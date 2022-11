Eveliina Heinäluoman kovat vatsakivut alkoivat ulkomaanmatkan jälkeen – syyksi paljastui parantumaton sairaus

Eveliina Heinäluoma alkoi saada Moskovaan suuntautuneen työmatkansa jälkeen kovia vatsakipuja. Hän arveli aluksi saaneensa matkalta jonkin bakteerin eikä kertonut kivuista perheelleen.

Liikunta on kansanedustaja Eveliina Heinäluomalle tärkeä vastapaino työlle. Jos vain mahdollista, hän ei luista jokaviikkoisesta kuntosalitreenistään eikä ulkoilusta.

Kansanedustaja Eveliina Heinäluoman kivut alkoivat helmikuussa 2020, kun hän oli palannut työmatkalta Moskovasta. Alkuun Eveliina arveli saaneensa matkalta jonkin bakteerin ja jatkoi työntekoa koko kevään.

– Yritin noudattaa tarkkaa ruokailurytmiä, mutta se ei auttanut.

Eveliina ei puhunut kivuistaan veljelleen, ei lääkärinä työskentelevälle siskolleen eikä isälleen, europarlamentaarikko Eero Heinäluomalle, koska ei halunnut huolestuttaa heitä.

– Koetin käsitellä tilannettani kylmän viileästi. Näin jälkeenpäin en tiedä, oliko se oikea päätös!

Syy vaikenemiseen juonsi vuoteen 2015. Eveliinan äiti, opettajana uraansa tehnyt Satu Siitonen-Heinäluoma, oli vuoden alussa kuollut nopeasti edenneeseen suolistosyöpään.

– Pelästyin kipujani, ja mielessä oli väistämättä äidin kohtalo. Olinko sairastunut samaan tautiin? Myös äidillä vatsakivut alkoivat ulkomaanmatkan jälkeen.

Eveliina kävi työmatkansa jälkeen työterveyslääkärin vastaanotolla. Tilannetta yritettiin helpottaa ruokavalion keventämisellä, ja maidon hän jätti oma-aloitteisesti pois. Mitään tutkimuksia ei vielä silloin tehty.

– Kivut jatkuivat ja tulivat milloin missäkin tilanteessa, eikä niillä ollut mitään selkeää kaavaa. Lopulta laboratoriotutkimuksissa selvisi, että tulehdusarvoni olivat hyvin korkeat.

Työterveyslääkäri passitti Eveliinan saman tien jatkotutkimuksiin, ja hänelle tehtiin paksusuolen tähystys.

– Ensimmäisen tähystyksen jälkeen lääkärillä oli vahva epäilys siitä, että kipuni johtuivat Crohnin taudista.

Epäily osoittautui oikeaksi: kyse oli kroonisesta tulehduksellisesta suolistosairaudesta, Crohnin taudista.

Eveliina sanoo olleensa onnekas, että pääsi nopeasti tutkimuksiin ja onnekas myös siksi, ettei suolistotulehdus ollut kovista vatsakivuista huolimatta kovin pahassa jamassa.

– Taudin varhainen toteaminen on äärimmäisen tärkeää.

