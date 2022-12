Raakel Lignell on tuntenut myötätuntoa, kun lasten kumppanit ovat istuneet ensimmäistä kertaa heille ruokapöytään – ”Voi olla hämmentävä hetki”

Raakel Lignellin ruokapöydässä on parhaimmillaan neljä sukupolvea koolla. Ruuan äärellä keskustelu on vähintään yhtä tärkeää kuin se, mitä on lautasella.

”Olen koti-ihminen ja koen ulkona syömisen vähän stressaavana. Kotona voi olla rauhassa, ja kokkaaminen on yhteinen tapahtuma ja riitti. Usein kotona saa myös parempaa ruokaa”, Raakel sanoo.

Iso perhe, vähän kuin italialaisilla. Sellainen oli nuorempana Raakel Lignellin haaveissa, ja sellaisen hän sai. Kun viisi aikuista lasta, heidän puolisonsa, kolme lastenlasta sekä Raakelin ja Nicken äidit ja siskonkin perhe kokoontuvat yhdessä syömään, yksi pitkä pöytä ei riitä. Varastosta haetaan sen pariksi toinen.

– Parhaimmillaan meitä on neljä sukupolvea koolla. Uutta on, että ruuanlaitto on siirtymässä ja siirtynytkin jo pitkälti nuoremmalle polvelle. Olen oppinut olemaan stressaamatta siitä, että olisi koko ajan minun vastuullani, mitä seuraavaksi syödään.

”Löysin ihanat lastenlautaset eräästä liikkeestä Porvoon vanhasta kaupungista. Ne toimivat hyvin lapsenlapsillani, sillä he eivät halua sekoittaa aterian eri osia keskenään.”

Ei sillä, että ruuanlaitto olisi koskaan ollut Raakelille vastenmielistä. Lasten vielä asuessa kotona kokkaaminen oli lähes jatkuvaa, mutta Raakel myös nautti siitä. Homma toimi niin hyvin, että ruokaostoksillekaan hänen ei koskaan tarvinnut tehdä lappua. Kaupassa tuli selkäytimestä, mitä täydennystä jääkaappiin milloinkin tarvitaan.

– Kilo pastaa oli meillä perusateria, ja maitoa kannettiin kaupasta kädet venyneinä. Kun korona pari vuotta sitten tuli, en halunnut alkuun käydä itse kaupassa ja aloin tehdä Nickelle ostoslistoja. Huomasin, että nehän ovatkin aika käteviä! hän sanoo ja nauraa.

Desibelit nousevat pöydässä

Perheen yhteiset ateriat eivät ole Raakelille vain aterioita. Ruuan äärellä keskustelu on vähintään yhtä tärkeää kuin se, mitä on lautasella. Jos koko suurperhe on koolla, ääntä riittää ja desibelit ovat tapissa. Kun lasten kumppanit ovat istuneet ensimmäistä kertaa yhteisen pöydän ääreen, Raakel on tuntenut jopa myötätuntoa.

– Olemme aika kovaäänisiä, saatamme olla keskenämme eri mieltä ja kuittailemme toisillemme. Ensimmäinen kerta ruokapöydässämme voi olla hämmentävä hetki, eikä siihen soppaan ehkä heti uskalla laittaa lusikkaansa. Mutta nykyään kaikki ovat jo mukana keskusteluissa, ja siihen perheen pienimmätkin kasvavat: yhdessä vaahtoamiseen.

Ruokapöytäkeskustelut jälkipolven kanssa ovat monesti myös haastaneet Raakelia. Ja hyvä niin, hän sanoo.

– Olen korjannut näkemyksiäni monessa asiassa ja huomannut, kuinka oman aikani tuote olen. Olen ollut sokea monelle asialle ja pitänyt itseäni suvaitsevaisena. Olisin edelleen hyvin konservatiivinen ilman nuorteni tekemää herättelyä tähän päivään.

