnettomuudessa, että löysimme kirkon perheasiain neuvottelukeskuksesta fantastisen Maiju Myyrän.

Maijun avaus ensimmäisellä käynnillä oli uskomattoman hyvä. Koska emme tunteneet toisiamme, hän esitteli itsensä ja pyysi meitä esittelemään toisemme. Minä kerroin millainen Riitta on, Riitta millainen minä olen. Se oli oivaltava hetki, sillä itsensähän voi aina esitellä mielensä mukaan.

Jälkikasvu. ”Rakkaat tyttäremme Olga ja Amanda syntyivät 1980-luvulla. Nyt Olgalla on kaksi poikaa, ja pappana olen sellainen vähän hassutteleva.”

Nuorempi tyttäremme Amanda syntyi vuonna 1989, ja kävimme vielä sen jälkeen Maijun luona. Hän pelasti avioliittomme ja jäi perheystäväksemme. Nyt Maiju on 92-vuotias, ja Riitta auttelee häntä välillä kauppa-asioissa.

Hyviä riitoja meillä on Riitan kanssa yhä!”

TSUNAMI

”Traumasta kannattaa puhua”

”Olin täyttänyt elokuussa viisikymmentä, kun päätimme lähteä vuonna 2004 joulun jälkeen lomalle Thaimaahan. Matkatoimistovirkailija suositteli meille Khao Lakin sijaan Krabia, joka on vuoristoisempaa aluetta. Se oli pelastuksemme.

Sen päivän aamuna, kun tsunami iski, olimme lähteneet kahdestaan pitkähäntäveneellä merelle, ja saavuimme kauniille niemenkärjelle. Kuskin piti tulla hakemaan meitä yhden, kahden maissa.

Ehdimme rantautua, kun vesi alkoi yhtäkkiä vetäytyä. Minulla ei sytyttänyt vielä siinä vaiheessa, vaikka olin taannoin nähnyt televisiossa dokumentin tsunameista. Lähdin etsimään simpukoita hiekalta, kun mereltä lähestyi kaksi valtavaa aaltoa. Siinä vaiheessa elimistö otti ohjat ja juoksimme rinteeseen.

Kukkulan laella oli kalliokiipeilijöiden paikka, jonne meidät ja muut evakuoitiin. Olimme siellä yön, ja australialainen palomies otti tilanteen hoitaakseen. Saimme jo yöllä viestin Suomeen, että olemme kunnossa.

Seuraavana päivänä pääsimme hotelliin, ja koska meillä ei ollut akuuttia hätää, emme olleet ensimmäisten Suomeen palanneiden joukossa. Tyttäremme Olga ja Amanda olivat Lontoossa, ja vaikka he näkivät kaupungilla televisiosta kuvia katastrofista, he tajusivat vasta hotelliin tullessaan, missä vaarassa olimme olleet.

Tyttäret. ”Olga ja Amanda ovat silmäteräni. Tässä he ovat lähdössä johonkin juhliin.”

Kun saavuimme Helsinki-Vantaalle, oli uskomattoman hienoa nähdä, miten suomalaiset viranomaiset toimivat. Punaisen Ristin työntekijät kävivät jo koneessa läpi tyyppi tyypiltä, että onko hätää ja mitä apua tarvitaan.

Riitta kävi kevään terapiassa, mutta jokin meren pelko hänelle jäi. Minulla oli kummallisia tuntemuksia ja pelkotiloja, jotka menin selvittämään terapiaan vasta viitisen vuotta tapahtuneen jälkeen. Varmaan sukuvika vähätellä, ettei tässä mitään. Yhdessä teimme oikein siinä, että puhuimme paljon kokemastamme.

Olemme olleet Thaimaassa kerran sen jälkeen. Menimme symbolisesti ilmaisten ottamaan akan pois mäestä.”

SUKUJUURET

”Kuuluisa suku ei ole rasite”

”Faijani näyttelijä Tauno Palo oli erinomaisen herkkä ja lempeä ihminen. Kaikenlaista kamaa löytyy hänen sukutaustastaan. Hänen veljensä Gösta Brännäs teki itsemurhan. Hän oli saanut vuonna 1925 Frankfurtissa järjestetyissä työläisolympialaisissa keskisarjan nyrkkeilyn loppuottelussa sellaisen tällin, että se saattoi olla yksi syy. Faijan siskolla Allilla puhkesi skitsofrenia.

Lapsuus. "Isäni Tauno oli lempeä ja kärsivällinen mies. Tässä olen hänen sylissään 1950-luvun lopulla."

