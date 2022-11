Eveliina Heinäluoman äiti menehtyi nopeasti edenneeseen syöpään – lääkäri kertoi, mitä kuolevan potilaan on tärkeä kuulla

Eveliina Heinäluoman äiti kuoli seitsemän vuotta sitten suolistosyöpään. Eveliina sanoo käyneensä menetyksen takia läpi ison henkisen myllerryksen.

Eveliina Heinäluoma sai pari vuotta sitten diagnoosin Crohnin taudista. Vaikka tauti on parantumaton, Eveliinalle oli helpotus, ettei kyse ollut jostain vielä pahemmasta.

Eveliina Heinäluoman, 34, askel lentää, kun hän lenkkeilee kotimaisemissaan Itä-Helsingin Uutelassa. Ruskan viimeiset värit hiipuvat lehtipuissa, polku on havunneulasten peittämä. Metsä on hiljentynyt syksyyn, puiden takaa pilkottaa meri horisonttiin asti.

Liikunta on kansanedustajalle ja kaupunginvaltuutetulle tärkeä vastapaino työlle. Jos vain mahdollista, hän ei luista jokaviikkoisesta kuntosalitreenistään eikä ulkoilusta.

– Ensimmäisenä eduskuntasyksynäni näin, miten helposti oma hyvinvointi unohtuu ja elämä luiskahtaa jatkuvaan työntekoon, hän sanoo.

– Viikossa on oltava riittävästi aikaa muullekin elämälle. Metsässä liikkuminen merkitsee minulle myös hiljentymistä. Olen hetken aikaa omissa ajatuksissani, se on parasta meditaatiota.

” On vaatinut aikaa hyväksyä, että tauti on krooninen.

Hän jatkaa, ettei kenenkään työn pitäisi olla niin aikaa vievää, että sen takia sairastuu.

Eveliina tietää, mistä puhuu. Hän ei sairastunut pari vuotta sitten työn takia, mutta työkiireiden vuoksi hän viivytteli koko koronakevään 2020 lääkäriin menoa.

Jatkuvat, aaltomaisesti ilmenneet vatsakivut paljastuivat lopulta tulehdukselliseksi suolistosairaudeksi, Crohnin taudiksi.

– En järkyttynyt diagnoosista, vaan se oli lopulta helpotus. Mutta on vaatinut aikaa hyväksyä, että tauti on krooninen. Nyt olen jo sinut sen kanssa.

Eveliina kokee tärkeäksi puhua taudista, sillä se koskettaa monia. Ja moni ei hakeudu hoitoon ennen kuin tauti on pahentunut niin, että se vaatii jopa vatsa-avanteen.

Oireet voivat jatkua salakavalina vuosia.

Epäily osoittautui oikeaksi

Kivut alkoivat helmikuussa 2020, kun Eveliina palasi työmatkalta Moskovasta. Alkuun hän arveli saaneensa matkalta jonkun bakteerin ja jatkoi työntekoa koko kevään.

– Yritin noudattaa tarkkaa ruokailurytmiä, mutta se ei auttanut.

Eveliina ei puhunut kivuistaan veljelleen, ei lääkärinä työskentelevälle siskolleen eikä isälleen, europarlamentaarikko Eero Heinäluomalle, koska ei halunnut huolestuttaa heitä.

– Koetin käsitellä tilannettani kylmän viileästi. Näin jälkeenpäin en tiedä, oliko se oikea päätös!

Syy vaikenemiseen juonsi vuoteen 2015. Eveliinan äiti, opettajana uraansa tehnyt Satu Siitonen-Heinäluoma, oli vuoden alussa kuollut nopeasti edenneeseen suolistosyöpään.

– Pelästyin kipujani, ja mielessä oli väistämättä äidin kohtalo. Olinko sairastunut samaan tautiin? Myös äidillä vatsakivut alkoivat ulkomaanmatkan jälkeen.

Eveliina kävi työmatkansa jälkeen työterveyslääkärin vastaanotolla. Tilannetta yritettiin helpottaa ruokavalion keventämisellä, ja maidon hän jätti oma-aloitteisesti pois. Mitään tutkimuksia ei vielä silloin tehty.

– Kivut jatkuivat ja tulivat milloin missäkin tilanteessa, eikä niillä ollut mitään selkeää kaavaa. Lopulta laboratoriotutkimuksissa selvisi, että tulehdusarvoni olivat hyvin korkeat.

Työterveyslääkäri passitti Eveliinan saman tien jatkotutkimuksiin, ja hänelle tehtiin paksusuolen tähystys.

