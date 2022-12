Minttu Kaulanen harkitsi eroa, kun Sampo mokasi baarireissulla pahasti – näin meni yö, josta Sampo ei itse muista mitään

Kauppiaat Sampo ja Minttu Kaulanen ovat kokeneet Sampon mielenterveys- ja päihdeongelmat, isän itsemurhan sekä Mintun pikkuveljen kuoleman. Vaikeuksien jälkeen pariskunta on löytänyt uuden suunnan henkisyydestä.

”Sampo on tehnyt viime vuosina ison muutoksen itsensä kanssa. Se on vaikuttanut positiivisesti parisuhteeseemme”, Minttu kehuu. Sampo sanoo paenneensa ongelmiaan alkoholilla. ”Humalassa toteutin kaikki saamani ajatukset ja impulssit. Mie en ollut ohjaksissa, vaan joku toinen”, Sampo kuvaa.

Muutama kuukausi sitten Minttu Murphy-Kaulanen ja Sampo Kaulanen majoittuivat Lontoossa viiden tähden luksushotellissa, jossa oli Michelin-palkittu ravintola ja ylellinen spa-osasto. He alkoivat muistella vuonna 2012 tekemäänsä Ruotsin-matkaa, kun Minttu odotti parin esikoistytärtä Riannaa.

– Meillä ei ollut varaa asua hotellissa, Minttu sanoo.

– Nukuimme pakettiauton perseessä sääskien syötävänä, Sampo jatkaa ja virnistää.

Mutta siitä lähtien, kun kaksikko tapasi vuonna 2010 Diili-tv-ohjelmassa, heillä on ollut ”helvetin hauskaa” yhdessä – silloinkin, kun puitteet ovat olleet vaatimattomat.

Suhteensa alussa he vannoivat, etteivät he koskaan muuta yhteen, hanki asuntolainaa, lapsia tai mitään muutakaan yhteistä. Pelkkää kasuaalia deittailua, he päättivät, mutta toisin kävi.

– Mintussa on kaikki puolet, mitkä minulta ovat puuttuneet, Sampo selittää helsinkiläisessä hotelliravintolassa ja silittää vaimoaan selästä.

– Hän on avoin, iloinen ja sylkee suustansa ulos kaiken, mitä ajattelee. Minttu on opettanut minutkin puhumaan, hän jatkaa.

– Me täydennämme toisiamme, Minttu vastaa.

”Kun tapasimme, kysyin Mintulta, että ethän ole hevos- tai eläinihmisiä. Exälläni on eläinranchi, enkä jaksanut enää yhtään eläintä. Minttu vastasi, että ei missään tapauksessa, hän on city girl”, Sampo sanoo. Nyt Mintulla on jo kolme hevosta ja varsa tulossa.

Hän kehuu puolisonsa auttavaisuutta, idearikkautta, riskinottokykyä ja sitä, että tämä saa hänet yhä melkein joka päivä nauramaan. Yhdessä he ovat luotsanneet Sampon papan 1950-luvulla perustaman Jounin kaupan konkurssin partaalta 17 miljoonan liikevaihtoa pyörittäväksi yritykseksi.

– Kun aloitimme, olimme täysin persaukisia ja pelkäsimme avata laskuja. Viime vuonna teimme miljoonatuloksen, joka on ennätyksemme, Minttu iloitsee.

Vuosien varrella kaksikko on päivittänyt Nissaninsa Porscheen, mutta taloudellista menestystä tärkeämpää heille on kuitenkin se, että he ovat selvinneet vaikeista menetyksistä ja surusta sekä löytäneet henkisyydestä uuden suunnan elämälleen.

Isä, miksi hylkäsit?

Vuonna 2016 Sampon bipolaarihäiriöstä kärsinyt isä teki itsemurhan. Sampo oli pelännyt lapsesta saakka isänsä puolesta, sillä tämä oli kärsinyt masennuskausista, ahdistuksesta ja itsetuhoisuudesta.

Kun pahin sitten tapahtui, Sampo ei osannut käsitellä surua, vaan oli täynnä raivoa.

Miten isä kehtasi satuttaa äitiä? Miksi hän hylkäsi minut niin itsekkäästi, Sampo ajatteli.

– Menin lukkoon enkä osannut puhua isän kuolemasta kellekään. Aloin käyttää sekaisin alkoholia ja lääkkeitä, sillä halusin hukuttaa fiilikseni, hän muistelee.

– Vaikeat tunteet patoutuivat Sampon sisälle, ja kun hän joi, patoutuma ilmeni raivona, Minttu sanoo.

