Lääkärin sanat pysäyttivät Marikon, kun tämä palasi New Yorkista Suomeen – ”Hän sanoi, että halvaantuminen oli parin millin päässä”

Mariko on oppinut itsestään sen, ettei ole kohtuuden ystävä. Aiemmin se oli viedä häneltä terveyden pysyvästi. Vielä nytkin tuoreena äitinä hän huomaa, ettei osaa tehdä mitään puoliteholla.

"Siitä asti, kun muutin lapsena Jenkeistä Suomeen, olen ajatellut, että talvi on hulluutta ja syksyn pimeys todella heviä. Haaveilen toisesta kodista jossain, missä aurinko paistaa syksylläkin."

ELETYT UNELMAT

Ihana elämä Amerikassa

Marikon unelmista yksi toteutui jo varhain, kun hän asui lapsuudenperheensä kanssa viisi vuotta Yhdysvalloissa. Perhe oli muuttanut sinne isän työn takia.

Vuodet 1981–1986 merkitsivät nelilapsisen perheen esikoiselle paljon; ne antoivat aktiiviselle ja vilkkaalle tytölle osviittaa esiintyvän taiteilijan ammattiin. Ja pysyvän rakkauden amerikkalaiseen mentaliteettiin.

Ihana elämä päättyi, kun perhe muutti takaisin Suomeen. Mariko muistaa yhä hetken, kun isä kysyi, muutetaanko San Franciscoon vai Varkauteen. Paperitehdashommissa olleella insinööri-isällä oli vaihtoehtoina pesti jompaankumpaan kaupunkiin.

Perheen esikoisen vastaus oli selvä – tietenkin jäädään Yhdysvaltoihin. Vaan ei jääty. Muutto oli Marikolle shokki.

”Asuimme kolmessa paikassa Yhdysvalloissa, ensin Portland Mainessa, sitten Chicagossa ja lopuksi Atlantassa. Siellä harrastin akrobatiaa ja kilpauintia ja rakastin molempia lajeja.

Niiden ohella treenasin koulussa cheerleadingia, ja sitä diggasin myös tosi paljon. Cheerleading on paljon muutakin kuin hopeapaljettiasuja ja huiskien pyörittelyä. Laji vaatii liikunnallisuutta ja esiintymisvalmiutta.

” Jenkkiympäristö tuntui omalta, Varkaus ei.

Soitin myös viulua ja sain opetusta Suzuki-menetelmällä. Se oli luovaa tekemistä, sellaista soittamisen iloa en ole myöhemmin kokenut.

Lapsuuden unelma-aika päättyi, kun muutimme Suomeen. Muistan vieläkin sen järkyttävän kylmän tammikuun 1987, kun seisoimme systerieni kanssa talvihaalareissa kaulaa myöten hangessa Varkaudessa. Pakkasta oli about kolmekymmentä astetta. En ymmärtänyt sitä konseptia: talvea ja lunta. Kun olimme lähteneet Atlantasta, mittari oli näyttänyt yli kahtakymmentä plus-astetta.

Jenkkiympäristö tuntui omalta, Varkaus ei. Elämänvaihe Jenkeissä jätti minuun vahvan englannin kielen taidon ja tavan puhua. Minuun tarttui ikuinen lähtemisen halu ja levottomuus, joka on leimannut elämääni.”

Vauhtia ja menestystä

Kwan-yhtyeen suosion vuodet 2000–2006 tekivät Marikosta julkkiksen. Kwanin jäätyä tauolle Mariko teki vuonna 2007 soololevyn ja tanssi samana vuonna voittoon Tanssii tähtien kanssa -kisassa opettajansa Aleksi Seppäsen kanssa.

Vauhtia riitti, ja kaksi vuotta myöhemmin hän oli mukana Spring Awakening ja West Side Story -musikaaleissa.

Marikon unelmakartassa näkyy taipumus ja tarve elää hetkessä. Ja rakkaus. Hän on ollut puolisonsa kanssa yhdessä nyt reilut kaksi vuotta. ”Paras perusta elämässäni on Jykän mieletön tuki.”

”Olin asunut Suomessa muutaman vuoden ensin Varkaudessa ja sitten Järvenpäässä, jossa kävin musaluokkaa. Sen jälkeen muutin Helsinkiin ja menin Sibelius-lukioon.

