Iina Kuustonen oli vasta lapsi, kun isä Mikko Kuustonen teki tyttärestä erityisen havainnon – tästä piirteestä Iina yrittää päästä eroon

Iina Kuustonen ajattelee, että asennoituminen vaikeuksiin on hänen vahvuutensa: ajatus, että näillä mennään. Jos jokin menee päin seiniä, siitä voi myöhemmin jalostua jotakin hyvää. – Kaikilla on haasteita elämässään, ja niin kuuluukin, Iina sanoo Unelmakartta-haastattelussaan.

ELETYT UNELMAT

Tärkeintä on äitiys

Tämähän lähtee käyntiin helposti. Iina Kuustonen on ehtinyt silmäillä suurta lehtipinoa vain hetken, kun sivuilta jo erottuu sana kotihiiri. Sen vanha askartelija leikkaa heti mukaan unelmakarttaan, jollaista hän ensi kertaa kokoaa.

Kotihiiri Iina on ollut aina, oikeasti siis jo ihan pienestä. Hän oli vasta lapsi, kun isä, muusikko Mikko Kuustonen, kuvaili tytärtään perheen keski-ikäisimmäksi ihmiseksi.

On Iina myös seikkaillut, reilannut ja reissannut paljon yksinkin, mutta hyvinvoinnin keskiössä on silloinkin ollut koti ja rakkaat. Iina asuu Helsingin Kalliossa 16. vuotta samassa kerrostalossa, nykyään kolmisin lastensa, kuusivuotiaan poikansa ja neljävuotiaan tyttärensä, kanssa erottuaan lasten isästä Sebastian Rejmanista.

”Hyvään elämään minulla on muutama peruspilari: rakkaat ihmiset, merkityksellinen työ ja onnellinen arki. Haluan, että elämäni on sellaista, ettei siitä tarvitse lähteä muualle lepäämään.

Minulle on ollut tärkeintä elämässä saada olla äiti. Kun sain esikoiseni, muistan ihmetelleeni, enkö muka oikeasti ole tehnyt tätä ennen. Kaikki se vauvasta huolen pitäminen ja imettäminen tuntuivat niin tutulta ja omalta – sellaiselta että no nyt minä olen kotona. Yritin muistella, olinko ehkä tehnyt sitä aiemmin jossain työroolissa. Olen onnellinen, että pystyin jäämään molempien lasten syntyessä pitkäksi aikaa kotiin, nautin vauva-ajasta valtavasti.

” Olen ärsyttävyyteen asti ratkaisukeskeinen.

Hoitaminen ja hoivaaminen ovat olleet minulle ominaista jo pikkulapsesta. Kun siskoni Minka syntyi, olin vuoden ikäinen ja aloin hoitaa nukkeani. Myöhemmin koulussa olin aina selvittelemässä muiden riitoja. Olen myös ärsyttävyyteen asti ratkaisukeskeinen. Jos toinen tuskailee, ettei jokin asia toimi, minulla on välitön tarve yrittää ratkaista tilanne hänen puolestaan. Haluan pitää huolta, mutta olen tietoisesti myös opetellut eroon ratkomasta muiden asioita ja kuuntelemaan sen sijaan. Antamalla tilaa pystyn usein auttamaan enemmän.

Nautin harmoniasta ja järjestyksestä, mutta kotini harvoin näyttää siltä. Välillä arki on kaaosta, ja jonkin ratkaisun löytäminen vaatii urpolta sekoilulta näyttävää prosessointia. Tässä yhtenä päivänä ajoin Ikeaan ostamaan isoa kaappia lasten leluille, ettei niitä olisi kotona joka paikassa. Etsin kaappia maanisesti ja pyysin myyjänkin suunnitteluavuksi. Kun hahmotelma oli valmis, päätin ottaa tuumaustauon ja varmistaa vielä joitakin mittoja kotona.

