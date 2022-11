Iina Kuustonen ajoi samana päivänä kahdesti Ikeaan ostamatta lopulta mitään – kertoo nyt, millaista sekoilua arki pahimmillaan on

Iina Kuustonen nauttii harmoniasta ja järjestyksestä, mutta välillä arki kahden lapsen kanssa kääntyy kaaokseksi. – Turha valittaa hektistä oloa, jos sen on itse järkännyt, näyttelijä sanoo.

Iina Kuustonen kertoo aina olleensa kotihiiri. Hänen isänsä, muusikko Mikko Kuustonen, kuvaili tyttöä jo lapsena perheen keski-ikäisimmäksi ihmiseksi. ”Haluan, että elämäni on sellaista, ettei siitä tarvitse lähteä muualle lepäämään.”

Tässä yhtenä päivänä näyttelijä Iina Kuustonen ajoi Ikeaan ostamaan isoa kaappia lastensa leluille, ettei niitä pyörisi kotona joka paikassa. Iina kertoo etsineensä tavaratalossa kaappia maanisesti ja pyytäneensä myyjänkin suunnitteluavukseen. Kun hahmotelma oli valmis, hän päätti ottaa tuumaustauon ja varmistaa vielä joitakin mittoja kotonaan.

– Ehdin melkein kotipihaan, kun päätinkin kääntyä takaisin Ikeaan – hitot, ostaisin kaapin sittenkin heti, Iina kertoo Unelmakartta-haastattelussaan.

– Kun pääsin taas kauppaan, suunnitelmani oli jo vaihtunut kaapista kerrossänkyyn. Muistin serkkuni tarjonneen meille sänkyä, jota hän oli kuvaillut ’paskasti maalatuksi’. Kysyin, oliko paska sänky vielä vapaana ja olihan se.

Lopulta Iina oli käynyt kaupassa kahdesti ostamatta sieltä mitään ja päätynyt hankkimaan halvalla kierrätetyn kerrossängyn lelukaapin sijaan.

– Sellaistakin arki välillä on, näyttelijä kertoo elämästään.

Iina asuu Helsingin Kalliossa 16. vuotta samassa kerrostalossa, nykyään kolmisin lastensa, kuusivuotiaan poikansa ja neljävuotiaan tyttärensä, kanssa erottuaan lasten isästä Sebastian Rejmanista.

– Nautin harmoniasta ja järjestyksestä, mutta kotini harvoin näyttää siltä. Välillä arki on kaaosta, ja jonkin ratkaisun löytäminen vaatii urpolta sekoilulta näyttävää prosessointia.

Iina kuvailee aina olleensa kotihiiri. Hän oli vasta lapsi, kun isä, muusikko Mikko Kuustonen, kuvaili tytärtään perheen keski-ikäisimmäksi ihmiseksi.

– Hyvään elämään minulla on muutama peruspilari: rakkaat ihmiset, merkityksellinen työ ja onnellinen arki. Haluan, että elämäni on sellaista, ettei siitä tarvitse lähteä muualle lepäämään.

Iina on mukana peräti kolmessa syksyn ensi-iltaelokuvassa, Punttikomedia, Pelle Hermanni sekä Häät ennen hautajaisia, jotka saavat jatkoa pian ilmestyvillä Pohjantähti-draamasarjalla ja elokuvalla Järjettömän paska idea. Suma synnyttää mielikuvan hektisestä elämästä, mutta osa töistä on tehty jo aikoja sitten. Iina ajattelee, että puitteet, olosuhteet, ympäröivät ihmiset tai vaikkapa kiire – ne voi kaikki luoda tai valita itse.

– Minun pitää itse rakentaa haluamani elämä eikä vain ajelehtia tilanteesta toiseen. Turha valittaa hektistä oloa, jos sen on itse järkännyt. Minä valitsen, millaista on itselleni hyvä elämä.

