Natalia Kalliolla ei ollut lapsena varaa syödä edes McDonald’sissa – tällaista arkea hän elää nyt rakkaansa poptähti Alman kanssa

Natalia Kallio varttui yksinhuoltajaperheessä, jossa toimeentuloon liittyi jatkuva huoli. Aikuisena hän on tehnyt luokkahypyn, mutta huono-osaisuuden identiteetti istuu yhä tiukassa.

–Olen joutunut piilottamaan luokkataustaani tullakseni hyväksytyksi. Minun on hankalaa nähdä itseäni täysin tasavertaisena keskiluokkaisen ihmisen kanssa, Natalia Kallio sanoo.

Minkä pöytään katetuista haarukoista valitsen? Sitä Järvenpäässä varttunut kirjailija Natalia Kallio on joutunut pohtimaan hienoilla illallisilla, ja pelännyt luokkataustansa paljastuvan.

Kun Natalia oli lapsi, hänen vähävarainen perheensä ei koskaan käynyt ravintoloissa syömässä.

– Keskityimme elämästä selviytymiseen. Horisontti pysyi kapeana, hän sanoo.

Se johti nöyrään asenteeseen: haaveilu on turhaa, liikoja ei voi pyytää.

– Nuorena menin ystävieni mukana McDonald´siin, mutta minulla ei ollut rahaa syödä, Natalia muistelee.

Lukiossa hän tapasi hyväosaisten perheiden vesoja, jotka hämmästelivät, miksi Natalia ei osaa syödä sushipuikoilla. Heille oli jo avattu omat asp-säästötilit, mutta Natalialle asuntosäästäminen oli täysin vieras konsepti. Hämmästyttävintä hänestä oli silti se, kuinka muut nuoret uskoivat mahdollisuuksiinsa.

– Oli radikaalia nähdä, miten paljon haaveita heillä oli ja miten optimistisesti he näkivät elämän. Itse olin peloissani huomisesta, hän sanoo.

Vasta aikuisena Natalia on ymmärtänyt, että kyse on luokkaeroista – siitä, kuinka syvästi tausta vaikuttaa identiteettiin ja käsityksiin omista kyvyistä. Tästä teemasta hän kirjoitti syyskuussa julkaistun esikoisromaaninsa Kotileikki.

– Vaikka tekisi luokkahypyn, ulkopuolisuuden tunne riivaa, Natalia sanoo.

Niin Nataliallekin on käynyt. Hänestä tuli kansainvälinen ihmisoikeuskouluttaja, joka suunnittelee sekä ohjaa koulutuksia eri järjestöille ja yrityksille yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa.

– Elämäni on keskiluokkaista, mutta minulla on huono-osaisuuden identiteetti.

Luokka vaikuttaa jopa rakkauteen, Natalia tietää. Ihmiset pariutuvat usein samasta luokasta tulevien kanssa. Hän itse seurustelee poplaulaja Alma Miettisen kanssa, johon tutustui jo ollessaan lukiossa. Myös Alma on pienituloisesta perheestä.

– On voimavara, että tulemme Alman kanssa samanlaisista taustoista. Olemme kokeneet yhdessä maailman mahdollisuuksia ja olleet siitä yhtä ihmeissämme ja kiitollisia.

Kun Alma kirjoitti musiikkia Miley Cyruksen kanssa Los Angelesissa, myös Natalia oli paikalla. He asuivat Hollywood Hillsillä, jossa ympärillä oli miljoonien lofteja uima-altaineen. Natalia teki runokirjaansa She Needs Bigger Bootsia, joka syntyi vihasta epätasa-arvoista maailmaa kohtaan.

Luksuselämä ei olekaan Natalian tavoite. Se on, että hän saa jatkaa töitä ihmisoikeuksien parissa.

– En haaveile vaurastumisesta. Haluan purkaa sorron rakenteita, hän sanoo.