Sitä oli vaikea katsoa vierestä, sillä kuvio toistui kerta toisensa jälkeen.

– Sampo melkein haastoi riitaa, että sai tehdä jotain tyhmää. Kun korkki aukesi, siitä seurasi aina jotain negatiivista, Minttu muistelee.

– Panin Mintun ryömimään paskatunnelin läpi itseni kanssa, Sampo sanoo pahoillaan.

Lepositeissä sairaalaan

Pahimpina hetkinä Minttu joutui pelkäämään, että Sampo kuolee. Niin kävi esimerkiksi vuonna 2017, kun hänet hälytettiin yöllä äkäslompolaiseen baariin rauhoittelemaan miestään. Unettomuudesta kärsinyt Sampo oli ottanut unilääkettä ja viinaa sekaisin ja alkanut uhota aggressiivisesti. Lopulta sekavuustila äityi niin pahaksi, että ambulanssi vei hänet lepositeissä sairaalaan.

– En muista siitä illasta yhtään mitään. Oli kauheaa kuulla, mitä olin häröillyt, Sampo sanoo.

– Silloin punnitsin ensimmäisen kerran vakavasti, jatkuuko avioliittomme, Minttu kertoo.

Sampo kuitenkin ymmärsi tarvitsevansa apua ja meni lääkärille. Tutkimuksissa hänellä diagnosoitiin tarkkaavuushäiriö adhd. Se oli helpotus, sillä se selitti hänen impulsiivisuuttaan ja ylivilkasta mieltään. Sampo tajusi adhd:n olleen luultavasti myös häntä vuosia riivanneen vaikean unettomuuden takana.

Sampo sai adhd-lääkityksen, joka vaimensi ajatusten jatkuvaa kohinaa. Silti hän käytti yhä liikaa alkoholia ja vajosi usein synkkyyteen.

– Mutta sinä jaksoit luottaa siihen, että käänne parempaan vielä tapahtuu, Sampo kiittää vaimoaan.

Minttu, miellyttäjä

Minttu on aina ollut perheen tukipilari ja tsemppari – se, joka valaa uskoa Sampoon vaikeuksien keskellä. Vasta aikuisena hän on ymmärtänyt, että otti roolin kantaakseen jo pienenä.

Minttu asui kahdeksan ensimmäistä vuottaan Los Angelesissa. Hänen äitinsä on suomalainen, isä oli afroamerikkalainen musiikkimanageri, jolla oli kokaiiniongelma. Ensimmäisellä luokalla hän muutti äidin kanssa Suomeen, kun vanhemmille tuli ero.

”Mintussa on se jännä puoli, ettei hän ole koskaan vaatinut minua muuttumaan. Hän on aina viskannut pallon minulle”, Sampo sanoo.

– Olin luokkamme ainoa värillinen. Selviytymismekanismini oli muokata itseni sellaiseksi, että minusta varmasti tykätään. Ilmoitin pitäväni juuri niistä leikeistä, joista muutkin lapset pitivät, hän muistelee.

– Minusta tuli miellyttäjä.

” Sampon kanssa sainkin yhtäkkiä olla oma itseni.

Yhdeksänvuotiaana Minttu sai pikkuveljen. Veljellä oli kehitysvamma ja siihen liittyviä sairauksia, kuten vaikea epilepsia. Minttu alkoi pelätä, että veljelle tapahtuu jotain. Hän oppi panemaan omat tarpeensa vieläkin visummin taka-alalle.

Aikuisena Minttu jatkoi miellyttämistä niin ystävyyssuhteissa kuin työpaikoillakin, mutta Sampo oli poikkeus.

– Sampon kanssa sainkin yhtäkkiä olla oma itseni, hän sanoo.

Siksi suhde jatkui vaikeuksista huolimatta – ja koska Sampo teki parhaansa parantaakseen vointiaan. Sampo luki self help -kirjallisuutta ja löysi hengitys- ja kylmäharjoitukset sekä meditoimisen mielensä hallitsemiseen.

Jäiset suihkut ja lumihangessa makaaminen rauhoittivat hänen hermostoaan ja vapauttivat mielihyvähormoneja. Meditaatiossa Sampo oppi, ettei hän ole sama kuin ajatuksensa eikä hänen pidä toteuttaa jokaista impulssiaan. Varsinkin humalassa niin kävi jatkuvasti, ja hän alkoi ymmärtää, ettei alkoholi sovi hänelle.