Aikuiset lapset ovat laittaneet äitinsä perehtymään, lukemaan ja perustelemaan kantojaan. Raakel on ymmärtänyt esimerkiksi sen, että se mitä feministi tarkoitti hänelle teini-ikäisenä, tarkoittaa nykyään jotain aivan muuta.

– Se on ehkä räikein asia, jossa olen muuttanut ajatuksiani. Olen ollut siinä onnekkaassa asemassa, että en ole joutunut paljonkaan tappelemaan ollakseni tasa-arvoinen. Joskus ajattelin, että feministit ovat fanaattisia, estetiikasta ymmärtämättömiä uhrautuvia ihmisiä kirkumassa asiansa puolesta. Enää en ajattele niin.

Parhaimmillaan jämäkokkina

Pitkien pöytien äärellä on muuttunut jokin muukin kuin emäntä. Lignelleillä syödään nykyään niin sanotusti pidemmän kaavan mukaan. Kun ruuan piti ennen olla vartissa valmista, nyt sen valmistaminen on perheelle yhteistä laatuaikaa ja reseptit saavat olla vaativiakin.

Raakel kehuu kaikkia lapsiaan äitiään paremmiksi kokeiksi, ja perhepäivällisen menu on usein kunnianhimoinen ja kokeileva. Viime viikonloppuna valmistui esimerkiksi vasikan paahtopaistia, joka hautui lihaa kypsentävässä sous vide -sirkulaattorissa nelisen tuntia.

Raakel itse on kuitenkin edelleen parhaimmillaan ”jämäkokkina”: silloin, kun jääkaapissa ei varsinaisesti ole mitään.

– Olen ruokakauppiaan tytär ja kasvanut siihen, että kaikki mahdollinen hyödynnetään. Teen wokkeja ja keittoja mistä tahansa, mitä kaapista löytyy. Valitsen ensin jämäriisit ja -kasvikset ja katson löytyykö sekaan kanaa, lihaa vai linssejä. Sitten tuunaan sörsselin vaikka maalaistyyliseksi tai intialaiseksi.

”Meillä on vuosien saatossa käynyt paljon ystäviä ruokavieraina. Nyt oma porukkamme on niin iso, että vähän jopa hävettää, kuinka vähän tulee tavattua kavereita.”

Raakelin jääkaapissa on useimmiten, mistä tuunata.

– Jos minulta kysyy, mitä jääkaapissani on aina, niin siellä on kaikkea, hän naurahtaa.

Yksi suuri syy siihen ovat kolme lastenlasta, jotka viettävät usein aikaa mummulassa. Heille Raakel varaa aina etenkin kasviksia, hedelmiä, mehuja ja lohta, joka on jokaisen tytön lempiruokaa. Nykyään jääkaapissa on paljon myös kaura- ja soijapohjaisia vegaanituotteita, sillä yhdellä lapsenlapsista on maitoproteiiniallergia.

– Maidoton juttu minun piti opetella, ja ensin pelkäsin, että enhän minä voi laittaa mitään! Mutta nykyään on todellakin kaikkea saatavilla maidottomana – jopa vegaanista juustoa. Meillä on muutenkin aina paljon variaatioita samoista tuotteista. Margariinejakin on kolme: maidottoman lisäksi Nicken käyttämä Benecol ja minun Oivariinini.

Ruuan kanssa ei vehdata

Moni muistaa Raakelin Raxun remppa -blogista ja kirjoista. Kymmenisen vuotta sitten elämänvaiheen ympärille syntyi kokonainen seuraajien liike. Tiukka vähähiilihydraattinen ruokavalio ja huima treenitahti olivat kuitenkin liikaa Raakelin keholle.

– Yhdistelmä oli huono, vaikka se ensin tuntui hyvältä. Keski-ikäistä kehoa ei kuitenkaan voi käskyttää loputtomasti, ja se teki tiltit. En tajunnut mitä tapahtui ennen kuin oli liian myöhäistä.

