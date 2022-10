Milja Kaunisto näki, kuinka isä, iskelmätähti Pasi Kaunisto, alkoholisoitui ja menetti lähes kaiken – raitistuminen muutti välit täysin

Pasi Kaunisto oli koko kansan tuntema laulaja, joka koki olevansa huijari. Häpeä ja esiintymispelko saivat hänet juomaan. Kirjailijatytär Milja Kaunisto kirjoitti isästään elämäkerran, joka kuvaa, kuinka musiikille uhrattiin perheessä kaikki.

Kirjailija ja muusikko Milja Kaunisto on nähnyt isänsä Pasi Kauniston kautta, millaista on olla koko kansan tuntema iskelmätähti. Sellainen, jolla on parhaimmillaan 200 keikkaa vuodessa ja joka saa 400 fanikirjettä viikossa.

Milja muistaa, kuinka hän lapsena istui Junnu Vainion polvella ja kuinka Toivo Kärki tarjosi hänelle vihreitä kuulia Finnlevyn toimistossaan. Pasin menestys mahdollisti perheelle omakotitalon, maatilan Ranskassa, neljä autoa ja liikehuoneiston, mutta ajoi isän itsetuhoiseksi alkoholistiksi. Musiikki vei isän keikoille pois perheen luota ja sai Irmeli-äidin kärsimään.

– Musiikille uhrattiin perheessämme kaikki, Milja kuvaa.

Hän on julkaissut seitsemän historiallista romaania, mutta tänä syksynä valmistui isän elämäkerta Pasi Kaunisto – Elävän laulajan sielu.

– Se on ollut hankalin kirjani kirjoittaa. Olemme itkeneet ja nauraneet vuoron perään, Milja sanoo.

Uransa alussa Pasi oli sulkeutunut ja epävarma pikkukylän poika.

– En uskaltanut katsoa yleisöön, vaan katselin lavan yläparruihin, Pasi sanoo.

Naiset yrittivät tarttua Pasiin, kirkuivat, seurasivat joka paikkaan. Huomio ahdisti.

Pasi tunsi itsensä huijariksi. Hän koki, ettei ollut se karismaattinen tähti, jota palvottiin, vaan liian vakava ja väkijoukkoja pelkäävä tuppisuu. Alkoholin avulla hän vapautui estoistaan ja tunsi olevansa itsevarma kuin Elvis. Juomalla hän alkoi lääkitä myös uupumustaan.

– Katsoin keikkakalenteria, joka oli myyty kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Stressi iski ja aloin miettiä, että ei herranjumala, kuinka selviän ja jaksan, Pasi muistelee.

Kun Milja oli kaksivuotias, Irmeli sai soiton Pasin kollegalta. Tämä kertoi Pasin uhanneen humalassa tappaa itsensä, ja että tällä oli autonsa perässä haulikko, elämäkerrassa kerrotaan.

– Alkoholi teki minusta ihan eri ihmisen, Pasi sanoo nyt.

Vaikeudet syvenivät, kun Suomeen iski lama. Pasi ei pystynyt maksamaan verovelkojaan. Tuli konkurssi, ja kaikesta omaisuudesta oli luovuttava.

– Häpeä oli valtava, Pasi muistelee.

– Tuntui, että olin epäonnistunut ihmisenä. Kaikki oli mennyt, elämäntyö hävinnyt. Moni käänsi selkänsä, esitti kadulla, ettei tunne, hän kuvailee.

– Kamalaa, kamalaa, kamalaa, Miljakin muistelee konkurssia.

– Näin, kuinka vanhempani masentuivat. Näin heidän järkytyksensä ja pettymyksensä, kun kaikki ympärillä katsoivat kuin halpaa makkaraa. Päätin, että minähän en heidän taakkaansa lisää. Minusta tuli aikuinen yhdessä yössä, hän sanoo.

Perheen vaikeudet kestivät vuosia ja ajoivat Pasin ja Irmelin hetkeksi asumaan erillään. Sitten Pasi lopetti vuonna 2001 alkoholinkäytön.

– Isän raitistuminen muutti välimme täysin, Milja sanoo.

– Välillemme tuli luottamus, jota aiemmin ei ollut. Huoleni isästä katosi, hän jatkaa ja saa Pasin nyökkäämään.

– Raittiina olen löytänyt oman itseni, hän sanoo.