Kun faija oli kärsivällinen, äitini näyttelijä Kirsti Ortola oli puolestaan kuin pyörremyrsky. Esko Salminen antoi hänelle lempinimen ”Kipa Kipsakka”.

Jos minulle tarjottiin Koivuniemen herraa, faija tuli väliin. Uskon, että hän halusi minun kasvatuksessani korjata aikaisempia virheitään.

Näyttelijäsukua. ”Teatteriin sain pysyvän tartunnan jo lapsena, vaikka vasta 18-vuotiaana tiesin, että haluan näyttelijäksi.”

Näyttelijäveljeni Pertti oli minua kaksikymmentä, Martti kymmenen vuotta vanhempi. Pepe ja Masa pitivät minusta huolta kuin silmäterästään ja olivat minulle hyviä esikuvia. Masa opetti kitaransoiton ja jalkapallon pelaamisen. Matkustin pikkupoikana usein junalla Pepen ja hänen vaimonsa Ritva Valkaman luokse Tampereelle ja viihdyin heidän kämpillään.

Minulta kysytään usein, onko kuuluisa suku rasite. Ei ole!”

ÄITI JA ISÄ

”Vanhempien kannustus vie eteenpäin”

”Äitini Kipa oli pirun älykäs hurjimus, joka rakasti shakinpeluuta. Häneltä perin temperamenttini rakenteen. Hän tykkäsi shokeerata ihmisiä, ja hänen huumorintajunsa oli ihan omaa laatuaan. Hän inhosi tekopyhyyttä ja kaikenlaista pönötystä.

Näyttelijä Jarkko Rantanen kertoi, miten Kipa seisoi kerran ovelan näköisenä Helsingin Kaupunginteatterin henkilökunnan aulassa ja sanoi Jarkolle, että tule kanssani hissiin suutelemaan. Se oli sitä äidin shokeeraamisen halua.

Perhe. ”Äitini Kirsti Ortola, isäni Tauno Palo ja minä Helsingin Merimiehenkadulla. Olin kuulemma vilkas lapsi ja vilkas olen edelleen.”

Kun synnyin, vanhempani eivät olleet vielä naimisissa. He olivat Kansallisteatterin näyttelijöitä, ja teatterin johto oli sitä mieltä, ettei talo kestä enempää skandaaleita. Niinpä Kipa irtisanoutui ja muutti minun kanssani Tampereelle, jossa hän sai kiinnityksen Tampereen Teatteriin. Faija vieraili luonamme, ja muutaman vuoden kuluttua muutimme Helsinkiin.

Kipalla oli kyky vilpittömään annoskateuteen, ja kun olin vanhempieni kanssa ulkomailla, Tauno tilasi nopeasti annoksensa, kun Kipa vielä jahkaili. Kun ruuat tulivat, Tauno vaihtoi annoksensa Kipan annokseen, koska oli alun perinkin tiennyt, mitä tämä halusi. Niin hyvin hän vaimonsa tunsi.

Kipa halusi olla vahvasti mukana perheeni elämässä. Hän oli tavattoman onnellinen Olgan synnyttyä ja ehti nähdä Amandankin. Olgaa kiehtoi se, kun Kipa sanoi hänelle, että keitettäisiinkö salakahvit.

Kun olin jo aikuinen, Kipa vakuutti minulle monta kertaa, miten minua on rakastettu. Hän ja Tauno kannustivat minua vahvasti alalle. Koukku oli heitetty veteen jo varhaislapsuudessani Tampereella, ja nielaisin sen perukkeineen.

Olin vilkas lapsi ja olen vilkas edelleen. Kipa kertoi, että joku lastenhoitaja hakkasi minut hiljaiseksi, mutta itselläni ei ole siitä mitään mielikuvaa.”

TYÖ NÄYTTELIJÄNÄ

”Itsetunto on pirun tärkeää”

”Menin kuusitoistavuotiaana Kellariteatteriin, Klitsuun. Tiesin kuitenkin vasta pari vuotta myöhemmin, että haluan näyttelijäksi. Pyrin teatterikouluun ja pääsin sinne ensimmäisellä hakukerralla.

Työssäni olen ollut liiankin itsekriittinen, mutta ehkä se on iän myötä helpottanut. Ei ole hyvä tunne, jos ei ole tyytyväinen omaan tekemiseensä. Itsetunto on pirun tärkeä elementti, ja on helpompaa työskennellä, jos ei problematisoi töitään tai esittämäänsä roolihenkilöä liikaa.

”Juuri kun on tietoa ja taitoa, miten pitää ammattiaan tehdä, fyysinen voima vähenee. Ei voi mitään, näillä mennään.”

