Emmy Abrahamson rakastui puistossa sattumalta kohtaamaansa kodittomaan mieheen. Se opetti, että rakkautta ja elämää ei voi etukäteen ohjailla.

Me Naiset julkaisee kiinnostavimpia juttujaan uudelleen. Tämä on yksi niistä.

Etkö haluaisi tulla katsomaan puskaani?

Mitä tekisit, jos koditon mies kysyisi sinulta lyhyen rupattelun päätteeksi näin? Jos toimisit kuten useimmat, et todennäköisesti olisi alun perinkään alkanut keskustella kengättömän, lemuavan miehen kanssa.

Mutta Emmy Abrahamson ei ollut kuten useimmat. Kun Emmy kohtasi amsterdamilaisessa puistossa kodittoman miehen, hän paitsi jatkoi keskustelua, myös sopi miehen kanssa uuden tapaamisen. Toisella kerralla he viettivät tunteja jutellen kaikesta mahdollisesta, ja tapaamisen päätteeksi Emmy harrasti kodittoman miehen kanssa elämänsä parasta seksiä. Nyt, yli 15 vuotta ensitapaamisesta, he ovat naimisissa ja kahden lapsen vanhempia.

Tämä kaikki kuulostaa romanttiselta fiktiolta, mutta Emmyn tarina on tosi.

Wienissä asunut Emmy, 45, kohtasi elämänsä rakkauden, Vicin, 40, syyskuussa 2006.

Emmy oli ollut Amsterdamissa kymmenen päivän mittaisella työmatkalla ja odottanut puiston penkillä ystäväänsä, kun hänen viereensä oli istunut selvästi kodittoman näköinen mies, Vic. Kun Emmy kääntyi katsomaan miestä silmiin, hän tunsi välitöntä vetovoimaa.

” Vic asui amsterdamilaisen puiston pensaikossa.

– Vicillä oli kauneimmat silmät, jotka olin ikinä nähnyt, Emmy kertoo.

Unelmien mies tuli Emmyn elämään puskista – kirjaimellisesti – sillä tuohon aikaan Vicin koti oli amsterdamilaisen Vondelpark-puiston pensaikossa.

Vuonna 2016 ilmestyi Emmyn kirjoittama romaani kaksikon kohtaamisesta. Se on käännetty vastikään suomeksi, ja Emmy on nyt kertomassa kirjastaan Helsingissä keskustakirjasto Oodissa. Teoksesta Kuinka rakastua mieheen joka tulee puskista (Gummerus) on myös tekeillä elokuva.

Kirjassa Juliaksi nimetyn päähenkilön ja kodittoman miehen Benin suhde etenee nopeasti. Niin tapahtui myös oikeassa elämässä.

– 75 prosenttia kirjan tapahtumista ja dialogista on totta, Emmy sanoo.

Mitä onni on?

Miehen karusta ulkonäöstä huolimatta Emmyn ensimmäinen reaktio ei ollut pelko tai inho. Kyllä, mies haisi todella pahalta, mutta Emmyyn teki vaikutuksen se, kuinka Vic sai vain muutamalla lauseella hänet nauramaan.

Vic myös vaikutti onnelliselta – paljon onnellisemmalta kuin Emmy itse, vaikka Emmy oli se, jolla oli työpaikka, vakitulot ja katto pään päällä, kun taas Vicin omaisuus mahtui pieneen muovipussiin.

He tapasivat useamman kerran Emmyn työmatkan aikana. Kun Emmyn oli aika palata kotiin, Vic jäi Amsterdamiin keräämään rahaa matkalippuun, jotta pääsisi Emmyn luo Itävaltaan.

Vic todella piti lupauksensa ja matkusti Emmyn perässä Wieniin. Siellä pari aloitti yhteisen elämän kuukausi ensitapaamisen jälkeen. Naimisiin he menivät vuonna 2008, ja perheen kaksoset syntyivät parin vuoden päästä.

