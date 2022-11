Minna Haapkylä tietää yhdestä eleestä, milloin lapset eivät puhu täyttä totta – ”Tapa on nerokas”

Näyttelijä Minna Haapkylä totuttelee vanhemmuudessaan uudenlaiseen vaiheeseen, kun hänen lapsensa aikuistuvat. Haastetta lisäävät oma täydellisyydentavoittelu sekä pyrkimys kasvattaa pojista erilaisuutta kunnioittavia feministejä. Tukena on pari isältä perittyä viisautta.

Tuottaja, näyttelijä Minna Haapkylä on perheineen muuttanut takaisin lapsuudenmaisemiinsa, yhteen Helsingin Linnunlaulun huviloista. Minna asui jonkin aikaa Helsingin Lauttasaaressa kahden poikansa ja puolisonsa, näyttelijä Joanna Haarttin kanssa.

– Pidän perheyhteisöstämme ja siitä, että sukuni asuu samassa talossa, Minna kertoo.

– Syntymäni aikoihin vanhempani olivat nuoria opiskelijoita ja asuivat kommuunissa. Vanhempamme eivät olleet hippejä, mutta heidän elämäntyylissään oli 1970-luvun riehakkuutta. Tarinoissa me lapset nukahtelimme ravintoloissa pöydän alle, kun vanhemmat juhlivat, hän kuvailee lapsuuttaan Elämäni oivallukset -haastattelussa.

Aika ja tavat kuitenkin muuttuvat. Minna, 49, esimerkiksi ei ole ollut humalassa lastensa nähden, eikä bileiden jäljiltä kotoa seuraavana päivänä löydy sammuneita juhlijoita.

Pari isänsä opetusta hän kuitenkin kertoo siirtäneensä pojilleen.

– Sen, että periaatteet pidetään sekä sen, että pieni huijaaminen ei haittaa, mutta jos lyödään kättä päälle, silloin ei saa valehdella. Tapa on nerokas: kättä ei ole pakko antaa, mutta silloin kumpikin tietää, ettei homma mennyt ihan kuten on kerrottu. Totuuden kertominen tuoreeltaan voi joskus olla liian noloa. Tilanne on sillä erää ohi, eikä kukaan menetä kasvojaan, Minna sanoo.

– Minulla on poikiini luottamukselliset välit, mutta jos ei anneta kättä päälle, tiedän olevamme huijausmaastolla. Totuus kerrotaan, kun aika on oikea.

Minna kertoo myös kotinsa tasa-arvosta lasten ja aikuisten kesken. Siellä kaikilla on samat oikeudet, ovat he sitten 2- tai 40-vuotiaita.

– Minua ahdistavat hiljaisiksi tukahdutetut lapset ja se, miten lapsille suhistaan hys, vaikka aikuiset hölöttävät kovaan ääneen. Omieni olen antanut mekastaa tilanteissa, joissa itsekin saisin huutaa. Tai jos lapsia on riehuttanut, he ovat saaneet pomppia sängyssä, vetää lakanat alas ja huutaa kamalimmat kirosanat. Lopuksi on siivottu yhdessä, hän sanoo

– Tietenkin on paikkoja, joissa käyttäydytään hyvin. Lasten ei vain pidä jäädä aikuisten jalkoihin.

Minnalle vanhemmuus tuli aikoinaan kohdalle luontevasti. Biologinen kello alkoi tikittää päälle kolmekymppisenä.

– Kun sanoin silloiselle puolisolleni, että nyt on sen aika, HP (Hannu-Pekka Björkman) oli ensin ’ööh’ ja sitten ’okei’. Moni pari etenee uusiin elämänvaiheisiin noin: toinen vetää toisen perässään jonkin kynnyksen yli, ja lopulta molemmat ovat siitä hyvillään.

Nyt esikoinen on jo 18-vuotias ja toinenkin poika teini-ikäinen. Minna kokee äitiydessään haastavaksi oman täydellisyydentavoittelunsa.

– Se on aiheuttanut minussa huonon omatunnon ja ankeuden puuskia, hän sanoo.

– Minulla on vaikeuksia tunnistaa rajoja, miten paljon olla tukemassa tai antaa tilaa ja vastuuta. Kävin hiljattain tärkeän keskustelun esikoiseni kanssa. Puolisoni Joanna oli jo jutellut pojan kanssa ja vinkkasi aiheesta minulle. Kävi ilmi, että patistin kouluasioissa liikaakin. Joudun miettimään, mitä äitiydelleni tapahtuu, kun pojat aikuistuvat.

Minna kokee vapauttavana, että poikien äitinä hän ei toista äiti-tytär-suhteiden haasteita eikä projisoi omia kokemuksiaan heihin.

– Toisaalta otan paineita, etten kasvattaisi pojistani naisia alentavia tyyppejä tekemällä kaiken heidän puolestaan. Että tässä minä nyt höösään pikku pupusiani, vaikka, hemmetti, heistä kasvaa miehiä. Nyt on tärkeät paikat opettaa heidät kunnioittamaan kaikkia ja erilaisuutta sekä olemaan feministejä ja ennakkoluulottomia.

Mitä Minna tuskailee ikääntymisessä ja mitä hän ajattelee botoxista? Miksi hän sanoo kyllästyneensä itseensä näyttelijänä ja miten hän on kokenut siirtymisen taustavoimiin tuottajaksi? Millaisiin tilanteisiin vimmattu kilpailuvietti on hänet ajanut? Entä kuka on uusi perheenjäsen Khairon?