Miljonääri Sasu Salin kertoo kalleimman ostoksensa – ja mitä hän ei raaski ostaa: ”Sekin on iso menoerä”

Teneriffalla perheineen asuva ammattilaiskoripalloilija Sasu Salin sai ensimmäisen miljoonansa kokoon jo 25-vuotiaana. Mukavista tuloistaan huolimatta hän on tarkka rahankäyttäjä.

Saksitut farkkusortsit olivat malliltaan pillit ja lahkeiden reunoista repaleiset, mutta Sasu Salinin mielestä ne kelpasivat mainiosti hänen ensimmäiselle matkalleen Suomen koripallomaajoukkueessa. Kun joukkueen pukuohjeeseen olivat kuuluneet sortsit, nuori Sasu oli päättänyt leikata omansa iskän vanhoista Leviksistä.

– Ne jäivät jengin keskuudessa hyväksi läpäksi pitkäksi aikaa, Sasu Salin, 31, kertoo.

Farkkujen lisäksi Sasu on perinyt isältään hintatarkkuuden sekä asenteen, ettei turhaa kannata ostaa. Saamansa taskurahat nuori Sasu pisti aina säästöön ja isänsä neuvosta osti ensiasuntonsa heti ensimmäisenä ammattilaisvuonnaan.

– Nyt yli 10 vuotta myöhemmin sitä kämppää voi jo pitää hyvänä sijoituksena.

Sasu lähti pelaajaksi ulkomaille 19-vuotiaana ja kuuluu nykyään rakastetun Susijengin sekä espanjalaisen kotiseuransa CB Canariasin tähtipelaajiin. Kuukausipalkka on kehittynyt uralla alun satasista tuhansiin ja pätkäsopimuksista vuosidiileihin. Ensimmäisen miljoonansa hän sai kasaan noin 25-vuotiaana.

– Koulumenestykseni perusteella kukaan tuskin olisi arvannut, että jonain päivänä tienaisin näinkin hyvin, Sasu sanoo.

– Minulle hyvät tulot merkitsevät ennen kaikkea turvaa ja vakautta. Sitä, ettei yllättävässä tilanteessa heti jää tyhjän päälle. En koe vauraudella saavuttaneeni statusta tai asemaa enkä ole koskaan sellaista tavoitellut. Luulen, että perhe ja kaverit pystyvät todistamaan samaa.

Nykyään Sasu omistaa neljä sijoitusasuntoa, osuuden Pub Ludvig -viskibaarista Helsingissä, pienet siivut kahdesta start up -yrityksestä sekä osakesalkun, jota hänen sijoitusalalla työskentelevä anoppinsa hoitaa. Asenne shoppailuun on kuitenkin pysynyt ennallaan: turhasta ei makseta. Kun Sasu nyt lähtee joukkueen pelimatkoille, hän nuokkuu lentokoneissa ja busseissa niska kenossa ilman erikoistyynyjä.

– En vain koe tarvitsevani sellaisia. Uudet Airpodit sentään ostin vuosi sitten pelimatkalla Andorrassa. Tiesin, että siellä elektroniikka on vähän halvempaa.

Teneriffalla juomavesi kannetaan kaupasta. Sasu Salin ostaa sen sieltä, missä vesi on halvinta ja monta tonkkaa kerrallaan. ”Vaikka hintaero on senttejä, en periaatteesta maksa ekstraa. Samaa vettähän se on!”

Maanantai

Parkkimaksu 4 €

Markettikäynti 161,17 €

Ruokakauppa 34,54 €

”Palasimme Teneriffalle Suomessa vietettyjen viikkojen jälkeen, ja kotiin piti ostaa kaikenlaista. Täällä lähikauppamme on Lidl, mutta lyhyen matkan päässä on myös iso ostoskeskus, josta löytyy Carrefourin hypermarketti. Se on palveluiltaan vähän kuin Citymarketit Suomessa.

Arki Teneriffalla on halvempaa, varsinkin ruoka, ja aina Suomeen tullessa kauhistelen hetken hintoja. Perheeni on kaikkiruokainen, mutta meillä suositaan vegeä. Suomessa kasvisruokien valikoima on laajempi mifuineen kaikkineen, toisaalta Espanjassa paikalliset kasvikset ovat hyviä ja edullisempia läpi vuoden.