Raakel käynnistyy kahvilla. Myös 13-vuotias bichon frisé -koira Vera osaa arvostaa rauhallisia kahvitaukoja.

Raakelin elämäntaparemonttia seurattiin julkisesti, mikä teki kehoa koetelleesta käänteestä vielä ahdistavampaa.

– Tajusin, että olen mennyt aivan sivuraiteelle – enhän tuo ole minä! Olen aina ollut sisältöihminen, ja yhtäkkiä olin saattanut itseni tilanteeseen, jossa tuijotettiin ulkomuotoani ja mittojani. Samalla tunsin häpeää siitä, että koska kehoni ei kestänytkään, petin seuraajani.

Edelleen Raakel tietää, että hän voi parhaiten kasvispainotteisella ruokavaliolla, johon ei arkena kuulu höttöhiilareita. Nykyään hän on kuitenkin kaikkiruokainen.

– Yritän pysyä erossa kaikista ääri-ilmiöistä, ja ruuan kanssa vehtaamiseen en enää lähde. Olen hukannut elämästäni liikaa energiaa ja ajatusta siihen kaivoon.

”Tämän maidonvaahdottimen otan arkkuunkin mukaan. Teen joka iltapäivä itselleni cappuccinon, se on oma luksushetkeni”, Raakel sanoo.

Syömisen problematiikkaa Raakel sivuaa myös uudessa kirjassaan Kevätuhri. Siinä minäkertojana on naiskapellimestari, joka yrittää hallita elämäänsä hoikkuudella ja äärimmäisellä askeettisuudella. Raakelin mielestä on pelottavaa, kuinka paljon ruokaan liitetään edelleen mielikuvia oikeasta ja väärästä.

– Vallalla on ajatus, että jos en ole ihmisenä onnellinen, niin olenpa ainakin hoikka. Vaikka puhutaan syömishäiriöistä, silti niitä jotenkin oudosti ihannoidaan. Syömisen ei ikinä pitäisi olla itseruoskintaa, eikä sen perusteella saisi arvottaa ihmistä mitenkään. Ravinto ei ole uskonto.

Täydennä lause Oudoin asia, jota koskaan olen syönyt on palmunsydän. Söin sitä raasteena salaatissa Mauritiuksella, ja se maistui retikan ja omenan sekoitukselta. Pöydässäni istuu yleensä enemmän kuin kymmenen henkeä. Lapset, heidän puolisonsa ja lapsensa tekevät yhteensä 14 syöjää. Kodin peruja oleva bravuurini on mehujen tekeminen itse. Olen kerännyt marjoja ja kitkenyt pylly pystyssä lapsuuteni. Pihallamme kasvaa paljon viinimarjapensaita, omenapuita ja raparperia, ja mehumaijani laulaa syksyisin. Jääkaapissani on aina kaikkea. Ikinä ei ole sellaista tilannetta, että siellä ei olisi ruokaa kahdeksi päiväksi. Ruokaostokset teen aina moneksi päiväksi kerrallaan. Rakastan ruokaostoksilla oloa. Viihdyn Järvenpään isossa Citymarketissa helposti kaksikin tuntia. Nicke sitten soittelee perään, että missä olet. Pari kertaa olen tilannut ruokaostoksia netistä, mutta minulla on sellainen karma, että mitä tahansa sieltä tilaan, se menee pieleen. Kun oikein ketuttaa syön pullaa. Minua lellittiin lapsuudessa omatekoisilla korvapuusteilla, ja ne ovat nykyäänkin lohtupulliani. Kun kukaan ei näe minua pilkon kaiken pienellä, sahateräisellä tomaattiveitsellä. Kun lapset ovat täällä, esitän, että olen oppinut käyttämään isoja hienoja kokkiveitsiäkin. Yksin ollessa käytän vain pientä veistä. Lempieinekseni on maksalaatikko rusinoilla.