Uusi bisnesidea: holistinen resort

Vähitellen Sampo alkoi saada otetta elämästään, mutta sitten maailma näytti jälleen arvaamattomuutensa: Mintun pikkuveli kuoli yllättäen keuhkokuumeeseen vain 30-vuotiaana. Veli oli sairastellut, mutta kuolema oli silti sokki, joka romahdutti Mintun.

– En tuntenut mitään, oli ihan tyhjä olo. Suru söi sielun. En halunnut enkä pystynyt puhumaan pikkuveljestäni kenellekään, hän muistelee.

– En kyennyt hoitamaan lasten läksyjä, laittamaan ruokaa enkä olemaan ihmisten kanssa tekemisissä, vaan erakoiduin. Kun olin ihan pohjalla, Sampo piti kaiken pyörimässä.

Pariskunta oli asunut yhdeksän ensimmäistä vuottaan etäsuhteessa, Minttu Tampereella aiemmasta suhteestaan syntyneiden kahden lapsensa kanssa ja Sampo Äkäslompolossa esikoisensa kanssa. Heidän yhteinen tyttärensä Rianna tottui reissaamaan kahden kodin välillä.

He olivat muuttaneet yhteen, mutta nyt kriisin hetkellä Minttu ei kyennytkään jakamaan tuntojaan Sampon kanssa.

– Vetäydyin kuoreeni ja sulkeuduin, niin kuin Sampokin oli aiemmin tehnyt. Emme pystyneet tukemaan toisiamme vaikeimmassa surussamme, Minttu sanoo.

"Olemme usein eri mieltä asioista. Kotona se ei haittaa. Mutta jos työpaikalla on erimielisyyksiä, keittää kiinni”, Sampo sanoo.

Mutta kun hän oli ahdistuneimmillaan, apu löytyi yllättävästä paikasta: hevostalleilta.

– En ole ikinä ollut hevostyttö, mutta minulle tarjoutui mahdollisuus ostaa oma ratsu, Minttu muistelee.

Ihmisiä hän ei jaksanut kohdata, mutta puoliveriruunansa Kossun luokse hän lähti aina mielellään. Tallilla touhutessa huolet ja murheet unohtuivat tehokkaasti.

– Hevoset ovat aitoja ja kohtaavat minut sellaisena kuin olen. Ne eivät välitä statuksesta tai maineesta, Minttu selittää eläinten terapeuttista vaikutusta.

Minttu alkoi viihtyä niin tiiviisti tallilla, ettei häntä näkynyt enää kotona iltaisin. Silloin Sampo ehdotti, että hevonen tuotaisiin 45 kilometrin päästä Kittilästä hänen omistamalleen maatilalle Äkäslompoloon. Sampon matkailuyrittäjänä toimiva ex-vaimo piti siellä ranchia hevosineen, poroineen ja huskyineen, ja tontilla oli rakennus, johon saisi kunnostettua tallin myös Mintun hevoselle.

Aluksi Minttu epäili.

– Se oli outo konsepti: Sampo kerää vaimokkeensa samaan pihapiiriin, hän sanoo ja naurahtaa.

Konijänkälle kunnostettiin silti talli neljälle hevoselle, tarhoja uusittiin, maata ostettiin lisää, ja tiluksille rakennettiin ratsastuskenttä sekä iso pihatto. Mintun hevosten määrä kasvoi kolmeen, ja viime keväänä hänelle syntyi myös oma varsa.

Yhteiselo Sampon ex-vaimon on kanssa toiminut hyvin.

– Olemme jo puhuneet hänen kanssaan, että kyllä tänne mahtuu kolmaskin vaimo jos niikseen tulee, kyllä meillä on lääniä, Minttu sanoo ja nauraa.

Sampokin on viihtynyt tallilla auttamassa Minttua, ja siellä hän sai myös uuden bisnesidean, jonka avulla parin aiemmin kokemat vaikeudet voisi kääntää voitoksi.

– Olin unelmoinut, että voisin tehdä jotain muutakin elämässä kuin pitää kauppaa. Kahvi- ja lohitarjouksien miettiminen ei anna minulle enää mitään, Sampo sanoo.

Hän ehdotti, että he perustaisivat luonnonkauniille Konijänkälle henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin keskittyvän holistisen resortin, ja Minttu innostui ideasta heti. He suunnittelevat tarjoavansa asiakkaille samoja asioita, jotka ovat auttaneet heitä vaikeilla hetkillä: hengitys- ja kylmäharjoituksia, joogaa, meditaatiota, taide- ja luontoelämyksiä, eläinterapiaa.

