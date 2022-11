Tämän verran Natalia Kallio käyttää nyt rahaa viikossa – Nataliaa ja rakasta poptähti Almaa yhdistää yksi merkittävä asia

Natalia Kallio varttui yksinhuoltajaäidin kanssa, ja rahasta oli aina huoli. Nyt hän elää puolisonsa poptähti Alman kanssa vaurasta elämää, mutta häpeää kaikkea sitä hyvää, mitä on saanut.

Kun kirjailija ja ihmisoikeuskouluttaja Natalia Kallio, 26, oli lapsi, lomilla hänen luokkalaisensa lähtivät Kreikkaan, mutta hän meni Kouvolaan.

– Oli ihanaa nähdä serkkuja, mutta kaverit tulivat ruskettuneina takaisin, hän muistelee helsinkiläisessä kahvilassa.

Natalia asui yksinhuoltajaäitinsä kanssa vuokralla Järvenpäässä, ja toimeentuloon liittyi jatkuva huoli. Ruokakauppojen mainoslehtiset luettiin tarkkaan ja tarjoustuotteet hamstrattiin.

– Kun Juhlamokkaa sai kolme pakettia vitosella, menimme mummon kanssa hakemaan, Natalia muistelee.

– Keskityimme elämästä selviytymiseen. Horisontti pysyi kapeana.

Se johti nöyrään asenteeseen: haaveilu on turhaa, liikoja ei voi pyytää.

– Edes lukioon meno ei ollut itsestäänselvyys, Natalia sanoo.

Hänen duunarisuvussaan vain harva on ylioppilas, mutta Natalia alkoi harrastaa lapsena näyttelemistä ja rohkaistui hakemaan Kallion ilmaisutaidon lukioon.

– Siellä valtaosa tuli keskiluokkaisista perheistä, jossa oli taloudellisesti ja kulttuurisesti rikasta. Monille oli avattu asp-tilit aikoja sitten.

” Minulla on yhä huono-osaisuuden identiteetti.

Natalialle asuntosäästäminen oli täysin vieras konsepti. Hämmästyttävintä oli silti se, kuinka muut nuoret uskoivat mahdollisuuksiinsa.

– Oli radikaalia nähdä, miten paljon haaveita heillä oli ja miten optimistisesti he näkivät elämän. Itse olin peloissani huomisesta, hän sanoo.

Vasta aikuisena Natalia on ymmärtänyt, että kyse on luokkaeroista – siitä, kuinka syvästi tausta vaikuttaa identiteettiin ja käsityksiin omista kyvyistä. Tästä teemasta hän kirjoitti syyskuussa julkaistun esikoisromaaninsa Kotileikki.

– Vaikka tekisi luokkahypyn, ulkopuolisuuden tunne riivaa, hän sanoo.

Näin Nataliallekin on käynyt. Hän meni teininä mukaan ihmisoikeusjärjestön toimintaan ja pääsi lukion jälkeen töihin SDP:n nuorisojärjestön kansainväliseen kattojärjestöön. Nataliasta tuli ihmisoikeuskouluttaja. Nyt hän matkustaa työnsä takia ympäri maailman ja suunnittelee sekä ohjaa koulutuksia eri järjestöille ja yrityksille yhteistyössä Euroopan neuvoston kanssa.

– Elämäni on keskiluokkaista, mutta minulla on huono-osaisuuden identiteetti.

Aiemmin Natalia tunsi häpeää siitä, ettei tiennyt, millä haarukalla hienoilla illallisilla syödään. Nyt koodisto on hallussa, mutta hän häpeää kaikkea sitä hyvää, mitä on saanut.

Natalia asuu Helsingin Kalasatamassa. Lähikauppa löytyy kauppakeskus Redistä. ”Voisin säästää tekemällä kerralla viikon ruokaostokset, mutta en osaa miettiä niin suunnitelmallisesti.”

Luokka vaikuttaa jopa rakkauteen, Natalia tietää. Ihmiset pariutuvat usein samasta luokasta tulevien kanssa. Hän itse seurustelee poplaulaja Alma Miettisen kanssa, johon tutustui jo ollessaan lukiossa. Myös Alma on pienituloisesta perheestä.

– On voimavara, että tulemme Alman kanssa samanlaisista taustoista. Olemme kokeneet yhdessä maailman mahdollisuuksia ja olleet siitä yhtä ihmeissämme ja kiitollisia.

Kun Alma kirjoitti musiikkia Miley Cyruksen kanssa Los Angelesissa, myös Natalia oli paikalla. He asuivat Hollywood Hillsillä, jossa ympärillä oli miljoonien lofteja uima-altaineen. Natalia teki runokirjaansa She Needs Bigger Bootsia, joka syntyi vihasta epätasa-arvoista maailmaa kohtaan. Los Angelesissa luokkaerot olivat vielä räikeämmät kuin Suomessa, sillä siellä ei ole universaalia sosiaaliturvaa ja pelkkä sairastuminen voi suistaa kadulle.