Ehdin melkein kotipihaan, kun päätinkin kääntyä takaisin Ikeaan – hitot, ostaisin kaapin sittenkin heti. Kun pääsin taas kauppaan, suunnitelmani oli jo vaihtunut kaapista kerrossänkyyn. Muistin serkkuni tarjonneen meille sänkyä, jota hän oli kuvaillut ’paskasti maalatuksi’. Kysyin, oliko paska sänky vielä vapaana ja olihan se. Lopulta olin käynyt Ikeassa kahdesti ostamatta sieltä mitään ja saanut halvalla kierrätetyn kerrossängyn. Sellaistakin arki välillä on.”

”Tuntuu vaikealta puhua keskeneräisistä unelmista, koska en toimi niiden mukaan tai päämääriä tavoitellen. Minulla ei ole koskaan ollut urasuunnitelmia. Elän, kuten itselle tuntuu hyvältä”, Iina Kuustonen kertoo tavoistaan.

Tee itse hyvä elämäsi

Ensi-iltojen ja sarjauutuuksien keskellä ei heti hoksaa, että Iinalla on takanaan puolen vuoden kuvaustauko. Syksyllä ilmestyneet elokuvat Punttikomedia, Pelle Hermanni sekä Häät ennen hautajaisia saavat jatkoa pian ilmestyvillä Pohjantähti-draamasarjalla ja elokuvalla Järjettömän paska idea.

Suma synnyttää mielikuvan hektisestä elämästä, mutta osa töistä on tehty jo aikoja sitten. Tauko on tarkoittanut Iinalle intensiivistä aikaa lasten kanssa sekä rästiin jääneiden arkiasioiden hoitamista. Hän on alkanut käydä muun muassa ruotsin kielen tunneilla ja harrastuksissa, joihin ei kuvausputkessa ehtinyt sitoutua.

”Lapseni käyvät ruotsinkielisessä eskarissa ja päiväkodissa, ja olen vitsaillut ottavani ruotsintunteja, jotta vihdoin ymmärtäisin, mitä he puhuvat. Lapset ovat kuitenkin pyytäneet, etten edes yrittäisi puhua heille ruotsia kotona. Oikeasti käyn tunneilla ymmärtääkseni tarkkaan, mitä opettajat ja hoitajat koulussa kertovat. Lasten asiat ovat niitä tärkeimpiä, enkä halua missata niistä mitään.

Löysin ammattini jo varhain, ja samaa suuntaa minulle osoitettiin myös yläasteen ammatinvalinnanohjauksessa. Sain testeissä odotetun vastauksen: löytäisin itseni taiteilijana tai sosiaalialan työntekijänä. Äitini on sosiaalialalla ja isäni on taidehörhö.

Olisi minusta varmaan voinut tulla muutakin kuin näyttelijä, ja olen eri tavoilla päässyt toteuttamaan muita taipumuksiani rooleissa tai vapaa-ajalla. Olen tanssinut, laulanut, harrastanut valokuvausta ja toimin Unicefin hyvän tahdon lähettiläänä. Ennen teatterikoulua pyrin opiskelemaan kehitysmaatutkimustakin.

Suunnilleen kymmenen vuotta sitten kävin läpi kriisin siitä, olenko varmasti oikealla alalla. Minulla on kova tarve auttaa, ja pohdin, voisinko jossain toisessa ammatissa auttaa enemmän – kuten lääkärit, joiden työ tuntuu oikeasti tärkeältä. Taiteen merkitys kirkastui uudella tavalla korona-aikana. Silloin korostui, miten paljon ihmiset saavat siitä sisältöä elämäänsä. Nykyään ajattelen, että jokainen voi auttaa toista, vaikka olisi millä alalla.

” Minun pitää itse rakentaa haluamani elämä eikä vain ajelehtia tilanteesta toiseen.

Urapohdiskelu osui samaan kolmekymppisen ikävaiheeseen, jossa mietin muutenkin elämäni suuntaa. Muistan selkeästi, miten tajusin, että minun pitää itse rakentaa haluamani elämä eikä vain ajelehtia tilanteesta toiseen. Puitteet, olosuhteet, ympäröivät ihmiset tai vaikkapa kiire – ne voi kaikki luoda tai valita itse. Turha valittaa hektistä oloa, jos sen on itse järkännyt. Minä valitsen, millaista on itselleni hyvä elämä.

