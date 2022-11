Tunnetut suomalaiset kertovat, miltä tuntui olla parisuhteessa ja rakastua toiseen – ”Tilanne oli musertava”

Maija Vilkkumaa tapasi nykyisen miehensä, kun molemmat olivat vielä tahoillaan parisuhteessa. Tunnetut suomalaiset kertovat, millaista on rakastua varattuna.

Millaista on rakastua varattuna? He kertovat.

Joskus rakkaus iskee kuin salama. Toisinaan se hiipii hiljalleen. Ja joskus sitä voi rakastua, vaikka olisi parisuhteessa ihan toisen ihmisen kanssa.

Maija Vilkkumaa on ollut puolisonsa, kitaristi Mikko Kososen, kanssa naimisissa 15 vuotta.

– Suhteemme alkoi tosi myrskyisästi, koska rakastuimme ollessamme tahoillamme parisuhteissa, Maija muistelee Me Naisten Elämäni oivallukset -sarjan haastattelussa tänään ilmestyneessä lehdessä.

– Lisäksi olimme samassa bändissä. Rakastuimme, erosimme eksistämme ja menimme yhteen. Olimme 7 päivää -lehden kannessa monta viikkoa.

Parisuhteen ympärille tuli heti kova paine, etenkin, kun pari muutti heti yhteen käytännön syistä.

Varattuna rakastuminen voi synnyttää monenlaisia tunteita ja ajatuksia – niin itsessä kuin lähipiirissä.

Kokosimme tähän juttuun tunnettujen suomalaisen ajatuksia siitä, millaista on rakastua varattuna.

”Ajattelin, että vitsit mikä playboy!”

Riitta Väisänen kertoi viime vuonna Me Naisten jutussa, miten hän oli vielä Spede Pasasen kanssa, kun tapasi nykyisen miehensä Eki Mäkkylän.

– Kun tapasin Ekin, olin vielä Pertin kanssa. Vaikka arvostin Perttiä, tunteemme olivat vähän erilaisia. Minulla alkoi olla turboahdettu olo. Tietty tunne, joka antaa jatkuvuutta suhteelle, alkoi kadota.

Riitta oli nähnyt Ekin ensimmäisen kerran vuosia aiemmin raveissa.

– Ajattelin, että vitsit mikä playboy! Meni jokunen vuosi, ja olin sen ”playboyn” pauloissa. Eki hurmasi minut huumorilla. Hän on seuramies henkeen ja vereen. Eikä ulkonäössäkään ollut vikaa.

Riitta kertoi jutussa, että he eivät tapaa Ekin kanssa ihan joka viikonloppu, mutta viettävät lomia yhdessä. Eki asuu Ylöjärvellä ja Riitta Orimattilassa.

– Emme ole erityisesti valinneet tätä tapaa olla parisuhteessa, mutta selvää oli, että jos minä en muuta Ekin luokse Mäkkylään, niin emme me ole naimisiin menossa, Riitta sanoi.

– Minulla ei ole ollut erityistä kaipuuta perinteiseen parisuhteeseen. Tämä on ollut hyvin käytännöllinen järjestely. Orimattilassa ovat olleet kaikki eläimet. Lisäksi vanhempani hoitivat Viltsua, kun hän oli pieni. Ehkä tämä on vähän typerää. Eikä kahden kodin pito ole halpaakaan.

”Joka päivä sanotaan, että ai, näinkin voi olla”

Valokuvaaja Meeri Koutaniemen ja muusikko Sami Yaffan rakkaus ei ole noudattanut tyypillistä kaavaa.

Pari tapasi ensimmäisen kerran 2016 työprojektin tiimoilta. Lyhyeksi kaavailtu tapaaminen venyi yllättäen tunteja kestäneeksi keskusteluksi.

– Jos niin voi sanoa, niin kyllä me rakastuttiin ensimmäisenä iltana, Meeri kertoi aiemmin Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa.

Kun kaksikko kohtasi ensimmäisen kerran, Meeri oli parisuhteessa. Suhde ei kuitenkaan toiminut, joten ihastuminen Samiin vei mennessään.

– Olin niin oikeassa elämäntilanteessa. Mä olin seurustellut neljä vuotta – olin suhteessa, jossa en tuntenut olevani rakastettu, Meeri kertoi.

Pari muutti yhteen kuukauden tuttavuuden jälkeen antamalla yksinkertaisesti toiselle kotinsa avaimen. Yhdessäolon aikana sekä Meeri että Sami ovat huomanneet, miten hyvä heidän suhteensa on.

– Sen kontrastin näkee tosi selkeesti nyt, kun on näin hyvää – näin onnellista ja tasa-arvosta. Olemme molemmat ihmetelleet, että missä ihmeessä me ollaan eletty. Joka päivä sanotaan, että ai, näinkin voi olla, pari kertoi Maria Veitolalle.

”Rakastuminen vei jalat alta”

Toimittaja ja juontaja Hanna Sumari kertoi muutama vuosi sitten Me Naisten haastattelussa rakastuneensa puolisoonsa Jariin varsin yllättäen 25 vuotta sitten. Tuolloin hän oli vielä naimisissa ex-puolisonsa kanssa.