Luksuselämä ei ole Natalian tavoite. Se on, että hän saa jatkaa töitä ihmisoikeuksien parissa.

– En haaveile vaurastumisesta. Haluan purkaa sorron rakenteita, hän sanoo.

Maanantai

Kaksi metrolippua 5,60 €

Lounas ja latte 11,95 €

Mehu 7,95 €

Kaakao 1 €

Suihkusaippua 1,89 €

Kivennäisvesi 0,99 €

”Olen asunut Helsingin Kalasatamassa Alman kanssa kuusi vuotta. Kirjoitan kirjassani, etten koskaan kuvitellut näkeväni asuntoni ikkunasta merta. Nyt näen, ja se tuntuu uskomattomalta ja ylelliseltä.

Lähellämme on kauppakeskus Redi, jossa käymme ostoksilla. Ruokakaupassa valitsen kaupan omia merkkejä, jotka ovat ihan yhtä hyviä kuin kalliimmatkin versiot. Voisin säästää tekemällä kerralla viikon ruokaostokset, mutta en osaa miettiä niin suunnitelmallisesti.

Kun olin lapsi, emme koskaan syöneet ulkona tai tilanneet kotiin ruokaa, edes pizzaa. Kun lukiossa uudet ystävät pyysivät minut sushille, minulla ei ollut hajuakaan, miten puikkoja käytetään. Missä tynnyrissä sä olet elänyt, minulta kysyttiin. Se hävetti ja aiheutti ulkopuolisuuden tunteita.

”Olen joutunut piilottamaan luokkataustaani tullakseni hyväksytyksi. Minun on hankalaa nähdä itseäni täysin tasavertaisena keskiluokkaisen ihmisen kanssa”, Natalia Kallio sanoo.

Ulkona syöminen tuntuu minusta yhä luksukselta. Tänään tapasin ystäväni Espresso Housessa ja otin kvinoa bowlin fetalla ja hummuksella. Olen ollut viisi vuotta kasvissyöjä pienentääkseni hiilijalanjälkeäni.”

Tiistai

Ruokaostoksia 18,90 €

Migreenilääkkeet 9 €

Kirjeposti 8,40 €

Kuulokkeet 18 €

Bolt-taksi 3,60 €

Metro 2,80 €

Illallinen ystävän kanssa 30 €

”Minulla on ollut migreeni lapsesta lähtien, ja se vaivaa minua joka viikko. Onneksi olen löytänyt toimivan lääkkeen. Samalla, kun kävin apteekissa ja ruokakaupassa, lähetin postitse romaanini ystävälleni. Lisäksi hankin uudet kuulokkeet kadottamieni tilalle.

Aiemmasta vähävaraisuudestani johtuen en yleensä hukkaa tai riko mitään. Pidän hyvää huolta kaikesta, minkä omistan, enkä ole koskaan kadottanut avaimia, puhelinta tai vaatteitani. Jos lapsena puhelimeni olisi mennyt rikki, olisin joutunut olemaan ilman, sillä meillä ei ollut rahastoa ylimääräisiin kuluihin. Mutta tänä vuonna olen joutunut ostamaan jo kahdet kuulokkeet hävittämieni tilalle. Kalliiden Airpodien häviäminen harmittaa!

Kävin syömässä ystäväni kanssa Harju 8:ssa, jonne oli tullut uusi syysmenu. Koska satoi kaatamalla, menin sinne Boltilla. Maistelimme alkupaloja ja söimme pastaa.

Kuljen yleensä ratikalla ja metrolla. Minulla ei ole omaa autoa, ei edes ajokorttia.”

Keskiviikko

Lounas 11,90 €

Metroliput 5,60 €

Lahjaksi rakkaalle t-paitoja 30 €, kasvonaamioita 9,40 €, alushousut 24,95 €

Hiuslakka 27,90 €

Ruokakauppa 11,60 €

”Tapasin ystäväni lounaalla Kampin kauppakeskuksessa ja söimme kaurakasvispaistosta buffetissa. Alma oli lähdössä Saksaan radiopromokiertueelle, ja hankin hänelle yllätyslahjan: pari mustaa t-paitaa Dressmanista, kasvonaamioita ja Calvin Kleinin alushousut. Panin lahjan piiloon vaatekaappiin ja kerroin hänelle viestillä sen koordinaatit.

Tykkään yllättää ihmisiä, varsinkin kirjoilla. Ostan lahjoja myös kierrätettynä, jos löydän jotain sopivaa kirppikseltä.”

Natalia kuuluu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnatun järjestön, IGLIO:n hallitukseen. Torstaina hän lensi hallituksen vuosikokoukseen. Järjestö maksoi matkat, ruuat ja päivärahat. ”Nuorena menin ystävieni mukana McDonald´siin, mutta minulla ei ollut rahaa syödä.”