– Ensimmäisen tähystyksen jälkeen lääkärillä oli vahva epäilys siitä, että kipuni johtuivat Crohnin taudista.

Eveliinalla on Crohnin tautiin loppuiän lääkitys. ”Lääkitys on tärkeä, mutta yhtä tärkeitä ovat tietysti terveelliset elämäntavat.”

Epäily osoittautui oikeaksi.

Eveliina sanoo olleensa onnekas, että pääsi nopeasti tutkimuksiin ja onnekas myös siksi, ettei suolistotulehdus ollut kovista vatsakivuista huolimatta kovin pahassa jamassa.

– Taudin varhainen toteaminen on äärimmäisen tärkeää.

Hän on miettinyt paljon sitä, miten perusterveydenhuoltoa pitäisi vahvistaa, jotta taudit eivät kroonistuisi.

– On inhimillisesti, mutta myös yhteiskunnallisesti tärkeää saada hoitoa oikeaan aikaan. Meillä on melkoinen työmaa edessä, jotta perusterveydenhuolto saadaan toimimaan kunnolla, hän miettii Pikkuparlamentin kokoushuoneessa.

Loppuiän lääkitys

Eveliina sai diagnoosin selvittyä lääkityksen loppuelämäkseen.

– Otan lääkkeen joka aamu ja noudatan tarkkaa ruokavaliota, vaikka tutkimusten mukaan sillä ei ole varsinaista merkitystä taudinkuvaan.

Lääkityksen aloittamisen jälkeen hänellä ei ole ollut oireita, ja kivut ovat jääneet taakse.

– Lääkitys on tärkeä, mutta yhtä tärkeitä ovat tietysti terveelliset elämäntavat.

Hän ei tupakoi, mikä on Crohnin taudin kannalta tärkeää, ja syö monipuolisesti.

– Säännöllinen ruokarytmi on tärkeää, samoin kunnon yöunet. Onneksi olen hyvä nukkuja.

Crohnin tauti on länsimaissa yleinen nuorten aikuisten sairastama tauti. Se puhkeaa yleisimmin 20–30 vuoden iässä. Parinkymmenen vuoden aikana taudin esiintyvyys on kolminkertaistunut myös Suomessa.

Syytä taudin yleistymiseen ei vieläkään tarkkaan tiedetä.

– Erikoislääkäri kertoi minulle, että syynä epäillään olevan liian hygieeninen ja bakteeriköyhä ympäristö. Ruokavalion osuudesta sairauteen ei osata täsmälleen sanoa.

Lupa lähteä levollisesti

Äidin varhainen kuolema on Eveliinan tähänastisen elämän suurin tragedia.

Nyt seitsemän vuotta myöhemmin hän myöntää, että kävi menetyksen takia läpi ison henkisen myllerryksen.

– Menetin ensimmäistä kertaa elämässäni hyvin läheisen ihmisen ja jouduin kohtaamaan elämän rajallisuuden.

Äidin kuolemasta on yli seitsemän vuotta. Suru on jäänyt, mutta kaipaus pysyy. ”Äidillä oli paljon ystäviä, ja heidän kanssaan olen voinut puhua äidistä.”

Eveliinan äiti sai diagnoosin taudista vuonna 2014.

– Hän sai aluksi sairauslomaa, ja oli aikamoinen tunnemyllerrys, kun sairausloman aikana sitten selvisi, että kipujen syy oli iso, pahanlaatuinen kasvain, suolistosyöpä.

Satu Siitonen-Heinäluoma oli vantaalaisen Jokiniemen ala-asteen opettaja. Sairausloman alussa Eveliina sijaisti häntä, kuten muutaman kerran aiemminkin.

– Tauti eteni nopeasti, ja vaikka äiti yritti kamppailla sitä vastaan, hän menehtyi tammikuun alussa 2015.

Eveliina kuvaa äitiään sitkeäksi taistelijaksi. Äiti yritti vielä alkuun käydä vesijumpassa ja laittoi kotia kuntoon. Hän ei halunnut jäädä aloilleen.

– Äidissä näkyi hänen karjalaisten vanhempiensa elämänmyönteisyys ja se, että periksi ei anneta.

Vaikka muutama kuukausi yhteistä aikaa tuntui liian lyhyeltä, Eveliinalla oli mahdollisuus puhua äidin kanssa menneestä ja myös tulevasta.

– Syksyssä oli paljon epävarmuutta, mutta myös vielä paljon toivoa.

Tauti eteni kuitenkin nopeasti, ja äidin voimat hiipuivat äkkiä. Loppuvaihetta Eveliina kuvaa armolliseksi.