” Seuraan tarjouksia enkä juuri tee heräteostoksia.

Olen aina ollut tarkka hinnoista ja tiedän kyllä, mistä kaupasta jonkin tuotteen saa edullisimmin. Seuraan tarjouksia enkä juuri tee heräteostoksia. Siinä meillä on eroa vaimoni Kian kanssa – hänellä ei ole hajua, mitä sama vaippapaketti maksaisi naapurikaupassa tai kannattaako niitä ostaa kahden vai kolmen paketin erissä.

Lastemme Stellan ja Liamin tulo on muuttanut eniten suhtautumistani rahankäyttöön – perheen tarpeet menevät kaiken edelle, enkä tingi niissä asioissa. Lapsille ostetaan tasan se, mikä on heille parasta, eikä ajatustakaan, ettenkö silloin raaskisi. Kunhan lapsille aikanaan aletaan puhua rahasta, saatan olla vähän lepsumpi kasvattaja kuin oma faijani, mutta kyllä meilläkin painotetaan, ettei ihan kaikkea voi saada tuosta vain. ”

Tiistai

Parkkimaksu 3,25 €

Esikoisen kampaamokäynti 14 €

Ruokakauppa 19,20 €

Ikea 141,55 €

Lounas Ikeassa 17,50 €

”Joukkueeni treenit pidettiin vierashallissa, missä pysäköinnistä piti maksaa toisin kuin kotihallilla. Teneriffalla jengi pitää meistä hyvin huolta: sopimukseeni kuuluu auto, asuminen ja esimerkiksi vakuutukset koko perheelle. Bensat maksan itse, ja auton siisteyskin on omalla vastuulla – eli aika heikossa jamassa. Täällä hiekkamyrskyt, calimat, ovat välillä rajuja, mutta onneksi talomme alla on parkkihalli. Ajan autopesuun yleensä sitten, kun auto alkaa olla irvokkaassa kunnossa.

Sasu on kiitollinen vanhemmilleen, että lapsuuden harrastuksia tuettiin vailla odotuksia menestyksestä. ”Kun Suomesta lähtee kansainvälisesti hakemaan urheilusta ammattia, on aika pienet tsäänssit menestyä tällä tasolla.”

Olen viihtynyt pelipaikoissani aina pitkään, aiemmin Malagassa kaksi vuotta, nyt Teneriffalla neljättä kautta. Tässä nykyisessä kämpässä asumme jo kolmatta kautta, ja sen kyllä huomaa roinan määrässä.

Nyt tavaraa tuli hankittua lisää, kun Ikeasta piti ostaa lastentarvikkeita. Ajattelemme tätä kuitenkin väliaikaiskotina, mihin emme hanki mitään kallista.

Vakituista kotiamme Suomessa sisustamme huolellisemmin. Hiljattain tilasimme sinne puusepältä käsityönä ruokapöydän. En vielä tiedä sen lopullista hintaa.”

Keskiviikko

Ruokakauppa 29,80 €

Markettikäynti 112,07 €

”Ostimme Al Campo -marketista imurin, ensimmäisen tähän asuntoon. Olemme vähän miettineet siivoojan palkkaamista nyt, kun perheeseen syntyi toinen lapsi. Vaikka tykkäänkin imuroida ja osallistun kotihommiin, olen säännöllisesti poissa pelimatkoilla. Arjen pyörittäminen jää silloin Kian vastuulle, ja kahden pienen lapsen kanssa se ei ole reilua. Jos meillä kävisi siivooja parikin kertaa kuukaudessa, siitä olisi varmasti apua.

Käytämme ylipäätään tosi vähän rahaa palveluihin. Ei vain ole tullut tarvetta.

Seuraavana isompana hankintana pitäisi varmaan ostaa tietokone. En edes omista tietsikkaa. Meillä on nyt käytössä jonkun ikivanha kone, jossa verkkoyhteys pätkii ja akku kaatuilee. Olen vähän myös haaveillut Play Station 5:stä, mutta sekin on iso menoerä. Pelaamiseen käyttämiini tunteihin nähden paremmat laitteet olisi ihan perusteltu juttu. Sinnittelin vuosia rikkinäisellä tabletilla, jonka säpäleiseltä näytöltä ei enää nähnyt mitään. Jengi jo naljaili siitä, mutta en vain saanut aikaiseksi ostaa uutta. Nykyinen tabletti on saatu sponsorin kautta.