Näyttelijäntyössä on ihanaa, että leikkiminen jatkuu aina. Pyörittelin sitä ajatusta viimeksi Pelle Hermannin kuvauksissa, kun seurasin Heikki Nousiaista ja Vesa Vierikkoa näyttelemässä sirkuspellejä. Näyttelijät eivät ikinä kasva aikuisiksi, ja se on suloista.

Näyttelijöiden koulutuksessa pyritään samanlaiseen aukioloon, mikä lapsille on luontevaa. Ihmisethän ovat lapsena auki, kunnes kasvaessaan alkavat kasata ja kasvattaa suojakerroksia, maneereja ja selviytymiskeinoja. Näyttelijäntyössä niitä työstetään ja karsitaan pois.”

”Turha valittaa hektistä oloa, jos sen on itse järkännyt. Minä valitsen, millaista on itselleni hyvä elämä”, Iina ajattelee kiireistään.

Luontoyhteys hoitaa ja parantaa

Saaristomökkiä, villapaitaa ja kehotus katsoa luontoa silmiin. Myös ne kuvat ja lauseet päätyvät Iinan unelmakarttaan. Vaikka Iina asuu kivikortteleissa, hänellä on saaristolaisen luonne. Kotoisimmillaan olo on kumisaappaissa meren karhentamilla rantakallioilla.

Iinan unelmakartassa näkyy rakkaus luontoon, käsitöihin, kotoiluun, kahviin ja liikkumiseen. ”Olen myös varusteihminen. Esimerkiksi haastava keli on vain pukeutumiskysymys.”

”Luontoyhteys on yksi merkityksellisimpiä asioita, joita olen saanut kokea ja löytää elämääni. Luonto on monipuolisuudessaan ihmeellinen juttu, se ei ole minulle vain yhdennäköinen tai yhdenlainen kokemus. Pulahdus avantoon on nopea ja tehokas kokemus, sellainen että pam, suoraan naamaan. Toisaalta voin vain hengittää metsässä tai lojua kalliolla. Luonto rauhoittaa ja hoitaa, olen valtavan onnellinen siellä. Luonnossa pääsen parhaiten yhteyteen itseni kanssa, mutta tunnen olevani yhtä myös luonnon kanssa.

Minulle on turha tulla selittämään huonosta säästä. Ulkona ollaan kelillä kuin kelillä, se on minulle asenne- ja pukeutumiskysymys. Tykkään siitäkin, kun juoksulenkillä räntää tulee naamaan. Sellaista säätä en ole vielä kokenut, että oikeasti alkaisi vituttaa. Tämä kuvaa ajatteluani laajemminkin: on turha syyttää olosuhteita - kannattaa miettiä, mihin itse voi vaikuttaa.

Vaikka asun kaupungissa, tiedän, että meri on ihan siinä lähellä. Ajatus siitä rauhoittaa.”

KARAHTANEET UNELMAT

Pettymys on asennekysymys

Tähänpä se hyvä vauhti sitten tyssääkin. Iinasta ei irtoa listaa luopumisista, pettymyksistä tai haaveista, joista on pitänyt päästää irti. Niitä eivät ole toisille menneet roolit tai yhä saavuttamaton merenrantakoti.

Iina leikkaa lauseen ystävänsä Manuela Boscon haastattelusta ja tiivistää asenteensa siihen: ”Mikään kokemani ei ole mennyt hukkaan.” Tietenkin elämässä tapahtuu myös vastoinkäymisiä, mutta juju onkin siinä, mitä niistä oppii ja miten ne muuttavat ihmistä.

”Asennoituminen on yksi vahvuuksiani: ajatus, että näillä mennään. Jos jokin juttu nyt harmittaa, kohta se jalostuu joksikin muuksi. Kaikilla on haasteita elämässään, ja niin kuuluukin. Kotitalossani on nyt arkea hankaloittava julkisivuremontti meneillään, ja kesällä minulla murtui jalka. Ne ovat pikkumurheita, näillä mennään.

Työtilanteissa tykkään, kun tapahtuu jotain odottamatonta, joka sotkee kaiken ja ravistaa koko tilannetta. Sellainen herättää minut täysin läsnäolevaksi. Otan yllätykset yleensä hyötykäyttöön, kohtaukseen saattaakin löytyä uusi syvempi ymmärrys ja tulkinta.