– Äiti sai olla rankkojen hoitojen jälkeen saattohoidossa kotona. Oli joulu ja rauhoittumisen aika ja saimme olla kaikki yhdessä. Oli tärkeää voida jättää jäähyväiset ja luvata äidille, että me selviämme elämässämme eteenpäin.

Eveliinan isä, Eero, oli keskustellut vaimoaan hoitaneen ylilääkärin kanssa. Lääkäri oli sanonut, että on tärkeää korostaa potilaalle elämän jatkumista perheessä.

– Se oli äidille lupa lähteä rauhassa. Ihailin saattohoidon henkilökunnan ammattitaitoa. He tekevät vaikeaa ja raskasta työtään arvokkaasti, potilasta ja omaisia kunnioittaen.

” Niin kauan kuin äiti on muistoissa, hän on yhä olemassa.

Nyt vuosia myöhemmin Eveliina kuvaa kokemaansa suureksi elämänopiksi.

– Tunnemöykkyjä ei pidä padota sisälleen, mutta omaa suruaan ja huoltaan ei pidä myöskään täysimittaisesti purkaa sairastuneelle. On tärkeää kunnioittaa sairastuneen toiveita ja tuntemuksia.

Äidin menettämisen suru on takana, mutta kaipuu on jäänyt. Eveliina on miettinyt monta kertaa, miten monta asiaa äidiltä jäi näkemättä ja kokematta. Ja miten tärkeältä tuntuisi jakaa äidin kanssa omia kokemuksia.

– Äidillä oli paljon ystäviä, ja heidän kanssaan olen voinut puhua äidistä. Hän elää näissä muistoissa eikä ole unohtunut. Niin kauan kuin muistamme, läheinen on yhä olemassa.

Eveliina iloitsee siitä, että hänen isällään Eerolla on nyt rinnallaan uusi puoliso, Ayla Shakir. Naimisiin he menivät vuonna 2018.

– Ayla on ihana ja läheinen ihminen. Hän ja hänen kaksi aikuista lastaan ovat osa perhettämme. Ayla on myös työtoverini täällä eduskunnassa.

Tuore rakkaus

Eveliina ja hänen pikkusiskonsa ja -veljensä sekä isä Eero puhuivat paljon kokemastaan.

– Äidin poismeno teki meistä entistä läheisempiä. Vaikka isällä oli tuolloin vaativa työ eduskunnan puhemiehenä, hänellä oli aikaa kuunnella meitä.

Eveliina sanoo arvostavansa sitä, miten isä oman surunsa keskellä jaksoi ottaa vastaan myös lastensa surun.

– Oli tärkeää, että saimme purkaa hänelle pahaa oloamme. Ja tietenkin mekin kuuntelimme hänen tuntojaan.

Lääkärinä työskentelevän siskonsa kanssa Eveliina on käynyt läpi myös oman tautinsa lääketieteellistä puolta.

”Äidin menetys opetti sen, että pitää osata erottaa toisistaan tärkeät ja vähemmän tärkeät asiat.” Tärkeisiin asioihin kuuluvat ihmissuhteet, kuten tuore parisuhde.

Eveliina sanoo, että hänellä on tasainen ja rauhallinen luonne ja hyvä stressinsietokyky. Silti toisinaan voi olla vaikeaa noudattaa lääkärin neuvoa välttää stressiä.

– Se on politiikan teossa välillä vaikeaa. Olemme eläneet koko 2020-luvun alun kriisistä toiseen, ja työhön kuuluu pitkiä työpäiviä ja paljon isoja ja vaikeita asiakokonaisuuksia.

Hyvinä esimerkkeinä työssään Eveliina pitää jo edesmenneitä puoluetovereitaan, kansanedustajia Matti Ahdetta ja Maarit Feldt-Rantaa. He molemmat menehtyivät syöpään.

– He olivat työssään taitavia ja aina elämänmyönteisiä ihmisiä. On tietoinen valinta, että kestää tässä työssä ja pitää kaiken julkisen huomion ja kritiikinkin keskellä myönteisen asenteensa.

Omassa elämässään Eveliinalla on nyt suuri ilonaihe: uusi ja tärkeä ihmissuhde, rakkaus.

– Olemme seurustelleet mieheni kanssa puolitoista vuotta, mutta emme asu vielä yhdessä, hän kertoo.

– On tärkeää, että on kanssakulkija. Yhteiset harrastukset kuten liikunta, auttavat siirtämään ajatukset töistä vapaalle.

Sen verran Eveliina kumppanistaan paljastaa, ettei tämä ole mukana politiikassa ja että tällä on hyvä huumorintaju.

– Se, että osataan nauraa samoille asioille, on parisuhteen yksi kantava voima.