Erilaiset maailmat törmäävät

Puolassa syntynyt mutta Kanadassa kasvanut Vic oli päätynyt kodittomaksi omasta halustaan. Hän oli lähtenyt reissaamaan Eurooppaan, mutta kallis hintataso oli tullut yllätyksenä. Koska rahaa majoitukseen ei ollut, majapaikka löytyi kadulta.

Emmy kertoo rakastuneensa Vicissä tämän elämänasenteeseen. Vic ei myöskään yhtään häpeillyt sitä, että oli koditon – päinvastoin.

– Odotamme kodittomien käyttäytyvän tietyllä tavalla, ja Vic oli tämän kaiken vastakohta. Hän oli todella itsevarma, Emmy sanoo.

– Puskassa asuva mies, joka on ylpeä asuinpaikastaan! Kaikki se kiehtoi minua.

Suhteen alku ei silti ollut pelkkää ruusuilla tanssia. Vicin historia kodittomana miehenä toi yhteiselämään lieveilmiöitä, jotka vaikeuttivat parisuhdetta. Kun Emmy söi aamupalaksi paahtoleivän, Vic saattoi avata päivän ensimmäisen oluen.

– Ajattelin kuitenkin aina, että en voi vaatia Viciä muuttumaan. Halun muuttua on lähdettävä hänestä itsestään, Emmy sanoo.

– Muutama kuukausi tapaamisestamme Vic halusi itse vähentää ja lopulta lopettaa juomisen.

” Emmyn vanhemmat saivat tietää Vicin taustasta vasta kirjasta.

Kontrasti Emmyn ja Vicin maailmojen välillä oli muutenkin hurja. Emmyn vanhemmat ovat akateemisesti koulutettuja, kun taas Vicin lapsuudenperheessä koulutukselle ei annettu juuri painoarvoa, eikä Vic ollut tuntenut tarvetta opiskella itselleen ammattia. Se turhautti Emmyä, sillä hän näki, että Vicissä oli paljon käyttämätöntä potentiaalia.

Kun pariskunta myöhemmin muutti Emmyn synnyinmaahan Ruotsiin, Vic aloitti siellä viisivuotiset opinnot insinööriksi. Vic on myöhemmin sanonut Emmyn olleen ensimmäinen ihminen, joka kannusti häntä ja uskoi, että hän pärjää.

Emmyn vanhemmat saivat tietää totuuden Vicin taustasta vasta vuonna 2016, kun kirja heidän tapaamisestaan ilmestyi.

– Isä kommentoi vain, että hyvä kirja, Emmy naurahtaa.

Myöskään monet ystävistä eivät alkuun tienneet Emmyn uuden poikaystävän kodittomuudesta. Kaikki eivät Emmyn kumppanivalintaa sulattaneet.

– Menetin kaksi pitkäaikaisinta ystävääni, koska he eivät hyväksyneet Viciä. Se sattuu vieläkin, Emmy sanoo.

Vaatimuslistat roskiin

Ennen Vicin tapaamista Emmy oli ollut vuoden verran sinkkuna. Hän sanoo, ettei olisi ikimaailmassa osannut kuvitella löytävänsä elämänsä miestä kodittomana kadulta. Kokemus onkin opettanut hänelle deittailusta ja rakastumisesta paljon.

Vicin myötä Emmy ymmärsi, että jos toivoo itselleen kumppania, tärkein asia on unohtaa deittikumppanille asettamansa vaatimukset ja tutustua kaikenlaisiin ihmisiin avoimin mielin ja tuomitsematta. Monella on kirkkaana mielessään kuva siitä, millainen ihannekumppani on, vaikka todellisuudessa kumppanin sopivuus ei juuri riipu ulkonäöstä, työpaikasta tai harrastuksista.

Emmy itse ei kirjailijanammatistaan huolimatta ole sosiaalisessa mediassa, ja nykyinen Tinder-maailma tuntuu hänestä vieraalta. Hän liputtaakin virtuaalimaailman sijaan aitojen kohtaamisten hienoutta.

