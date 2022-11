Voi mennä kaksi viikkoa, ettei Veera, 18, näe yhtäkään ihmistä – naiset kertovat, millaista on olla yksinäinen

18 suomalaista kertoo, miten yksinäisyys näkyy arjessa – ja miltä se tuntuu.

Yksinäisyys koskettaa Suomessa jopa useita satoja tuhansia ihmisiä. Vastuu yksinäisyyden vähentämisestä on yksinäisyyttä tutkineen professorin Niina Junttilan mielestä kaikilla. ”Miten kohtaat muut, pidätkö ovea kaupassa auki, soitatko kaverille.”

Vuosi 2022 on pian päättymässä, mutta ennen sitä vietetään joulua. Joillekin joulu on vuoden odotetuin juhla, mutta yksinäisissä se voi herättää raskaita ajatuksia.

Itselle ei tule laitettua joulua – se vaan konkretisoisi yksinoloa. Joulu on ihan samanlainen kuin jokin muu arkinen viikonpäivä, kertoo Me Naisten kyselyyn vastannut 68-vuotias nainen.

Merkkipäivinä yksinäisyys korostuu, kun kaikki muut viettävät läheistensä kanssa aikaa, kuvailee Noora, 25.

Kysyimme hiljattain lukijoilta, ovatko he tunteneet itsensä yksinäisiksi – ja miten yksinäisyys on heidän elämäänsä vaikuttanut. Vastauksia tuli noin 260.

Juhla- ja merkkipäiviin tiivistyvä yksinäisyyden tunne on tuttu ilmiö kasvatuspsykologian professori, opetusneuvos Niina Junttilalle.

” Eräs nainen kertoi, että yksinäisyys jouluna on niin häpeällistä, että hän ostaa kaupasta kärryllisen ruokaa.

Junttila on tutkinut yksinäisyyttä laajasti. Hän on juuri julkaissut kirjan Yksinäisyyden monet kasvot (Tammi), johon hän on haastatellut lukuisia suomalaisia.

– Eräs nainen kertoi, että yksinäisyys jouluna on niin häpeällistä, että hän ostaa kaupasta kärryllisen ruokaa, jonka hän joutuu kuitenkin myöhemmin heittämään pois, Junttila kertoo.

Nainen ei halua olla se, joka ostaa jouluna kaupasta vain yhden maksalaatikon.

Yksinäisyyteen liittyvä häpeän tunne tulee esiin myös Me Naisten kyselyssä.

”YKSINÄISYYS masentaa – ja kuormitun tavallista helpommin. En käy ulkona, koska tuntuu nololta tehdä niin yksin. Kaikilla muilla on seuraa.” Teresa, 20

”OLEN kokenut huonommuuden ja riittämättömyyden tunnetta. Olen myös salannut tunteeni aika lailla kaikilta, koska yksinäisyys hävettää. Olen myös jäänyt entistä enemmän neljän seinän sisälle. Kynnys lähteä vaikka yksin kahvilaan on kasvanut koronan jälkeen.” Jenni, 34

Suomalaisessa kulttuurissa on Junttilan mukaan vahvaa yksin pärjäämisen eetosta. Se on yksi syy, miksi yksinäisyyteen liittyy stigma.

”En jaksa edes kauppaan”

Mitä pidempään yksinäisyyttä tuntee, sitä enemmän yksinäisyys alkaa vaikuttaa ihmisen ajatteluun, asenteisiin ja arkeen.

Kun yksinäisyys kroonistuu, ajatukset voivat vääristyä. Yksinäiseksi itsensä tunteva voi esimerkiksi alkaa poimia toisten katseista ja sanoista ”merkkejä” siitä, että hän ei sovi muiden joukkoon. Jos joku hymyilee, yksinäinen saattaa kuvitella, että hänen ulkoisessa olemuksessaan on joku vika.

Pahimmillaan yksinäisyys voi johtaa eristäytymiseen, masennukseen ja ahdistukseen.

Näin 14 kyselyyn vastannutta naista kertoi, miten yksinäisyys näkyy heidän arjessaan.

”KATSON televisiota päivät pitkät, en jaksa edes kauppaan – saati suihkuun. Välttelen ihmisiä, koska en luota keneenkään.” Tuulikki, 58

”ENNEN kävin kaupungilla ja elokuvissa, harrastamassa sekä syömässä yksin viikonloppuisin. Nyt olen töiden jälkeen vain kotona. Kun näen, miten muut juttelevat esimerkiksi shoppaillessa ystävilleen, koen itseni entistäkin yksinäisemmäksi.” Hanna, 47

”MITÄÄN ei saa aikaiseksi tai tehtyä.” Kikka, 49

” Ruoanlaitto ei kiinnosta, tuntuu turhalta laittaa ruokaa vain itselle.

”TÖISSÄ on niin rankkaa, että suuri osa vapaa-ajasta menee lepäämiseen. Se kutistaa elinpiiriä entisestään. Päivien sisältö on: työ, lepo, uni, yksinäiset kauppareissut ja satunnaisten tv-ohjelmien katselu netistä tai netissä surffailu. En enää oikein osaa edes hakeutua ihmisten ilmoille, eikä yksinään ole kiva lähteä mihinkään. Lomatkin tulee pitkälti vietettyä yksin tai iäkkäiden vanhempien luona. Koti on hirveässä kunnossa. Miksi siivota, kun ei siellä kukaan muu asu tai käy?” Nainen, 47

”JOUDUN usein pyytämään apua, mutta minua ei pyydetä apuun. Olen tarjoutunut esimerkiksi haravoimaan kaveriksi, mutta aina piha on juuri haravoitu, kun soitan.” Minni, 58

Yksinäisyys voi johtaa ikävimmillään esimerkiksi masennukseen ja ahdistukseen.