Se oli väylä musiikin tekemiseen. Tutustuin koulussa sellaisiin tyyppeihin kuin Rasmus-yhtyeen Lauri Ylöseen ja Eero Heinoseen. Sittemmin näyttelijänä tunnetun frendini Pihla Penttisen kautta tapasin Siiri Nordinin. Yhteisen bändimme kanssa meillä oli ensimmäinen keikka Lepakossa.

Homma lähti kivasti liikenteeseen, ja malttamattomana 16-vuotiaana kelasin, missä supertähteyteni viipyy.

Olin yhdeksäntoista, kun huomasin, että Helsingin kaupunginteatteri haki Firekid-musikaaliin esiintyjiä ja tein demon c-kasetille. Musikaalin harjoituksissa kohtasin Tidjanin. Kwania lähdimme perustamaan myöhemmin Rasmuksessa soittaneen kitaristin Pauli Rantasalmen kanssa, ja kun etsimme bändiin toista vokalistia, Tidjan tuntui oikealta tyypiltä.”

Suurkaupunkityyppi

Oli vuosi 2009, ja Mariko päätti lähteä takaisin Yhdysvaltoihin, nyt New Yorkiin. Hän oli hellinyt ajatusta paluusta Atlantin taakse lapsuudesta asti. Päätöstä vauhditti se, että häntä oli alkanut ajoittain ahdistaa Suomessa saavutettu julkisuus.

Kolme kuukautta New Yorkissa johti siihen, että Mariko päätti hakea niin sanottua O-1-viisumia, freelancereille tarkoitettua kolmevuotista viisumia. Sen saadakseen hänen piti hankkia Yhdysvalloista sponsori ja tulla ensin Suomeen kasaamaan töistään kattava CV-materiaali.

”Lapsuusvuosista oli jäänyt sellainen ajatus, että mähän olen suurkaupunkityyppi. Megainspiroiva kaupunki, New York, veti puoleensa.

Viikkoa ennen kuin tulin himaan kasaamaan duuneistani cv:tä, keikalleni Nykissä tuli jäbä, joka kertoi pitävänsä äänestäni ja olevansa musiikkituottaja. Hän lupautui sponsoriksi.

Mariko on käynyt neljä vuotta terapiassa. ”Olen saanut kehoni ja mieleni kuntoon.”

Suomessa keräsin kaiken, mitä minusta oli mediaan kirjoitettu. Sehän oli vielä ennen 2010-lukua printtikamaa. Skannasin artikkelit ja käänsin ne englanniksi. Hirveä duuni, mutta sain sitten lakimiehen avulla kolmevuotisen viisumin.

Aluksi elin New Yorkissa unelmaani. Ensimmäisenä vuonna minulla oli vielä rahaa, mutta koska en ole koskaan osannut kohtuutta, en elänyt säästeliäästi. Nyk alkoi näyttää kurjat puolensa. Tein järjettömiä asuntovalintoja ja muutin kyseenalaisille, levottomille seuduille Brooklyniin. Näin ihan liikaa silmitöntä aseellista väkivaltaa.

Valintani liittyivät räppijuttuun. Halusin nähdä, mistä se skene tulee. En ollut hiffannut, että ne lyriikat pohjaavat todelliseen arkeen. Olin elänyt tosi turvallista elämää.”

KAATUNEET HAAVEET

Ei tullutkaan kansainvälistä supertähteä

Unelma näytti kääntöpuolensa. Mariko teki töitä baareissa, ja teatterikeikat, jotka hän sai, olivat enemmän harrastus kuin ammatillinen menestys.

Hänen kaavailemansa suurtähteys ei toteutunut. Myöhemmin Mariko on miettinyt, mitä suurtähteys Jenkeissä olisi vaatinut, kun jo tähteys Suomessakin oli ahdistavaa.

”Ristiriita tuli siitä, että lapsuudesta lähtien vaalimani tähtäin supertähteydestä ja suurista stadionkeikoista ei ollutkaan enää haaveeni. Mitä sitten tekisin? Kuka olisin ilman tätä haavetta? Ristiriita aiheutti stressiä. Olin myös yksinäinen.