Kun kuvasin Ivalo-sarjaa ja Downshiftaajia ohjaaja Juha Lankisen kanssa, opin häneltä ajatuksen: ’aina tämän voi jotenkin tehdä’. Kun olosuhteet tai keliolot yllättivät, hän ei syyttänyt niitä tai lannistunut, sitten vain muutettiin suunnitelmaa. Onnekkaimmillaan yllätyksestä poikii jotain parempaa.

” Pettymys on tunne siinä mitkä muutkin.

Toinen samanlainen opettaja on ollut kollegani Antti Luusuaniemi. Hän on mestari ajattelemaan asiat uusiksi. Jos jokin ei toimi, hän hoitaa sen itse: perustaa firman, leffafestarit tai hommaa tekijät. ’Tämä pitää tehdä ite’, Antti usein sanoo.

Pettymys on tunne siinä mitkä muutkin. Tunnen itseni ja tiedän, että pettymyksissä minulla ensin kuohahtaa, mutta parin minuutin päästä kuohu menee ohi. Olen harjoitellut sitä, että koen epämukavatkin tunteet läpi enkä pakene tekemään jotain korvaavaa asiaa, vaikkapa ryntää istuttamaan tomaatteja. Suurimpia läksyjä elämässä on, että tunteet pitää tuntea, jotta ne huuhtoutuvat pois. Muuten ne pakkautuvat taakaksi kehoon.”

Älä jää kiitosten varaan

Kumisaappaat ovat uudet, viime kesänä hankitut, mutta niiden edeltäjillä Iina ehti lompsia yli 20 vuotta. Lempiasioiden loppuun käyttäminen on hänelle tyypillistä – miksi ostaa uutta, jos ei tarvitse. Siksi Iinalla ei ole ollut suuria toiveita tavaroista tai omaisuudesta.

”Olen nuoresta asti tehnyt töitä, koska olen kokenut sen normaaliksi tavaksi. En ole osannut motivoitua rahan tai jonkin omistuksen vuoksi tai edes siksi, että pitäisi olla erityinen elintaso. En halua kuulostaa ylimieliseltä sanoessani, etten ole tavoitteellisesti kiinnostunut rahasta, mutta niin se vain on. Fokukseni on aina ollut muissa asioissa kuin rahassa.

Lapsuudessa perheelläni oli välillä tiukkaa ja äiti ompeli meille vaatteita, koska niitä ei ollut varaa ostaa kaupasta. Se ei silti saanut minua tavoittelemaan yltäkylläistä elämää aikuisena, vaan opetti arvostamaan itse tehtyä ja kierrätystä.

” Jos hyväksyntää hakee muilta, täyttymystä ei tule koskaan.

En ole liioin tavoitellut jotain asemaa urallani tai statusta ammatissani. Vaikka tätä työtä tehdään yleisölle, en voi olla sen varassa, saanko kiitosta katsojilta tai tunnustusta työyhteisössä. Jos hyväksyntää hakee muilta ja itsen ulkopuolelta, täyttymystä ei tule koskaan. Minun täytyy riittää vain itselleni.”

”Vakituisin haaveeni liittyy ajankäyttöön ja siihen, että osaisin järjestää enemmän aikaa nähdä ystäviäni. Saan usein palautetta, että olen huono vastaamaan viesteihin.”

UUDET UNELMAT

Mikä jää tekemättä, on plussaa

Kartalle valikoituu kuva naisporukasta tekemässä käsitöitä. Sellainen olisi juuri nyt unelmahetki: käsitöiden ja ystävysten yhdistäminen. Kudontapiiriä Iinalla ei ole, mutta lukupiirin hän perusti aikoinaan Katja Ståhlin kanssa. Idea oli, että kun harrastukselle olisi perustettu ryhmä, tekemiselle olisi pakko löytää aikaa eikä lukemisen edelle aina kiilaisi jokin arkihomma, lapset tai viimeistään uni. Hah!

