Tv-kasvo Annastiina Heikkilän suuri suru: Matilda-sisko oli juuri saanut lapsen, kun hän sai outoja oireita – päänsärky paljastui parantumattomaksi syöväksi

Matilda Heikkilä oli juuri saanut esikoistyttärensä, kun hän alkoi saada selittämättömiä oireita. Kahdeksan kuukauden oireilun jälkeen kävi ilmi, että hänellä on parantumaton syöpä ja hengenlähtö voi olla lähellä.

Täydellinen epäusko. Erittäin harvinainen ja poikkeuksellisen aggressiivinen syöpä, jota ei voi parantaa. Miten perusterve ja terveellistä elämää viettänyt nuori nainen voi sellaiseen sairastua? Sitä Matilda Heikkilä ei pystynyt käsittämään. Ei myöskään hänen siskonsa, Ylen Ranskan-kirjeenvaihtajana tunnettu ja nyt Puoli seitsemän -ohjelmaa juontava toimittaja-kirjailija Annastiina Heikkilä.

– Kun minun sairastamani syöpä leviää, siitä selviytyy nolla prosenttia ihmisistä, Matilda toteaa eleettömästi.

– Tiedän, että saatan kuolla ihan milloin vain. Se päivä voi olla hyvinkin lähellä. Silti tavoitteeni on elää siihen saakka mahdollisimman monipuolista ja kivaa, niin sanotusti normaalia elämää.

Sairaus alkoi ilmoitella itsestään pari vuotta sitten. Matilda oli silloin äitiysvapaalla työstään Nesteellä, missä hän kehitti uusiutuvista raaka-aineista valmistettuihin tuotteisiin perustuvaa liiketoimintaa.

Hän oli perustanut kodin Länsi-Helsinkiin miehensä Teemun kanssa, ja perheeseen oli juuri syntynyt esikoistytär.

Matildalla oli aina ollut taipumusta päänsärkyyn, mutta äitiysvapaalla päänsärky oli ollut erilaista kuin ennen. Lisäksi Matilda oli ollut poikkeuksellisen väsynyt ja kärsinyt ajoittaisista selkä- ja vatsaoireista. Terveyskeskuslääkäri oli kuitannut kokemukset jännityspäänsärkynä ja tuoreen äidin väsymyksenä.

Meni kuukausia. Oireet pahenivat.

Vuoden 2020 keväällä ja kesällä Matilda oli sinnikkäästi mutta tuloksetta soitellut terveyskeskukseen päästäkseen jatkotutkimuksiin. Kahdeksan kuukauden oireilun jälkeen hän meni lopulta yksityiselle lääkäriasemalle ultraäänitutkimuksiin.

– Paljastui, että maksassani oli niin kookkaita syöpäkasvaimia, että tervettä maksaa ei ollut nähtävillä, Matilda kertoo.

– Tajusimme, että hengenlähtö on mahdollisesti lähellä. Silloin romahdin, sisko Annastiina toteaa.

Annastiina ei voinut käsittää tilannetta. Hänen Sohviksi kutsumansa pikkusisko oli aina ollut niin terve, ja vastikään oli juhlittu Sohvin esikoisen syntymää.

– Kaikki rämähti niin yhtäkkiä: Sohvi muuttui yhdessä yössä täysin terveestä naisesta kuolemansairaaksi.

Noina päivinä Annastiina selasi valokuva-albumeja ja kävi läpi tavaroita, joita hän oli saanut siskoltaan lahjaksi.

– Itkin ja ajattelin, että en enää ikinä voi olla onnellinen. On niin hirveää, että minä menetän siskoni ja lapsi menettää äitinsä. Kysyin monta kertaa, miten tämä on mahdollista. Miksi Sohvi sairastui enkä minä?

– Olemme niin läheisiä ja kasvaneet yhdessä. Tämä sisaruussuhde on elämäni pisin suhde. Olemme olleet koko elämämme yhdessä. Jos ihmettä ei tapahdu, vanhenen yksin ilman siskoani. Sitä en ole vielä hyväksynyt.

Mutta Annastiina tietää, että Matilda on aina hänen mukanaan. Hän elää myös Annastiinan tarinoissa Matildan tyttärelle. Sen Annastiina on siskolleen luvannut.

– Sohvilla on ollut suuri huolen ja surun aihe, mitä pieni tytär muistaa äidistään sen jälkeen, kun hän on pois. Minä muistan paljon. Olen luvannut tehdä kaikkeni, jotta tytär tietää mahdollisimman paljon äidistään, Annastiina sanoo.

Millainen oli Annastiinan ja Matildan lapsuus ja nuoruus? Millaisia hoitoja Matilda on saanut sairauteensa ja mitä hän hoidoilta vielä odottaa? Mitä mieltä hän on suomalaisesta syöpähoidosta? Mikä sisaruksia on auttanut jaksamaan? Lue koko haastattelu uudesta Me Naisista 43/22. Lehden tilaajana voit lukea sen täältä. Jos et vielä tilaa lehteä, kokeile Digilehdet.fi-palvelua.