Koska olen monin tavoin herkkä, koko kropan systeemi alkoi oireilla, ja lapsuudesta lähtien vaivanneet allergiaoireeni pahenivat. Harrastin Nykissä paljon erilaisia joogan suuntauksia, ja yhtäkkiä ymmärsin, että seuraavaksi haluan ohjata ammatikseni joogaa.

Kipu siirtyi korvien väliin

Palattuaan Suomeen 2014 Mariko alkoi saman tien opiskella joogaohjaajaksi. Hän lähti liikkeelle itselleen tyypillisellä vimmalla ja ohjasi heti valtavan määrän tunteja.

Hän ei ollut kuitenkaan ehtinyt tokeentua muutosta Suomeen.

”Minulla ei ollut koskaan aikaa pysähtyä, ja se oli virhe. Ajattelin vain, etten voi yrittäjänä jäädä aloilleni.

Tahti oli liian kova, ja se ilmeni burn outina. Sain kaksi välilevyn pullistumaa. Kun selkäni magneettikuvattiin, lääkäri totesi, että halvaantuminen oli ollut parin millin päässä. Siitä alkoi kuntoutus ja kuntoutumiseni. Vuosi oli 2016.

Töitä jatkoin sen verran, että sain puolentoista vuoden ajan rahat kuntoutukseen ja ohjasin vain minimimäärän tunteja.

” Lääkäri totesi, että halvaantuminen oli ollut parin millin päässä.

Oleellinen oivallus tulevaisuuteni kannalta oli, etten ollutkaan kuolematon kuten nuoruudessani kuvittelin. Kehon piti iskeä minut polvilleen. Makasin joogatuntien jälkeen lattialla jalat sohvalle nostettuna, koska se oli ainoa asento, joka ei sattunut aivan tajuttomasti.

Välilevyjen aiheuttama kipu meni myös korvien väliin. Terapiaan menin kuitenkin vasta vuonna 2018, jolloin minulla ei ollut enää mitään akuuttia kriisiä päällä. Heräsin yhtenä aamuna ja päätin, että haluan selvittää terapiassa elämäni syvät linjat. Ja halusin oikeasti oppia rakastamaan itseäni.

Olen käynyt nyt neljä vuotta terapiassa. Yksi terapeuttini tärkeistä neuvoista on, että minun ei enää tarvitse reagoida ja oireilla kuten menneinä vuosina.

Olen saanut kehoni ja mieleni kuntoon.”

UUDET UNELMAT

Luontevasti äiti

Jo parikymppisenä Mariko haaveili äitiydestä. Haaveen toteutumista hidasti se, että hänellä ei ollut pysyvää parisuhdetta.

Ystävä ehdotti lapsen hankkimista spermapankin avulla, mutta se ei tuntunut Marikosta sittenkään oikealta vaihtoehdolta. Hän ei halunnut ruveta tieten tahtoen yksinhuoltajaksi ja sanoo nostavansa hattua kaikille, jotka ovat sillä vaativalla tiellä.

Nyt Marikolla ja hänen muusikkomiehellään Jykällä on vuoden ikäinen lapsi.

Marikosta tuli äiti 42-vuotiaana vuosi sitten. Synnytys oli vaikea, mutta äitiyden hän on kokenut luontevaksi.

”Minun piti elää 42-vuotiaaksi, kunnes haave skidistä toteutui.

Tutustuimme Jykän kanssa, kun hän muutti Jallukkaan, musiikkialan työntekijöiden taloon Jätkäsaareen.

Ensimmäinen fiilis hänestä oli, että onpa yllättävä henkilö. Jykä osasi olla rauhallisesti läsnä. Elämä Jykän kanssa on opettanut minulle paljon luottamuksesta.

Olimme aluksi ystäviä, mutta vuoden kuluttua tapaamisesta ystävyys muuttui rakkaudeksi. Aloimme styylata kevätpäivänä 28. huhtikuuta vuonna 2020.

Kun olimme olleet kimpassa kaksi viikkoa, kerroin hänelle haluavani lapsen. Sanoin hänelle, että jos hän ei halua, niin kertoisi sen saman tien. Jykä vastasi, ettei hän ollut ajatellut asiaa, mutta mikä ettei.

