Paula Lehtomäellä on neljän naisen ystäväporukka, jonka illanvietto menee aina samalla kaavalla – näin se alkaa ja tähän se johtaa

Paula Lehtomäellä on selvä resepti, millä jaksaa huippu-uran haasteita perhearjen keskellä. Ota apua vastaan, arvosta unta ja ulkoilua, ja vetäydy välillä kohkaamaan ystävien kanssa. – Se on minun venttiilini päästää höyryjä ulos.

Paula Lehtomäki täyttää marraskuussa 50 vuotta ja ajattelee, että ikä on mitä parhain uudelle ura-avaukselle. ”Tässä vaiheessa on jo kokemusta mutta vielä pitkästi perspektiiviä edessäpäin. On tullut hyvää sitkoa.”

Paula Lehtomäki on tehnyt työuransa kovilla johtopaikoilla. Alkujaan kuhmolainen nousi keskustan kansanedustajaksi 26-vuotiaana ja ministeriksi 30-vuotiaana. Eduskunnasta putoamisen jälkeen ura jatkui valtiosihteeriksi valtioneuvoston kansliaan ja keväällä 2019 Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeriksi Kööpenhaminaan. Tanskasta Paula perheineen palasi Suomeen tänä syksynä, kun hänet oli rekrytty Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtajaksi.

– Minut on sillä lailla rakennettu, että haastavat hommat kiinnostavat. Helpot hommat delegoidaan muille ja vaikeat hoidetaan itse, hän sanoo arkisesti.

Paula Lehtomäki oli pitkään ministerinä, kun lapset olivat vauva- ja taaperoikäisiä. Nyt lapset ovat 17–11-vuotiaita. Paula näyttää onnistuneen vaikuttavan uran ja kolmilapsisen perheen arjen pyörityksessä hyvin.

Hänellä on siihen selvä resepti: käytä apua.

– Tarvittiin massiivinen määrä apua, että homma pyöri. Ei se ihan helppoa ollut.

Samalla, kun Paula kannustaa naisia ja äitejä pyrkimään koviin tehtäviin, hän muistuttaa, ettei kombinaatio ole yksinkertainen. Häntä on auttanut puoliso, jolla ei ole matkatyötä ja joka on ottanut vastuuta arjesta. Myös oma äiti on ollut perheelle merkittävä apu.

– Ei pidä harhautua kuvittelemaan, että ruuhkavuodet on jokin kolmesta viiteen vuoden periodi ja sitten förbi. Silleenhän se ei mene. Kun yksi ruuhkakohta hellittää, kohta tulee jo seuraava.

Siksi Paula pyrkii pitämään jaksamisensa tasapainossa päivätasolla, ei viikko tai kuukausi kerrallaan. Riittävästi sauvakävelyä tai joogaa ja iltariekkumisille loppu ”sivistyneeseen aikaan”.

– Olen tinkimätön nukkumisen suhteen ja aika hyvä pitämään itsestäni huolta. Tunnistan, jos korvien välissä alkaa olla kaista täynnä tai jaksaminen kantillaan.

Omaa kaistaansa Paula on surutta raivannut läheisten sekä palkatulla avulla. Viimeksi pitopalvelu hoiti rippijuhlien tarjoilut, väillä ostetaan siivousapua tai kauppakassitilauksia kotiinkuljetuksella.

– Kaikkea apua, mitä on ollut mahdollista käyttää, olen käyttänyt ja aion käyttää jatkossakin.

Sitten on vielä yksi tärkeä juttu: ystävät. Tyttöporukalla kohtaamisen ja kohkaamisen merkitys on Paulan hyvinvoinnille a ja o. Kuhmon lukiovuosilta on säilynyt neljän naisen ystäväpiiri, joka viimeksi saatiin koolle kesällä Oulussa.

– Ensin otetaan lasi viiniä, ennen sitä ei aleta millekään. Sitten käydään läpi perheen kuulumiset, mitä kremppaa on kelläkin ja iloisesti todetaan, ettei olla enää ihan kaksikymppisiä.

Sen jälkeen keskustelu yleensä liukuu yhteiskunnallisiin aiheisiin, sillä sillä saralla ystävykset ovat olleet tai ovat edelleen aktiivisia.

– Jutuissamme on erityinen klangi, kun olemme tunteneet toisemme niin pitkään. Se on se minun venttiilini päästää höyryjä ulos.