”KUN on vaikkapa syntymäpäivät, kukaan ei soita, enkä saa yhtäkään onnitteluviestiä.” Hanna, 47

”Kun työt on tehty perjantaina, muut kertovat suunnitelmistaan. Minulla ei ole mitään. Käyn kaupassa ja lamaannun viikonloppuun. Kukaan ei kaipaa minua, kukaan ei pyydä mihinkään. Enkä itse osaa, en kehtaa kysyä.” Nainen, 48

”SYÖPÄLEIKKAUKSEN jälkeen toinen rintani poistettiin. Olisi tuntunut mukavammalta, jos joku olisi ollut tukemassa henkisesti kipujeni kanssa.” Päivi, 61

” Istun illat kotona ja katson Tiktok-videoita.

”ARJESSA ei ole ketään kenen kanssa jutella tai kysyä neuvoa. Varsinkin korona ja Ukrainan sota ovat nostaneet pintaan ajatuksia yksin selviämisestä. Oma kapasiteetti ei riitä kaikkeen. Mitä esimerkiksi teen sulakkeen palaessa? Ei ole ketään kenen puoleen kääntyä.” Veera, 44

”HALUAISIN käydä elokuvissa, konserteissa ja näyttelyissä, mutta en yksin. Niinpä istun illat kotona ja katson Tiktok-videoita.” Johanna, 39

”KUN sairastuin, kukaan ei auttanut siivouksessa tai muussakaan asiassa. En saanut apua myöskään äidin hautajaisten järjestämisessä, jotka sitten sairaana jotenkin hoidin.” Kristina, 64

”KOEN oloni alakuloiseksi koko ajan ja makoilen vain sängyssä. Ei tee mieli tehdä mitään. Monesti kaverini ovat muiden kavereidensa kanssa tai muuten eivät pysty näkemään. Saan oharit todella monesti, jolloin saattaa mennä kaksi viikkoa ilman että näen yhtään ketään.” Veera, 18

” En näe itselläni tulevaisuutta.

”KUN käyn lenkillä ja tulen tyhjään kotiin, masennus hyökkää päälle. Joudun hurjasti kääntämään ajatukset muuhun, vaikka siihen, että minulla on kaunis koti ja osaan elää kunnollista elämää. Mutta ruoanlaitto ei kiinnosta, tuntuu turhalta laittaa ruokaa vain itselle. Siksipä en kokkaa kuin tosi harvoin. Yksin syöminen on todella ahdistavaa.” Ester, 69

”TUNNEN itseni ontoksi enkä näe itselläni tulevaisuutta. Vietän joka ainoan vapaa-ajan hetkeni yksin. Itken usein iltaisin kohtaloani.” Elina, 18

Asennemuutosta

Yksinäisyys tuntuu Niina Junttilan mukaan aina pahalta ja ahdistavalta. Hän muistuttaa silti, että yksinäisyys on eri asia kuin yksin oleminen. Yksin oleminen on nimittäin monesti neutraalia, mukavaakin.

– Porukkaa voi olla ympärillä paljon, ja silti itsensä voi tuntea yksinäiseksi. Yksinäisyys on subjektiivinen kokemus.

Yksinäisyys koskettaa kaikenlaisia ihmisiä, ja yksinäisyyttä voi tuntea niin koulussa, työpaikalla, parisuhteessa kuin perheessä. Yksinäisyys voi kummuta esimerkiksi lapsuudessa koetusta turvattomuudesta, koulukiusaamisesta, ujoudesta tai siitä, että on kokee itsensä erilaiseksi kuin muut.

Menestys ei suojaa yksinäisyydeltä, vaikka niin voisi ehkä kuvitella. Huomion ja ihailun kohteena oleva ihminen voi silti olla yksinäinen – ja se voi tuntua varsin kipeältä.

Junttila kertoo kirjassaan esimerkiksi Saarasta, joka kertoo olevansa menestynyt juuri siksi, että hän on niin yksinäinen. Enää Saara ei enää edes haaveile elämänkumppanista.

Helsinki Mission mukaan yksinäisyys on hyvin yleistä, ja Suomessa jopa 400 000 ihmistä kokee sitä ajoittain tai jatkuvasti.

THL:n vuonna 2021 tekemän kyselytutkimuksen mukaan yli puolet korkeakouluissa opintojaan suorittavista kertoo yksinäisyyden tunteen lisääntyneen.

” Moni on sanonut, että olipa ihanaa, kun joku tervehti bussissa.

Miten yksinäisyyttä voisi vähentää? Entä hälventää siihen liittyvää stigmaa?

– Stigmasta eroon pääsemisessä ensimmäinen asia on se, että yksinäisyydestä puhutaan – ja että sitä normalisoidaan. Kaikki kokevat joskus yksinäisyyttä, Niina Junttila sanoo.

Yhteiskunnallisia aloitteitakin on tehty. Eduskuntaan on vastikään perustettu ryhmä, joka pohtii keinoja yksinäisyyden ja sosiaalisen ulossulkemisen vähentämiseksi.

Vastuu yksinäisyyden vähentämisestä on Niina Junttilan mielestä kaikilla.

– Miten kohtaat muut, pidätkö ovea kaupassa auki, soitatko kaverille. Asennemuutoksesta voisi saada voimaa.

Toisen ihmisen huomioimisen ei tarvitse olla mitään ihmeellistä.

– Moni on sanonut, että olipa ihanaa, kun joku tervehti bussissa. Kun tällaisia pieniä hyviä kohtaamisia kertyy useampia, voi vähitellen alkaa tuntua siltä, että muutos on mahdollista.

