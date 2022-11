Minttu ja Sampo Kaulanen kertovat oudosta järjestelystä Sampon ex-vaimon kanssa – ”Kyllä tänne mahtuu kolmaskin vaimo”

Minttu ja Sampo Kaulanen ovat perustamassa mailleen Äkäslompoloon henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin keskittyvää holistista resortia ja harkitsevat Jounin kaupasta luopumista. Resort-hankkeessa on yhteistyökumppanina myös Taideyliopisto.

”Sampo on tehnyt viime vuosina ison muutoksen itsensä kanssa. Se on vaikuttanut positiivisesti parisuhteeseemme”, Minttu kehuu.

Minttu ja Sampo Kaulanen ovat kokeneet yhdessä olonsa aikana Sampon mielenterveys- ja päihdeongelmat, Sampon isän itsemurhan ja Mintun pikkuveljen kuoleman.

Kun Minttu oli veljensä kuolemasta ahdistuneimmillaan, apu löytyi yllättävästä paikasta: hevostalleilta.

– En ole ikinä ollut hevostyttö, mutta minulle tarjoutui mahdollisuus ostaa oma ratsu, Minttu muistelee.

Ihmisiä hän ei jaksanut kohdata, mutta puoliveriruunansa Kossun luokse hän lähti aina mielellään.

Minttu alkoi viihtyä niin tiiviisti tallilla, ettei häntä näkynyt enää kotona iltaisin. Silloin Sampo ehdotti, että hevonen tuotaisiin 45 kilometrin päästä Kittilästä hänen omistamalleen maatilalle Äkäslompoloon. Sampon matkailuyrittäjänä toimiva ex-vaimo piti siellä ranchia hevosineen, poroineen ja huskyineen, ja tontilla oli rakennus, johon saisi kunnostettua tallin myös Mintun hevoselle.

Aluksi Minttu epäili.

– Se oli outo konsepti: Sampo kerää vaimokkeensa samaan pihapiiriin, hän sanoo ja naurahtaa.

Konijänkälle kunnostettiin silti talli neljälle hevoselle, tarhoja uusittiin, maata ostettiin lisää, ja tiluksille rakennettiin ratsastuskenttä sekä iso pihatto. Mintun hevosten määrä kasvoi kolmeen, ja viime keväänä hänelle syntyi myös oma varsa.

Yhteiselo Sampon ex-vaimon on kanssa toiminut hyvin.

– Olemme jo puhuneet hänen kanssaan, että kyllä tänne mahtuu kolmaskin vaimo jos niikseen tulee, kyllä meillä on lääniä, Minttu sanoo ja nauraa.

Sampokin on viihtynyt tallilla auttamassa Minttua, ja siellä hän sai myös uuden bisnesidean, jonka avulla parin aiemmin kokemat vaikeudet voisi kääntää voitoksi.

– Olin unelmoinut, että voisin tehdä jotain muutakin elämässä kuin pitää kauppaa. Kahvi- ja lohitarjouksien miettiminen ei anna minulle enää mitään, Sampo sanoo.

Hän ehdotti, että he perustaisivat luonnonkauniille Konijänkälle henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin keskittyvän holistisen resortin, ja Minttu innostui ideasta heti. He suunnittelevat tarjoavansa asiakkaille samoja asioita, jotka ovat auttaneet heitä vaikeilla hetkillä: hengitys- ja kylmäharjoituksia, joogaa, meditaatiota, taide- ja luontoelämyksiä, eläinterapiaa.

Hankkeessa on mukana myös yllättävä yhteistyökumppani: Taideyliopisto. Tutkijoiden on tarkoitus alkaa tutkia Konijänkällä muun muassa vaihtoehtoisia, luontoperusteisia hoitomenetelmiä, turverakenteiden toimivuutta rakentamisessa sekä eläinten hyvinvointia. Taideyliopisto on hakenut sitä varten tutkimusrahoitusta yhdessä kansainvälisen yliopistokonsortion kanssa.

” Emme tarvitse materiaa, meillä on jo kaikki.

Viimeisen vuoden aikana Kaulaset ovatkin alkaneet arvioida uudelleen elämäänsä K-kauppiaina.

– Pappa perusti Jounin kaupan vuonna 1950 puoliväkisten ja vanhempani pitivät sitä puoliväkisten. Mie en tiedä, jaksanko enää, Sampo sanoo.

– Olemme tehneet nyt monta vuotta hyvää tulosta, ja pystyisimme elämään kaupan kanssa taloudellisesti tasaista elämää. Mutta emme me tarvitse materiaa, meillä on jo kaikki, Minttu sanoo.

Sen sijaan he haluaisivat keskittyä tulevaisuudessakin henkiseen kehitykseen.

– Haluan parantaa itseäni ja auttaa ihmisiä löytämään samantyyppisen parannuksen äärelle. Tahdon elää omannäköistä elämää, vaikka joutuisinkin ottamaan kauhean riskin ja hyppäämään tyhjän päälle, Sampo sanoo.

Lopullista päätöstä kaupasta luopumisesta ei ole kuitenkaan tehty.

– Kipuilemme asian kanssa. Päätös ei koske pelkästään meitä, vaan 50 työntekijäämme, Minttu kertoo.