Kun Iina viimeksi syyskuussa monen kuukauden tauon jälkeen pölähti lukupiirin tapaamiseen, muut eivät olleet muka tunnistaa häntä. Vaikka ystävien naljailu tuli sydämestä ja kaikella rakkaudella, ei se ollut ihan tuulesta temmattua.

”Vakituisin haaveeni liittyy ajankäyttöön ja siihen, että osaisin järjestää enemmän aikaa nähdä ystäviäni. Saan usein palautetta, että olen huono vastaamaan viesteihin. Suhtaudun niihin kuin kirjeisiin: vastaan, kun ehdin keskittyä. Lasten seurassa yritän unohtaa puhelimen.

Harjoittelen sitä, että jättäisin asioita tekemättä. Meillä aina kerrotaan tarinaa lapsuudestani, miten esikouluopettajani oli soittanut kotiin ja kysynyt: ’Leikkiikö Iina koskaan?’ ’Toki, nehän leikkivät Minkan kanssa koko ajan’, äitini oli vastannut. ’No eskarissa hän tekee töitä koko ajan’, opettaja oli sanonut. ’Se, mitä Iina Kuustonen jättää tekemättä, laskettakoon hänelle plussaksi.’ Meitä oli hoidettu kotona, ja olin varmasti ollut tohkeissani päästessäni eskariin isojen hommiin.

” Harjoittelen sitä, että jättäisin asioita tekemättä.

Edelleen kasaan itselleni kiirettä enkä osaa tehdä puolittain mitään. Ystäväni kysyi just, olenko koskaan miettinyt, etten pesisikään mutteripannun suodatinta joka aamu kahvinkeiton jälkeen. Ei ole käynyt mielessäkään.

Nyt alan kyllä olla arjessani sellaisessa pisteessä, että ajankäyttöä on pakko priorisoida tarkemmin. Kun ne ehdi tehdä ruotsinläksyjä, muistutan itseäni eskariopettajan sanoista: tämä lasketaan minulle plussaksi.

Myös töissä olen halunnut tehdä enemmän kuin on pyydetty. Se ei ole suorittamista pisteiden takia, vaan merkitsee itselleni kokonaisvaltaisempaa tekemistä ja laajempaa kokemusta. Joo-o, sinnikkyys on välillä uuvuttavaakin, mutta koen myös saavani enemmän, kun olen antanut enemmän.

Urheilu on hyvä esimerkki siitä, että kehittyäkseen on pakko nähdä vaivaa ja kestää epämukavuutta. Kun treenasin itseäni bikinifitnesskuntoon Punttikomediaa varten, sain ylittää rajani monta kertaa. Lajin ammattilaiset sanoivat, että olisin kuntoni puolesta voinut osallistua oikeisiin kisoihin. Niin pitkälle minä sen vein.

Sellainen kehokunto on täysin epärealistinen eikä ylläpidettävissä arjessa. Se ei ole edes kauneusihanne vaan kisatavoite, joka rakennetaan yhtä päivää varten. Lopputulokseen liittyy myös paljon illuusiota ja esteettistä kikkailua, mutta oli todella kiehtovaa nähdä, mistä lajissa on kyse.

Oman elämäni keho-oivallus liittyy hetkeen, jolloin sain ensimmäisen lapseni. Koin silloin, etten enää koskaan voisi ajatella kehostani mitään pahaa, kun nyt tiesin, mihin se pystyi. Tuntemukset ovat tietenkin heilahdelleet moneen kertaan, mutta tuolla hetkellä oivallus oli kirkas.

Minulla ei ole minkäänlaista mielikuvaa tai tavoitetta, millainen olen vanhana tai millaista elämäni silloin on. Haaveetkin ovat usein ohimeneviä ajatuksia, ja kun alan tarkemmin tutkia niitä, ne kutistuvat ihan tavallisiksi perusjutuiksi. Ytimessä ovatkin universaalit, yksinkertaiset asiat: läheiset, koti, hyvä elämä.

Minulle sopii parhaiten elää tässä hetkessä. Kun en kuitenkaan voi tietää, miten elämä menee, en kaipaa sen suunnittelua. Haluan elää ja kokea.”