Kumppania etsiville hänellä on yksi neuvo – siis sen lisäksi, että kaikenlaiset vaatimuslistat kannattaa repiä.

– Parasta on elää ja yrittää kokea mahdollisimman paljon, tehdä itselle mieluisia juttuja. Mutta ei siksi, että niin tekemällä tapaisi jonkun, vaan siksi, että itse niin haluaa, Emmy sanoo.

” Unelmien kumppani ei välttämättä ole sellainen, joka muistuttaa itseä.

Hänen mukaansa moni etsii ihannekumppanista tuttuja piirteitä ja odottaa tämän olevan kiinnostunut samanlaisista asioista kuin itse. Ihmisiä rakastavan Vicin myötä introvertti Emmy on tajunnut, että ehkä kaksi eri maailmaa ovatkin parisuhteessa se hedelmällisempi kombo.

– Vicillä oli ihan eri näkökulma elämään kuin minulla, ja nytkin hänellä on ihan erilaiset kiinnostuksen kohteet esimerkiksi harrastusten suhteen. Olen tajunnut, että niin kumppanilla pitäisi ollakin! Siten on mahdollista haastaa toista kehittymään.

Emmy on Vicin myötä oppinut irti päästämisen taidon. Jääkaapin, meikkipussin sisällön tai edes rutiinien ei tarvitse olla täydellisessä järjestyksessä, jotta arki rullaa.

Ei rahaa, mutta elämäniloa

Vaikka ihastummekin ihmisessä useimmiten hänen persoonaansa, saattaa myös moni ulkoinen tai materialistinen seikka edesauttaa ihastumista – vähintään alitajuisesti. Emmy uskoo, että tavallaan hänen ja Vicin rakkaus on aidompaa, koska ensikohtaamisesta ja suhteen alkutaipaleelta oli riisuttu kaikki ylimääräinen.

– Voin sanoa, että todella rakastuin Vicin persoonaan. Hänellä ei ollut mitään, mitä tarjota minulle, paitsi elämänilonsa ja innokkuutensa.

Suhteen alkuaikoina Vic hemmotteli Emmyä ruualla. Koska Vicillä ei ollut rahaa, hän ei voinut viedä Emmyä syömään ravintoloihin. Sen sijaan Vic kokkasi Emmylle itse. Lapsena Vicin vanhemmat olivat paljon töissä ja Vic oli opetellut television kokkiohjelmista tekemään itselleen ruokaa. Emmyn mukaan Vic onkin loistava itseoppinut kokki.

Siinäkin parin erilaisuus näkyy: Emmylle ruoka on pääasiassa polttoainetta, mutta Vic panostaa annosten esillepanoon ja kokkaustekniikoihin. Hän saattaa esimerkiksi tehdä pieteetillä aamupalaksi suupalan kokoisia voileipiä ja asetella ne kauniisti lautaselle, Emmy kertoo. Emmyä tosin usein huvittavat miehen tekemät ”minileivät”, ja hän saattaa joskus vitsailla niistä Vicille. Se, että pari ei ota itseään tai toisiaan turhan vakavasti, onkin Emmyn mukaan pian 16 vuotta kestäneen suhteen salaisuus.

– Nauramme yhdessä päivittäin, ja osaamme nauraa myös itsellemme. Olemme opettaneet sen taidon lapsillemmekin.

Nyt Emmy ja Vic viettävät melko tavallista perhe-elämää Ruotsissa. Vic työskentelee insinöörinä ja käy vapaa-ajallaan hyppäämässä laskuvarjolla, Emmy kirjoittaa ja harrastaa lukemista.

Mutta kävikö Emmy ikinä katsomassa sitä Vicin kotipuskaa?

– En. Mutta toivon nyt, että olisin mennyt.

Fakta Emmy Abrahamson Ruotsalainen kirjailija, syntyi Tukholmassa 20.10.1976. Juuri suomennettu romaani Kuinka rakastua mieheen joka tulee puskista (Gummerus). Naimisissa, kaksi lasta.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla toukokuussa 2022.