Torstai

Bolt lentokentälle 26 €

Aamupala kentällä 17,80 €

Kahvi koneessa 2,50 €

Huultenrajauskynä Brysselin kentältä 17,60 €

Uber juna-asemalta toimistolle 9,40 €

Panini, kahvi, kokis välipalaksi 12,80 €

Lasi viiniä illalla 6,50 €, pizza iltapalaksi 18 €

”En käytä hirveästi rahaa itseni hemmotteluun, mutta tänään ostin kosmetiikkaa lentokentältä. Lisäksi käyn pari kertaa vuodessa kampaajalla ja laitatan välillä rakennekynnet. Koen sen tosi hedonistisena nautintona.

Kuulun maailman suurimman seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnatun järjestön, IGLIO:n hallitukseen. Sen toimisto on Brysselissä, ja vietän siksi kaupungissa paljon aikaa. Tänään lensin hallituksen vuosikokoukseen, ja järjestö maksoi minulle matkat, ruuat ja päivärahat.

Paikalla oli ihmisiä yli sadasta jäsenorganisaatiosta. Teimme pitkän päivän aamuyhdeksästä iltakymmeneen. Sen jälkeen menimme työkavereiden kanssa viinilasilliselle.”

Perjantai

Limu 2 €

Smoothie, vesi ja kokis 7,30 €

Viinipullo jaettavaksi kollegojen kanssa illalla 30 €

”Taas pitkä kokouspäivä. Työnantaja maksoi ruuat, mutta välipalan hankin itse. Valitsimme uusia edustajia hallitukseen ja pidimme hiljaisen hetken Slovakiassa tapahtuneen, seksuaalivähemmistöjen yökerhoon tehdyn hyökkäyksen takia.

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuu Euroopassa paljon uhkaa, ja siksikin pidän työtäni tärkeänä. Mutta pitäessäni vaikkapa Euroopan nuorisofoorumissa puhetta huomaan kyseenalaistavani, mitä teen täällä. Seminaarien maailma on tosi keskiluokkaista, kaukana siitä, mistä itse olen tullut. Joudun usein muistuttamaan itseäni siitä, että minulla on oikeus olla täällä.

Keskiluokkaisuuteen kuuluu vahvasti ajatus, että on osa yhteiskuntaa. Itse olen joutunut valamaan itseeni uskoa siitä. Tunnen paljastumisen pelkoa, sitä, että kohta kaikki huomaavat, etten kuulu tänne.”

Lauantai

Välipalaksi pähkinöitä, vitamiinivesi, kahvi 13,40 €

Storytel 16,90 €

Kaksi lasia viiniä 16 €

”Työnantaja maksoi taas ruuat kokouksien yhteydessä. Illalla menimme 80 hengen voimin karaokeravintolaan istumaan iltaa ja jaoimme viinipullon. Lauloin T.A.T.U:n All the Things She Said.

Hotellini oli siisti ja lähellä kokouspaikkaa. Joka kerta tuntuu hemmottelulta olla hotellihuoneessa, nukkua isolla sängyllä ja syödä hyvä hotelliaamupala.

”En juurikaan syö yksin lounasta ravintolassa, vaan ainoastaan ystävieni kanssa. Monet ystäväni ovat opiskelijoita, ja menemme heidän budjettinsa mukaan. En kaipaa luksusillallisia.”

Tililtäni veloitettiin äänikirjapalvelun kuukausimaksu. Kuuntelen äänikirjoja, mutta tukeakseni kirjailijoita pyrin ostamaan myös fyysisiä kirjoja. Kirjailija saa kovakantisesta kirjasta 3,10 euroa, äänikirjasta 0,67 euroa. Se on massiivinen ero.

Minulla on kotona iso kirjahylly. Rakastan, että voin ottaa sieltä kirjan, katsoa merkintöjäni ja inspiroitua. Pidän erityisesti ranskalaisen Édouard Louisin luokkaa käsittelevistä teoksista.”

Sunnuntai

Vitamiinijuoma 2,40 €, ruuat kentällä 21,90 €

Disney+ 8,99 €

”Tänään lensin kokouspäivän jälkeen takaisin Suomeen. Kun olin kotona, ajattelin, että elämäni on aika ihmeellistä. Se ei tunnu enää yhtä pelottavalta kuin aiemmin. Olen kaikesta kokemastani kiitollinen.

Tililtäni meni Disney+-suoratoistopalvelun kuukausimaksu. Katson usein leffoja ja sarjoja. Tykkään varsinkin nostalgisista Disney-klassikoista. Se tuo jonkinlaista turvaa.”

Viikon menot yhteensä 470,92 €

Natalian rahavalinnat Pahin rahamokani Minulla ei ole koskaan ollut niin paljon rahaa, että olisin voinut ostaa jotain, mikä kaduttaisi. Kallein ostokseni Balenciagan lenkkarit. Ostin ne 800 eurolla Lux Bagista. Harkitsin niitä pitkään, ja ne ovat ainoat lenkkarini, päivittäin käytössä. Mistä pihistän Koetan valita ruuassa edullisia vaihtoehtoja, enkä törsäile Woltilla tilailuun tai fine dining -ravintoloihin. Mihin satsaan Hedonistiseen hemmotteluun, kuten ulkona syömiseen ystävien kanssa ja rakennekynsiin.