Suoratoistoihin menee muutama kymppi kuukaudessa. Meillä näkyy kanava, joka esittää joukkueeni pelit. Lisäksi minä maksan Netflixiä ja siskoni Suomessa HBO:ta, jaamme liittymät perheittemme ja vanhempiemme kesken.”

Vanhemmuus on eniten muuttanut Sasun asennetta rahankäyttöön, perheen tarpeissa ei tingitä. Perjantaina Sasu ja Kia veivät Stellan jätskille, Liam nukkuu vaunuissa.

Torstai

Ruokakauppa 46,45 €

Sateenvarjo 9,99 €

”Meillä on Kian kanssa yhteinen tili, ja luotamme täysin toistemme rahankäyttöön ja ostopäätöksiin. Tätä haastattelua varten taisin ensi kertaa kysyä, mikä jokin ostos tilillä oli, kuten nyt tuo Stellalle hankittu sateenvarjo.

Kialla oli pankkialalla hyvä työ ja urakehitys nousussa, kun hän lähti minun matkaani maailmalle. Ajattelen, että se oli häneltä iso valinta ja uhraus, ja arvostan sitä suuresti. Ilman sitä meillä ei olisi perhettä. Ehdimme elää pitkään kaukosuhteessa, kunnes päätimme, että perheen voi perustaa vain, jos muutamme yhteen.

” Luotamme täysin toistemme rahankäyttöön.

Nyt kun asumme ulkomailla minun työni takia, minä makselen kulut ja Kia on kotona lasten kanssa. Hän on välillä tehnyt myös kiinteistövälitystyötä Costa del Solin alueella ja on parhaillaan äitiysvapaalla Mäklaringen-yrityksestä.

Kuvio on toiminut hyvin, mutta on selvää, että jonain päivänä roolit vaihtuvat. Kun Kia haluaa palata työelämään, olen valmis ottamaan isomman vastuun kotiarjesta.”

Perjantai

Ruokakauppa 14,80 €

Ruokakauppa 19,60 €

Jätskiravintola 8,40 €

”Perjantai on meillä herkkupäivä, ja kun Stella pääsi päiväkodista, kävimme jätskillä. Vitsailin Kialle uudesta vohvelibaarista, josta olin lukenut: La Polleria paistaa vohveleistaan sukuelinten näköisiä! Vaimo nauroi, että kahdestaan voidaan joskus mennä, mutta ettei nyt todellakaan lasten kanssa. Noh, se oli mun omaa perjantaihuumoria.

Teneriffalla Salinien tytär Stella käy yksityistä päiväkotia.

Täällä Stella käy yksityistä päiväkotia muiden korisperheiden lasten kanssa. Hoito maksaa 400 euroa kuukaudessa. Lapset puetaan samanlaisiin päiväkotiasuihin ja myöhemmin kouluiässä koulupukuihin. Minusta käytäntö on hyvä: se vähentää eriarvoisuutta, eikä jo pienten kesken tule vertailtua, miksi kaveri on puettu Dolce & Gabbanaan tai Louis Vuittoniin.

Ammatissani näen ihmisiä, joilla on paljon rahaa. Pelaajakavereistani osa on merkkitietoisia: joku haluaa ranteeseen arvokkaan Rolexin, toinen satsaa kalliisiin kenkiin. Ne saattavat näyttää hienoilta, mutta en ole innostunut hankkimaan sellaisia itselleni – en vain tunne tarvitsevani mitään. Mieluummin ostan asioita läheisilleni. Käytän oikein tyytyväisenä sponsorilta saamiani vaatteita ja kenkiä.

Lauantai

Markettikäynti 63,90 €

Snäksejä 10,60 €

”Teneriffalla kaupat ovat kiinni sunnuntaisin, joten tankkasimme ruokia koko viikonlopulle. Välipalat söimme 100 Montaditosissa, joka myy täytettyjä leipiä ja snäksejä. Ravintolaruokaa syömme ehkä kerran viikossa, ja tavallisimmin tilaamme sitä Globolla, joka on kuin paikallinen Wolt. Siten syöminen on helpointa sovittaa lasten rytmiin. Saarella oikeasti hyviä ravintoloita on aika vähän ja valikoima suppeaa.