He ovat investoineet 50 hehtaarin Konijänkkään jo 800 000–900 000 euroa, ja lisää rahanmenoa on luvassa. Kaulaset kaavailevat rakentavansa alueelle majoitusta, ravintolapalveluja, hoitohuoneita, saunoja ja liikuntapaikkoja. Vaikka budjettia on vaikeaa arvioida, kyse on luultavasti kymmenistä miljoonista euroista.

– Toivoisin pääseväni alkuun seitsemännumeroisilla luvuilla, Sampo sanoo.

Kärsivällisyyttä tarvitaan, sillä pelkästään resortin ideoinnissa, rakennussuunnittelussa ja kaavoituksessa menee vähintään muutama vuosi.

Hankkeessa on mukana myös yllättävä yhteistyökumppani: Taideyliopisto. Tutkijoiden on tarkoitus alkaa tutkia Konijänkällä muun muassa vaihtoehtoisia, luontoperusteisia hoitomenetelmiä, turverakenteiden toimivuutta rakentamisessa sekä eläinten hyvinvointia. Taideyliopisto on hakenut sitä varten tutkimusrahoitusta yhdessä kansainvälisen yliopistokonsortion kanssa.

Yhteistyö sai alkunsa, kun Taideyliopistosta otettiin viime keväänä Sampoon yhteyttä. He hakivat Lapista tutkimukseen ja kehitystyöhön sopivaa luontokohdetta. Kun Sampo kertoi resort-ideastaan, yliopistossa innostuttiin.

– Nyt selvittelemme myös, olisiko siellä mahdollista tehdä laillisesti ayahuascan tyyppisiä vaihtoehtoisia hoitomuotoja ja tutkia niitä, Sampo sanoo.

Psykedeelejä Costa Ricassa

Niin, ayahuascan. Kyse on psykedeelistä, jota saadaan eräistä Amazonin altaalla kasvavista kasveista. Alueen alkuperäiskansat ovat käyttäneet ayahuascaa perinteisesti henkisiin tarkoituksiin ja parantamiseen, ja myös Sampo ja Minttu ovat kokeilleet Suomessa kiellettyä ainetta Costa Ricassa, Minttu kerran ja Sampo kolmesti. Maassa sen käyttöä ei säädellä.

Kaulaset tietävät, että ayahuascaan liittyy myös riskejä. Psykedeeli voi pahimmillaan laukaista psykoosin tai skitsofrenian. Länsimaisia turisteja, jotka matkustavat köyhiin maihin käyttämään alkuperäiskansojen perinteisiä parannuskeinoja, on syytetty myös kulttuurisesta omimisesta ja paikallisen kulttuurin tuhoamisesta.

Puolitoista vuotta sitten he lensivät kuitenkin Costa Ricaan vaihtoehtoishoitoja tarjoavalle klinikalle, jossa ayahuasca on yksi hoitomuodoista. Aine sisältää näkyjä aiheuttavaa psykedeeliä DMT:tä.

Minttu ja Sampo kävivät shamaanien johtamissa seremonioissa, joissa he joivat lientä hoitohenkilökunnan valvonnassa. Paikallisissa hoitoloissa sitä käytetään muun muassa riippuvuuksien ja masennuksen hoidossa.

– Se sai meidät ripuloimaan ja oksentamaan rajusti, mutta myös käymään läpi menneitä vaikeita kokemuksiamme, käsityksiä itsestämme ja oppimiamme vääriä toimintamalleja, Minttu sanoo.

– Koin ykseyden, sen, että kaikki on yhtä rakkauden energiaa. Seremonioiden jälkeen tuntui, kuin kaikki elämässäni tapahtunut olisi anteeksiannettu ja pyyhitty pois. Ymmärsin, että olen itse vastuussa itsestäni, ja lopetin nuuskan käytön 25 vuoden jälkeen, Sampo sanoo.

"Sampon riskinotto on saanut firmamme kasvamaan. Jos minä pyörittäisin sitä yksinäni, myisin siellä vieläkin kissanruokaa matalalla riskillä”, Minttu arvelee. Nyt Sampo harkitsee kuitenkin kaupasta luopumista. ”Pappa perusti Jounin kaupan puoliväkisten ja vanhempani pitivät sitä puoliväkisten. Mie en tiedä, jaksanko enää.”

