Maija Vilkkumaan liitto on kestänyt jo 15 vuotta – myrskyisän alun jälkeen yksi ratkaisu muutti tilanteen

Maija Vilkkumaa ja kitaristi Mikko Kosonen olivat samassa bändissä rakastuessaan toisiinsa. Kummatkin olivat silloin vielä tahoillaan parisuhteessa.

Ensi vuonna 50 vuotta täyttävä Maija Vilkkumaa on ollut puolisonsa, kitaristi Mikko Kososen, kanssa naimisissa 15 vuotta.

– Suhteemme alkoi tosi myrskyisästi, koska rakastuimme ollessamme tahoillamme parisuhteissa, Maija muistelee Me Naisten Elämäni oivallukset -sarjan haastattelussa.

– Lisäksi olimme samassa bändissä. Rakastuimme, erosimme eksistämme ja menimme yhteen. Olimme 7 päivää -lehden kannessa monta viikkoa.

Parisuhteen ympärille tuli heti kova paine, etenkin, kun pari muutti heti yhteen käytännön syistä.

– Minun piti alun perin muuttaa yksin vuokra-asuntoon, mutta se paljastui huijaukseksi. Asuntoa ei ollut olemassakaan, Maija kertoo.

– Rakkautemme oli alussa hyvin intensiivinen, ja siihen liittyi voimakas sanaton ymmärrys. Mikko tajusi biisejäni paremmin kuin kukaan. Jossain vaiheessa meille alkoi kuitenkin tulla tyypillisiä rokkibändin riitoja siitä, missä kohtaa pitää kuulua kovempaa laulu ja missä sähkökitara.

Lopulta Mikko lähti bändistä. Erkaantuminen eri bändeihin oli myllerrys, joka nosti pintaan sellaisia kysymyksiä kuin että enkö olekaan tuon toisen mielestä maailman tärkein artisti tai enkö ole toiselle se tärkein kitaristi.

– Kävimme ne läpi. Sen jälkeen oli mahdollista, että rakkaus ja parisuhde jatkuivat niin, että molemmat olivat siinä itsenäisinä.

Maijan mukaan irrottautuminen eri bändeihin paransi parisuhdetta valtavasti ja rauhoitti elämää.

– Enää kotona ei tarvitse iltaisin ärsyyntyä siitä, miksi toinen oli päivällä pahalla tuulella treeneissä.