Sasu on jo saanut varmistettua, että kun peliura aikanaan päättyy, talous on turvattu. ”En aio jäädä vain istuksimaan, mutta voin miettiä jatkoa rauhassa.”

Tätä ostospäiväkirjaa pitäessä huomasimme, että kaupassa tulee käytyä usein. Vaikka Kia on suunnitelmallinen ja tekee ruokalistan koko viikoksi, tuorejuttuja täydennämme melkein päivittäin. Koska hanavesi ei ole juomakelpoista, vettäkin saa roudata vähän väliä. Välillä kauppaan mennään ihan vain mielenvirkistykseksi.

Meidän lähimmät tuttavapiirimme ovat Suomessa, siis ne, joiden kanssa vaihtaisimme lastenvaatteita ja -tavaroita. Stellalla ja Liamilla on siellä samanikäisiä serkkuja. Täällä emme ole lastentarvikkeita juuri kierrättäneet. Kun isovanhemmat tulevat käymään, heillä on yleensä isot paketit tuomisinaan.

Teneriffalla kierrätys on muutenkin erilaista kuin Suomessa. Erottelemme lasin, muovin ja metallin, mutta biojätettä ei kerätä eikä pulloista makseta pantteja. Suomessa jo pikkukundina keräsin pukuhuoneista pullot ja vein ne kauppaan, niillä tienasi hyvät taskurahat. Nykyään jengillä on juomasponssit ja pulloja tulee paljon. Keräisin ne varmaan vieläkin, mutta maajoukkueessa se homma kuuluu huoltajalle.”

Sunnuntai

Juustoja torilta 11 €

Kanelipullia 7 €

Apteekkikäynti 14,75 €

”Sunnuntaina lähdimme hengailemaan torille. Ostin yhdeltä kauppiaalta kolumbialaisia juustopalleroita ja Madre Mia Rollsista pieniä kanelipullia.

Menemisiä on usein mahdotonta suunnitella pitkälle, sillä esimerkiksi päivän treeneistä kerrotaan joukkueelle vasta edellispäivänä. Pelikaudella emme juuri ehdi lomailla perheenä, vaikka se olisikin hauskaa. Kun viime kauden lopulla matseja oli harvemmin, kävimme Kian kanssa kahdella viikonloppulomalla hotellissa.

Espanjan valtio tukee saarilla asuvia lentolippuedulla: saarelaiset maksavat kotimaan lennoista itse vain neljänneksen. Olemme hyödyntäneet etua, kun Kia ja Stella ovat tulleet mukaan katsomaan pelejäni.

Kesäisin matkustamme aina kotiin Suomeen, se tuntuu tärkeältä.”

VIIKON KULUT YHTEENSÄ 743,57 €

Mistä pihistän: Teneriffalla juomavesi pitää ostaa kaupasta. Valitsen Lidlistä aina sen halvimman 8 litran tonkan. Viimeksi tuttu vesi oli loppu ja toinen maksoi 20 senttiä enemmän. Ihan periaatteesta jätin veden ostamatta, koska tuntui tyhmältä maksaa enemmän, samaa vettähän se on. Kallein ostokseni: Oma kotimme Suomessa. Peliuran väliaikaiskämppiin emme satsaa, mutta pysyvää kotia Suomessa laitetaan ajatuksella. Mihin satsaan: Perheen tarpeisiin. Lapsille ostetaan tasan se, mikä on heille parasta. Oma lapsuudenperheeni ei ollut rikas mutta hyvin toimeentuleva. Minulla on sisko ja kehitysvammainen isoveli. Jokainen meistä sai harrastaa vapaasti, eikä yhdellekään urheiluharrastukselle tarvinnut koskaan sanoa ei. Mihin sijoitan: Minulla on Evlissä osakesalkku, jonka kehitystä seuraan laiskasti. Juuri nyt käyrät ovat punaisella ja laskussa, mutta täytyy pysyä rauhallisena ja luottaa siihen, että sijoitusten arvo vielä palaa ennalleen. Rahamoka: Baaribisnestä voi ehkä pitää huonona sijoituksena, koska covid on vaikuttanut sen kannattavuuteen isosti. Nyt taas ”Ludde” on kuulemma ollut iltaisin täynnä.