” Synnytin kolme päivää, kunnes päädyttiin sektioon.

Yhdeksän kuukautta myöhemmin aloin odottaa lasta.

Raskaus sujui hyvin, mutta synnytys ei. Synnytin kolme päivää, kunnes lopulta päädyttiin sektioon. Vauvalla oli napanuora kaksi kertaa kaulan ympärillä, joten ilman sektiota hän ei olisi päässyt omillaan pois.

Olin väsymyksestä huolimatta onnellinen ja diggasin, että nyt olen äiti. Mutta vain viisi päivää myöhemmin jouduin komplikaation takia takaisin sairaalaan, ja vatsa leikattiin nyt auki pystysuunnassa.

Sairaalassa meni kaksi seuraavaa viikkoa. Jykä ja vauva olivat siellä päivisin. Yötä he eivät saaneet sairaalahuoneessani olla, mikä tuntui tosi harmilliselta. Jykän ja lapsen suhde sinetöityi kuitenkin niinä päivinä.

Jo vähän liioiteltua oli sitten se, että kun viimeinkin pääsin kotiin, meillä oli seuraavana päivänä muutto ja roudattiin kamat kämppään. En olisi saanut nostaa mitään vauvaa painavampaa, mutta purin kuitenkin viisikymmentä muuttolaatikkoa, enkä voinut rauhoittua ennen kuin hima oli kunnossa. Järjettömässä puuskassa minun piti etsiä laatikoista ennen kaikkea aterimet!

”Olen yhä keskeneräinen enkä ole elämässä valmis. Pitäisikö olla?”

Nyt on vuosi kulunut, ja elämä lapsen kanssa on paljon luontevampaa kuin olisin voinut ikinä kuvitella. Tuossa tuo ihana tyyppi pyörii ja harjoittelee kävelemään. Hän on terve, iloinen ja reipas lapsi, niin rakas ja toivottu.

Diggaan täysillä sitä, että nopeasti kasvava pikku pötkö on Jykän ja minun maailmassa. Jaamme vanhemmuuden, ja molemmilla on aikaa tehdä myös omia juttujaan.”

Elämä ei ole valmis

Marikoa vei vuosia timantinkirkkaasti eteenpäin tieto siitä, mitä hän elämältä ja uraltaan halusi. Sitten se tieto katosi ja draivi hukkui.

Kun Jyrki 69 pyysi Kwania esiintymään Vain elämää -ohjelman nauhoituksiin kesäkuussa, Mariko muisti, miten kivaa hommaa se oli. Ja Tidjanin kanssa hän huomasi olevansa taas ”kuin paita ja perse”.

”En ollut vuosiin avoin Kwanin uudelle tulolle, mutta nyt en sano enää ei. Voisihan sitä tehdä pikku pyrähdyksiä. Yleisö on sitä pyytänyt, ja keikkajärkkärit ovat vasta kuulolla.

Kun jengi nyt sanoo, että laula, laula, niin viimein itsekin tajuan, että juuri musaa haluan tehdä. Voin antaa eniten sitä kautta.

Unelmoin myös leffaroolista ja jossain kohtaa Stadikkakeikasta. Haluan ympärilleni hyvän tiimin, jonka kanssa toteuttaa visiotani musiikista.

Olen yhä keskeneräinen enkä ole elämässä valmis. Pitäisikö olla? Tunnistan, että olen äärityyppi. En osaa lähteä liikkeelle puoliliekillä. Sen tajusin lapseni synnyttyä ja myös duunikuvioissa ollessani alkusyksystä mukana Farmi-ohjelmassa. Kuvausten aikana kirkastui, mitä haluan tehdä. Farmi nähdään televisiossa ensi keväänä.

Siitä asti, kun muutin lapsena Jenkeistä Suomeen, olen ajatellut, että talvi on hulluutta ja syksyn pimeys todella heviä. Haaveilen, että meillä olisi toinen koti jossain, missä aurinko paistaa syksylläkin. Olisi talo meren rannalla. Nyt minulla on kumppani, joka on tässäkin unelmassa kanssani samoilla viivoilla.

Paras perusta elämässäni on nyt Jykän mieletön tuki. Hän on minun puolellani.”