Minttu kertoo tajunneensa, että kokemiensa menetysten takia hän oli alkanut pelätä maailman vaaroja ja yritti jatkuvasti kontrolloida lastensa elämää ja omaansa. Hän kohtasi hallusinaatiossa pahimman pelkonsa ja näki mielessään kolarin, jossa hänen lapsensa törmäsivät rekkaan.

– Opin, ettei minun pidä yrittää hallita kaikkea, Minttu sanoo nyt.

Sampo ja Minttu haluavat puhua ayahuascasta ja laajemmin psykedeeleistä, sillä tutkimukset viime vuosilta antavat viitteitä siitä, että psykedeelejä voitaisiin käyttää vaikeahoitoisten mielenterveyshäiriöiden ja riippuvuuksien hoidossa terapian ohella. Ensi vuoden alussa Suomessakin on alkamassa ensimmäinen psykedeeliavusteisen hoidon ihmistutkimus, jolle on myönnetty tarvittavat luvat.

Kaupan tulevaisuus on avoin

Kaulaset ovat löytäneet henkisistä harjoitteista ja itsetutkiskelusta uudenlaista merkitystä elämäänsä.

– Olen aina tykännyt kiiluvista asioista, ja kyllä minulla on edelleen Porsche. Mutta olen alkanut ajatella, että taloudellista menestystä merkityksellisempää on henkinen hyvinvointi. Mammona ei ole tuonut täyttymyksen tunnetta, Sampo sanoo.

” Mie en tiedä, jaksanko enää pitää kauppaa.

Viimeisen vuoden aikana Kaulaset ovatkin alkaneet arvioida uudelleen elämäänsä K-kauppiaina.

– Pappa perusti Jounin kaupan vuonna 1950 puoliväkisten ja vanhempani pitivät sitä puoliväkisten. Mie en tiedä, jaksanko enää, Sampo sanoo.

– Olemme tehneet nyt monta vuotta hyvää tulosta, ja pystyisimme elämään kaupan kanssa taloudellisesti tasaista elämää. Mutta emme me tarvitse materiaa, meillä on jo kaikki, Minttu sanoo.

Sen sijaan he haluaisivat keskittyä tulevaisuudessakin henkiseen kehitykseen.

– Haluan parantaa itseäni ja auttaa ihmisiä löytämään samantyyppisen parannuksen äärelle. Tahdon elää omannäköistä elämää, vaikka joutuisinkin ottamaan kauhean riskin ja hyppäämään tyhjän päälle, Sampo sanoo.

Kiinnostus henkisyyteen yhdistää Sampoa ja Minttua. ”Sen myötä olemme päässeet syvempään yhteyteen. Elämän suurin oppi on rakastaa. Haluan rakastaa ihmisiä vilpittömästi sellaisina kuin ne he ovat ja haluan tulla rakastetuksi sellaisena kuin minä olen”, Minttu sanoo.

Lopullista päätöstä kaupasta luopumisesta ei ole kuitenkaan tehty.

– Kipuilemme asian kanssa. Päätös ei koske pelkästään meitä, vaan 50 työntekijäämme, Minttu kertoo.

Juuri nyt Minttu ja Sampo voivat paremmin kuin aikoihin.

– Aiemmin kirosin, kun mikään ei toiminut vaikeaan olooni. Mutta kun sain muljautettua meditaatiolla mieleni hiljaiseksi, se muutti elämäni, Sampo sanoo.

Myös kylmäharjoittelu on yhä olennainen osa hänen arkeaan. Sampon kuolemanpelko ja unettomuus ovat helpottaneet, ja hän on ollut vuoden juomatta.

– Halusin kivuttomamman elämän ja tajusin, että alkoholi vain lisää tuskaa, hän sanoo.

Isälleen hän on antanut itsemurhan anteeksi, ja siinäkin on auttanut henkinen herääminen.

– Olen tajunnut, että fyysisen elämän loppuminen ei ole kaiken loppu, hän sanoo.

Minttu puolestaan on opetellut kuuntelemaan itseään ja tuomaan esiin omat tarpeensa. Se on johtanut joidenkin ystävyyssuhteiden päättymiseen, mutta Minttua ei haittaa.

– Aikani on arvokasta, ja haluan antaa sen oikeille ihmisille, hän sanoo.

– Ja eläimille, hän lisää hymyillen.

Fakta Michele Murphy-Kaulanen 42-vuotias Jounin kaupan toimitusjohtaja. Asuu Äkäslompolossa. 22- ja 17-vuotiaat tyttäret Jasmin ja Jade edellisestä suhteesta, 8-vuotias Rianna Sampon kanssa.