– Rakastuminen vei minulta ihan konkreettisesti jalat alta. Ja mikä uskomattominta, hänet näytettiin minulle, ennen kuin olin kiinnittänyt häneen mitään huomiota, Hanna kertoi.

Hannan omien sanojen mukaan rakastuminen Jariin oli ”ihan foliohattutarina”.

– Näin Jarin kasvot näkynä ollessani nelinkontin treenisalin lattialla. Taustalla soi You are simply the best, minä nostin jalkoja vuorotellen ilmaan, ja lattiassa oli Jarin kasvot. Eihän siinä paljon järkeä ole, mutta näin se meni!

Rakastuminen toiseen ihmiseen sai Hannan paniikkiin, mutta sittemmin hän on ymmärtänyt, että Jari on hänen elämänsä rakkaus.

– Tajusin olevani kuolemanrakastunut ja aivan paniikissa, koska minähän olin silloin naimisissa. Puolen vuoden päästä Jari kosi minua, vaikka meillä ei ollut edes suhdetta, sillä olen ihminen, joka ei pysty elämään kaksoiselämää. Ja tässä sitä ollaan.

Hanna ja Jari ovat olleet naimisissa yli 20 vuotta. Heillä on kome aikuista tytärtä.

”Tilanne oli musertava”

Parisuhdebloggaaja ja kirjailija Sami Minkkinen rakastui toiseen naiseen, kun hänen entinen puolisonsa odotti Samin lasta.

– Tilanne oli musertava. Meillä oli vahva yhteys, mutta olimme aivan mahdottomassa elämäntilanteessa, Sami kertoi Me Naisille muutama vuosi sitten.

Sami yritti taistella tunteita vastaan hyvän aikaa. Hän yritti myös katkaista välit toiseen naiseen, mutta se ei onnistunut.

– Päätimme lopettaa yhteydenpidon kokonaan, mutta en pystynyt. Tunne oli niin vahva. Tuntui, että kohtaamisellamme oli syvempi tarkoitus. Sitä oli mahdotonta unohtaa ja ohittaa.

– Lykkäsin erosta puhumista, koska pelkäsin lähipiirini reaktioita ja sitä, miten satuttaisin läheisiäni. Pelkäsin muutosta ja vähän sitäkin, mitä ero tekisi orastavalle kirjoittajanuralleni.

Lopulta Sami sai kerrottua entiselle puolisolleen, että haluaa erota. Heidän yhteinen lapsensa oli tuolloin parin kuukauden ikäinen. Vaikka ero oli vaikea, se oli Samille oikea ratkaisu. Vaikka Sami on eronnut kaksi kertaa, hän uskoo yhä elämänmittaiseen rakkauteen.

– Uskon, että se on helpompaa, kun kaksi toisilleen oikeaa ihmistä kohtaavat. Suhteet voivat myös olla päättymättä eroon, kun siinä olevat ihmiset tuntevat itsensä paremmin.

Sami ja Katri menivät naimisiin vuonna 2018. Sami asuu Tampereella ja Katri Turussa. Heidän uusperheeseen kuuluu viisi lasta.

”Häpesin ja yritin pysyä kasassa”

Näyttelijä ja ohjaaja Sami Saikkonen ja näyttelijä Sonja Sorvola tapasivat ensimmäisen kerran vuonna 2013 Turun kaupunginteatterin rock-musikaali Rocky Horror Show’n lehdistötilaisuudessa. Heillä oli molemmilla rooliasut yllään, ja jokin Sonjassa iski Samiin heti.

– Rakastuin Sonjaan kertalaakista, Sami kertoi Me Naisille vuonna 2016.

– Sanoin hänelle, että sä olet muuten mun. En yhtään tajunnut, mistä se tuli. Olin aina ajatellut, että rakastuminen ensisilmäyksellä on runoilijoiden höpötystä.

Rakastuminen sotki Samin elämässä kaiken tutun ja turvallisen. Hän oli naimisissa pitkässä liitossaan. Sonja sen sijaan oli vapaa.

– Häpesin ja yritin pysyä kasassa, Sami kuvaili tuolloisia tunteitaan.

Ennen Sonjan kohtaamista Samin elämässä kaikki ei tuntunut olevan tasapainossa. Hänen uransa tanssijana Kansallisbaletissa oli loppunut, ja hänestä oli alkanut tuntua, että eli enemmän toisten kuin omien toiveiden mukaan, myös parisuhteessa. Lopulta Sami päätti tehdä ratkaisun.

– Elämä on liian hataralla pohjalla, jotta olisi varaa hukata sitä turhaan vitutukseen. Päätin, etten tyydy kompromisseihin, en yksityiselämässänikään. Ajattelin, että en häpeä enää mitään ja että annan Sonjalle ja minulle mahdollisuuden.

– Vieläkin joskus tuntuu, onko tämä edes totta, kun on niin helppo olla.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla joulukuussa 2021 ja sitä on täydennetty 2.11.2022.