Jos pitää vuosikymmenien teatteritöistä poimia ne vahvimmin mieleen jääneet, niin yksi korkeakouluni oli Ralf Långbackan ohjaama Peer Gynt. Siinä näyttelin Esko Salmisen kanssa. Ja tietenkin Kuolema Venetsiassa, Kauppamatkustajan kuolema, Luulosairas, Kolme sisarta…

Jos näytelmä on hyvin kirjoitettu, tietää usein jo ennakkoon, että esitys onnistuu. Kun yleisöä riittää ja tekijäporukka puhaltaa yhteen hiileen, on kaikki kohdillaan.

Näissä viime vuosien töissä olen huomannut, että kyllä minä osaan työn aakkoset. Oli upeaa olla mukana JP Valkeapään Hetki lyö -elokuvassa. JP on sivistynyt, laajasti kulttuurielämää seuraava ohjaaja. Työssään tinkimätön, mutta ei ohjatessaan huuda.”

ISÄNÄ JA PAPPANA

”Nuoruuden kiivaus laantuu iän myötä”

”Olen ollut isänä aika kiivasluonteinen. Sitä olen pyydellyt Olgalta ja Amandalta anteeksi myöhemmin. Kiivauteni perin Kipalta ja korotan hänen laillaan helposti ääneni. Nyt, kun olen pappa Olgan kahdelle pojalle, hienoille pikkusälleille Maunolle ja Osmalle, ymmärrän paremmin, miten olen isänä käyttäytynyt.

Kun Olga ja Amanda olivat pieniä, olin aina iltaisin teatterilla. Vaikka Riitta on myös teatterialalla, hän saattoi pukusuunnittelijana olla onneksi illat kotona.

Meillä on tyttäriimme avoimet ja hyvät välit. Se oli varsin tärkeää Amandan tragediassa, kun hänet raiskattiin. Meni kuusi vuotta ennen kuin hän ymmärsi tarvitsevansa traumaan apua, ja vaikka me olimme puhuneet tapahtuneesta paljon, terapia oli tarpeen. Ja tietenkin myös hänen kirjoittamansa näytelmä Kilari, jonka Olga ohjasi.

”Olen ollut isänä aika kiivasluonteinen, ja sitä olen pyydellyt lapsiltani anteeksi myöhemmin. Mutta iän myötä nuoruuden kiivaus laantuu.”

On varmasti asioita, joita likat eivät meille kerro. Olemme Riitan kanssa vanhempina kovia huolehtimaan aivan kuten Kipa huolehti meistä.

Olen miettinyt, miten ankaraan maailmaan lapsenlapseni ovat syntyneet. Sellaista ei nuorena isänä miettinyt, vaikka olihan se maailma kova paikka jo 1980-luvulla. Kun Mauno syntyi, sanoin Olgalle, että teillä on nyt kaikki huoli, meillä Riitan kanssa kaikki kiva.

Riitta löysi taannoin Olgan lapsena meille kirjoittaman kirjeen. Hän oli harakanvarpain kirjoittanut siihen, että ’Minä Olga Palo täten ilmoitan että isäni JP Palo ja Riitta Palo eivät pidä ikinä lupaustaan. Jos he joskus pitävät revin tämän paperin.’

Mauno on nyt kuusi- ja Osma vajaat kaksivuotias. Houkuttelin Maunoa taannoin meille yökylään katsomaan jalkapallon MM-kisoja ja lupasin hänelle nakkeja, ranskalaisia, popcornia, karkkia ja kokista. Maunolla oli jännä ilme, kun hän mietti lupaustani.”

IKÄÄNTYMINEN

”Luopuminen tuntuu haikealta”

”Juuri kun on tietoa ja taitoa, miten pitää ammattiaan tehdä, fyysinen voima vähenee. Ei voi mitään, näillä mennään. Ikääntyminen on fakta, joka jotenkin konkretisoitui täyttäessäni kuusikymmentä vuotta.

Hoidamme Riitan kanssa kuntoamme sauvakävelemällä. Kotimaisemissamme Munkkiniemessä on kaunis rantareitti, ja esteetikkona varsinkin Riitalle kauneus on tärkeää. Kotona treenaan pari kertaa viikossa kahvakuulalla. Se on paras venäläinen keksintö!

Molempiin polviini leikattiin yli kymmenen vuotta sitten tekonivelet, ja ne toimivat onneksi erinomaisesti. Nautin elämästäni ja olen vähän hedonisti – rakastan hyvää ruokaa ja viiniäkin silloin tällöin. Seksikin on yhä ihana asia elämässä.

En mieti aktiivisesti, miten paljon elämää on takana, mitä edessä, mutta valehtelisin, jos luopuminen ei tuntuisi haikealta.”